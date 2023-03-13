Qualcomm gaat in beroep tegen Europese boete voor concurrentiebelemmering

Qualcomm gaat in beroep tegen een Europese antitrustboete van 242 miljoen euro. Het bedrijf kreeg de boete in 2019 van de Europese Commissie omdat het bedrijf bepaalde 3G-chipsets onder de kostprijs verkocht om een concurrent te dwarsbomen.

Qualcomm stapt naar het Gerecht, het op een na hoogste gerechtshof van de Europese Unie, schrijft persbureau Reuters. Het bedrijf tekent bezwaar aan tegen een boete van 242 miljoen euro. Het bedrijf kreeg die boete in 2019 opgelegd door de Europese Commissie. De Commissie stelde dat Qualcomm jaren geleden zijn 3G-chipsets onder de kostprijs verkocht. Bij dergelijke praktijken, die ook wel predatory pricing worden genoemd, bieden bedrijven producten aan tegen dusdanig lage prijzen dat concurrenten dit niet kunnen bijhouden.

Qualcomm verkocht zijn 3G-chips voor lage prijzen aan smartphonemakers ZTE en Huawei. Het bedrijf deed dat om Britse chipmaker Icera uit de markt te drukken, stelde de Europese Commissie in 2019. De handelspraktijken vonden volgens de EU tussen 2009 en 2011 plaats. Icera is tegenwoordig onderdeel van Nvidia.

Een advocaat van Qualcomm stelde maandag tijdens een hoorzitting dat de boete 'het tweede deel van de campagne van de Europese Commissie tegen Qualcomm' is, schrijft Reuters. Hij stelde dat de 3G-chipsets 'slechts 0,7 procent van de markt voor UMTS uitmaakte' en dat het daarom voor het bedrijf niet mogelijk was om concurrenten uit de chipsetmarkt te drukken. Een advocaat van de Commissie stelde bij de rechtbank dat de acties van Qualcomm lieten zien dat het vastbesloten was om een rivaal uit te schakelen voordat deze een bedreiging kon vormen. Het Gerecht, dat onderdeel is van het Europese Hof van Justitie, zal in de komende maanden een uitspraak doen.

Qualcomm won vorig jaar een soortgelijke zaak bij het Gerecht. Daarbij werd een Europese boete van 997 miljoen euro kwijtgescholden vanwege procedurele onregelmatigheden in het onderzoek, waardoor Qualcomm zich niet goed kon verdedigen. Deze boete van bijna één miljard euro draaide om afspraken die Qualcomm zou hebben gehad met Apple. Qualcomm zou de techgigant miljarden betaald hebben om alleen zijn chips te gebruiken in iPhones en iPads, om zo concurrenten als Intel buiten te sluiten.