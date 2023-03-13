Qualcomm gaat in beroep tegen Europese boete voor concurrentiebelemmering

Qualcomm gaat in beroep tegen een Europese antitrustboete van 242 miljoen euro. Het bedrijf kreeg de boete in 2019 van de Europese Commissie omdat het bedrijf bepaalde 3G-chipsets onder de kostprijs verkocht om een concurrent te dwarsbomen.

Qualcomm stapt naar het Gerecht, het op een na hoogste gerechtshof van de Europese Unie, schrijft persbureau Reuters. Het bedrijf tekent bezwaar aan tegen een boete van 242 miljoen euro. Het bedrijf kreeg die boete in 2019 opgelegd door de Europese Commissie. De Commissie stelde dat Qualcomm jaren geleden zijn 3G-chipsets onder de kostprijs verkocht. Bij dergelijke praktijken, die ook wel predatory pricing worden genoemd, bieden bedrijven producten aan tegen dusdanig lage prijzen dat concurrenten dit niet kunnen bijhouden.

Qualcomm verkocht zijn 3G-chips voor lage prijzen aan smartphonemakers ZTE en Huawei. Het bedrijf deed dat om Britse chipmaker Icera uit de markt te drukken, stelde de Europese Commissie in 2019. De handelspraktijken vonden volgens de EU tussen 2009 en 2011 plaats. Icera is tegenwoordig onderdeel van Nvidia.

Een advocaat van Qualcomm stelde maandag tijdens een hoorzitting dat de boete 'het tweede deel van de campagne van de Europese Commissie tegen Qualcomm' is, schrijft Reuters. Hij stelde dat de 3G-chipsets 'slechts 0,7 procent van de markt voor UMTS uitmaakte' en dat het daarom voor het bedrijf niet mogelijk was om concurrenten uit de chipsetmarkt te drukken. Een advocaat van de Commissie stelde bij de rechtbank dat de acties van Qualcomm lieten zien dat het vastbesloten was om een rivaal uit te schakelen voordat deze een bedreiging kon vormen. Het Gerecht, dat onderdeel is van het Europese Hof van Justitie, zal in de komende maanden een uitspraak doen.

Qualcomm won vorig jaar een soortgelijke zaak bij het Gerecht. Daarbij werd een Europese boete van 997 miljoen euro kwijtgescholden vanwege procedurele onregelmatigheden in het onderzoek, waardoor Qualcomm zich niet goed kon verdedigen. Deze boete van bijna één miljard euro draaide om afspraken die Qualcomm zou hebben gehad met Apple. Qualcomm zou de techgigant miljarden betaald hebben om alleen zijn chips te gebruiken in iPhones en iPads, om zo concurrenten als Intel buiten te sluiten.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-03-2023 14:26 21

13-03-2023 • 14:26

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Reacties (21)

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RobertPeterson 13 maart 2023 14:37
Hoe kan het zijn dat je 4 jaar na de boete nog in beroep gaat?
mrbullet @RobertPeterson13 maart 2023 14:58
Hier of op Reuters wordt daar niets over gezegd. Je zou verwachten dat pas geleden een uitspraak was van een lagere rechter.
Is idd wel heel vreemd.

Bij deze rechtszaak wordt wel een snelle uitspraak verwacht.
The court will rule in the coming months. The case is T-671/19 Qualcomm v Commission
.

[Reactie gewijzigd door mrbullet op 30 juli 2024 04:01]

Zer0 @RobertPeterson13 maart 2023 15:39
Aangezien je blijkbaar ook bijna 10 jaar na "overtreding" nog een boete kunt krijgen valt dat best mee..
Het bedrijf deed dat om Britse chipmaker Icera uit de markt te drukken, stelde de Europese Commissie in 2019. De handelspraktijken vonden volgens de EU tussen 2009 en 2011 plaats.
RobertPeterson @Zer013 maart 2023 15:52
Ja dat vind ik minder raar dus, je dient namelijk goed onderzoek te doen na handelpraktijken. Deze afspraken zijn gemaakt voor 2009, uitgevoerd tussen 2009 - 2011, gecontroleerd tussen 2011 en 2019. Deze dingen kosten nou eenmaal erg veel tijd.

Van onderzoek naar boete binnen 8 jaar, lijkt vrij redelijk.
Zer0 @RobertPeterson13 maart 2023 17:08
Dan is het toch ook redelijk dat men de tijd neemt om een goed onderbouwd beroep te doen?
RobertPeterson @Zer013 maart 2023 19:22
Maar een bezwaar teken je volgens mij aan bij ontvangst van een boete, hierna ga je je beroep, verdediging, maken en daar kun je je tijd voornemen.

Als ik zakelijk een boete krijg, zie ik de aanklacht en als ik het hier niet mee eens ben maak ik direct bezwaar. Hierna wordt er een rechtszaak ingepland.

Je verdediging kan jaren duren, je bezwaar moet bijv in het Nederlandse recht binnen 6 weken gemaakt worden. Dan vind ik 4 jaar voor alleen het bezwaar aanteken erg lang. Maar ik kan ook nergens vinden hoelang deze termijnen in het Europese recht zijn.
Zer0 @RobertPeterson14 maart 2023 00:16
Dan vind ik 4 jaar voor alleen het bezwaar aanteken erg lang.
En ik vind 8 jaar doen over een onderzoek en het nemen van een beslissing heel lang... En in het Nederlandse recht heeft de overheid ook maar een beperkte tijd om actie te ondernemen, dus als de EU er lang over mag doen, waarom dan de andere partij niet?
RobertPeterson @Zer014 maart 2023 00:28
Ik vind dat je een punt hebt hoor! Het duurt ook erg lang bij het onderzoeken. Maar ik vind bezwaar naar 4 jaar raar. Hierna moet namelijk nog een rechtszaak komen, wellicht een hoger beroep.

Dan ben je misschien wel 20 jaar verder van misdaad naar rechtelijke uitspraak.

Als je bijvoorbeeld de onderzoeken van Delloite ziet, dan zijn dit ook altijd onderzoeken die echt jaren lang duren, dus ik kan me er iets bij voorstellen dat het lang duurt.
nzall 13 maart 2023 14:38
Zal waarschijnlijk weeral niets van komen dan. De EU is mijns inziens veel te snel met het uitschrijven van boetes en zou beter de nodige tijd nemen voor onderzoeken, want tot nu toe zijn volgens mij de meeste boetes die de EU heeft uitgeschreven na beroep geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
CAPSLOCK2000
@nzall13 maart 2023 15:27
Zal waarschijnlijk weeral niets van komen dan. De EU is mijns inziens veel te snel met het uitschrijven van boetes en zou beter de nodige tijd nemen voor onderzoeken, want tot nu toe zijn volgens mij de meeste boetes die de EU heeft uitgeschreven na beroep geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
De meeste boetes blijven gewoon staan hoor, het zijn vooral de megabedrijven die zich er onder uit weten te maken. Voor een deel lijkt dat gewoon een kwestie van geld te zijn. Deze bedrijven kunnen de beste en de duurste juristen inhuren tegen salarissen die de overheid onmogelijk kan bieden, of althans dat wordt niet geaccepteert door de bevolking.

Door er eindeloos veel geld en tijd in te steken kunnen grote bedrijven iedere beslissing aanvechten, traineren en rekken. Bij grote zaken is er altijd wel ergens wel een onderdeel dat niet heel erg sterk of duidelijk is. Door er maar genoeg geld tegenaan te gooien is er altijd wel iets te vinden waarop je de uitspraak van de rechter kan aanvechten en het kan weer jaren duren voor de volgende uitspraak komt.
The Zep Man
@nzall13 maart 2023 14:46
want tot nu toe zijn volgens mij de meeste boetes die de EU heeft uitgeschreven na beroep geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Bron?
Tintel @nzall13 maart 2023 15:57
Is het gebrek aan bewijs of frustratie van de rechtsgang of wordt bewijs verduisterd?

Dat het niet altijd lukt om tot een sluitend bewijs te komen wil toch niet zeggen dat ze dat na meer tijd wel kunnen?

Ik vind het eerder typisch dat het soms overduidelijk dat het niet in de haak is maar slecht te bewijzen omdat de bewijzen deels moeten worden aangeleverd door de overtreder zelf. En de overtreder is rijk genoeg om een leger advocaten te betalen om zodoende toch weer onder de echte straf uit te komen.
ronaldvr 13 maart 2023 15:33
Hoe dat kan is eigenlijk eenvoudig, lees hier: https://corporateeurope.o...obbyists-new-report-shows
Corporate lobbies have had an influential role in shaping both CETA and TTIP: in Europe the Commission has worked hand in hand with big business to co-author these deals
Anders gezegd: bedrijven (en hun juristen) zaten aan tafel toen de 'regels' geschreven werden waardoor het te vaak gebeurt dat er een achterdeur(tje) in zit waardoor deze clubs in staat zijn hun belangen tegen de klippen op toch binnen te halen.

EDIT:
En hier zie je het direct in werking :
Apple and its manufacturing partner Foxconn were among the companies behind a landmark liberalization of labor laws in the Indian state of Karnataka last month, according to three people familiar with the matter.

Their successful lobbying for new legislation means two-shift production can take place in India, akin to the two companies’ practices in China, their primary manufacturing base. The law gives the southern state one of the most flexible working regimes in India as the country aims to become an alternative manufacturing base to China.
https://arstechnica.com/g...ate-to-loosen-labor-laws/

[Reactie gewijzigd door ronaldvr op 30 juli 2024 04:01]

Stijnvi @Heloise13 maart 2023 16:35
Dat inhalen van de achterstand is juist precies wat de EU doet met deze strenge regels en boetes.
Zoals je kunt lezen in het artikel zou Qualcomm de chip onder de kostprijs verkocht hebben, waardoor ze Icera uit de markt zouden hebben geduwd en Icera dus ook niet verder kon innoveren.
Icera is een Brits bedrijf (hoewel ze inmiddels overgenomen zijn door Nvidia) en was toen deze zaak speelde, tussen 2009 en 2011, dus ook gewoon een techbedrijf uit de EU.
Clevergyno @Heloise13 maart 2023 16:12
Wat denk je dat de EU afgelopen jaren aan het doen is? Beter opletten.
Maurits van Baerle
@Heloise13 maart 2023 16:27
Je weet dat Amerikaanse tech bedrijven maar een fractie zijn van alle bedrijven die door de EU beboet worden voor verboden prijsafspraken, marktverstoring, kartelvorming etc? Ik denk dat misschien 10% van buiten de EU komt, geen wonder want verreweg de meeste bedrijven die in de EU opereren komen zelf ook uit de EU.

Verder zal maar een fractie van de beboete bedrijven tech bedrijven zijn, geen wonder want verreweg de meeste bedrijven zijn geen tech bedrijven. Tenzij je kunstmest, veerboten, bouwvoertuigen of automaterialen ook tot de 'tech' rekent. Maar goed, de deelnemers aan een champignonkwekerskartel hebben ook een flinke boete gekregen en dat is toch geen 'tech'.

Er is net een onderzoek gestart naar kartelvorming in de parfumindustrie. Geen tech en waarschijnlijk vrijwel alleen maar Europese spelers.

Hier heb je een handige zoekmachine om alle oude en lopende zaken te bekijken: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 30 juli 2024 04:01]

Tintel @Heloise13 maart 2023 16:40
Beetje rare stelling... Als deze bedrijven zo succesvol zijn omdat ze de regels aan hun laars lappen dan is het toch geen hetze?

Jij stelt dat de enige reden van campagne voeren dus de herkomst van het bedrijf is? Als we het nu eens omdraaien? Amerikaanse / grote bedrijven lijken met steeds meer onregelmatigheden weg te komen omdat ze groot genoeg zijn om de boetes te betalen en zelfs dan nog winst te maken doordat ze toch hun doel bereikt hebben. En omdat ze international opereren hebben ze ook meer mogelijkheden.
Mathijs Kok @Heloise13 maart 2023 17:10
De EU zou er goed aan doen om, in plaats van met telkens verdergaande maatregelen succesvolle VS bedrijven het leven zuur te makende, de (vooral technologische) achterstand van vele tientallen jaren rigoureus aan te pakken.
Dat is een vreemde opmerking.

De meeste boetes die uitgedeelt worden zijn gegeven voor onrechtmatige bedrijfvoering waarbij het bedrijf niet eerlijk wil concureren. Met grote regelmaat om Europese bedrijven te benadelen.

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