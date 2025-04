Qualcomm introduceert iot-modems voor satellietcommunicatie

Qualcomm heeft twee modems aangekondigd voor gebruik in iot-toepassingen, die gebruikt kunnen worden voor satellietcommunicatie. De 212S is bedoeld om alleen met satellieten te kunnen verbinden; de 9205S kan ook met terrestrische netwerken verbinden.

Met de twee modems kunnen organisaties goederen beter tracken en monitoren dan voorheen, vooral in afgelegen gebieden, stelt Qualcomm. Voor de modems werkt Qualcomm samen met Skylo. Dit bedrijf heeft een dienst ontwikkeld dat met onder meer Inmarsat-satellieten werkt en ook voor de Motorola Defy-smartphone wordt gebruikt voor satellietnoodberichten.

Het 212S-modem is bedoeld voor het monitoren van niet-bewegende apparaten en objecten, zoals water- en gastanks of -meters. Dit modem is Qualcomms eerste iot-modem dat alleen met satellietnetwerken overeen kan en de 3GPP Release 17-standaard ondersteunt. Deze chip kan dus niet verbinden met terrestrische netwerken zoals 5G. Volgens Qualcomm heeft dit modem een laag verbruik en kan het gebruikt worden met zijn QCM4490-processor. Hierbij kan een apparaat berichten versturen en ontvangen.

Het tweede modem dat Qualcomm introduceert, de 9205S, gebruikt 'vrijwel dezelfde architectuur' als de 9205, waardoor klanten hun apparaten snel kunnen upgraden. Omdat de 9205S dezelfde Skylo-satellietdienst ondersteunt als de 212S, kunnen gebruikers hun 9205-apparaten relatief eenvoudig voorzien van satellietondersteuning, zegt Qualcomm. Dit modem kan gebruikt worden voor mobiele always-onapparaten en kan dus voor meer toepassingen worden gebruikt dan het 212S-modem, zoals voor logistieke toepassingen. Dit modem ondersteunt ook gnss voor positiebepaling. De 9205S is per direct beschikbaar; het 212S-modem moet later dit jaar op de markt verschijnen.