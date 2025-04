NFC Forum wil dat nfc op grotere afstanden werkt en sneller kan opladen

Het NFC Forum wil de nfc-standaard in de komende jaren verbeteren, waardoor apparaten op grotere afstanden met elkaar kunnen verbinden. Dit moet acties sneller en makkelijker maken. Daarnaast moeten apparaten sneller opgeladen kunnen worden via nfc.

De plannen van het NFC Forum zijn onderdeel van een roadmap van vijf punten, die weergeeft waar het Forum tot 2028 aan werkt. Een van die plannen is dat het bereik van de nfc-standaard moet worden vergroot. Nu heeft nfc een bereik van 5mm, maar het Forum onderzoekt een bereik van vier tot zes keer zo groot. Mogelijk krijgt nfc dus een bereik van 30mm.

"Zelfs een kleine vergroting in het bereik moet draadloze transacties en acties sneller en makkelijker maken", schrijft het Forum. Het extra bereik zou ook betekenen dat antennes minder precies op elkaar afgestemd moeten worden om een actie te laten werken.

Het Forum heeft daarnaast plannen om apparaten via nfc met maximaal 3W op te kunnen laden. Nu ligt dat maximum op 1W. Opladen via nfc is sinds 2020 mogelijk; het idee is dat hiermee draadloze oortjes, smartwatches en andere apparaten opgeladen kunnen worden.

Het Forum spreekt verder over Multi Purpose Tap, waarmee meerdere handelingen met een enkele nfc-tik uitgevoerd kunnen worden. Hiermee zouden 'point-to-pointafleveringsbewijzen, loyalty identification en total-journey ticketing' mogelijk moeten worden. De andere twee punten zijn de mogelijkheid om nfc-smartphones point-of-salefunctionaliteit te geven, waardoor een smartphone als mobiele kassa kan worden gebruikt, en de mogelijkheid om via nfc meer informatie te geven over of het gescande apparaat kan worden gerecycled.

De vijf plannen van het Forum zijn in verschillende stadia van ontwikkeling; sommige zijn nog in de onderzoeksfase, van andere is de specificatie al bijna klaar. Het Forum spreekt ook over een tijdpad van twee tot vijf jaar. Het NFC Forum is een vereniging van bedrijven als Apple, Google, Huawei, Infineon, NXP, Qualcomm, Sony en STMicroelectronics, en werkt aan de nfc-specificatie.