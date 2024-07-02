Voorstel moet scannen klantenkaart mogelijk maken bij mobiel betalen

De standaardenorganisatie voor NFC, het NFC Forum, heeft een voorstel gepubliceerd om het scannen van een klantenkaart mogelijk te maken bij het betalen met de telefoon. Dat heet Multi-purpose Tap.

Naast het scannen van klantenkaarten moet het ook mogelijk worden om tegelijk informatie over het product, zoals over recycling, te ontvangen, meldt het NFC Forum. Ook wordt het mogelijk om te kunnen verifiëren of klanten ouder dan achttien jaar zijn bij het kopen van bijvoorbeeld alcohol, zo blijkt uit de productuitleg. Ook is het gelijk mogelijk een bon te ontvangen met de enkele NFC-tik.

Technische details ontbreken over hoe dit precies technisch zou werken en wanneer dit zou komen. Bovendien is onduidelijk hoe de implementatie zich verhoudt tot privacywetgeving in onder meer Europa; een tik om te betalen en tegelijkertijd een klant identificeren kan problemen opleveren rond gegevensverwerking. NFC Forum werkt aan een standaard hiervoor; in de organisatie zitten onder meer Apple, Google, NXP, Qualcomm en Sony.