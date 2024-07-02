Voorstel moet scannen klantenkaart mogelijk maken bij mobiel betalen

De standaardenorganisatie voor NFC, het NFC Forum, heeft een voorstel gepubliceerd om het scannen van een klantenkaart mogelijk te maken bij het betalen met de telefoon. Dat heet Multi-purpose Tap.

Naast het scannen van klantenkaarten moet het ook mogelijk worden om tegelijk informatie over het product, zoals over recycling, te ontvangen, meldt het NFC Forum. Ook wordt het mogelijk om te kunnen verifiëren of klanten ouder dan achttien jaar zijn bij het kopen van bijvoorbeeld alcohol, zo blijkt uit de productuitleg. Ook is het gelijk mogelijk een bon te ontvangen met de enkele NFC-tik.

Technische details ontbreken over hoe dit precies technisch zou werken en wanneer dit zou komen. Bovendien is onduidelijk hoe de implementatie zich verhoudt tot privacywetgeving in onder meer Europa; een tik om te betalen en tegelijkertijd een klant identificeren kan problemen opleveren rond gegevensverwerking. NFC Forum werkt aan een standaard hiervoor; in de organisatie zitten onder meer Apple, Google, NXP, Qualcomm en Sony.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-07-2024 18:54 107

02-07-2024 • 18:54

107

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Andre_J 2 juli 2024 19:02
Ik denk een goede zaak, mits natuurlijk de privacy van de klant gewaarborgd blijft.
En uiteraard moet een fysieke klantenkaart ook nog geaccepteerd blijven voor mensen die bewust analoog willen blijven kopen.
CriticalHit_NL @Andre_J2 juli 2024 19:07
Gaat 'm niet worden want er zijn nu al winkels die contant weigeren. :z
BHD294 @CriticalHit_NL2 juli 2024 19:09
Wat ik me afvraag(uit interesse) al snap ik het wel(overvallen).
Maar mag een winkel dat wettelijk weigeren, het is een geldig betaalmiddel.
wildhagen @BHD2942 juli 2024 19:11
Ja, dat mogen ze weigeren. Dat iets een wettig betaalmiddel is wil niet zeggen dat men het ook moet accepteren. Zie dit stuk van de Rijksoverheid:
De wet verplicht niemand om wettige betaalmiddelen te accepteren. Winkeliers mogen contant geld (biljetten en munten) of betalen met een pinpas of creditcard weigeren. Wel moeten winkeliers duidelijk laten weten welke betaalmiddelen ze niet accepteren. Bijvoorbeeld via raamstickers of kassastickers.

Winkeliers mogen contant geld weigeren
Een winkelier bepaalt zelf welke betaalmiddelen diegene accepteert. 2 voorbeelden:

- Een houder van een benzinepomp weigert biljetten van € 100 voor de veiligheid. Omdat de pomp in het verleden is overvallen.
- Een supermarkt accepteert bepaalde munten, zoals 1 en 2 eurocenten, niet bij contante betaling. Omdat het geldbedrag wordt afgerond.
Zie https://www.rijksoverheid...taalmiddel-overal-betalen

Een winkelier mag dus best besluiten dat hij alleen betaald wil worden in vis of vlees, mits hij dat maar duidelijk aangeeft. Of het commercieel slim is, is een tweede uiteraard, maar het mág wel.
Blokker_1999 @wildhagen2 juli 2024 19:18
In Belgie ligt het net iets anders. Hoewel er uitzonderingen zijn waarbij een handelaar cash mag weigeren is men in Belgie in de basis verplicht om het te aanvaarden.

https://www.wikifin.be/nl...iddelen/contant-cash-geld

Daar moet wel bij vermeld worden dat de wetgeving hier aan het evolueren is. Ondertussen worden handelaars verplicht om digitaal geld te aanvaarden en is het doel om de verplichting op het aanvaarden van cash geld in de toekomst te laten verdwijnen.
kuurtjes @Blokker_19992 juli 2024 23:06
Ik hoop dat cash gewoon blijft want al het digitale kan misbruikt worden. Hier nog een voorbeeldje van vandaag: https://www.vrt.be/vrtnws...woekerprijzen-fruitkraam/
hoosterb @kuurtjes3 juli 2024 03:52
Dit lijkt mij gewoon een geval van oplichting, maar met cash kun je ook truukjes uithalen zoals valse biljetten terug geven. Maar cash behouden is prima, in geval van storingen of zelfs langdurige hacks kan ik met mijn 'sok' onder de matras de eerste twee weken wel doorkomen. En de kleinkinderen iets in de spaarpot doen is leuker dan dat met een Tikkie afhandelen !
svideo @wildhagen2 juli 2024 20:02
Enge precedentwerking. Wcs die wel geld eisen naar geen contanten accepteren.
T Gaat een paar bruggen te ver.

Sowieso blijf ik pertinent tegen draadloos betalen zonder pin! Het is mijn geld en daar mag niemand zomaar bij. Ook niet een parkeergarage !
vrow @svideo2 juli 2024 23:46
Wc’s??
En contant geld is ook draadloos en zonder pin. Dus. Ehm…
U zei? :-)
svideo @vrow3 juli 2024 09:22
Zolang het internet werkt.
Die voorwaarde ondermijnt "de klinkende munt. "
TWeaKLeGeND @vrow3 juli 2024 02:22
Draadloos is in deze contactloos, dat is contant geld niet.

Maar, ja, ben helaas al WC's tegen gekomen die enkel NFC betalingen aannamen. Heb dus maar de gratis invalidewc gebruikt want had alleen cash bij me.
Harry21 @TWeaKLeGeND3 juli 2024 20:38
Dus een invalidetoilet is gratis? Waarom ? Invalide hebben toch ook geld? En nu gaat iedereen op het invalidetoilet omdat het gratis is?
TWeaKLeGeND @Stephanoid4 juli 2024 01:06
Nee je snapt het blijkbaar niet. Ik had alleen cash bij me. Simpel.
MrFax @wildhagen3 juli 2024 03:49
Aan de andere kant: Wat ik zelfs nog steeds zie is dat sommige winkeliers extra geld vragen voor pinnen, alleen *dat* mag al heel lang niet meer. Daar was toen die hele campagne "klein bedrag, pinnen mag" voor bedoeld.

Dit mag bij zowel V-Pay Maestro en (Debit) Mastercard/VISA niet. Toch zie je het wel bij vooral winkels met buitenlandse eigenaars (Pools, Turks). Heb er wel eens op gewezen, maar ze gingen gelijk lopen klagen. Liever altijd contant zeggen ze. Waarom weet ik niet.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 05:35]

Stephanoid @MrFax3 juli 2024 07:52
Voor het zwart geld natuurlijk… dat is toch logisch. Daarom wil de overheid zo graag van contant geld af.
BHD294 @wildhagen2 juli 2024 19:13
Thnx voor de uitgebreide reactie, even doorlezen.
Vaevictis_ @wildhagen2 juli 2024 19:57
Heb eens een winkelier in 2015 geholpen met bitcoin betalingen met advies niet omwisselen in euro. Gewoon aanhouden. Is me nog altijd dankbaar voor.
Frame164 @Vaevictis_3 juli 2024 01:39
Dan neem ik aan dat jij ook graag je salaris in bitcoin wilt hebben. En dan niet het actuele euro equivalent maar een vast bedrag in bitcoin.
TWeaKLeGeND @Frame1643 juli 2024 02:14
Graag. Maar dan was de werkgever inmiddels failliet.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 23 juli 2024 05:35]

Aldy @wildhagen3 juli 2024 16:31
Een winkelier mag dus best besluiten dat hij alleen betaald wil worden in vis of vlees
Mijn moeder zei vroeger altijd tegen ons dat we in de viswinkel gepast moesten betalen, zodat er geen wisselgeld hoeft te worden teruggegeven. En wij dan weer: "Ma, geld stinkt niet".
Maar om nou voor te stellen om met vis te betalen gaat mij toch iets te ver. :)
magician2000 @wildhagen3 juli 2024 20:47
Hier staat dus niet dat ze contant geld mogen weigeren, enkel bepaalde vormen van contant geld zoals groot briefgeld en kleine muntstukken (die in Nederland ook officieel verdwenen zijn).

Een winkel heeft, zolang het naar redelijke is, contant geld maar te accepteren. Doen ze dat niet, dan heb je toch mooi aan je betaalplicht voldaan, of willen voldoen, pak je je spulletjes in en ga je weg.
Jeoh @BHD2942 juli 2024 19:11
Dat het een geldig betaalmiddel is betekent niet dat ze het moeten accepteren. Sowieso is een winkel niet verplicht jou als klant te accepteren.
BHD294 @Jeoh2 juli 2024 19:15
Dat wist ik dus niet, maar zag in een andere post op mijn reactie, hoe het zit.
Even inhaken op je laatste zin, vind het interessant, mag je geweigerd worden dan in een winkel zonder geldige reden.
supersnathan94
@BHD2942 juli 2024 19:35
mag je geweigerd worden dan in een winkel zonder geldige reden.
Ja dat mag, alleen is het wel slim als winkelier om een goede reden te hebben want een rechtszaak aan je broek wegens discriminatie is niet zo chill en kost je meer.

uiteindelijk doen supermarkten dit bijvoorbeeld ook met dieven. Krijg je gewoon een winkelverbod en hoef je er je gezicht niet meer te laten zien.
BHD294 @supersnathan942 juli 2024 20:00
Idd dat wou ik zeggen of is mijn gedachte gang ook, zou dan als bv discriminatie uitgelegd kunnen worden, als er geen geldige reden zou zijn.
Olaf van der Spek @Jeoh2 juli 2024 21:55
Sowieso is een winkel niet verplicht jou als klant te accepteren.
Hoezo is dat sowieso? Mag een winkel willekeurig klanten weigeren?
Jeoh @Olaf van der Spek2 juli 2024 22:38
Ja, zolang het niet in strijd is met de Algemene wet gelijke behandeling.
Aldy @Jeoh3 juli 2024 16:38
@Olaf van der Spek vroeg of een winkelier 'willekeurige' klanten mag weigeren en volgens mij kan dat dus niet. Er moet wel een reden zijn om te weigeren. En meestal ligt zoiets in het verleden van die betreffende klant. En dat hoeft nog niet eens in jouw winkel gebeurd te zijn.
CPV @BHD2942 juli 2024 20:02
https://radar.avrotros.nl...n-over-contant-geld-54564
Zie punt 4).
123barracuda @BHD2943 juli 2024 11:22
Daarom ben ik blij dat dit hier in Spanje bij wet is verplicht.

Zie Nederlandse vertaling https://www.spanjevandaag...ante-betaling-wet-spanje/

Het enige is, als je iets wilt kopen van 2000 euro, dan mag het 1000 contant zijn, de rest via pin oid.
Ook bedragen pinnen boven de 3000 euro heeft zijn aandacht.

Maar goed, er zijn hier genoeg winkels of autohandelaren die niet vies zijn van contant geld, ook niet boven de 3000 euro.

Ik betaal hoofdzakelijk cash, haal een keer een x bedrag uit de muur, daarmee doen we alles contant, tot het op is, en dan halen we weer. Ziet ook niemand waar je wat koopt....
En nee koop eigenlijk niets online, ga liever naar de lokale middenstand ipv die grote online ketens. Kom je ook eens de deur uit, ipv alles bestellen via het schermpje. ( Tweakers zit online, dus dit moet wel even)
dimdek @BHD2944 juli 2024 09:07
De Free Software Foundation had in de nieuwsbrief van eergisteren juist een link naar een artikel dat digitale betalingen niet veiliger hoeven te zijn en dat in Zweden de misdaad juist is toegenomen https://fortune.com/europ...into-a-high-crime-nation/.
De meeste mensen hebben geen idee hoe hun apparaten werken en maken er voor betalingen constant gebruik van. Het is eigenlink hetzelfde als iemand die niet kan lezen en rekenen en bij elke betaling zijn portemonnee met al zijn geld aan de verkoper overhandigd om er uit te halen wat nodig is. In Japan wordt trouwens ook nog heel veel cash betaald en dat is een enorm veilig land.
Het grote voordeel van digitaal betalen is voor de klant gemak, maar door alle veiligheidsmaatregelen er omheen betwijfel ik of we er per saldo op vooruit zijn gegaan. Voor de banken is het grote voordeel dat er heel goed toezicht is op alle klanten en er prachtige profielen kunnen worden gemaakt. Voor de winkels met klantenkaarten geldt hetzelfde en met de digitale klantenkaart kunnen ze ook nog zien waar de klant nog meer komt. Apple en Google smullen natuurlijk helemaal van de afhankelijkheid van hun producten. Zowel de banken als de winkeliers en consumenten zitten straks helemaal vast aan deze twee bedrijven.
bytemaster460 @BHD2942 juli 2024 20:15
Een wettig betaalmiddel betekent enkel dat de overheid instaat voor de waarde ervan. Die 1 euromunt zal altijd 1 euro waard blijven. Daar staat de overheid voor in. Als ik zelf munten ga uitgeven en ik vraag daar 1 Euro voor is er geen enkele garantie dat die munten een euro waard blijven. het is immers geen wettig betaalmiddel waar de staat voor instaat.
XoReP @CriticalHit_NL3 juli 2024 07:35
Heel simpel. Weiger dan die zaak :)
Kijk maar naar de supermarkten. Daar zie je dat er pinonly kassa's weer normale kassa's worden en plaatsen ze bij de zelfscan contant automaten. De PIN storingen van laatste laat ook goed de kwetsbaarheden zien van pinonly
CriticalHit_NL @XoReP3 juli 2024 11:00
Daarom weiger ik ook pertinent de zelfscan, hebben ze meer werknemers nodig, goed voor de economie.

En persoonlijk vind ik het ook meer gedoe zelf alles uit de kar te vissen en te scannen dan even makkelijk gespreid over een band te leggen en weer in te ruimen.

Jammer voor de mensen die wel zo'n kassa nodig hebben en dan geïrriteerd raken, dat kost de winkel gewoon zijn imago denk ik dan, komt vanzelf goed.
Harry21 @CriticalHit_NL3 juli 2024 20:29
Je scant het voordat het in je kar gaat natuurlijk. Niet bij de kassa.
En voor 1 dingetje (krat bier ofzo) tik je op de scankassa het plaatje van het krat (tjonge moeilijk hoor) en hop. Maar je kan ook achterin de rij bejaarden gaan staan die niet weten hoe het werkt natuurlijk. (btw ik ben bijna zelf al bejaard)
Hentailord @Andre_J2 juli 2024 22:35
Cash blijft king als echt Privacy wilt zonder klantenkaarten.
A-Tech @Andre_J3 juli 2024 13:21
klantenkaart en privacy van de klant? Waarom biedt een winkelier een klantenkaart aan?
Aldy @Andre_J3 juli 2024 16:25
Als ik zoiets lees, dan denk ik niet dat ze de chip in je betaalkaart bedoelen, maar die van je telefoon. En daar kun je natuurlijk zelf het e.e.a. koppelen. Dat wil ook zeggen dat als je dan met een betaalkaart betaalt, dat je nog steeds een aparte klantenkaart nodig hebt. Daarnaast heb je nog de klanten die met contant geld willen betalen en als het voor betaalkaarten geldt, dan vanzelf ook voor klanten met contant geld.
computerjunky 2 juli 2024 22:08
Gewoon afschaffen die kaarten tegenwoordig moet je bij de Lidl ook al een pas/kaart/app hebben anders betaal je nog 20% meer. Ik heb soms gewoon niets bij me. Bloed irritant.

Heb gewoon ouderwets altijd een goede prijs en irriteer mensen niet met die onzin.
familyman @computerjunky3 juli 2024 06:05
In het algemeen, zijn dingen als 1 plus 1 gratis een oogzeer. Ik denk dan altijd dat ik dus de rest van de tijd er veel te veel voor betaal - zelfs als ik uitga van loss leaders.
T-men @familyman3 juli 2024 09:54
1 plus 1 gratis is vaak ook alleen maar interessant voor grotere huishoudens. Wat moet ik b.v met een 1 plus 1 gratis meloen in m'n uppie ?!?
familyman @T-men3 juli 2024 19:06
Dat ook. Maar betekent dus dat die ene meloen de rest van het jaar gewoon te duur is.
computerjunky @familyman3 juli 2024 13:10
Inderdaad ik ben alleen en je bent eigenlijk altijd verplicht bulk te kopen of je word genaaid. Zo is deo in nederland achterlijk duur tenzij je een hele lading haalt. Voor een 12 pack betaal ik 2.45 per stuk en los zijn ze 5.5 euro...
Erg irritant want ik heb 3 verschillende die ik gebruik.
familyman @computerjunky3 juli 2024 19:05
Gelukkig gaat deo lang mee.
Frame164 @computerjunky3 juli 2024 01:44
Dat werkt niet in de Nederlandse markt. Mensen kopen aantoonbaar eerder iets als het in de aanbieding is, ongeacht de prijs. Liever 3x 4 euro betalen en 1x met korting voor 2 euro, dan 4x 3,50.
Harry21 @Frame1643 juli 2024 20:23
Nee ,want dan koop ik 4x met 2 euro korting en sla ik die andere weken weer over.
svideo 2 juli 2024 19:02
De data honger kent geen grenzen. De luiheid van de consument ook niet
dus.......
Die privacy van ons holt heel hard achteruit
WillySis @svideo2 juli 2024 19:15
Dit heeft niet zoveel met datahonger te maken, maar met het samenvoegen van verschillende handelingen tot één.
Nu moet men de klantenkaart scannen en daarna betalen. Dit samenvoegen in één tap van de telefoon betekend dus niet dat er meer data wordt verstuurd, behalve dan misschien de kassabon van kassa naar telefoon.
dasiro @WillySis2 juli 2024 19:31
als je zo naïef bent om te denken dat ze die info strikt gescheiden gaan houden. Banken verkopen nu al een hoop data en diensten die niets met hun core-business te maken heeft waarvoor klanten een rekening geopend hebben, laat staan dat alle tussenliggende diensten ook nog eens inzicht kunnen krijgen in wat je éxact hebt gekocht. De bank doet het, de supermarkt doet het, dus waarom zou die arme geldschuiver die er tussen zit het niet mogen denken ze dan.
vrow @dasiro2 juli 2024 23:51
Ja, of naïef of een alu-hoedje.
De waarheid ligt in het midden en ik denk dat het met de privacy wel meevalt.
Als je daarover inzit, moet je sowieso geen klantenkaart nemen maar gewoon alleen (al dan niet contactloos) betalen. Een klantenkaart is per definitie een stukje gegevens ruilen voor korting.
En is dat erg? De AH maakt een profiel van je, maar dat blijft echt bij de AH, daar twijfel ik niet aan. En dan sturen ze je relevante aanbiedingen. Ik vind dat prima.
.oisyn Moderator Devschuur® @dasiro3 juli 2024 02:57
als je zo naïef bent om te denken dat ze die info strikt gescheiden gaan houden
Dit gaat over het NFC Forum, dat een uitbreiding wil op de NFC standaard zodat meerdere dingen tegelijk uitgelezen kunnen worden, zodat bijvoorbeeld de betaalterminal tegelijkertijd de klantenkaart én de bankpas kan uitlezen. Die "geldschuiver" die tussen het betalingsverkeer zit heeft verder niets met de NFC-kant van de betaalterminal te maken, net zoals zij nu ook niet kunnen zien of jij je AH bonuskaart gescand hebt.

En als we dan even bij het AH-voorbeeld blijven dan zal het sowieso niet tegelijkertijd zijn, want meestal zul je toch eerst moeten zien of die bonus verwerkt wordt voordat je gaat betalen.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 23 juli 2024 05:35]

WillySis @dasiro2 juli 2024 19:41
Ik neem aan dat de gebruiker nog wel enige controle heeft over de data die over wordt gezonden. Bijvoorbeeld dat alleen geopende apps data kunnen verzenden.
dasiro @WillySis2 juli 2024 20:38
daar zou ik niet op rekenen. Het gebeurt waarschijnlijk allemaal buiten je device om, onder het mom dat het dan vlotter zou gaan, net zoals de inhoud van je winkelwagentje nergens in een cookie wordt bijgehouden, maar slechts een identifier. Hierdoor ziet de winkel wat er wel en uiteindelijk ook NIET gekocht wordt, waarna ze mits wat aanmoediging onder het mom van bvb een "gepersonaliseerde korting" je (volgende keer) alsnog kunnen proberen te overhalen.
familyman @dasiro3 juli 2024 06:07
Het is de basis van airmiles, en bonuskaarten.

Zijn 'ze' ook heel open over, en wordt je verteld als je die kaarten neemt.

Als ze dat niet doen, mogen ze dat niet namelijk.
dasiro @familyman3 juli 2024 07:01
nuance: het wordt je niet verteld, je mag het zelf in de kleine lettertjes gaan zoeken. 99% van het kassapersoneel heeft er geen flauw benul van wat corporate allemaal met je data doet.
(ik heb jarenlang IT in een van de grootste retailketens gedaan zowel HQ als on the floor)
jmsaow @dasiro3 juli 2024 10:59
Het overgrote kassa personeel kan ook niet rekenen, maar dat betekent niet dat de klant ook minder begaafd is.
dasiro @jmsaow3 juli 2024 13:48
ik weet niet waar je op doelt, maar aan die mensen is gewoon nooit uitgelegd wat er exact met klantendata wordt gedaan. Dat heeft niets met hun begaafdheid te maken.
familyman @dasiro3 juli 2024 19:09
Snap ook niet precies waarom dit ineens over kassapersoneel gaat.

Iedereen weet, hopelijk, en ook zonder kleine lettertjes te lezen dat het bij airmiles en bonusaanbiedingen om data verzameling gaat.

Het is echt geen hogere wiskunde ofzo.
dasiro @familyman3 juli 2024 19:40
je zou ervan verschieten hoeveel mensen nog braaf geloven in de onschuld van anderen of er gewoon niet bij stil staan en bedrijven maken hier zwaar misbruik van:
"Moeten we de garantie op je paspoort zetten, dan moet je het ticket niet meer bijhouden?" 1 seconde de kaart in de lezer en ze hebben ook meteen je geboortedatum, geslacht, adres, ... Ga op een zaterdagmiddag tijdens deze soldenperiode maar eens de kassierster uitvragen over wat er met je data gedaan wordt VOOR je betaalt, want anders ben je al akkoord gegaan. De mensen achter je moeten maar een uurtje geduld hebben, maar hey that's the price of doing business. 8)7
familyman @dasiro3 juli 2024 20:50
Ik heb deze vraag werkelijk mog nooit gehoord.
dasiro @familyman3 juli 2024 22:58
Het beste voorbeeld omdat ze als een van de weinige retailers over heel Europa zitten en overal dezelfde structuur toepassen is Media-Saturn. We lopen in België wel een aantal jaar voor op oa Nederland qua electronische identiteitskaart, dus mogelijks is het niet in alle landen technisch mogelijk om dit al te implementeren.
WillySis @dasiro3 juli 2024 17:04
Natuurlijk houd je een zekere controle over.
Nu bestaan er ook klantenkaarten en een aantal winkelketens heeft die al vervangen door een app. Daarmee wordt ook bijgehouden wat jij koopt. Niet op je telefoon, maar op de eigen servers van de winkel.

Je kiest altijd zelf of je een klantenkaart van een winkelketen wilt, of niet. Bij nfc zal die klantenkaart op je telefoon of je horloge aangemaakt moeten worden en dat is iets wat je zelf moet doen. Als de winkels dat op eigen initiatief doen overtreden ze op een vrij grove manier de AVG.
Bij een fysieke klantenkaart of app kan je nog per keer beslissen of je die wilt gebruiken (scannen) of niet. Mogelijk vervalt die keuze als je eenmaal een klantenkaart op je telefoon of horloge hebt aangemaakt. Dat betekent niet dat je dan altijd de klantenkaart moet gebruiken, want je kan er altijd nog voor kiezen om met de pas of contant af te rekenen.

De klantenkaarten zijn om data te verzamelen, maar dat staat los van de voorgestelde functie om dat allemaal in een tik via NFC te versturen. NFC is een trage communicatie en met die ene tik kan er nooit veel data over gezonden worden. De afstand tussen telefoon en terminal hooguit een kwart seconde klein genoeg (max 4 cm) om data te verzenden. De maximale snelheid is 424 kilobit per seconde. Onder ideale omstandigheden kan men dan max 13 kilobyte oversturen. Die ideale omstandigheden worden al verstoord zodra er een hoesje tussenzit. In de praktijk mag je zowel de afstand als de snelheid gerust halveren. Het betrouwbaar doorsturen van een kassabon is dus al lastig.
dasiro @WillySis3 juli 2024 18:01
bij bijna alle bedrijven heb je maar een paar keuzes:
- geen getrouwheidskorting, ondanks dat je een trouwe klant bent
- dataverwerking zonder directe e-mailmarketing
- volledige dataverwerking, inclusief partners

Dat NFC niet snel genoeg is om direct een hoop communicatie naar het device te sturen zou net een argument tégen de gevraagde uitbreiding moeten zijn :|
WillySis @dasiro3 juli 2024 18:56
De beperkte snelheid betekend dat je in de praktijk zo'n 4 kilobyte aan gegevens betrouwbaar uit kunt wisselen. De betaal-apps gebruiken 0.4 tot 0.6 kilobyte. Er blijft dus genoeg ruimte over om een aantal identifiers uit te wisselen. Welke keuzes je hebt aangevinkt wordt meestal op de servers van de winkels bewaard, maar als dat op de telefoon staat kan dat met een paar bits extra gemakkelijk worden doorgestuurd.
De beperkte hoeveelheid data die kan worden overgezonden zorgt er wel voor dat datamining via NFC eigenlijk onmogelijk is. Apps hebben meestal toegang tot het internet en via die weg kan nog heel veel uitgewisseld worden. Dat heeft echter niets te maken met een klantenkaart, maar de functionaliteit van de app.
dasiro @WillySis3 juli 2024 19:15
ik weet niet waar je leest dat ik alles via NFC wil laten gaan, enkel dat ze door heel de boel aan elkaar te willen koppelen via 1 enkele NFC-transactie er op de backend ook een hoop koppelingen moeten gemaakt worden die nu nog door compleet gescheiden systemen lopen.
WillySis @dasiro4 juli 2024 13:46
Ik had niet gelezen dat je naast NFC andere kanalen wilde gebruiken. Dat kan inderdaad, maar dat is niet anders dan nu met de app's van de diverse winkels kan. Met alleen een klantenkaart (pasje) kan dat niet.

Nadeel als je twee communicatie kanalen gebruikt is dat je die niet gegarandeerd tegelijkertijd beschikbaar hebt. De klanten-app hoeft bijvoorbeeld niet actief te zijn.
dasiro @WillySis4 juli 2024 13:59
het is de NFC-belangenvereniging die dat wil en die moet imho aan zo weinig mogelijk data als mogelijk kunnen, idem trouwens voor alle andere partijen.
supersnathan94
@dasiro2 juli 2024 19:37
dus waarom zou die arme geldschuiver die er tussen zit het niet mogen denken ze dan
Want AVG. zowel bij je bank als je supermarkt heb je expliciete toestemming gegeven (althans, bij een klantenkaart heb je dat sowieso), aan een Mollie, Worldline Equens of CCV heb je dat niet. Dus die partijen kunnen dat ook niet zomaar doen
familyman @dasiro3 juli 2024 06:03
Heb je voorbeelden van banken die data verkopen?
dasiro @familyman3 juli 2024 06:56
KBC-privacyverklaring:
3.6. KBC verkoopt je persoonsgegevens niet
KBC verkoopt of verhuurt je persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen gebruik, tenzij je daar zelf voor kiest door je toestemming of akkoord te geven of in de context van een dienst. Zo kan KBC jouw gegevens delen met derde partijen in de context van de partners hier vermeld. (zie 3.6.1.3)
ofte persoonsgegevens voor functionaliteit, want je moet er mee akkoord gaan om de dienst te kunnen gebruiken.
rko4u @dasiro3 juli 2024 13:45
Er is een groot verschil tussen persoonsgegevens en geanonimiseerde betaalgegevens. De laatste wordt door diverse banken, zonder de klant te informeren, door diverse banken gedeeld met derden.
familyman @dasiro3 juli 2024 19:10
En hoeveel diensten heeft kbc waar je die toestemming voor kunt verlenen?

Overigens schiet je jezelf in je voet hiermee. De kbc stelt hier immers niks door te verkopen, tenzij jij er ok mee bent.

1 goede reden voor deze tekst kan psd2 zijn, of gewoon transparant te zijn dat ze dat dus niet doen.
dasiro @familyman3 juli 2024 19:31
tientallen en het probleem is dat je er MOET mee akkoord gaan of je kan de dienst niet gebruiken.

Vroeger kon je zelf categorieën aanmaken waarbij je kon aangeven om een betaling als bvb 'voeding' te markeren, maar die functionaliteit is weggehaald. Wil je nu soortelijke rapporten hebben, dan moet je hun digitale assistant verplicht gebruiken en die geeft je dan ongevraagd berichten als "wist je dat je deze maand meer bij winkel X hebt uitgegeven", "je hebt meer loon ontvangen dan gewoonlijk" of "het is al zo lang geleden dat je aan dit bedrijf een betaling hebt gedaan" in het geval er een patroon is opgepikt.

Ik ken mensen die zo hard gruwelen van het feit dat ze zo veel van hun persoonlijke gegevens en gewoonten volgen dat ze zo veel als mogelijk terug zijn overgeschakeld op cash geld en de enigen die weten hoe veel geld ze hebben zij zélf zijn.
familyman @dasiro3 juli 2024 20:49
Dit zijn geen voorbeelden van verkoop aan derden, echter.
rko4u @WillySis3 juli 2024 13:42
Ik ben heel benieuwd hoe je met 1 tik alleen die gegevens deelt die je wilt delen. Dat lijkt me alleen maar te kunnen als je eerst precies selecteert wat je via de chip wil vrijgeven. In dat geval lijkt me het verschil met 1 of 2 tikken niet heel nuttig.
WillySis @rko4u3 juli 2024 17:41
Dat is inderdaad een probleem. Als je uitgaat van de meest ideale situatie kan je met één tik zo'n 12 kilobyte doorsturen. Daar veel mensen al een hoesje gebruiken en er altijd wel een storing is moet je uitgaan van max 4 KB die je onder (bijna) alle gevallen betrouwbaar door kunt sturen.
De bank app gebruikt ongeveer 0,4 tot 0.6 KB. Er is dus wel wat ruimte om een aantal identifiers uit te wisselen, maar kassabonnen gaan al een probleem opleveren. Nu kunnen die natuurlijk ook vervangen worden door een identifier en door een bijbehorende app via een andere verbinding van de server worden opgehaald.
Echt veel data uitwisselen is er inderdaad niet bij. Het consortium zal dus met een goede standaard communicatie protocol moeten komen om binnen die kwart seconde van een tik de benodigde data uit te kunnen wisselen.
ronansoleste @svideo2 juli 2024 19:03
Ja moet daar ook meteen aan denken.
Vanuit technisch opzicht snap ik het wel. Maar dit dient alleen maar het doel meer gegevens te verzamelen van de klant
Somoghi @ronansoleste2 juli 2024 20:49
Ben zelf niet zo jong meer, maar bij het uitgaan meisjes van 18+ herkennen wordt ook makkelijker :+
Valse id kaarten is dan hopelijk ook verleden tijd, echter ben ik het met de stelling eens dat het op zijn minst gepseudonimiseerd cq geanonimiseerd moet zijn.
ronansoleste @Somoghi2 juli 2024 21:12
Ofwel als meisjes 18 worden worden ze nu nog makkelijker lastig gevallen door creeps?
Dat anonimiseren kan je vergeten natuurlijk. Dit is zo persoons gebonden als de pest
William_H @Somoghi2 juli 2024 22:06
Dat anonimiseren zou niet per se hoeven, maar zou ook met een challenge opgelost kunnen worden. Waarbij het apparaat alleen maar checkt of de geboortedatum jonger of ouder is dan een bepaalde datum. Daarmee hoeft het geen data op te staan of te verwerken, maar kan het toch aangeven bij de supermarkt of iemand oud genoeg is om drank te kopen.
familyman @ronansoleste3 juli 2024 06:09
En waar blijkt dit precies uit?

Het enige doel is om ervoor te zorgen dat je bv bij AH, niet je betaalpas en je bonuskaart en je airmiles kaart hoeft te scannen.
Freee!! @familyman3 juli 2024 18:14
Die laatste twee kun je al koppelen, zodat je alleen je bonuskaart hoeft te scannen, de airmiles worden automagisch bijgeboekt op de gekoppelde airmileskaart.
familyman @Freee!!3 juli 2024 19:03
Een andere manier om een stapje weg te nemen.

Dit is er nog 1.
Sicos @svideo2 juli 2024 19:06
Ik reken nooit iets af met een telefoon (behalve dan gewoon via de app van de bank) en in de winkel gebruik ik gewoon het ouderwetse pinpasje... doet het altijd en vergeet ik nooit op te laden. ... het pasje daar in tegen ben ik dan weer weleens vergeten :-)
cariolive23 @Sicos2 juli 2024 19:19
Hier het tegenovergestelde, ben wel eens in Europa aangekomen zonder enige bankpas... Zelfs rijbewijs vergeten. Paspoort en telefoon zijn voldoende, kom je de hele wereld mee over. De huurauto ging alleen niet door, want zonder rijbewijs mag je niet rijden en krijg je geen auto mee. Uber had daar weer een oplossing voor.

Alle bankpassen, alle email, alle vouchers, de hele meuk heb je op je telefoon tot je beschikking.
Sicos @cariolive232 juli 2024 20:09
Ik doe aan mountainbiken en daar heb ik zelfs nooit een pinpasje bij... dan betaal ik weer met goed ouderwets geld als ik na de inspanning op een terras iets ga drinken. Is eigenlijk de uitzondering waar ik contact geld gebruik. De reden is eigenlijk dat geld overal tegen kan... modder, zweet, vallen ... telefoons zijn niet zo blij met modder en zweet en al helemaal niet als je er bovenop valt.

Het doet best auw als je bovenop een telefoon valt van tegen de 1000 euro. En dan heb ik het niet over de pijn van het vallen.

[Reactie gewijzigd door Sicos op 23 juli 2024 05:35]

cariolive23 @Sicos2 juli 2024 20:30
Wanneer ik hier de bergen in ga, neem ik juist wél m'n telefoon mee. Mocht ik dan vallen en ernstig gewond raken, kan dat m'n enige overlevingskans zijn: Ik (of een van de anderen) kan dan bellen en de hulpdiensten kunnen mij lokaliseren. Zonder telefoon kun je beide wel vergeten en is het al snel game over.

Een zadeltas wonderen, past de telefoon makkelijk in.
Rob Voets @Sicos2 juli 2024 19:12
Ik betaal altijd mijn met horloge.
Sicos @Rob Voets2 juli 2024 20:07
Ik draag dan daar in tegen nooit een horloge ... laat staan een slimme.

Ik heb zo'n erg fijne huid die het niet eens is met iets wat wat strakker rond je pols zit en al helemaal niet als het van nikkel is.... zo fantastisch om eczeem te hebben.
Marctraider 2 juli 2024 22:29
Of kap gewoon met al die klantenkaarten, bonuskaarten en achterlijke kortingen op 1ste levensbehoefte.

Lekker doorrekenen in de algemene prijzen.
SunnieNL @Marctraider2 juli 2024 22:59
Dat doen ze toch al?
Alleen krijgen de mensen die wat privacy opgeven korting over die algemene prijs.
vDorst @SunnieNL3 juli 2024 08:45
Je moet alle privacy opgeven!
Het is niet alleen de kaart maar ook nog eens een app die je hele tijd in de gaten houdt.
Ik ben ook voor dat er we mee moeten kappen.
Maar bedrijven smullen er van.
Targeted ads die gelijk werken en meetbaar zijn en de klant het gevoel te geven dat die korting krijgt.

Het klopt je hoeft niet mee te doen maar dan betaald je wel een niet mee doen boete.
Mensen met een kleine beurs moeten hier wel aan mee doen om de boodschappen nog een beetje betaalbaar te houden.

[Reactie gewijzigd door vDorst op 23 juli 2024 05:35]

laptopleon @vDorst3 juli 2024 13:10
Zwaar overdreven, zoals de meeste reageerders hier altijd gelijk in de privacy-kramp schieten.

Wat weet AH van mij, wat zo verschrikkelijk is? Facebook of Google, ja die hebben een goed profiel van mij. Appie snapt er niets van en dat blijkt ook wel want de helft van de aanbiedingen die ze doen zijn van producten die ik nooit koop of bijvoorbeeld voor uitjes naar een pretpark waar ik nog niet dood gevonden zou willen worden.
kiang @SunnieNL3 juli 2024 07:47
Je kan gewoon publiek gedeelde klantenkaarten gebruiken, zoals https://www.bonus-kaart.nl/
Caayn @kiang3 juli 2024 08:29
Heb met dergelijke sites al een paar keer gehad dat er bijvoorbeeld airmiles gekoppeld waren aan de kaart en iemand het dus leuk misbruikt om airmiles te sparen.

Het is niet enkel de AH, maar tegenwoordig ook de Lidl, Gamma, Karwei, etc. Het lijkt alsof je tegenwoordig enkel nog korting/acties krijgt in een winkel met zo'n vreselijke klantenkaart. Bij de Etos betaal je zelfs standaard extra voor huismerken wanneer je geen klantenkaart hebt 8)7

Bij winkels zoals de Hema en Kruidvat gelden de acties ook voor klanten zonder klantenkaart. Mocht je wel een klantenkaart hebben dan krijg je extra's en wordt je niet gestraft als je er geen hebt.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 05:35]

ShatterNL @Caayn3 juli 2024 08:46
Het lijkt alsof je tegenwoordig enkel nog korting/acties krijgt in een winkel met zo'n vreselijke klantenkaart.
Bij de DekaMarkt zijn nog "gewoon" normale aanbiedingen zonder klantenkaart, maar dan moet je er maar net een hebben in je dorp/stad.
Caayn @ShatterNL3 juli 2024 08:49
Dirk/Deka kan je inderdaad nog gewoon normaal boodschappen doen, en als je wilt een zelfscanner gebruiken zonder klantenkaart. Gelukkig zitten die bij mij in de buurt :)
Koppensneller @Caayn3 juli 2024 09:40
Heb ik ook eens gedaan, een Bonuskaart gegoogled en die gebruikt. De slimme eigenaar van die kaart had het automatisch toevoegen van koopzegels aangezet en als je dan niet oplet ben je een onvrijwillige sponsor (en ik let zelden goed op).
Advanced03 3 juli 2024 01:49
Dit zou heel handig zijn!
Snow_King 3 juli 2024 07:29
Wat ik al jaren hoop: Een manier om de bon automatisch digitaal te krijgen, op een standaard manier. Dat zou echt een fijne toevoeging zijn in dit ecosysteem.
Stephanoid @Snow_King3 juli 2024 07:58
Mee eens, dat is ook het eerste wat ik dacht toen ik dit zag. Het zou echt heel handig zijn om automatisch je bon te krijgen.
martijnsch 3 juli 2024 09:10
Mooi, maar bij veel winkels zie je dat ze korting geven nadat je de pas scant. Hoe gaat dit als de kaart pas bij betaling word aangeboden?
Ik zie eigenlijk liever in de standaard verwerkt dat je automatisch de bon op je apparaat krijgt waarmee je hebt betaald
Dark Angel 58 3 juli 2024 09:28
Pardon... bedoel je dat telefoon een klantenkaart wordt???
Dan zie ik wel een probleem... Telefoon is uniek en heeft eigen nummer... als een kaart bij iedere winkels wordt gebruikt... dan wordt het vast en zeker hetzelfde nummer??? Slecht idee.
Misschien is het wel goed idee om een nieuwe hardware of software te ontwerpen die iedere keer een klantnummer aanmaakt voor iedere winkel. Dat moet echt een privacy probleem oplossen!
laptopleon @Dark Angel 583 juli 2024 13:35
Nu moet je apart je klantenkaart kiezen en laten scannen. Het voorstel is, dat je zelf vrijwillig kunt instellen dat je klantenkaart gelijk mee-gescand mag worden als je met je telefoon je betaling doet.

Dit is niet heel anders dan een airmiles-kaart handmatig mee scannen bij een betaling, zoals dat al 25 jaar kan, maar bepaalde tweakers krijgen bij het woord klantenkaart altijd meteen George Orwell vibes.

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