YouTube maakt verzoek mogelijk tot verwijdering bij gebruik AI-kloon

YouTube maakt het mogelijk om een verzoek in te dienen tot verwijdering van een video als daarin zonder toestemming een AI-kloon van een persoon is gebruikt. Die persoon moet daarvoor in veel gevallen wel persoonlijk dat verzoek indienen.

Daarbij lijkt het te kunnen gaan om AI-versies van stemmen en beelden van een persoon, blijkt uit het nieuwe beleid van YouTube. Er zijn wel beperkingen: zo beoordeelt YouTube naar eigen zeggen of het bijvoorbeeld gaat om een parodie of ander gebruik met maatschappelijke waarde, of het gaat om het plaatsen van een persoon in een gevoelige situatie en of iemand identificeerbaar is voor kijkers.

Mensen moeten zelf verzoeken indienen en het kan alleen voor iemand anders als diegene dood is, kind is, kwetsbaar is of geen toegang heeft tot internet, zo zegt Google. De site laat de uploader weten dat die 48 uur heeft om actie te ondernemen en als de video verdwijnt, sluit YouTube de klacht.

YouTube is niet tegen het gebruik van generatieve AI in het algemeen, zo bleek al eerder. Wel moeten makers een label toevoegen als een video generatieve AI bevat. Ook werkt YouTube aan AI-tools voor videomakers.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-07-2024 18:18 29

02-07-2024 • 18:18

29

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Reacties (29)

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HenkEisDS 2 juli 2024 18:30
Persoonlijk? Waarom zou een advocaat of andere gemachtigde dat niet mogen?

De reden dat ik hier op trigger is dat een youtuber die ik volg ook persoonlijk dingen moest invullen na een blokkade van zijn kanaal en dat deze personalia rechtstreeks naar de hacker/troll werd gestuurd.
wildhagen @HenkEisDS2 juli 2024 18:39
Persoonlijk? Waarom zou een advocaat of andere gemachtigde dat niet mogen?
Dat lijkt wel te mogen, mits ze officieel gemachtigd zijn. Van de Google site, zie https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=en:
First-party claims are required.

We do not accept claims made on behalf of third parties except in the following situations:

- The individual whose privacy is being violated does not have access to a computer or the internet
- The individual whose privacy is being violated is a vulnerable individual
- The claim is being made by the parent or legal guardian of the individual whose privacy is being violated
- The claim is being made by a legal representative for the individual whose privacy is being violated
- The request is filed by a close family member on behalf of a deceased individual
HenkEisDS @wildhagen2 juli 2024 18:42
Mooi, dat was bij een copyrightclaim wel anders: YouTube: I'm Being Stalked and Youtube is Ignoring it
themadone 2 juli 2024 19:27
Gaat dit helpen tegen de Elon Musk bitcoin streams? Anders mag het achterwege blijven
latka @themadone2 juli 2024 20:00
Daar is wel een Musk detector tegen te maken. Beetje zoals embedded adds herkennen op YouTube straks ook een must gaat zijn :+
Jan Van Akker @latka3 juli 2024 20:05
Ik hoop keihard dat iemand slim genoeg gaat zijn om die embedded adds te detecteren!
Sinester @themadone3 juli 2024 09:53
Als Elon Musk daar zelf een aanklacht tegen gaan doen wel
bzuidgeest @themadone3 juli 2024 10:00
Laat ze eerst de scam advertenties voor magische luchtkoelers e.d. maar eens van de frontpage verwijderen.
memphis 2 juli 2024 18:40
Vreemd. Bij muziek reactie video's zijn het zelden de artiesten die klagen maar de managers en de labels. En zelfs dan als een muziekreactie voldoet aan de copy rights zoals de video en/of de muziek onbruikbaar maken voor normaal kijk en luistergemak door pauzes, doorheen praten ed. krijgen de platenbobo's het nog steeds voor elkaar om video's offline te krijgen.
Dus nee, ik geloof niet zo in die gestelde voorwaardes om een AI video offline te krijgen.
Roel1966 @memphis2 juli 2024 23:53
Tja, de macht van die hele muziekindustrie is blijkbaar veel groter.
familyman @Roel19663 juli 2024 06:11
Nah, muziekmaatschappijen hebben die rechten overgenomen van de muzikanten.

En soms partijen aangesteld als vertegenwoordigers van hun belangen.

Niks te maken met 'macht'
Roel1966 @familyman3 juli 2024 18:23
Ik denk dat je het toch wat te naief ziet want dat is big buisiness die hele muziek industrie. Zeker al op Youtube wil je niet weten hoeveel claims ik al ontvangen heb. Notabene zelfs op muziek die ik zelf gemaakt heb en er z.n. fragmenten eruit gepikt worden omdat daar copyrights op zouden zitten. Wat je dan ook probeerd, die zijn zo machtig dat het gewoonweg geen zin heeft er tegenin te gaan.
bzuidgeest @memphis3 juli 2024 10:02
De labels zijn een door de artiest daarvoor gemachtigde partij en zoals wilhagen in zijn comment al laat zien is dat een gemachtigde ook een klacht in kan dienen namens iemand anders. Dus tuurlijk gaat een artiest dat niet zelf doen. Maar een artiest die dat wil kan wel zijn label terugfluiten. Echter daar hebben de meesten niet het goede contract voor, maar dat is hun eigen schuld.
Stoney3K @bzuidgeest3 juli 2024 10:41
Echter daar hebben de meesten niet het goede contract voor, maar dat is hun eigen schuld.
Niet helemaal, want dat zijn vaak wurgcontracten. Dus je hebt de voorwaarden voor je platencontract maar te accepteren, of je kan geen CD's meer uitbrengen en je verliest je airplay op de radio want de platenlabels hebben daar een exclusiviteits-overeenkomst mee. En als je contract afloopt, dan kun je door de labels worden aangeklaagd omdat je je eigen muziek ten gehore wil brengen, want die rechten zijn niet meer van jou.

Als je voor een label muziek maakt ben je weinig meer dan een loonslaaf van dat platenlabel en dan heb je er niet veel meer over te zeggen.
bzuidgeest @Stoney3K3 juli 2024 12:24
Je hebt gelijk over die wurgcontracten, maar steeds meer artiesten produceren zelf. Nu alles online is hoef je geen CD's meer te maken. Campagne voeren op F*ckbook kan iedereen. Radio... word steeds minder relevant denk ik.

Vroeger toen je een plaat moest persen was dat contract wellicht een excuus. Nu is het een keuze. Hoeveel wil je opgeven voor een (kleine) kans op fame.

Als laatste: Ik vind niet dat er voor artiesten een "recht" is om rijk te worden van hun werk of om beroemd te zijn. Veel artiesten lijken dat een recht te vinden, maar als ik niet genoeg verdien moet ik een andere baan zoeken of er een tweede bijnemen. Voor artiesten is dat wat mij betreft niet anders. Geen speciale status. Dus dat maakt dat wurgcontract opnieuw een keuze. Je kan niet altijd hebben wat je wil onder de voorwaarden die je wil, dat geld voor iedereen.
Stoney3K @bzuidgeest3 juli 2024 12:31
Behalve een handjevol supersterren zijn er geen artiesten die rijk worden van hun muziek. En die supersterren doen vooral rijk, in de praktijk zijn de dure auto's en huizen eigendom van de platenmaatschappij en krijgen ze de kleding van 1 of andere designer die zijn merk wil promoten.

Maar als je exposure wil buiten het internet, en dus optredens wil doen in de wat grotere zalen of je muziek uitgegeven wil hebben in de winkel, dan moet je met een platenmaatschappij in zee. Die hebben bewust de markt zo dicht mogelijk gehouden zodat een onafhankelijke artiest er niet meer tussen kan komen: Voor optredens is de zaal afdracht-plichtig aan organisaties zoals de SENA, en hebben ze meestal een exclusieve deal met de grote concertpromotors. En om je muziek op CD, LP of cassette uitgegeven te krijgen, mag je dat alleen als je aangesloten bent bij de BUMA, anders nemen ze je opdracht niet in behandeling.

De platenbazen willen bewust niet dat de muzikanten hun monopolie-positie gaan ondermijnen, zelfs al hebben ze daar tegenwoordig genoeg middelen voor.
bzuidgeest @Stoney3K3 juli 2024 16:21
En toch zijn er steeds meer independents. En CD? wie neemt nog de moeite?
Ik denk dat die grip van de platenbazen aan het verzwakken is.

Google even op "independent music artists number increasing" en je krijgt artikelen van forbes en wie al niet meer.
JDx 2 juli 2024 18:57
Ik heb net vandaag net een AI muziek video geüpload, maar dat er in de titel AI staat moet toch genoeg zijn om aan te geven dat het om AI gaat? Sowieso stelt het niet veel voor, maar als het goed valt, dan wil ik er wel meer maken.
OruBLMsFrl @JDx3 juli 2024 07:29
Als de afspraak is taggen dan moet je toch taggen? Een onderwerp als "Ai ai caramba" wordt anders knap lastig te onderscheiden van "Ai caramba muziek". Met zo een tag ben je daarentegen ondubbelzinnig duidelijk.
Je moet het zelf weten uiteindelijk, maar als iemand gaat klagen over jouw kanaal omdat je je niet aan Youtube (tagging) beleid houdt, sta je bij voorbaat met 0-3 achter toch, waarom zou je dat risico willen lopen?
JDx @OruBLMsFrl3 juli 2024 07:41
Omdat het nergens staat bij het uploaden, maar ik heb het gisteravond gevonden, je moet onderaan klikken op meer tonen en dan kan je het aanklikken.

Had namelijk ook een short van een dame Cutie AI, maar volgens mij dachten alsnog veel dat het het kanaal van diegene was. Want toen ik daarna nog iets anders erop zette verdwenen meteen 10 subscribers.

[Reactie gewijzigd door JDx op 23 juli 2024 12:19]

adje123 2 juli 2024 18:28
Eindelijk.
Ik was Joe Rogan clips helemaal zat!
merethan 2 juli 2024 18:48
Is daar niet al een AI service voor? Dat je een AI hebt om alle andere AI-fakes te laten verwijderen.

Whack'AI'mole heet het.

(De hierboven gegeven suggestie kan totaal gehallucineerd zijn.)
imqqmi 2 juli 2024 18:49
Fijn, nog een tool in the box voor criminele organisaties om je kanaal te torpederen zonder dat je daadwerkelijk de regels schend.
mjz2cool 3 juli 2024 06:43
Dus straks worden nog meer video's onterecht verwijderd dan nu al gebeurd, en uiteraard zal Google onbereikbaar zijn om het te laten herstellen?
punishedbrains 3 juli 2024 07:25
Gaat zoals altijd nooit werken als dat niet enigzins geautomatiseerd kan worden.
Usul_Atreides 3 juli 2024 09:06
<foutief gelezen>

[Reactie gewijzigd door Usul_Atreides op 23 juli 2024 12:19]


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