YouTube maakt verzoek mogelijk tot verwijdering bij gebruik AI-kloon

YouTube maakt het mogelijk om een verzoek in te dienen tot verwijdering van een video als daarin zonder toestemming een AI-kloon van een persoon is gebruikt. Die persoon moet daarvoor in veel gevallen wel persoonlijk dat verzoek indienen.

Daarbij lijkt het te kunnen gaan om AI-versies van stemmen en beelden van een persoon, blijkt uit het nieuwe beleid van YouTube. Er zijn wel beperkingen: zo beoordeelt YouTube naar eigen zeggen of het bijvoorbeeld gaat om een parodie of ander gebruik met maatschappelijke waarde, of het gaat om het plaatsen van een persoon in een gevoelige situatie en of iemand identificeerbaar is voor kijkers.

Mensen moeten zelf verzoeken indienen en het kan alleen voor iemand anders als diegene dood is, kind is, kwetsbaar is of geen toegang heeft tot internet, zo zegt Google. De site laat de uploader weten dat die 48 uur heeft om actie te ondernemen en als de video verdwijnt, sluit YouTube de klacht.

YouTube is niet tegen het gebruik van generatieve AI in het algemeen, zo bleek al eerder. Wel moeten makers een label toevoegen als een video generatieve AI bevat. Ook werkt YouTube aan AI-tools voor videomakers.