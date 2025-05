YouTube nodigt Amerikaanse gebruikers uit om factcheckfunctie te testen

YouTube nodigt Amerikaanse gebruikers uit om een functie voor factchecking te testen. Gebruikers die geselecteerd worden, kunnen informatie of context bij video’s aandragen die door anderen wordt goedgekeurd. Het is niet duidelijk wanneer de functie breed wordt uitgerold.

Uit een ondersteuningspagina van YouTube blijkt dat Amerikaanse gebruikers zich eerst moeten aanmelden voor de functie en dus niet zomaar toegang krijgen. Momenteel nodigt YouTube ook zelf Amerikaanse gebruikers uit.

Zodra deze gebruikers zich hebben aangemeld, kunnen ze een notitie over een video schrijven met extra informatie of context over de inhoud van de video. Andere gebruikers controleren deze notitie. Pas als voldoende gebruikers de informatie positief hebben beoordeeld, kan de notitie onder een video worden gepubliceerd. Dit gebeurt volgens YouTube anoniem.

Het socialemediabedrijf heeft ook enkele richtlijnen meegegeven voor het aandragen van informatie. Die moet in eigen bewoording zijn geschreven en mag niet rechtstreeks gekopieerd zijn van een andere bron. De informatie moet helder en makkelijk te begrijpen zijn. Er dient neutraal taalgebruik te worden gehanteerd en er mag geen mening in de aangedragen berichten verhuld zitten. De toevoegingen moeten extra context bieden die niet terug te vinden is in de video, de beschrijving van de video of de titel.