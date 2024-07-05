YouTube werkt aan vernieuwde muziekverwijdertool voor videomakers

YouTube werkt aan een nieuwe versie van zijn muziekverwijdertool. De tool kan gebruikt worden als een videomaker vanwege auteursrecht een nummer niet mag gebruiken voor zijn video. De functie komt in de loop van de komende weken beschikbaar.

De vernieuwde tool is gebaseerd op een door AI ondersteund algoritme, zegt YouTube. Er was al een bètaversie van de Erase Music-tool beschikbaar in YouTubes videobewerkingsstudio Create. De tool was echter 'niet zo verfijnd als gehoopt', legt het videoplatform uit.

De videomaker krijgt bij het gebruik van de functie twee opties: het verwijderen van het nummer of het dempen van al het geluid. Wanneer de gebruiker kiest voor het verwijderen van het nummer, probeert de tool het nummer te identificeren en zorgt ervoor dat alleen de muziek wordt verwijderd. Het achtergrondgeluid en dialoog blijven aanwezig in de video. Bij de optie 'Demp elk geluid' kiest de gebruiker tussen welke tijdsaanduidingen al het geluid in de video wordt gedempt.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-07-2024 17:14 44

05-07-2024 • 17:14

44

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Reacties (44)

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evilution 5 juli 2024 17:28
Het zou prettiger zijn als rechthebbenden niet zo panisch waren als er toevallig op de achtergrond wat van hun te horen is.
Travelan @evilution5 juli 2024 21:22
Zou ik jouw levenswerk gratis mogen gebruiken voor een video waar ik geld mee ga verdienen?
DJ Henk @Travelan6 juli 2024 09:53
Jouw reactie is al net zo panisch. Een fragment van een liedje dat je gemaakt hebt, is niet je levenswerk en als het op de achtergrond speelt zal het ook niet het ingrediënt zijn dat zorgt dat de video geld oplevert.

Volgens mij is er niemand die vindt dat artiesten niet gecompenseerd zouden moeten worden, maar juist door dit soort overtrokken reacties zorgt dat mensen alleen maar feller tegenover elkaar komen te staan. Het is al net zo'n hyperbool als dat een nummer downloaden gelijkstaat aan stelen.
Travelan @DJ Henk6 juli 2024 13:08
Mijn hypotheek moet aan het eind van de maand ook gewoon betaald worden. Ik heb aan de bank gevraagd of dat ik dat met exposure kan doen, maar helaas, er moet gewoon betaald worden voor gebruik. Net als dat er voor gebruik van muziek betaald moet worden. Of vind je het oprecht normaal dat mensen zomaar gratis voor je werken?
timmiej93 @Travelan6 juli 2024 13:48
Ik weet niet of je nu serieus het punt niet snapt, of gewoon te koppig bent om toe te geven dat je fout zit. Ik zal het heel simpel maken:

Er zijn maar heel weinig mensen die vinden dat muzikanten niet betaald moeten worden voor hun werk, en dat hun werk gratis beschikbaar moet zijn.

Een video waarin je op de achtergrond een (deel van) een nummer hoort, terwijl dat nummer helemaal niets toevoegt aan de video schaadt de muzikant in geen enkele manier. Sterker nog, door die video kan het best dat nieuwe mensen hun muziek leren kennen.

Een video waar een nummer onder gemonteerd is door de maker zonder toestemming van / betaling aan de maker hoort natuurlijk niet.

Niemand hier zegt dat muzikanten hun werk maar gratis weg moeten geven. Het gaat erom dat het werkelijk nergens op slaat dat je hele video (waar wie weet hoeveel uren aan filmen, montage, reizen, etc. in zitten) demonetizeerd wordt als er 5 seconden achtergrondmuziek in zit. Dat slaat werkelijk helemaal nergens op. Met die logica moeten ze ook alle verkpende bedrijven in de buurt van een concert geld gaan vragen, want daar hoor je ook muziek op de achtergrond terwijl zij geld verdienen.

Daarbij komt het ook bizar kinderachtig en hebberig over dat het vooral de muzikanten zijn die tientallen tot honderden miljoenen per jaar verdienen die zeuren als hun muziek ergens anders te horen is zonder dat ze betaald krijgen. Die types zijn compleet van de wereld losgeraakt en beseffen niet dat ze ook ooit klein waren.

Je laatste opmerking slaat trouwens écht helemaal nergens op.
Of vind je het oprecht normaal dat mensen zomaar gratis voor je werken?
Als ik mensen blij kon maken door letterlijk niets te doen, en daardoor in plaats van (zeg) €3000, €2999 per maand verdiende, zou ik dat helemaal prima vinden. En voordat je begint dat dit een onzinvergelijking is: Een achtergrondmuziekje in een video op YT kost een muzikant niets. Geen werk, geen gemiste inkomsten (niemand die gaat betalen voor achtergrondmuziek op YT, dan maar gratis muziek), niets. Zoals ik al eerder zei zou het ze zelfs nieuwe fans op kunnen leveren, waar ze weer meer aan verdienen. Als ze er al geld aan zouden verliezen doordat een paar mensen niet de goede rechten kopen, gaat het echt om centen in verhouding met wat ze verdienen. Zet daar de nieuwe fans tegenover die ze hebben leren kennen doordat hun muziek niet anaal weggehaald wordt, en aan het eind verdienen ze waarschijnlijk nog meer ook nog.
Caedendi @timmiej938 juli 2024 17:00
De klagende mega-artiesten die bang zijn iets mis te lopen is 1 ding (zoals vroegâh Lars Ulrich VS Napster), maar in het gros van de gevallen in deze context verdient de artiest sowieso niets aan de muziek en zijn het de platenmaatschappijen die hebberig zijn. En met de hoeveelheid concerten/festivals die ik bezocht heb en nog ga bezoeken, en de stapels merch die ik heb gekocht direct van de artiesten zelf, lig ik echt niet wakker van een hoge pief bij een label die een euro'tje minder verdient op copyright.

[Reactie gewijzigd door Caedendi op 22 juli 2024 13:26]

DJ Henk @Travelan6 juli 2024 13:41
Of vind je het oprecht normaal dat mensen zomaar gratis voor je werken?
Lees nog eens een keer. Ik zeg letterlijk dat ik dat niet vind.

Verder vind ik de suggestie dat je je hypotheek zou kunnen betalen met de royalty's van een fragment van een liedje dat op de achtergrond in een YouTube-filmpje speelt, een nog grotere hyperbool dan je eerdere comment.
Sterk1 @Travelan6 juli 2024 22:18
Probleem waar ik tegen aanloop is dat bij een livestream van een sportwedstrijd er nog wel eens muziek op de achtergrond te horen is. Soms gaat dan je hele video op zwart.
erwinwernars @Travelan7 juli 2024 10:13
Ipv te bannen, maar te steunen. Kan die persoon misschien groeien om dan later wanneer die groot is geworden een vergoeding te laten betalen aan youtube om dan alle artiesten die hij heeft gedraaid te betalen. Als youtube dat automatisch doet om bij nieuwe videos een deel van de inkomsten inneemt voor het terugbetalen ervan, dan heeft de contentcreator er niet veel last van.

en eigenlijk is het voor iedereen een win win situatie.

Meer filmpjes op het platform en nieuwe content creators.
Auteursrechthebbende worden betaald
De contentcreatoe heeft de kans om te groeien, tussen de al grote youtube sterren.
nullbyte @Travelan7 juli 2024 13:34
Jazeker, als het valt onder "fair use"
Travelan @nullbyte7 juli 2024 16:30
Fair use bestaat niet in de Nederlandse wet.
nullbyte @Travelan7 juli 2024 16:31
Irrelevant op een internationaal platform als youtube. Copyrightclaims op YouTube worden internationaal gehandhaafd, ongeacht het land waarin de uploader zich bevindt.

YouTube gebruikt een systeem genaamd Content ID, dat auteursrechthebbenden in staat stelt om hun content te identificeren en claims in te dienen op video's die hun werk bevatten. Dit systeem werkt wereldwijd en controleert video's ongeacht het land van de uploader.

https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=en

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 13:26]

Travelan @nullbyte7 juli 2024 18:45
Oef, zo werkt internationaal recht niet...
nullbyte @Travelan7 juli 2024 19:57
Wel volgens Google blijkbaar
Travelan @nullbyte7 juli 2024 20:39
Dat is zo streng omdat die internationale wetten dat eisen. Of de lokale eisen waar Google zich aan dient te houden in elk geval. Het is niet dat ze dat zelf doen uit eigen beweging ofzo…
DinDin @Travelan8 juli 2024 10:25
Het kan misschien ook in het voordeel werken, zie het als een gratis reclame. Alhoewel, in enkele gevallen negatieve reclame zou kunnen zijn 8)7
Travelan @DinDin9 juli 2024 09:08
Maar gratis reclame betaalt mijn hypotheek niet...
DinDin @Travelan9 juli 2024 12:15
Dat is zo, maar doordat stukjes van liedjes worden gebruik, kan het zijn dat er mensen zijn die het gaan opzoeken en luisteren via betaalde diensten.
Dat doe ik ook wel eens. Hoor ik in een programma een leuk deuntje, even opzoeken en het nummer kan ik dan via diensten als Youtube of Spotify luisteren. Dan verdien je er juist aan. Of zie ik het te simpel?
memphis @evilution5 juli 2024 17:52
Tja, dat heb je met geautomatiseerde detecting tools. Overigens mag het hele muziek-rechtensysteem wel eens een keer vernieuwen want het wordt steeds gekker op Youtube met video's t/m hele kanalen die offline worden gehaald om een stukje muziek dat zelfs legaal gebruikt wordt (pauzes, doorheen praten etc zodat het niet meer bruikbaar is voor normaal kijk en luister)
WillySis @memphis5 juli 2024 21:56
De artiesten leven wel van de opbrengsten van hun muziek en het rechtensysteem is er om die inkomsten veilig te stellen. Er zijn echter muzieklabels die bijna alles verbieden en direct eisen dat een filmpje waar ook maar een tiende seconde te lang muziek is te horen (zelfs op de achtergrond) wordt verwijdert.
Ik denk dat het verwijderen van achtergrond muziek een goede optie. Wanneer het om de muziek zelf gaat zou eigenlijk "shared revenue" de standaard op YouTube moeten worden. Daar hoeft het rechtensysteem zelf niet eens voor veranderd te worden.
BlaDeKke @WillySis5 juli 2024 22:17
Gewoon een hersenspinsel dat opkomt als ik jou reactie lees.

Ik zou dan als beginnende artiest liever hebben dat men muziek op YouTube beluisterd wordt. Waardoor men het gaat opzoeken op spotify, toevoegt aan een lijst en af en toe dat liedje van mij opzet. Niet? En zelfs als bekende(re) artiest heb je toch ook vooral graag dat iedereen snel jou nieuw liedje hoort. Als het goed is zullen mensen het wel op spotify in de auto en dergelijke gaan luisteren.

Of mis ik iets?
WillySis @BlaDeKke6 juli 2024 11:32
Een artiest is vrij om zijn muziek zelf op YouTube te zetten. Als jezelf de rechten hebt krijg jezelf het bericht dat jouw muziek op YouTube wordt gebruikt. Daar kan je zelf weer toestemming voor geven.

Het gebeurt wel eens dat een artiest zijn eigen nummer als achtergrondgeluid gebruikt. Dat kan dan leuke combinaties met de inkomsten opleveren. Soms worden de inkomsten van de video met het achtergrond geblokkeerd en komen ze via de eigendomsrechten toch weer bij de artiest terecht.
Mary Spender heeft daar een keer een leuke, informatieve video over gemaakt.
Blokker_1999
@memphis5 juli 2024 18:47
Ben je zeker dat de muziek legaal gebruikt wordt? Legaal gebruik kan alleen als je ofwel een licentie hebt, ofwel onder een clausule zoals de Amerikaanse Fair Use, maar die fair use is dan weer heel beperkt in welke gevallen je er gebruik van mag maken. Het feit dat het slechts een deel van een nummer is maakt niet uit. Dat is geen fair use.
memphis @Blokker_19995 juli 2024 19:28
Zoek het kanaal van TankTheTech maar op, die heeft al heel wat over de ellende met youtube, artiesten, managers en labels gepraat.
bytemaster460 @memphis5 juli 2024 20:33
Dat kan best maar dat betekent nog niet dat bovengenoemd voorbeeld legaal is. Het gaat er niet om of je wel of niet nog wat met de muziek kunt doen. Normaal gesproken moet je betalen voor het gebruik van de muziek, dus ook als je de muziek aan een video toevoegt met heel veel achtergrondgeluid.
Zerora @memphis5 juli 2024 18:53
En probeer dan Youtube maar eens te bereiken. Lukt ook bijna niet. Met dit soort dingen is Youtube allesbehalve klantvriendelijk.
Houtenklaas @evilution5 juli 2024 17:31
Krijg je oeverloze discussie over wat "voorgrond" en "achtergrond" is. Een harde lijn is dan wel zo makkelijk te hanteren.
supersnathan94
@Houtenklaas5 juli 2024 20:00
Was het maar zo simpel.

Die labels moeten ff keer normaal doen. Het is veelste biased tov de maatschappijen. Zelfs muziek die je zelf maakt wordt al geflagged en je kunt er niks tegen doen. Zelfs al heb je de rechten netjes afgekocht en/of krijg je gelijk in de case, de revenue ben je kwijt totdat het opgelost is. Zo kansloos.

Ook letten ze niet op wat en hoe. Een artiest die het OG op YT heeft staan (een writing sesh livestream VOD oid) krijgt een strike tegen zichzelf met het originele nummer nog voordat de platenmaatschappij wist van het bestaan.

Leuk dat je dat dan kunt oplossen, maar na 3 strikes ben je gewoon je account kwijt. Dus zelfs als het onterecht was ben je gewoon de sjaak.
WillySis @Houtenklaas5 juli 2024 22:00
Een harde lijn is wel gemakkelijk, maar niet nodig. Voorgrond en achtergrond zijn prima te scheiden. Er blijft natuurlijk een stukje over waar het twijfelachtig is, maar zo groot is dat niet. Een AI routine moet daar wel wijs uit kunnen worden.
yalerta @evilution5 juli 2024 19:22
Helemaal mee eens.
In 2014 West USA bezocht, Stukje over Route 66 gereden, logo op het wegdek gefilmd, lengte 16 seconden. En als muziek?, juist route66 van weet niet meer welke artiest. Na upload binnen enige uren bericht dat er copyright materiaal bla, bla.

Dat "Going to San Francisco" van Scott McKenzie met een speelduur van 1 minuut 45 als copyright aangemerkt werd kan ik nog begrijpen maar die 16 seconden ??
Geuploade film was niet eens openbaar gemerkt. Alleen familie/kennissen met link.

Als er dan iets opgezet werd waarmee je een bijdrage kon voldoen. Maar dat is een brug te ver en als zoiets ooit zou komen vragen ze waarschijnlijk dusdanige hoge tarieven dat het belachelijk is. Zie de tarieven die de uit de staatskas betaalde NOS vroeg voor WK voetbal schermen.

Jazeker ik heb een betaald abonnement op Spotify. Ben dus niet tegen betaalde content.
Stpan @yalerta7 juli 2024 23:41
De reisprogamma's van Floortje Dessing betalen keurig voor achtergrond muziek zoals jij die omschrijft. Ook als het 16 seconden is (wat genoeg is om de stemming te creëren en het nummer duidelijk te herkennen).

Als je hetzelfde doet voor jouw uitzending (passende muziek, ter ondersteuning van je beelden, niet random achtergrondmuziek dat toevallig op de radio zachtjes klinkt) , lijkt het me normaal dat je daar of voor betaalt. Of het achterwege laat.

YouTube kan van te voren niet weten of jij de niet openbare link naar alleen je broer of naar 10.000 mensen in een mailing stuurt.

Ik vind jouw voorbeeld geen grensgeval. Maar gewoon duidelijk, muziek gebruiken voor entertainment waar je de rechten niet voor hebt.

Ik werk in consultancy. Ieder jaar weer tijdens de compliance trainingen wordt ons geleerd dat we een media database hebben met beelden en muziek die je mag gebruiken. En expliciet niets waar mijn werkgever niet voor heeft betaalt. Ook als het 'maar' een filmpjes is in een informele setting als ondersteunend beeldmateriaal bij het afscheid van een collega bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Stpan op 22 juli 2024 13:26]

Linksquest Moderator Spielerij 5 juli 2024 18:04
Als het goed werkt, waarom niet, ik weet uit ervaring dat soms best wel wat werk in een video zit en niks vervelender is dan afgewezen worden wegens muziek. Ben benieuwd hoe het uiteindelijk gaat werken.
fire-breath @Linksquest5 juli 2024 18:45
Yup. Ik game om die reden al jaren zonder ingamemuziek.
Ik was er helemaal klaar mee dat ik steeds een copystrike kreeg op YouTube als ik een video upload.
Linksquest Moderator Spielerij @fire-breath6 juli 2024 10:19
En eigenlijk is dat zonde, want muziek maakt heel vaak de game.
sjirafje 5 juli 2024 17:23
Ideaal als je filmt op plekken waar muziek gedraaid wordt. Hopelijk werkt de functie zo goed dat het niet meer nodig is om zelf copyright vrije muziek onder video's te zetten.
Jan Onderwater 5 juli 2024 17:20
Zou deze feature graag in FCPX hebben.
crazyboy01 @Jan Onderwater5 juli 2024 19:23
Komt er wel aan denk ik. Veel audiosoftware heeft het nu al ingebouwd, dus videosoftware zal het ook wel overnemen over niet al te lange tijd. Alleen ding is dat het voor video's denk ik iets geavanceerder moet (en die YouTube tool zal wel niet openbaar beschikbaar komen voor gebruik in andere software).

Die audiosoftware gebruikt achter de schermen vaak iets bestaand als spleeter, wat heel goed werkt om de sporen van een nummer te scheiden, maar videosoftware streeft er waarschijnlijk naar om bijvoorbeeld daarnaast ook met omgevingsgeluid een nummer te kunnen verwijderen uit een video. Zoals een video waar je in de Starbucks je koffie drinkt, een gesprek voert maar ergens op de achtergrond ook nog een nummer speelt. Geen hogere wiskunde, maar toch wel een werk om het op de markt te brengen zonder dat het halfgebakken is denk ik zo. Ben tijdens het typen eigenlijk benieuwd of er al programma's zijn met zoiets?
Armselig 5 juli 2024 23:55
Och, gewoon copyright-free muziek gebruiken.. Bijvoorbeeld van Kevin MacLeod of 009 Sound System.
bbstreams @Armselig6 juli 2024 00:07
gaat meer om muziek dat een filmpje bevat dat op de achtergrond muziek heeft lopen, waar je dus zelf weinig controle over hebt.
Roel1966 5 juli 2024 19:20
Nu ja ik erger mij de laatste tijd sowieso al gruwelijk eraan dat er zo nodig muziek op de achtergrond moet en vaak zo hard dat je geeneens meer kan verstaan wat ze zeggen. Of zeker als je naar auto kanalen zit te kijken dan hoor ik veel liever het geluid van een motor dan een of ander vervelend deuntje.
Britske 6 juli 2024 12:25
Nu zijn er diverse partijen die copyright claimen op muziek die gemaakt is door de videomaker zelf, en het schijnt enorm lastig te zijn om dat soort video's weer te monetizen. Hierdoor lopen de videomakers veel geld mis, en komt de bewuste video veel lager op de ranking van het algoritme. Het schijnt echt een groot probleem te zijn. Misschien moeten ze daar maar eens iets aan doen.
S_Happens 6 juli 2024 12:49
De beste oplossing is multitrack streaming. 3 tot 5 audio streams in 1 pakket.
Dat bestaat al zó lang...
Maarja, die extra bandwidth verdienen ze niet op en die AI shit wel.
NLxAROSA 6 juli 2024 15:17
Triest dat dit soort tools uberhaupt bestaan. Dit moet toch makkelijker kunnen, zowel voor de videomaker als de rechthebbenden?
Ben5050 7 juli 2024 00:24
Youtuben is gewoon niet meer leuk...

Al die strakgetrokken regeljes en foesjes maak het gewoon echt slecht..
Ook de aanpak van die adblock en injecteren ervan (Is al tegen gewerkt).

En die censuur het is gewoon slecht.

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