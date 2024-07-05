YouTube werkt aan vernieuwde muziekverwijdertool voor videomakers

Ik weet niet of je nu serieus het punt niet snapt, of gewoon te koppig bent om toe te geven dat je fout zit. Ik zal het heel simpel maken:
Er zijn maar heel weinig mensen die vinden dat muzikanten niet betaald moeten worden voor hun werk, en dat hun werk gratis beschikbaar moet zijn.
Een video waarin je op de achtergrond een (deel van) een nummer hoort, terwijl dat nummer helemaal niets toevoegt aan de video schaadt de muzikant in geen enkele manier. Sterker nog, door die video kan het best dat nieuwe mensen hun muziek leren kennen.
Een video waar een nummer onder gemonteerd is door de maker zonder toestemming van / betaling aan de maker hoort natuurlijk niet.
Niemand hier zegt dat muzikanten hun werk maar gratis weg moeten geven. Het gaat erom dat het werkelijk nergens op slaat dat je hele video (waar wie weet hoeveel uren aan filmen, montage, reizen, etc. in zitten) demonetizeerd wordt als er 5 seconden achtergrondmuziek in zit. Dat slaat werkelijk helemaal nergens op. Met die logica moeten ze ook alle verkpende bedrijven in de buurt van een concert geld gaan vragen, want daar hoor je ook muziek op de achtergrond terwijl zij geld verdienen.
Daarbij komt het ook bizar kinderachtig en hebberig over dat het vooral de muzikanten zijn die tientallen tot honderden miljoenen per jaar verdienen die zeuren als hun muziek ergens anders te horen is zonder dat ze betaald krijgen. Die types zijn compleet van de wereld losgeraakt en beseffen niet dat ze ook ooit klein waren.
Je laatste opmerking slaat trouwens écht helemaal nergens op.
Of vind je het oprecht normaal dat mensen zomaar gratis voor je werken?
Als ik mensen blij kon maken door letterlijk niets te doen, en daardoor in plaats van (zeg) €3000, €2999 per maand verdiende, zou ik dat helemaal prima vinden. En voordat je begint dat dit een onzinvergelijking is: Een achtergrondmuziekje in een video op YT kost een muzikant niets. Geen werk, geen gemiste inkomsten (niemand die gaat betalen voor achtergrondmuziek op YT, dan maar gratis muziek), niets. Zoals ik al eerder zei zou het ze zelfs nieuwe fans op kunnen leveren, waar ze weer meer aan verdienen. Als ze er al geld aan zouden verliezen doordat een paar mensen niet de goede rechten kopen, gaat het echt om centen in verhouding met wat ze verdienen. Zet daar de nieuwe fans tegenover die ze hebben leren kennen doordat hun muziek niet anaal weggehaald wordt, en aan het eind verdienen ze waarschijnlijk nog meer ook nog.