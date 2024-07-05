YouTube werkt aan vernieuwde muziekverwijdertool voor videomakers

YouTube werkt aan een nieuwe versie van zijn muziekverwijdertool. De tool kan gebruikt worden als een videomaker vanwege auteursrecht een nummer niet mag gebruiken voor zijn video. De functie komt in de loop van de komende weken beschikbaar.

De vernieuwde tool is gebaseerd op een door AI ondersteund algoritme, zegt YouTube. Er was al een bètaversie van de Erase Music-tool beschikbaar in YouTubes videobewerkingsstudio Create. De tool was echter 'niet zo verfijnd als gehoopt', legt het videoplatform uit.

De videomaker krijgt bij het gebruik van de functie twee opties: het verwijderen van het nummer of het dempen van al het geluid. Wanneer de gebruiker kiest voor het verwijderen van het nummer, probeert de tool het nummer te identificeren en zorgt ervoor dat alleen de muziek wordt verwijderd. Het achtergrondgeluid en dialoog blijven aanwezig in de video. Bij de optie 'Demp elk geluid' kiest de gebruiker tussen welke tijdsaanduidingen al het geluid in de video wordt gedempt.