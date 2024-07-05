Privacytool XD-AntiSpy komt uit voor Windows 11

De privacytool XP-AntiSpy heeft nu een aparte versie voor Windows 11. Het heet XD-AntiSpy en er is een stabiele versie van de tool beschikbaar op GitHub. Hiermee kunnen gebruikers in een beknopt menu privacyinstellingen aan- en uitzetten.

XP-AntiSpy werd in 2015 uitgebracht voor Windows 10, maar had tot voor kort nog geen Windows 11-versie. Ontwikkelaar Belim schrijft dat de vernieuwde versie van de tool meerdere opties erbij heeft gekregen, zoals het uitschakelen van de Gamer-modus in Edge en de content search in de Bing-cloud. Ook de loggingfunctie is verbeterd. Belim is van plan om de broncode op termijn vrij te geven, al is het nog niet bekend wanneer.

XD-AntiSpy bevat lijsten voor meerdere plug-ins en apps, zoals Adblock en Copilot. Bij elke optie verschijnt extra informatie wanneer de cursor erop belandt. Wanneer de gebruiker alle benodigde vakjes heeft aangekruist, moet er vervolgens geklikt worden op de 'apply settings'-knop en moet de pc opnieuw opgestart worden.

Update: In de vorige versie van het artikel was niet duidelijk wanneer werd gesproken over XP-AntiSpy en XD-AntiSpy. Daarom is het artikel aangepast.