Privacytool XD-AntiSpy komt uit voor Windows 11

De privacytool XP-AntiSpy heeft nu een aparte versie voor Windows 11. Het heet XD-AntiSpy en er is een stabiele versie van de tool beschikbaar op GitHub. Hiermee kunnen gebruikers in een beknopt menu privacyinstellingen aan- en uitzetten.

XP-AntiSpy werd in 2015 uitgebracht voor Windows 10, maar had tot voor kort nog geen Windows 11-versie. Ontwikkelaar Belim schrijft dat de vernieuwde versie van de tool meerdere opties erbij heeft gekregen, zoals het uitschakelen van de Gamer-modus in Edge en de content search in de Bing-cloud. Ook de loggingfunctie is verbeterd. Belim is van plan om de broncode op termijn vrij te geven, al is het nog niet bekend wanneer.

XD-AntiSpy bevat lijsten voor meerdere plug-ins en apps, zoals Adblock en Copilot. Bij elke optie verschijnt extra informatie wanneer de cursor erop belandt. Wanneer de gebruiker alle benodigde vakjes heeft aangekruist, moet er vervolgens geklikt worden op de 'apply settings'-knop en moet de pc opnieuw opgestart worden.

Update: In de vorige versie van het artikel was niet duidelijk wanneer werd gesproken over XP-AntiSpy en XD-AntiSpy. Daarom is het artikel aangepast.

XD-AntiSpy
Bron: ghacks.net

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-07-2024 16:12
64 • submitter: TheVivaldi

05-07-2024 • 16:12

64

Submitter: TheVivaldi

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Software Privacy Windows 11

Reacties (64)

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Luchtbakker 5 juli 2024 16:15
Het is eigenlijk diep en diep triest dat dit soort tools nodig zijn om je Windows enigsinds normaal te gebruiken zonder dat het gigantisch veel gegevens verzameld en zooi in je geheugen gooit waar je niets aan hebt.
Blokker_1999
@Luchtbakker5 juli 2024 16:32
En toch zie ik in deze tool niet zo heel veel dat ik niet gewoon in Windows zelf kan uitschakelen.
Nephalem82 @Blokker_19995 juli 2024 16:35
Klopt, heel veel dingen kan je ook zelf uitschakelen, maar veel mensen weten niet waar het zit. Dit is wel makkelijker , zon programma. Toch vind ik het goed dat je het benoemd.
evilution @Nephalem825 juli 2024 17:19
Veruit het meeste zit gewoon in Settings->Privacy&Security. Andere opties zitten meestal ook op een logische plek vind ik. En bij een nieuw OS ga ik sowieso altijd door alle settings heen maar dat zal misschien niet iedereen doen.
Ex Nunc @evilution6 juli 2024 09:23
Dat zal allemaal best en dat weten de makers van deze programmas ook best. Het probleem is alleen dat je steeds weer dat heen moet. Na een update staan je instellingen meestal namelijk weer lekker op de standaard. In W10 werden op een gegeven moment je instellingen na elke herstart weer gewijzigd. Dat kun je met zo'n programma in een oogopslag zien en met een klik weer terugzetten.
batjes @Ex Nunc8 juli 2024 07:30
Na een update staan je instellingen meestal namelijk weer lekker op de standaard.
Op Win10 nooit last van gehad en op Win11 tot nu toe ook niet.

Valt me wel op dat het wel regelmatig lijkt te gebeuren bij mensen die juist dit soort 3rd party tools gebruiken.
miknic @Nephalem826 juli 2024 15:52
De mensen die niet weten hoe ze het uitschakelen in Windows zelf, vraag ik me af of ze weten wat Github is of weten dat dit soort programma's bestaan. Laat staan dat ze er überhaupt mee bezig zijn.
Webdoc @miknic7 juli 2024 09:52
Okay... maak het dan bekender... spread the word! Wat is je punt nou precies?
miknic @Webdoc7 juli 2024 21:44
gezellig op feestjes zeker?
renecl @Nephalem828 juli 2024 21:23
Klopt en bij iedere update lijkt het ook ineens ergens anders te zitten.....

Entra ook zon draak ..............
BHD294 @Blokker_19995 juli 2024 16:54
Klopt, meer voor het gemak of niet iedereen weet wat en waar zit.
zordaz @Blokker_19995 juli 2024 16:58
Klopt, met als verschil dat je dan wel talloze schermen apart moet doorworstelen, terwijl het met dit soort tools in 1x kan. De manier waarop dat nu in W11 werkt riekt naar mijn mening naar dark patterns: maak het zo lastig mogelijk om alle opties te vinden zodat het meeste actief blijft.
evilution @Blokker_19995 juli 2024 17:22
Het probleem is niet dat je het niet uit kan schakelen maar dat het standaard bijna allemaal aan staat.
Recursio @evilution6 juli 2024 11:40
Vind het anders ook wel een probleem dat deze functionaliteit er uberhaupt in zit.
410Gone @Blokker_19995 juli 2024 17:00
Inderdaad, Edge browser is ook verwijderbaar, was eerder niet het geval.
Nephalem82 @410Gone5 juli 2024 17:10
Behalve dan dat Edge nog nuttig is. Voor 98% van de mensen zal Edge uitstekend voldoen. het is een feature complete, stabiele en vooral snelle browser die relatief weinig geheugen slurpt, in tegenstelling tot sommige anderen.
StoryOfYourLife @Nephalem827 juli 2024 17:45
Behalve dat ook Edge meegaat in Manifest V3 en adblockers de rug toe keert. Los van een aantal extensies die alleen op Chromium draaien zie ik geen reden om wat anders dan Firefox (of een nog privacy-gevoeligere browser) te gebruiken.
Klauwhamer @Luchtbakker5 juli 2024 16:29
De welbekende dooddoeners zijn natuurlijk dat je niet Windows hóeft te gebruiken en je er min of meer van af kunt komen door dit soort tools te gebruiken. Er zijn meer vervelende trucs die Microsoft uitvreet als je 't mij vraagt, zoals de obfuscatie van een lokaal account gedurende installatie.

Overigens gebruik ik liever O&O Shutup om controle te houden wat Microsoft zo allemaal registreert en doorsluist.
mrmrmr @Klauwhamer5 juli 2024 23:59
Windows 10 Privacy is er ook. Die heeft belangrijke functies zoals firewall wijzigingen die effectiever zijn.

[Reactie gewijzigd door mrmrmr op 22 juli 2024 13:32]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Luchtbakker5 juli 2024 17:01
Het is eigenlijk diep en diep triest dat dit soort tools nodig zijn om je Windows enigsinds normaal te gebruiken zonder dat het gigantisch veel gegevens verzameld en zooi in je geheugen gooit waar je niets aan hebt.
Dat is dan ook niet aan de orde, in ieder geval niet in de omvang dat jij het aangeeft. De meeste zaken die via deze tool ingesteld kunnen worden zijn ook gewoon via de GUI of local computer policy in te stellen en heel veel is volledig optioneel. Ook zonder aanpassing is Windows 11 prima bruikbaar. Sommige van de settings zijn vrij nutteloos en vooral een persoonlijke voorkeur overigens.
IStealYourGun @Luchtbakker5 juli 2024 17:52
Het is naïef om te denken dat dit uniek is aan Windows. Software, websites en andere os'en zit ook vol met telemetry en call home functies, maar proberen dat verborgen te houden.

Bovendien gaan sommige van die tools bij windows heel ver, waardoor je ook wel een fout beeld kan krijgen.

Een van de privacy features bij o&o bijvoorbeeld is het uitschakelen van een Windows spotlight die elke dag een nieuwe achtergrond download. Is dat telemetry, maybe. Is dat een privacy issue, niet echt.
CqR @Luchtbakker6 juli 2024 10:35
Dit is een de reden waarom ik Linux ben gaan gebruiken. Een betere desktop ervaring (zelf het uiterlijk instellen) en minder risico's wat betreft virussen, backdoors etc. Als ik Windows zou installeren, dan zou ik het op een aparte drive doen en er niks persoonlijks opzetten. Alleen maar games en dus niet browsen. Dan valt er ook niks te halen voor Microspy.
Maar zelfs voor het gamen heb je vaak geen Windows meer nodig. Er zijn zelfs benchmarks van spellen zoals Cyberpunk op YT te vinden, waarin een game een veel hogere FPS behaalt in Linux ivm Windows. Dus voor gamen hoef je eigenlijk ook al geen Windows meer te installeren. Neem eens een kijkje naar Nobara Linux om maar een voorbeeld te noemen. Dat werkt super.
Linux en open source software is gewoon hetgeen waar je voor zou kunnen gaan als je privacy een dingetje vindt.

[Reactie gewijzigd door CqR op 22 juli 2024 13:32]

poktor @CqR6 juli 2024 14:23
Linux bevat ook telemetrie:

https://news.ycombinator.com/item?id=28958618
Marctraider @Luchtbakker7 juli 2024 23:54
Wat nog triester is, is dat tweakers denken dat ze dit nodig hebben. En nòg triester is dat als men denkt deze tool te hebben toegepast, dat ze in de clear zijn.

Gebruik toch gewoon een goede firewall ruleset, desnoods een extra laag met DSCP tagging icm een openwrt router.

Blokkeer je gelijk shit als Intel ME

[Reactie gewijzigd door Marctraider op 22 juli 2024 13:32]

doodkipje @SE USER5 juli 2024 16:41
Als je iemand al gaat verbeteren doe het dan op zijn minst correct
Prysm Software 5 juli 2024 16:43
Iedereen die windows gebruikt zonder de te lezen welke gegevens windows/microsoft verzameld moet zich zelf echt effen achter de oren krabelen, eerste wat ik doe is alles wat met verzamelen te maken heeft uitgooien. windows is één groot data verzamel tool :)
pietnl @Prysm Software5 juli 2024 18:51
Misschien is Linux voor jou de oplossing.
Al die achterdochtige gebruikers, stop met Windows.
MrAndy9797 @pietnl6 juli 2024 08:42
Misschien is Linux voor jou de oplossing.
Al die achterdochtige gebruikers, stop met Windows.
En bijgevolg met internet, smartphone en alleswat tegenwoordig 'smart' is? Want er zit nogal wat hypocrisie in bij sommige (A absoluut niet maar B dan weer wel)...
TheAncientDovah @Prysm Software5 juli 2024 18:57
Om eerlijk te zijn denk ik dat wanneer je in de registry moet duiken om bepaalde Windows onderdelen die gegevens verzamelen uit te zetten, eigenlijk beter gewoon een Linux distro kan kiezen die wat privacy vriendelijker is. Scheelt veel tijd.
Nephalem82 @TheAncientDovah5 juli 2024 22:59
Tenzij je een gamer bent, natuurlijk. Of windows gewoon fijner vindt.

Dat gamen op linux werkt soms aardig, maar over het algemeen laat je toch nog aardig wat performance op de tafel liggen en krijg je er met wat pech ook nog een zooi bugs en problemen bij. Nee dank u.

Trouwens , hoeveel tijd kost 2 clicks in bv o&o shutup10/11?

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 22 juli 2024 13:32]

graey @Prysm Software5 juli 2024 16:48
Als dat je zorg is, is Windows dan niet sowieso een beetje te veel een black box?
HansvDr @Prysm Software5 juli 2024 17:09
ik krabbel niks. Het zal allemaal wel. Ik heb ook nog een Chinese telefoon met Google Android erop. Als ik me dan toch zorgen moet maken zou het mijn telefoon moeten zijn, maar dat doe ik ook niet.
Prysm Software @HansvDr5 juli 2024 17:12
als er dan wat gebeurd zoals BHD294 zegt dan ook niet klagen want de optie om het te vorkomen was er alleen blijkbaar de intresse niet (5min)
Lawine93 @Prysm Software5 juli 2024 17:33
Bij het instellen van windows kan je in ieder geval de meest basale zaken al uitschakelen.
Daarna alle verschillende menu's door spitten.
JohanNL @Prysm Software5 juli 2024 17:40
En het begint al met de editie van Windows, waarbij powerusers - die doorgaans ook privacy instellingen belangrijk vinden - standaard kiezen voor een Pro versie.
Echter is de Pro versie al lang niet meer wat het geweest is, je hebt inmiddels de Enterprise of tenminste de Education versie nodig om écht vrijwel alles uit te schakelen, wat nog wel een dingetje is om deze legaal te bemachtigen.
Dan zijn er nog een klein aantal apps die moeilijk doen over de Enterprise editie en willen dat je een commerciële licentie koopt, terwijl je mogelijk alleen voor persoonlijke doeleinden bezig bent.

Maar dit is dan ook wel een deel van hun verdienmodel, weliswaar kosten zowel de home als de pro versie van Windows best wel wat geld via retail kanalen, gedogen ze nog steeds in zekere zin die ' grijze keys ' van die vage keyshops die ze voor een paar euro aanbieden.
Dat zijn dan ook altijd de home/pro versies.
Ze verdienen namelijk ook gewoon aan jouw data.
BHD294 @Prysm Software5 juli 2024 16:52
Tja denk de halve wereld dus, maw een hoop gekrab dus.
Effe zonder dollen denk wel dat het de waarheid is.
Meeste klikken maar raak of nemen de moeite niet of het maakt ze niks uit.
Maar Ow als er iets mis gaat, dan maar klagen hoe kan dat nu?
(Ps uitzondering daar gelaten) en mensen die wel de moeite nemen.
Ik zet zelf ook de vergaring uit van Microsoft en heb en gebruik er tools voor en gooi alles wat ik niet nodig heb eraf.
beerse @Prysm Software5 juli 2024 17:02
[gechargeerd aan]
Zet je de updates ook netjes uit? Daar haalt microsoft immers vandaan welke onderdelen van msWindows je wel gebruikt. Zoals bijvoorbeeld de driver-updates waaraan ze ziet welke hardware je gebruikt.
En zet ook bing uit, daar aan kan microsoft zien wat je allemaal op internet opzoekt.
En de online spelling tool. Daarmee kan microsoft mee lezen met wat je intikt.
....
dasiro @Prysm Software5 juli 2024 19:16
als je alle datahoarders wil mijden, verwijder hier je account dan ook al maar en als je dan toch bezig bent van zowat elk platform waar je op actief bent.
dasiro @Prysm Software5 juli 2024 21:38
Grappig dat je dat zegt, want ik ben een van de weinigen die zich effectief al eens heeft bezig gehouden met heel de EULA van Windows te lezen en met die kennis het product alsnog te gebruiken, om de simpele reden dat ik de voor- en nadelen tegen elkaar heb afgewogen en een bewuste beslissing heb genomen om in dit ecosysteem professioneel bezig te blijven in de ondersteuning van anderen.

Het is simpelweg een illusie dat je een invloed zou kunnen hebben op dit soort eenzijdige voorwaarden als de tegenpartij meerdere grootteordes groter is dan jou of jouw bedrijf. Met een zelfstandige of MKB/KMO kan je misschien nog onderhandelen, maar vanaf dan is het te nemen of te laten. Zowat elke werkgever die ik al heb gehad gebruikte die strategie ook en het heeft hen nooit windeieren gelegd (niet dat ik daarbij betrokken was), dus ik ben realistisch genoeg om me neer te leggen bij het feit dat dit gebeurt en in bepaalde mate bepaal ik zelf welke info ik vrijgeef, maar beperk dat niet zo hard dat ik een product niet meer kan gebruiken waarvoor ik het wil.
dylan111111 5 juli 2024 16:27
Ik gebruik nog steeds O&O ShutUp10++, werkt ook voor windows 11. :)
beerse @dylan1111115 juli 2024 16:58
Het mooie van o&oShutUp is wel dat de gemiddelde tweaker redelijk kan inzien wat en waar wordt ingesteld. Bij de instellingen is redelijk terug te vinden in welke registry instelling wordt geroerd of welke grouppolicy wordt geactiveerd.
TerrorToetje @beerse5 juli 2024 22:02
Is dat zo, dit heb ik dan gemist.

Ben ik dus geen gemiddelde tweaker :D :+
beerse @TerrorToetje6 juli 2024 09:28
Volgens mij kan je bij o&oshutup door klikken op de instellingen om meer help info te krijgen. En je kan de instellingen wegschrijven. Dat bestand is betekkelijk leesbaar. Uiteindelijk heb ik daar best veel mee terug gevonden. (en daarna niets meer mee gedaan...)
nestview 5 juli 2024 17:15
Mijns inziens heb je dit soort tools helemaal niet nodig en doen als je niet op past meer kwaad dan goed. Gebruik GPO als je het een en ander naar je hand wilt zetten of eventueel regedit.
Harold Finch @nestview5 juli 2024 19:49
Je hebt helemaal gelijk dat dergelijke tools doorgaans overbodig zijn. Echter, menig Windows-apparaat voor de huis-tuin-en-keuken gebruiker is enkel uitgerust met Windows Home. Het is de vraag of diezelfde huis-tuin-en-keuken gebruiker zich bekommerd over z'n privacy, maar zo ja dan kan het voor de wat minder technisch onderlegde persoon lastig en/of afschrikwekkend zijn om zonder een grafische omgeving aanpassingen op systeemniveau te doen. Dan kan een dergelijke tool uitkomst bieden, omdat het wat minder overweldigend dan wel vertrouwder aanvoelt.

[Reactie gewijzigd door Harold Finch op 22 juli 2024 13:32]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @nestview5 juli 2024 19:30
Je hebt inderdaad dit soort tools veelal niet nodig gezien ze vaak niet meer doen dan normale supported opties aanpassen die je in via het configuratiescherm kan kiezen of via een computer policy kunt instellen. Sommige doen meer kwaad dan goed.
beerse @nestview6 juli 2024 09:26
Een detail is dat msWindows in de home versie/variant geen interface heeft om gpo-s te zetten en zo. Dat doen deze tools dan wel heel aardig. Tel daar bij dat de instellingen een beetje bij elkaar staan, gpo-s en registry instellingen door elkaar.
kodak
@nestview6 juli 2024 15:28
Maar doet deze tool volgens jou meer kwaad dan goed? Want we hebben het niet over wat tools in het algemeen kunnen veroorzaken maar dat deze tool beschikbaar is en wat het kan.
guillaume 5 juli 2024 16:28
Dit lijkt me toch in de verste verte niet zo compleet als https://www.oo-software.com/en/shutup10, laat staan https://privacy.sexy
Oon @guillaume5 juli 2024 19:42
Ik mis ook even wat deze tool nou zo speciaal maakt dat het een eigen artikel verdient, want er zijn tientallen vergelijkbare tools waarvan een heel deel een stuk completer lijkt te zijn
HollowGamer @Oon6 juli 2024 00:03
Dit lijkt me inderdaad iets voor de Meuktracker.
Donstil 5 juli 2024 16:29
Heet de tool nou XD-Antispy of XP-Antispy?
Op het screenshot lijkt XD-Antispy te staan maar XP zou zomaar een verwijzing naar de grafische interface kunnen zijn :+

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 13:32]

Pazo 5 juli 2024 16:29
Ik gebruik altijd O&O Shutup10++, die is erg uitgebreid.
Alleen wel jammer dat je het af en toe, vooral na een grote update, weer langs moet lopen omdat Windows toch weer van alles heeft aangezet wat ik uitgezet had. Zal waarschijnlijk bij dit tooltje niet anders zijn?
Duceduk 5 juli 2024 16:50
Ik gebruik de tool van chris titus:

Chris Titus Tech's Windows Utility

https://github.com/ChrisTitusTech/winutil
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Duceduk5 juli 2024 17:03
Dat is voor een groot deel een heel andere tool dan XP AntiSpy. Met de Chris Titus tool kan je o.a. software installeren die normaal niet met Windows meekomt zoals verschillende browsers, gaming tools etc. Het doel van XP AntiSpy is mede juist om het systeem zo "leeg" mogelijk te houden wat betreft data verzameling etc.
Dijkertje @Bor5 juli 2024 19:22
Kijk maar eens op de andere tabs van die tool. Zat opties om Windows te tweaken en te ontdoen van rotzooi.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Dijkertje5 juli 2024 19:25
Er zitten wel wat opties in maar de andere opties zijn dan weer niet in lijn met het tegengaan van dataverzameling. Dit is echt geen pure privacy tool maar meer een verzameling van allerlei tools.
Oon 5 juli 2024 19:40
Leuk, maar dit is toch gewoon iets voor de Downloads-sectie van Tweakers?
Er zijn zoveel van deze tools, zelfs 14 repo's op GitHub die specifiek de Windows 11 debloat tag hebben.
Beetje vreemd dat er voor deze tool een artikel wordt geschreven en voor alle andere bestaande opties niet
HollowGamer @Oon6 juli 2024 00:06
En voor PWAs, Linux en MacOS is er bar weinig. Alsin nieuwe software.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 22 juli 2024 13:32]

Dielangeman 6 juli 2024 00:49
Al jarenlang gelukkige gebruiker van ghost spectre. Nieuwste windows 11 zonder bloat.

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