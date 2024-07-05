Samsung verwacht in tweede kwartaal 2024 hoge winst dankzij HBM-chips

Naar verwachting gaat Samsung Electronics in het tweede kwartaal van 2024 vijftien keer zoveel winst boeken als in dezelfde periode in 2023. Volgens het Zuid-Koreaanse bedrijf komt dit vooral door de interesse in HBM-chips.

High-Bandwidth Memory-chips zijn chips die voornamelijk worden gebruikt voor AI-producten en diensten, waaronder llm’s. Door de toenemende belangstelling voor de chips verwacht Samsung Electronics dat het flinke winst gaat boeken, schrijft Reuters.

Volgens de voorlopige kwartaalcijfers heeft het bedrijf tegen 30 juni omgerekend bijna 7 miljard euro winst gemaakt, meer dan de verwachte 5,8 miljard euro. Vorig jaar was dat in hetzelfde kwartaal nog 448 miljoen euro. De totale omzet van het tweede kwartaal komt neer op omgerekend ruim 49 miljard euro. In dezelfde periode in 2023 was dat nog 40 miljard euro. Op 31 juli worden de definitieve kwartaalcijfers bekendgemaakt.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-07-2024 15:30
8 • submitter: wildhagen

05-07-2024 • 15:30

8

Submitter: wildhagen

Lees meer

De wereldwijde strijd om chipproductie

13 mei 2024

De wereldwijde strijd om chipproductie

Regeringen geven miljardensteun aan de chipsector

84
Samsung brengt volgend jaar XR-apparaten uit
Samsung brengt volgend jaar XR-apparaten uit Nieuws van 31 oktober 2024
Samsung wil foundry niet verkopen, maar verder uitbreiden
Samsung wil foundry niet verkopen, maar verder uitbreiden Nieuws van 7 oktober 2024
Samsungs omzet uit geheugen en opslag stijgt met 142 procent door AI
Samsungs omzet uit geheugen en opslag stijgt met 142 procent door AI Nieuws van 31 juli 2024
Samsung-patent toont smartphone met LG Wing-achtig ontwerp
Samsung-patent toont smartphone met LG Wing-achtig ontwerp Nieuws van 20 juli 2024
Ook Samsung krijgt miljardensubsidie voor bouw chipfabrieken in VS
Ook Samsung krijgt miljardensubsidie voor bouw chipfabrieken in VS Nieuws van 15 april 2024
WSJ: Samsung verdubbelt investering in chipfabrieken Texas naar 40 miljard euro
WSJ: Samsung verdubbelt investering in chipfabrieken Texas naar 40 miljard euro Nieuws van 5 april 2024
ASML en Samsung gaan samen r&d-centrum voor halfgeleiders bouwen in Zuid-Korea
ASML en Samsung gaan samen r&d-centrum voor halfgeleiders bouwen in Zuid-Korea Nieuws van 13 december 2023
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Samsung Chipproductie Halfgeleiders

Reacties (8)

-Moderatie-faq
8
8
6
1
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
wildhagen
5 juli 2024 15:53
Interessant is dat de winst uit hun smartphones wel een fors stuk lager ligt dan vorig jaar ondanks dat het aantal verkochte smartphones wel vergelijkbaar is met vorig jaar. De winst per toestel is dus fors minder:
Hoewel de chipbusiness van Samsung duidelijk in de lift zit, maakt het techconcern zich mogelijk wel zorgen over een ander bekend onderdeel. Uit de recente voorlopige kwartaalcijfers blijkt dat de verkoop van smartphones minder resultaat oplevert.

In het tweede kwartaal van dit jaar zou de smartphonebusiness ongeveer 2,2 biljoen aan operationele winst hebben genoteerd. Dat is minder dan de 3,04 biljoen won in dezelfde periode in 2023.

Wellicht spelen voor de lagere winst een aantal zaken een rol. Bijvoorbeeld de duurdere smartphone-onderdelen en de hogere marketing- en ontwikkelkosten voor de AI-features die de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant in zijn portfolio doorvoert in zijn hogere segmentmodellen. Ook blijft de verkoop van het aantal smartphones in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gelijk.
Zie https://www.techzine.nl/n...jftien-keer-hogere-winst/

Ter verdere verduidelijking: het gaat hier alleen om de winst van Sansung Electronics, niet die van de hele Samsung Holding. Samsung Electronics is maar één van de vele onderdelen van deze holding, of chaebol, in Zuid-Koreaanse termen (vergelijkmaar met de Japanse keiretsu), een concept wat we hier in het westen eigenlijk niet zo kennen.

De winst uit andere Samsung-onderdelen, zoals bijvoorbeeld

- Samsung Heavy Industries (waar o.a. hun scheepswerven onder vallen, en die o.a. olie- en gas boorplartformen maken)
- Samsung Electro-Mechanic (die halffabrikaten, substrata etc maken voor de chip-industrie)
- Samsung SDI (waar hun accu-productie onder valt)
- Samsung SDS (hun IT-consultancy en outsourcing poot)
- Samsung Engineering (hun architecten- en bouwbedrijventak)
- Samsung Life Insurance (hun verzekeringstak)
- Samsung Biologics (hun farmaceutische tak)
- Samsung Securities (hun financiele dienstverleningstak)
- Cheil Worldwide (hun marketing-bedrijf)

etc etc zijn hier dus niet bij de cijfers uit dit artikel inbegrepen.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 19:04]

uiltje @wildhagen5 juli 2024 16:40
Nou ja, Philips en Siemens enzo waren ook best grote bedrijven. Het verschil is vooral dat die (al) opgesplitst zijn.
cariolive23 @uiltje5 juli 2024 18:32
Een chaebol is niet alleen groot, het is vooral heel erg breed. Van verzekeringen tot farma, tot chips en graafmachines. Philips is nooit zo breed geweest, Siemens zal iets meer in de buurt komen.
AuteurLFranxWind @wildhagen5 juli 2024 16:33
Bedankt voor de aanvulling :) ! Heb in ieder geval even duidelijk gemaakt in het intro en artikel dat het gaat om Samsung Electronics.
tedades 5 juli 2024 16:32
Laatst stond nog dit op tweakers over Samsung en HBM:
nieuws: 'Nvidia keurt Samsung-HBM's voorlopig af vanwege hitteproblemen'
Damic @tedades5 juli 2024 17:38
Tja er zijn nog afnemers van HBM, AMD/Intel/Altera/...
tedades @Damic5 juli 2024 22:25
Of Samsung heeft het probleem nu opgelost en verwacht daardoor veel te gaan verkopen.

Daarnaast zal inderdaad alles dat met AI te maken heeft (zoals HBM) de komende periode als zoete broodjes over de toonbank gaan. En ook de bijbehorende technologie zoals interposers, hybrid bonding, EUV lithografie, etc.
- peter - @tedades5 juli 2024 17:25
Ja idd, dat was allemaal niet zo positief. We gaan t zien.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.