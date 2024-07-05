Samsung verwacht in tweede kwartaal 2024 hoge winst dankzij HBM-chips

Interessant is dat de winst uit hun smartphones wel een fors stuk lager ligt dan vorig jaar ondanks dat het aantal verkochte smartphones wel vergelijkbaar is met vorig jaar. De winst per toestel is dus fors minder:
Hoewel de chipbusiness van Samsung duidelijk in de lift zit, maakt het techconcern zich mogelijk wel zorgen over een ander bekend onderdeel. Uit de recente voorlopige kwartaalcijfers blijkt dat de verkoop van smartphones minder resultaat oplevert.
In het tweede kwartaal van dit jaar zou de smartphonebusiness ongeveer 2,2 biljoen aan operationele winst hebben genoteerd. Dat is minder dan de 3,04 biljoen won in dezelfde periode in 2023.
Wellicht spelen voor de lagere winst een aantal zaken een rol. Bijvoorbeeld de duurdere smartphone-onderdelen en de hogere marketing- en ontwikkelkosten voor de AI-features die de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant in zijn portfolio doorvoert in zijn hogere segmentmodellen. Ook blijft de verkoop van het aantal smartphones in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gelijk.
Zie https://www.techzine.nl/n...jftien-keer-hogere-winst/
Ter verdere verduidelijking: het gaat hier alleen
om de winst van Sansung Electronics
, niet die van de hele Samsung Holding
. Samsung Electronics is maar één van de vele onderdelen van deze holding, of chaebol
, in Zuid-Koreaanse termen (vergelijkmaar met de Japanse keiretsu
), een concept wat we hier in het westen eigenlijk niet zo kennen.
De winst uit andere Samsung-onderdelen, zoals bijvoorbeeld
- Samsung Heavy Industries (waar o.a. hun scheepswerven onder vallen, en die o.a. olie- en gas boorplartformen maken)
- Samsung Electro-Mechanic (die halffabrikaten, substrata etc maken voor de chip-industrie)
- Samsung SDI (waar hun accu-productie onder valt)
- Samsung SDS (hun IT-consultancy en outsourcing poot)
- Samsung Engineering (hun architecten- en bouwbedrijventak)
- Samsung Life Insurance (hun verzekeringstak)
- Samsung Biologics (hun farmaceutische tak)
- Samsung Securities (hun financiele dienstverleningstak)
- Cheil Worldwide (hun marketing-bedrijf)
etc etc zijn hier dus niet bij de cijfers uit dit artikel inbegrepen.
[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 19:04]