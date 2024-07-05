Samsung verwacht in tweede kwartaal 2024 hoge winst dankzij HBM-chips

Naar verwachting gaat Samsung Electronics in het tweede kwartaal van 2024 vijftien keer zoveel winst boeken als in dezelfde periode in 2023. Volgens het Zuid-Koreaanse bedrijf komt dit vooral door de interesse in HBM-chips.

High-Bandwidth Memory-chips zijn chips die voornamelijk worden gebruikt voor AI-producten en diensten, waaronder llm’s. Door de toenemende belangstelling voor de chips verwacht Samsung Electronics dat het flinke winst gaat boeken, schrijft Reuters.

Volgens de voorlopige kwartaalcijfers heeft het bedrijf tegen 30 juni omgerekend bijna 7 miljard euro winst gemaakt, meer dan de verwachte 5,8 miljard euro. Vorig jaar was dat in hetzelfde kwartaal nog 448 miljoen euro. De totale omzet van het tweede kwartaal komt neer op omgerekend ruim 49 miljard euro. In dezelfde periode in 2023 was dat nog 40 miljard euro. Op 31 juli worden de definitieve kwartaalcijfers bekendgemaakt.