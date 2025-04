Ook Samsung krijgt miljardensubsidie voor bouw chipfabrieken in VS

Samsung krijgt tot 6,4 miljard dollar subsidie voor de bouw van chipfabrieken in de Verenigde Staten. Dat maakt de regering van Amerikaanse president Joe Biden op maandag bekend. Dankzij die subsidie gaat Samsung meer fabrieken bouwen in Texas dan aanvankelijk gepland.

Samsung en het Amerikaanse ministerie van Handel hebben een voorlopige overeenkomst gesloten rondom de subsidie, meldt het Witte Huis op maandag. Met de subsidie gaat de fabrikant zijn investering in Texaanse chipproductie verhogen naar 45 miljard dollar tot het einde van dit decennium, bevestigt de Amerikaanse regering. Samsung was aanvankelijk van plan om 17 miljard dollar te investeren in chipproductie in Texas.

De Amerikaanse subsidie wordt gebruikt om de bouw van een tweede geavanceerde chipfabriek, een r&d-centrum en een packagingfabriek te ondersteunen. Dat vertelt Gina Raimondo, de Amerikaanse minister van Handel, aan Amerikaanse media. De investeringen worden geconcentreerd rond de stad Taylor, waar het Zuid-Koreaanse bedrijf al chips produceert. Samsung wil die bestaande fabriek ook verder uitbreiden.

Samsung ontvangt de subsidie onder de Amerikaanse Chips and Science Act. Het land trekt ruim 50 miljard dollar uit om zijn chipsector te ondersteunen. De VS wil daarmee onafhankelijker worden van Azië voor de productie van geavanceerde chips, mede vanwege oplopende geopolitieke spanningen, bijvoorbeeld tussen Amerika en China. De regering Biden kende onlangs ook grote subsidiebedragen toe aan Intel, TSMC en GlobalFoundries. Naar verwachting krijgt ook geheugenmaker Micron nog financiering van de Amerikaanse overheid.