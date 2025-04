Micron krijgt naar verwachting 6,1 miljard dollar aan subsidie van overheid VS

Micron komt in aanmerking voor een miljardendubsidie van het Amerikaanse ministerie van Handel. Naar verwachting krijgt de chipmaker een bedrag van 6,1 miljard dollar, al staat dat bedrag nog niet definitief vast.

De subsidie is bedoeld voor het opzetten van nieuwe fabrieken in de VS. Micron is van plan om de komende twintig jaar te werken aan een complex van chipfabrieken in de staat New York. “Deze investering zal Micron helpen om zijn fabrieksproject van meer dan 100 miljard dollar in het hart van New York te realiseren. Dit levert naar schatting 50.000 banen op”, schrijft senator Chuck Jones volgens Reuters.

In de zomer van 2022 ondertekende de Amerikaanse president Joe Biden de Chips and Science Act. Via deze wet wil de Amerikaanse overheid de Amerikaanse afhankelijkheid van internationale chipproducenten en producten terugdringen. In totaal is 52,7 miljard dollar vrijgemaakt voor de chipsector in de Verenigde Staten. In maart kreeg Intel 8,5 miljard dollar toegekend en begin april werd bekend dat TSMC 6,6 miljard dollar ontvangt. Samsung krijgt ook een miljardensubsidie. De Zuid-Koreaanse fabrikant krijgt 6,4 miljard dollar, die onder meer wordt gebruikt om fabrieken te bouwen in Texas.