Micron investeert nog eens 200 miljard dollar in Amerikaanse afdelingen

Micron gaat zijn investeringen in de Verenigde Staten verder uitbreiden. De geheugenfabrikant gaat 150 miljard dollar extra investeren in de Amerikaanse productie van geheugenchips en 50 miljoen dollar extra in r&d-afdelingen.

De nieuwe investeringsronde zou volgens Micron 90.000 extra banen opleveren in de Verenigde Staten, zowel direct als indirect. Het geld wordt ingezet voor de bouw van een tweede chipfabriek in de Amerikaanse staat Idaho, voor de uitbreiding en modernisering van een chipfabriek in Virginia en om de verdere ontwikkeling van geavanceerde packagingtechnieken in de Verenigde Staten mogelijk te maken. Micron verwijst daarbij ook naar de productie van High Bandwidth Memory en toepassingen voor kunstmatige intelligentie.

Het bedrijf wil via deze investeringen tegemoetkomen aan de toekomstige vraag naar zijn producten en het eigen marktaandeel veiligstellen. Micron zegt verder dat het via de investeringen in staat zal zijn om veertig procent van zijn dram-modules in de Verenigde Staten te produceren.

Het is niet de eerste keer dat Micron investeringen in de Verenigde Staten aankondigt. De geheugenfabrikant had in 2021 al aangekondigd dat hij de komende tien jaar ruim 150 miljard dollar zou investeren in de ontwikkeling en de productie van geheugenchips. Dit geld zou gebruikt worden om fabrieken in de VS uit te breiden. In het najaar van 2022 werd bekend dat Micron 100 miljard dollar zou investeren in de bouw van een grote chipfabriek in de Amerikaanse staat New York en 15 miljard dollar in een nieuwe chipfabriek in Idaho. Micron stelde toen dat de investeringen mede mogelijk werden gemaakt door de Amerikaanse Chips and Science-wet die in 2022 werd aangenomen. Die wet moet onder andere de nationale chipbevoorradingsketens in de VS versterken, tienduizenden nieuwe banen creëren en de afhankelijkheid van Chinese chipproducenten helpen terugdringen.