Anker roept in Amerika meer dan een miljoen powerbanks terug om brandgevaar

Anker is in Amerika een terugroepactie gestart voor zijn PowerCore 10000-powerbanks. De fabrikant zegt dat de accu in de powerbank kan oververhitten, wat brandgevaar oplevert. Het gaat in totaal om ongeveer 1.158.000 exemplaren.

Het gaat specifiek om alle PowerCore 10000-powerbanks met modelnummer A1263 die in de Verenigde Staten zijn verkocht. De United States Consumer Product Safety Commission roept klanten op direct te stoppen met het gebruik van de powerbank en contact op te nemen met Anker voor een gratis vervangend product.

Anker schrijft dat de oververhitting ervoor kan zorgen dat plastic onderdelen smelten en er rook- en brandgevaar ontstaat. Op de website van het bedrijf kunnen getroffen klanten een herroepingsclaim aanmaken. Als zij het terugroepproces goed doorlopen, hebben ze recht op een tegoedbon of een vervangende powerbank.

Het is niet de eerste keer dat Anker apparaten terugroept vanwege oververhittingsgevaar. Vorig jaar riep het bedrijf al twee keer powerbanks terug om die reden. In juni startte de fabrikant een terugroepactie voor zijn 321-powerbank. Drie maanden later riep Anker ook de Anker 334 MagGo Battery, Anker Power Bank en Anker MagGo Power Bank terug. Bij die terugroepacties maakte de fabrikant niet bekend om hoeveel exemplaren het ging.

In september riep het bedrijf ook een aantal van zijn soundcore- en PowerConf-bluetoothspeakers terug vanwege brandgevaar. Het ging specifiek om de modellen A3102016, A3302011 en A3302031. In totaal herriep Anker ongeveer 69.000 Amerikaanse en 9764 Canadese speakers terug.