Anker roept meer powerbanks terug wegens brandgevaar

Anker is een terugroepactie begonnen voor meer van zijn powerbanks. Een aantal lithiumionbatterijen in de powerbanks kunnen oververhit raken, met brandgevaar als gevolg. Eerder deze maand werd ook de 321-powerbank teruggeroepen om dezelfde reden.

De nieuwe terugroepactie richt zich op de Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K), de Anker Power Bank en de Anker MagGo Power Bank. Een klein deel van de accu's in deze powerbanks bevatten een productiefout, waardoor ze oververhit kunnen raken en plastic componenten kunnen smelten, er rook kan ontstaan of het apparaat in brand kan vliegen. Volgens Anker gaat het alleen om apparaten die tussen 3 januari en 17 september gemaakt zijn. "Uit voorzorg nemen wij contact op met alle klanten om een ​​terugroepactie te starten", aldus het bedrijf.

Anker benadrukt dat de terugroepactie niet draait om producten die in de Benelux zijn verkocht. Powerbanks kunnen echter ook via Duitse verkoopkanalen gekocht zijn en die kunnen wel getroffen zijn. Gebruikers kunnen zelf controleren welk model hun powerbank is, door op de onderkant te zoeken naar de modelaanduiding. Het gaat specifiek om de modellen A1642, A1647 en A1652.

Eigenaren van getroffen apparaten kunnen het serienummer verifiëren bij Anker zelf om te zien of het ook om hun product gaat. Ook worden zij opgeroepen de powerbank niet meer te gebruiken en deze in te leveren bij een inleverpunt voor lithiumbatterijen. Eigenaren van getroffen apparaten kunnen contact opnemen met Anker, waarna ze een brandwerende zak krijgen om het product zelf weg te gooien. Ook krijgen zij een nieuw product opgestuurd of hun geld terug, aldus Anker.

Anker startte eerder in september ook een terugroepactie voor de 321-powerbank en de soundcore A3102-speaker. Ook accu's in deze apparaten bevatten een productiefout waardoor ze brandgevaarlijk zijn.

Update 26 september: Anker meldt dat het niet om producten in de Benelux gaat. Het artikel is daarop aangepast.