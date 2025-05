Anker Zolo 25K

Tijdens de CES toonde Anker een powerbank uit de nieuwe Zolo-serie. Die Zolo 25K trok de aandacht van Tweakers-redacteur Eric van Ballegoie en het resulterende filmpje werd enthousiast bekeken. De Zolo-powerbank beloofde namelijk heel wat en heeft bovendien aantrekkelijke functies. Zo is het de eerste powerbank van Anker met een ingebouwde, oprolbare kabel: het risico op een powerbank meeslepen en het benodigde kabeltje vergeten is dus verleden tijd. Ook heeft de powerbank een display waarop je relevante informatie kunt aflezen, zoals de resterende capaciteit, maar ook het huidige laadvermogen per poort, de inwendige temperatuur van de powerbank en het aantal laadcycli dat de cellen ondergaan hebben.

Die fysieke features zijn tijdens een beurs vlot bekeken: het oprolkabeltje rolde op video inderdaad keurig op en af, het scherm toont de beloofde cijfertjes, maar we willen natuurlijk weten of de powerbank zijn beloftes ook waarmaakt. De Zolo 25K kan volgens de specificaties namelijk in totaal 165W aan (gecombineerd) vermogen leveren, en elk van de USB-C-poorten kan afzonderlijk 100W leveren. De USB-C-poorten ondersteunen daarbij Power Delivery 3.0 (we lezen 105W uit met onze protocoldetectie), zodat je ook je laptop kunt laden, en Quick Charge 4.0, eveneens goed voor 100W. De USB-A-poort levert maximaal 33W, met onder meer ondersteuning voor Quick Charge 3.0.

Ondersteunde laadprotocollen Protocol USB-C-poort USB-A-poort PD PD 3.0 105W Nee Apple 5V/2,4A BC 1.2 5V/1,5A Samsung AFC 9V/12V Huawei FCP/SCP QC v4.0 v3.0 Overig geen

De powerbank heeft een wat afwijkende vormfactor: hij is niet plat zoals het gros van de powerbanks, maar een 'brick', of balkvormig. Hij is dus vrijwel even hoog als breed, namelijk 5,4 bij 4,9 centimeter, en 15,7 centimeter lang. Van zo'n vormfactor moet je houden: hij neemt minder makkelijk mee in je zak, maar in een tas is hij minder problematisch. De onderkant (als je hem rechtop zet) heeft een rubber voetje en aan de zijkant zit een enkele knop om door de informatie op het display te klikken, en daaronder vind je een USB-C- en USB-A-poort. Twee extra USB-C-poorten zijn gerealiseerd met vaste kabels: de ene dient als draaglus en is ongeveer 25cm lang. Bij een eerdere powerbank met zo'n geïntegreerde draaglus annex kabel was ik daar geen fan van: bij kabelbreuk zit je met een poort minder, maar Anker heeft de kabel van de draaglus omvat in een stoffen of nylon sleeve, wat in ieder geval stevig overkomt. De tweede zit binnenin opgerold via een ratelmechanisme en is variabel in lengte uitrolbaar tot maximaal ongeveer 67cm als je de stekker meetelt, wat praktisch gezien ongeveer 60cm betekent.

Het scherm vormt een prominent onderdeel van de Zolo 25K: het beslaat een flink deel van de voorkant en meet ongeveer 40 bij 90mm, maar het daadwerkelijk actieve display is maar pakweg 30 bij 30mm. Op het display zie je tijdens het laden van een apparaat hoeveel resterende capaciteit je powerbank heeft, en met welk vermogen een apparaat geladen wordt. Als je meer dan één apparaat aansluit, zie je op het 'stand-byscherm' het totale uitgangsvermogen, en op het detailscherm zie je per poort hoeveel vermogen uitgestuurd wordt. Er zijn in totaal vier informatieschermen: de resterende capaciteit van de powerbank met de totale output, het uitgangsvermogen per poort, de accutemperatuur (in Fahrenheit en Celsius, in die volgorde), en een Battery Health-scherm met daarbij een teller van het aantal laadcycli. Tijdens opladen toont het scherm de resterende accucapaciteit in procenten met maar liefst twee cijfers achter de komma, en een schatting van de resterende laadtijd tot je powerbank vol is, in uren en minuten.

We hebben de Zolo 25K uiteraard aan ons powerbanktestprotocol onderworpen, waarvan je de resultaten hieronder ziet. We hebben de powerbank ook normaal gebruikt door apparaten aan te sluiten, en daarbij viel op dat, volgens het display, de USB-A-output ook na het ontkoppelen van diverse USB-A-kabels actief bleef, ongeacht of ik eerst de kabel uit de powerbankpoort trok of eerst het aangesloten apparaat van de kabel trok. Het schermpje gaf daarbij aan dat er nog steeds een apparaat aan de A-poort hing, zij het met nul laadvermogen. Dat is slordig, maar daar is wel mee te leven.

Testresultaten

Klik op het uitklapkader om alle testresultaten te zien. In onderstaande grafiek laten we de belangrijkste eigenschappen van de Zolo 25K-powerbank zien, vergeleken met enkele andere luxe powerbanks met informatiedisplay.

De Zolo 25K belooft een 25Ah te kunnen leveren (bij een celspanning van 3,6V): dat zou 90Wh moeten zijn. We meten ruim 69Wh, 77 procent van de beloofde capaciteit dus. Het maximale vermogen dat we op de USB-C-poort gemeten hebben is 92,5W, iets lager dan de opgegeven 100W, en via de USB-A-poort kan de powerbank volgens onze test 19W leveren. De 35W hebben we niet gezien, maar dat zou enkel het geval bij specifieke laadprotocollen kunnen zijn. De beloofde laadtijd van twee uur wordt wel waargemaakt, maar vrijwel alle andere metingen blijven wat achter bij de specificaties.

Alle benchmarks Opladen USB-C-poort USB-A-poort Capaciteit Gewicht en volume

Conclusie

De Zolo 25K is op dit moment beperkt verkrijgbaar, en via de Pricewatch te vinden voor honderd euro. De enige powerbank in deze vergelijking die duurder is dan de Zolo, is de Xtorm Nova Ultra die redelijk gelijkwaardig presteert, maar meer vermogen op zijn USB-A-poort levert. De overige powerbanks zijn goedkoper, waarbij met name de Ugreen veel waar voor je geld biedt. Het display daarvan biedt echter weinig technische info: enkel de resterende capaciteit. Bij de overige Anker- en Xtorm-powerbanks biedt het display wél extra info. Kies je toch voor Anker, dan is de 737 een goede optie: ongeveer dezelfde capaciteit als de Zolo 25K, maar goedkoper, levert iets meer vermogen en is extreem snel vol.



Update, 26-2-2025 8.00 uur - De tekst vermeldde eerder dat de Zolo 25K geen passthroughondersteuning zou bieden. Dat is echter wel het geval: je kunt de powerbank opladen en er tegelijk ook een aangesloten apparaat mee opladen, mits de gebruikte lader voldoende vermogen kan leveren.