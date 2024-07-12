Door Willem de Moor

Redacteur

Feedback • 12-07-2024 06:00 196

Meer dan 50 powerbanks getest

Zelfs modellen die je laptop laden

12-07-2024 • 06:00

196

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Inleiding

Het is weer vakantietijd, dus tijd voor onze inmiddels traditionele powerbankround-up. We zetten voor deze editie weer de populairste powerbanks uit de Pricewatch op een rij, maar daarnaast hebben we enkele modellen buiten de Pricewatch om aangeschaft. Bovendien hebben we een aantal powerbanks gekocht die wat meer spierballen hebben: dikke powerbanks waarmee je niet alleen je telefoon tijdens je vakantie oplaadt, maar waarmee je ook je laptop net wat langer aan de praat houdt.

We hebben voor deze editie weer een aantal nieuwe powerbanks uitgezocht, maar uiteraard nemen we ook weer de modellen mee die al getest en nog steeds verkrijgbaar (en populair) zijn. Inmiddels hebben we een kleine vijftig powerbanks getest, waarvan ruim de helft een capaciteit van 20.000mAh of meer heeft en de rest daaronder zit. Een stuk of vijf kunnen comfortabel je laptop laden, dus als je ver weg van de beschaving (of in ieder geval een stopcontact) bent, heb je toch voldoende draagbaar vermogen om veeleisende apparaten te voeden. En als je je laptop dan weer gebruikt om je powerbank te laden, unlock je je eigen oneindige energievoorraad.

Powerbanks 2024 - koffer

We beoordelen de powerbanks op een aantal criteria. Ten eerste kijken we natuurlijk of de geadverteerde capaciteit daadwerkelijk waargemaakt wordt; een powerbank die 20.000mAh moet kunnen leveren, maar het bij de helft al voor gezien houdt, scoort niet best. Vervolgens is het laadvermogen aan de beurt; als je powerbank je telefoon zo langzaam oplaadt dat je accu nog steeds leegloopt tijdens het navigeren, raak je immers alsnog de weg kwijt. En we kijken natuurlijk naar de poorten en wat die kunnen leveren. Ten slotte wil je natuurlijk weten hoe snel je je powerbank weer kunt opladen als ie leeg is. Aan de hand van al die metingen doen we onze aanbevelingen.

Powerbanks van 20.000mAh

De populairste capaciteit van powerbanks is 20k. Dat zijn dus powerbanks met een capaciteit van 20.000mAh of 20Ah. We hebben de powerbanks die we eerder getest hebben, maar die niet langer verkrijgbaar zijn, uit dit lijstje weggelaten.

Anker PowerCore III Sense 20K (Onbekend)

De PowerCore III Sense is een powerbank met aparte behuizing; de bovenkant is afgewerkt met een stofje. De powerbank beschikt over twee USB-A-poorten die 18W leveren en een USB-C-poort die zowel in- als uitgang is. Via die poort laad je de powerbank op met 18W en hij kan 20W leveren.

Anker PowerCore III Sense 20KAnker PowerCore III Sense 20K

Anker PowerCore Essential 20000 PD (Onbekend)

De PowerCore Essential 20000PD van Anker gaat al weer een tijdje mee; sinds de zomer van 2020 is hij te koop. Je hoeft daardoor geen moderne wonderen van dit model te verwachten. Hoewel er een USB-C-poort aanwezig is met Power Delivery-ondersteuning (versie 2.0), levert die maximaal 20W aan laadvermogen. De powerbank heeft wel een aparte afwerking, met een geribbelde plastic buitenkant, en maakt gebruik van vier ledjes rondom een grote powerbutton als indicatie van de resterende capaciteit. Naast twee kabeltjes krijg je ook een draagzakje bij de PowerCore geleverd.

Anker PowerCore Essential PD

Anker PowerCore 26800 € 91,95

De PowerCore 26800 schurkt tegen de maximale capaciteit die je in een vliegtuig mag meenemen aan. Met een nominale spanning van 3,7V bedraagt de theoretische capaciteit 99,2Wh en je mag maximaal 100Wh meenemen. Let wel: in sommige gevallen rekent de beveiliging met 5V in plaats van 3,7V, waarmee je dus, geheel onterecht, de grens overschrijdt. De PowerCore heeft een flink aantal poorten. Er zijn drie USB-A-poorten van maximaal 15W per stuk of 30W met z'n drieën en om de powerbank vol te krijgen, kun je twee Micro-USB-inputs combineren om met 20W te laden. Getuige de microkabeltjes is het een beetje een belegen powerbank, maar wel met een flinke capaciteit en goed genoeg voor je telefoon.

Anker Powercore 26800Anker Powercore 26800

Belkin BoostCharge Power Bank 20K € 23,13

De 20.000mAh-powerbank van Belkin is een van de modellen die een vrijwel identieke naam dragen; je kunt ook een model met een USB-C-poort in de powerbank én in z'n naam kopen, maar dat model lijkt aflopend. Alleen de zwarte uitvoering is nog bij één winkel te koop. De BoostCharge 20.000mAh waar we het hier over hebben, heeft ook een USB-C-poort aan boord. Alleen vind je die niet terug in de naam. De powerbank heeft naast die USB-C-poort twee USB-A-poorten, en de behuizing is glad afgewerkt en voorzien van rondingen, waardoor de powerbank een strak uiterlijk heeft. Dit model is sinds 2022 verkrijgbaar en de USB-C-poort kan niet meer dan 15W leveren. De A-poorten moeten het met 12W doen. Belkin geeft wel als een van de weinige fabrikanten, naast fabrieksgarantie (2 jaar) op de powerbank, garantie op daarop aangesloten apparatuur.

Belkin BoostCharge Power Bank 20KBelkin BoostCharge Power Bank 20K

Intenso PD20000 € 20,29

Met een prijs van pakweg drie tientjes is de PD20000 van Intenso niet bepaald de duurste powerbank in onze test. Naast de capaciteit van 20.000mAh, zoals de naam aangeeft, krijg je met deze powerbank ondersteuning voor Power Delivery. Die is beperkt tot 20W via de USB-C-poort, waarmee je de powerbank ook met 20W kunt opladen. Mocht je nog oude laders hebben, dan kun je die ook gebruiken. De PD20000 heeft een Micro-USB-ingang waarmee je met 10W kunt opladen. Via de USB-A-uitgang kun je apparaten met maximaal 18W opladen via Quick Charge. De powerbank heeft een cijferdisplay voor weergave van de resterende capaciteit en wordt geleverd met een USB-C-kabel.

Intenso PD20000Intenso PD20000

Intenso XS20000 € 20,29

De XS20000 van Intenso is nog iets goedkoper dan de PD20000 die we hebben getest, maar levert daar nauwelijks features voor in. Net als de PD20000 heeft de XS20000 drie poorten: een Micro-USB-ingang om te laden met 10W, een USB-C-poort die voor laden en opladen gebruikt kan worden en een USB-A-poort om apparaten mee op te laden. Gezamenlijk kunnen de uitgangen 15W leveren, iets minder dan de PD20000 dus, maar voor nood genoeg. De compacte behuizing is van hard plastic gemaakt en heeft een knopje dat ook als 'display' dienstdoet. Er zijn vier ledjes in verwerkt die een indicatie van de resterende accucapaciteit geven. Het kleine broertje van deze powerbank, de XS10000, is bij bijvoorbeeld Amazon slechts 6 euro goedkoper.

Intenso XS20000Intenso XS20000

INIU B5 20000mAh Onbekend

De B5-powerbank van INIU is een van de bestverkopende powerbanks bij Amazon en wordt daar ook flink gepusht: genoeg reden om hem te testen. De B5 heeft een USB-C-poort die als in- en uitgang dienstdoet en twee USB-A-poorten. Je laadt de B5 op met 20W en via PD 3.0 kan de poort 20W leveren. De A-poorten leveren maximaal 22,5W. De powerbank heeft een numerieke display en een ledje als zaklamp.

INIU B5 20000mAhINIU B5 20000mAh

Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast powerbank € 29,95

De Mini XL 20.000mAh Extra Fast is een van de compactere 20Ah-powerbanks en doet daarmee zijn naam eer aan. De powerbank heeft twee A-poorten en een C-poort, maar ook nog een legacyingang in de vorm van een Micro-B-poort. Gelukkig kun je de powerbank ook gewoon via de C-poort opladen, dus je hoeft dat extra kabeltje niet mee te nemen. De powerbank levert niet meer dan 18W aan laadvermogen, maar het Nederlandse Mojogear vraagt gelukkig een schappelijke prijs voor zijn powerbank.

MOJOGEAR Mini XLMOJOGEAR Mini XL

RealPower PB-20000PD+ € 38,15

Deze powerbank met de lekker bekkende naam is ook zonder plusje verkrijgbaar of als 10Ah-uitvoering. Je krijgt een behoorlijk complete uitrusting, met twee A-poorten en een C-poort, en een ouderwetse Micro-B-ingang voor nood. Bovendien heeft de powerbank een numerieke display in plaats van de gebruikelijke vier ledjes om de resterende lading aan te geven. Via de C-poort kun je apparaten met 18W opladen en via diezelfde poort kun je je powerbank met eveneens 18W opladen. Via beide A-poorten kun je ook met 18W laden. RealPower is een Duits merk en hoewel de powerbanks gewoon in China worden geproduceerd, krijgen ze een Duits keurmerk.

RealPower PB-20000PD+RealPower PB-20000PD+

Re-load Powerbank 18 watt | 20.000mAh Onbekend

De powerbanks van Re-Load hebben we bij Action gehaald, maar worden ook bij bol verkocht. De prijs is wat je van Action verwacht; de 20.000mAh-accu kost 20 euro, de 10.000mAh-variant de helft. De powerbank heeft twee USB-A-poorten die 18W kunnen leveren. De gecombineerde USB-C-in-uitgang laadt de powerbank op met 18W en kan ook maximaal 18W leveren.

Re-Load powerbank 20.000mAh (Action)Re-Load powerbank 20.000mAh (Action)

Samsung 20.000mAh Battery Pack Onbekend

Het Battery Pack van Samsung heeft een capaciteit van 20.000mAh. Er is ook een 10Ah-versie (1554118) van deze powerbank, die momenteel nauwelijks goedkoper is, maar slechts de helft van de capaciteit biedt. Dit grotere model heeft twee USB-C-poorten en een USB-A-poort. De powerbank kan met maximaal 25W geladen worden en kan dat vermogen ook leveren op zowel zijn USB-A- als zijn USB-C-poorten. Samsung levert een C-naar-C-kabel van ongeveer 30cm mee.

Samsung 20Ah Battery PackSamsung 20Ah Battery Pack

Trust Primo 20.000mAh Eco € 23,-

De Trust Primo 20.000mAh hebben we in twee varianten getest: de originele Primo die inmiddels enkel nog bij bol verkrijgbaar is, en zijn directe opvolger, de variant met Eco achter zijn naam. Zoals de naam doet vermoeden, wordt die deels van gerecycled materiaal gemaakt en ook de verpakking wordt milieubewust geproduceerd. De powerbank laat je ook je oude Micro-USB-kabels recyclen, want daarmee laadt je je powerbank met maximaal 10W op. Via de C-poort kun je ook laden, dan gaat het met 15W iets sneller. Aan uitgangen heb je wel twee opties; er zijn twee A-poorten die goed zijn voor 12W en de USB-C-poort kan 15W leveren.

trust Primo 20.000mAh Ecotrust Primo 20.000mAh Eco

Varta Energy 20000 € 26,07

De Energy 20000 van Varta is een beetje een ouderwetse powerbank. Je kunt de powerbank via een Micro-USB-kabel (10W maximaal) laden, maar gelukkig is er ook een moderne ingang in de vorm van een USB-C-poort. Die C-poort dient ook als uitgang en daarmee laad en ontlaad je je powerbank met maximaal 15W. Er zijn ook twee USB-A-poorten die je gelijktijdig kunt gebruiken. Gezamenlijk is het totale laadvermogen echter nog steeds beperkt tot 15W. De behuizing is weer een variant van een plastic behuizing met een capaciteitsindicator in de vorm van vier ledjes.

Varta Energy

Varta Fast Energy Onbekend

De Fast Energy 20000 is een marginaal snellere variant van de Energy 20000 van hetzelfde merk. De Fast Energy ondersteunt Power Delivery- en Quick Charge-protocollen, maar daarbij is het laadvermogen alsnog beperkt tot slechts 18W. Net als de gewone Energy heeft de Fast Energy een USB-C-poort die als in- en uitgang dienstdoet, en daarnaast kun je een Micro-USB-poort als oplaadpunt gebruiken. Ook zijn er net als bij de Energy twee USB-A-poorten en een indicator voor de resterende capaciteit in de vorm van vier ledjes. Waarmee de Fast Energy wel flink afwijkt, is de behuizing; die is bij dit model van aluminium gemaakt in plaats van plastic.

Varta Fast Energy

Varta Wireless Power Bank 20.000 € 35,54

De Wireless-powerbank van Varta is een stuk moderner dan de Energy- en Fast Energy-modellen. Zo is de Micro-USB-ingang achterwege gelaten en kun je dus alleen met een USB-C-kabel je powerbank opladen. Die USB-C-poort dient ook als uitgang en kan dan maximaal 20W leveren via Power Delivery. De twee USB-A-poorten ondersteunen Quick Charge 3.0 en kunnen eveneens 20W leveren. Dat is ook meteen het gezamenlijke vermogen van alle vier de laadopties. Vier? Ja, want zoals de naam verklapt, kun je de Wireless Power Bank 20.000 ook gebruiken om je telefoon of ander apparaat via Qi draadloos op te laden, met maximaal 10W.

Varta Wireless Power Bank 20.000Varta Wireless Power Bank 20.000

Xiaomi 20000 Redmi Fast Power Bank € 17,30

De RedMi Fast Power Bank heeft een mooie naam, maar dat Fast moet je met een korreltje zout nemen. Opladen gaat namelijk via een Micro-USB-poort of een USB-C-poort, en beide ondersteunen een maximaal laadvermogen van 18W. De outputs zijn twee USB-A-poorten die ieder maximaal 18W kunnen leveren. Samen is het vermogen eveneens beperkt tot 18W en lijk je alleen met 5V te kunnen laden. De powerbank is verder behoorlijk eenvoudig, met een plastic behuizing zonder fratsen die de lage prijs van pakweg 25 euro plausibel maakt.

Xiaomi Redmi Fast

Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 20.000mAh Onbekend

De Fuel Series 4-powerbank is in varianten van 10.000 en 20.000mAh verkrijgbaar. Beide versies hebben een aparte, rubberachtige coating op hun behuizing, die bovendien van een interessant driehoekpatroon voorzien is. De 20.000mAh-powerbank heeft twee A-poorten en een C-poort met respectievelijk QC3- en PD-ondersteuning. De USB-C-poort levert een maximaal vermogen van 20W, terwijl de A-poorten 18W kunnen leveren. De prijs is voor een, afgezien van de vormgeving, vrij standaard powerbank wel aan de hoge kant.

Xtorm Fuel Series 4

Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 5 20.000 € 59,60

De opvolger van de Fuel Series 4 is de FS5 en is herkenbaar aan een iets ander patroon op zijn behuizing: een soort grove golfbalputjes sieren de buitenkant. De FS5 heeft een gecombineerde USB-C-in- en uitgang waarmee je je powerbank met 35W oplaadt en ook met 35W ontlaadt. De tweede USB-C-poort is alleen een uitgang en levert 35W, terwijl de enkele USB-A-poort 22,5W kan leveren.

Xtorm Fuel Series 5 20.000mAhXtorm Fuel Series 5 20.000mAh

Powerbanks kleiner dan 20.000mAh

De capaciteit die het meest voorkomt in de Pricewatch, maar niet per se de populairste is, is 10.000mAh. Op deze pagina hebben we de 10.000mAh-powerbanks op een rijtje gezet, maar ook de powerbanks die een beetje tussen de wal en het schip vallen en kleiner dan 20.000mAh zijn. Ook de minipowerbanks van 5000mAh hebben we hier verzameld.

Belkin 10K PD Power Bank with Integrated Cables (USB-C and Lightning) € 44,95

Deze kleine powerbank van Belkin, de Belkin 10K PD Power Bank, heeft een vrij opmerkelijke feature. Hij is voorzien van geïntegreerde kabels waarmee een Android- of iOS-apparaat via een USB Type-C- of Lightning-connector kan worden opgeladen. De kabeltjes zijn maar 13cm lang en niet enorm dik, en kunnen flink wat te verduren krijgen. De laadpoort is echter ook als uitgang te gebruiken, dus je hebt in ieder geval één optie om een eigen kabel te gebruiken. De uitgangen leveren ieder maximaal 18W, en gezamenlijk leveren ze 23W.

Belkin 10K PD Power Bank with Integrated Cables (USB-C and Lightning)Belkin 10K PD Power Bank with Integrated Cables (USB-C and Lightning)

Belkin BoostCharge 10000mAh Onbekend

De BoostCharge 10000mAh is een eenvoudige powerbank met een capaciteit van 10.000mAh en een enkele USB-A- en -C-poort. Via de C-poort kun je apparaten opladen en de powerbank laden met maximaal 18W via USB PD. De USB-A-poort levert 12W laadvermogen en je krijgt een USB-kabeltje meegeleverd. De prijs is met drie tientjes aan de hoge kant voor een eenvoudige 10.000mAh-lader met weinig opzienbarende features. Een van de onderscheidende pluspunten van Belkin-powerbanks, de vergoeding van maximaal 2000 euro als je je aangesloten apparatuur onverhoopt opblaast, geldt ook voor deze powerbank.

Belkin Boost↑Charge 10000mAh Belkin Boost↑Charge 10000mAh

Belkin BoostCharge Pro Magnetic Power Bank 5K Onbekend

De Pro Magnetic-powerbank van Belkin is speciaal gemaakt voor iPhones. De powerbank maakt gebruik van een magneet en Qi 2 om je telefoon draadloos op te laden en zonder hulpmiddelen aan je telefoon te bevestigen. Met de ingebouwde kickstand kun je de powerbank ook als standaard voor je telefoon gebruiken. De kleine powerbank is voorzien van een USB-C-poort om hem op te laden met 15W. De poort is ook als uitgang van 15W bruikbaar. Draadloos laden gebeurt met maximaal 7,5W.

Belkin BoostCharge Pro Magnetic 5KBelkin BoostCharge Pro Magnetic 5K

Fresh 'n Rebel Powerbank 12000 € 24,99

De 12.000mAh-versie van de Fresh 'n Rebel-powerbank kun je het best direct bij de fabrikant kopen. Daar zijn de meeste kleurvarianten nog verkrijgbaar en je betaalt geen verzendkosten, hoewel dat laatste bij sommige winkels ook het geval is. De 12000 heeft net als de 18000 een gladde, afgeronde behuizing met rubberen logoflapje en is vrij onopzienbarend. Er zijn twee poorten: een USB-A-poort die 18W aan laadvermogen levert en een USB-C-poort die tot 20W kan leveren via Power Delivery. De C-poort gebruik je ook voor opladen en dat gaat ook met 20W maximaal. Met een prijs van bijna 40 euro zit je wel in het 20.000mAh-gebied voor een relatief kleine powerbank.

Fresh 'n Rebel Powerbank 12000Fresh 'n Rebel Powerbank 12000

Fresh 'n Rebel Powerbank 18000 € 45,99

De Fresh 'n Rebel powerbank van 18.000mAh heeft een wat afwijkende capaciteit en een dito uiterlijk, want de behuizing is afgerond en glad, met uitzondering van een rubberen flapje aan de zijkant dat het logo draagt. Wat specificaties betreft is het allemaal wat minder spannend. De powerbank heeft een enkele USB-A-poort die maximaal 18W levert en twee USB-C-poorten. Die C-poorten leveren maximaal 20W via Power Delivery en je laadt de powerbank met hetzelfde vermogen op. Leuk detail: Fresh 'n Rebel is als dochter van Sitecom een Nederlands bedrijf, dat in Rotterdam is gevestigd.

Fresh 'n Rebel Powerbank 18000Fresh 'n Rebel Powerbank 18000

Intenso P10000 Onbekend

Als je voor weinig geld toch een kleine powerbank in je zak wilt steken, dan is de Intenso P10000 een kandidaat. Het Duitse merk staat vooral bekend om zijn budgetaanbod, maar biedt desondanks met de P10000 een veelzijdige powerbank. Het apparaat heeft namelijk maar liefst vier poorten. Twee daarvan, USB-A-poorten, zijn voor het opladen van apparaten met maximaal 2,1A ofwel 10,5W en via de USB-C-poort of Micro-USB-ingang kan de powerbank met 10W geladen worden. Een A-naar-C-kabel van ongeveer 46cm wordt meegeleverd.

Intenso P10000Intenso P10000

Mojogear MINI EVO 10.000mAh powerbank 22.5W € 26,95

De MINI EVO is de opvolger van de gewone MINI, die niet goed verkrijgbaar meer is. De EVO heeft vrijwel dezelfde behuizing als de gewone MINI (en de MINI Extra Fast): een compacte plastic behuizing met een knopje bovenop voor de laadstatus, die met vier ledjes wordt weergegeven. De powerbank heeft een USB-A-poort aan de ene en een USB-C-poort aan de andere kant. Via de A-poort kun je met QC 3.0-apparaten met maximaal 22,5W opladen en via het PD-protocol van de C-poort kun je met maximaal 18W laden. Een kabeltje wordt meegeleverd en als je 10.000mAh te weinig vindt, kun je voor een paar euro meer de forsere EVO XL met een capaciteit van 20.000mAh kopen.

MOJOGEAR Mini EvoMOJOGEAR Mini Evo

Otterbox Draadloze Powerbank 15.000mAh Power Delivery + Quick Charge Onbekend

We noemen deze Otterbox-powerbank voor het gemak bij zijn korte naam, Otterbox Wireless 15.000 mAh, maar in de Pricewatch staat hij als Otterbox Draadloze Powerbank 15.000mAh Power Delivery + Quick Charge te boek. Dan weet je direct alle relevante specs; hij doet Power Delivery over zijn USB-C-poort met maximaal 18W, de Quick Charge USB-A-poorten doen ook maximaal 18W én je kunt je apparaten draadloos opladen via Qi, met 10W. Voor dat draadloos laden zit er een vierkant boven op de geribbelde behuizing, zodat je weet waar je je telefoon moet leggen en Otterbox levert een kort kabeltje mee voor als je niet draadloos wil laden.

Otterbox Draadloze Powerbank 15.000 mAhOtterbox Draadloze Powerbank 15.000 mAh

Re-load Powerbank 18 watt | 10.000mAh Onbekend

De powerbanks van Re-Load hebben we bij Action gehaald, maar worden ook bij bol verkocht. De prijs is wat je van Action verwacht: de 20.000mAh-accu kost 20 euro; de 10.000mAh-variant de helft. De powerbank heeft twee USB-A-poorten: een daarvan kan 18W leveren, de tweede 10W. De gecombineerde USB-C-in-uitgang laadt de powerbank op met maximaal 22W en kan maximaal 18W leveren. Voor nood kun je ook de Micro-USB-ingang gebruiken om je powerbank met 10W op te laden.

Re-Load powerbank 10.000mAh (Action)Re-Load powerbank 10.000mAh (Action)

Samsung 25W Wireless Battery Pack Onbekend

Voor een powerbank van slechts 10.000mAh zou je geen 50 euro moeten neerleggen, maar dat verandert misschien als je powerbank ook draadloos laden ondersteunt. Dan kom je op de 25W Wireless Battery Pack van Samsung uit, die ook nog eens twee USB-C-poorten heeft. Via die C-poorten kun je je powerbank met maximaal 25W opladen en apparaten met hetzelfde vermogen opladen. Draadloos laden via Qi kan met maximaal 7,5W, dus met telefoons zul je wel even geduld moeten hebben, maar voor accessoires is het lekker makkelijk.

Samsung 25W Wireless Battery PackSamsung 25W Wireless Battery Pack

Trust Magno Draadloze magnetische powerbank van 5000mAh € 32,90

De Magno heeft een trucje dat weinig andere powerbanks hebben; hij is magnetisch én draadloos te gebruiken. Zo kun je hem achter op je telefoon zetten, zodat je altijd extra prik bij de hand hebt. Veel is dat niet, want met een capaciteit van 5000mAh kun je een telefoon vaak maar net iets meer dan één keer laden, maar je zult het maar nodig hebben. Apples eigen Magsafe-powerbank is ook magnetisch en kan bovendien draadloos laden, maar heeft een capaciteit van slechts 1,5Ah en kost ook nog eens bijna 100 euro. Om de Magno op te laden, en om apparaten zonder Qi-ondersteuning te laden, is een USB-C-poort aanwezig. Daarmee kun je de powerbank met 12W opladen en hij levert tot 15W aan apparaten. De draadloze optie levert de helft van dat vermogen: 7,5W.

Trust Magno 5000 mAhTrust Magno 5000 mAh

Trust Primo Ultra-thin Powerbank 10.000mAh Onbekend

De Trust Ultra-thin is een 'ultradunne' powerbank, hoewel hij met 15mm niet dunner is dan veel andere 10.000mAh-powerbanks. Ondanks zijn geringe formaat zit de powerbank vol met poorten. Er zijn twee USB-A-poorten waarmee je je apparaten kunt opladen met maximaal 12W. Via de USB-C-poort kun je de powerbank opladen met 10W, of apparaten opladen met maximaal 15W. Dat is trouwens ook het gecombineerde maximale vermogen van de drie uitgangen. Via de vierde poort, een Micro-USB-poort, kun je de powerbank weer opladen, met 10W.

Trust Primo Ultra-thin Powerbank 10000Trust Primo Ultra-thin Powerbank 10000

Varta Energy 10000 € 17,38

De Varta Energy 10000 is een kleinere versie van de Energy 20000, met de helft van de capaciteit: 10.000mAh. In 2021, toen de powerbank uitkwam, vond Varta Micro-USB nog heel gewoon blijkbaar, want die kabel moet je gebruiken om de powerbank met 10W op te laden. Gelukkig is er ook een moderne optie; je kunt ook de unidirectionele USB-C-poort gebruiken. Je laadt dan met 15W je powerbank of apparaten op. Dan zijn er nog twee USB-A-poorten die ieder 12W kunnen leveren, maar gezamenlijk kunnen de drie poorten niet meer dan 15W afgeven.

Varta Energy 10000Varta Energy 10000

Varta Wireless Power Bank 10.000 € 28,99

De Wireless 10.000 lijkt een beetje op de gewone Energy 10000, maar de Wireless-versie is een stuk moderner. Zo is de Micro-USB-ingang verdwenen, maar je krijgt daar een draadloze laadmogelijkheid voor terug. Dat draadloos laden kan via Qi met maximaal 10W. Opladen doe je via de USB-C-poort met maximaal 18W en die poort kun je ook gebruiken om andere apparaten op te laden met 18W. Via de twee USB-A-poorten kun je eveneens 18W leveren, maar gezamenlijk kunnen alle outputs volgens de handleiding maar 15W leveren, terwijl de specs 20W zeggen. Een USB-C-kabel en vier ledjes als capaciteitsindicators behoren ook weer tot de standaarduitrusting.

Varta Wireless Power Bank 10.000

Xiaomi Redmi Power Bank 10000mAh 10W Fast Charging € 32,09

De Redmi-powerbank heeft twee uitgangen en twee ingangen. De uitgangen, standaard USB-A-poorten, leveren ieder maximaal 12W of gezamenlijk 13W. Apparaten die weinig stroom vragen, kun je met twee drukken op de knop om het accuniveau te checken, gedurende twee uur laden. Dit moet helpen om de poort ingeschakeld te houden om lowpowerapparaten te kunnen laden. Bij veel powerbanks gaan de poorten immers uit bij geringe vraag. Opladen verloopt via de USB-C-poort of de Micro-USB-poort. Waarom die USB-C-poort niet ook dient als uitgang, is een raadsel. Laden verloopt met slechts 10,5W; dat zal de naam verklaren. Een laadkabel met Micro-USB-plug van 34cm wordt meegeleverd.

Xiaomi Redmi Power Bank 10000 mAh 10W Fast ChargingXiaomi Redmi Power Bank 10000 mAh 10W Fast Charging

Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 10.000mAh Onbekend

De Fuel Series 4-powerbank is in varianten van 10.000 en 20.000mAh verkrijgbaar. Beide versies hebben een aparte, rubberachtige coating op hun behuizing, die bovendien van een interessant driehoekpatroon voorzien is. De 10.000mAh-powerbank heeft net als zijn grote broer twee A-poorten en een C-poort met respectievelijk QC3- en PD-ondersteuning. De USB-C-poort levert een maximaal vermogen van 20W, terwijl de A-poorten 18W kunnen leveren. Ook voor de 10.000mAh-uitvoering is de prijs aan de hoge kant.

Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 10.000mAhXtorm Fuel Series 4 Powerbank 10.000mAh

Xtorm 20W Fuel Series 5 Powerbank 10.000mAh € 36,78

De opvolger van de Fuel Series 4, de FS5, is iets duurder dan zijn voorganger en heeft een iets ander patroon op zijn behuizing: een soort grove golfbalputjes sieren de buitenkant. De FS5 heeft een gecombineerde USB-C-in- en uitgang waarmee je je powerbank met 18W oplaadt en met 18W ontlaadt. De tweede USB-C-poort is alleen een uitgang en levert 20W, terwijl de enkele USB-A-poort 22,5W kan leveren.

Xtorm Fuel Series 5 10.000mAhXtorm Fuel Series 5 10.000mAh

Xtorm Rugged Power Bank 10.000 € 69,95

Dik 50 euro voor een 10.000mAh-powerbank is aan de dure kant. Ook als die powerbank, zoals deze XR101, een rugged exemplaar is. De powerbank is namelijk voorzien van een rubberen behuizing die hem een IP65-rating geeft. Dat wil zeggen dat hij spatwaterdicht is. Dan moet je wel het klepje over de poorten doen, anders is hij alleen enigszins bestand tegen vallen. Die poorten bestaan uit twee USB-A-poorten die QC 3.0 ondersteunen en maximaal 18W leveren. De middelste poort is een USB-C-poort die met Power Delivery eveneens 18W kan leveren en met hetzelfde vermogen kan laden. De powerbank heeft nog een ingebouwde zaklamp als extraatje.

Xtorm Rugged XR101Xtorm Rugged XR101

Powerbanks voor laptops

Voor powerbanks die geschikt zijn voor laptops, hebben we een aparte pagina gemaakt. Dit zijn krachtige powerbanks die genoeg vermogen kunnen leveren om een laptop op te laden. Denk daarbij vooral aan ultrathins en andere laptops die geen enorm vermogen vragen, zoals laptops speciaal voor gaming wel doen. Als je je powerbank daaraan hangt, is hij alsnog zo leeg. Met een non-gaminglaptop bedraagt de accucapaciteit tussen de 50 en 70Wh, en levert je powerbank genoeg vermogen om het een paar uur extra uit te houden.

Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K) € 82,49

De 737 van Anker heeft niet alleen een wat afwijkende capaciteit van 24.000mAh, maar ook een afwijkende vormgeving. De powerbank is namelijk blokvormig in plaats van de bekende platte vorm van de meeste powerbanks. De powerbank is door zijn grotere capaciteit natuurlijk forser dan 'gewone' 20.000mAh-powerbanks, maar laat zich misschien ook door zijn afwijkende vorm wat minder makkelijk meenemen, al roemt Anker de 737 zelf zijn handzame formaat. De 737 is voorzien van een oledschermpje waarop de resterende capaciteit te zien is en waarop je per uitgang kunt zien hoeveel vermogen geleverd wordt. Voor dataliefhebbers is dat dus veel uitgebreider dan een capaciteitsindicator met maar vier ledjes. De powerbank kan laptops of andere apparaten via USB-C met maximaal 140W laden en de USB-A-poort kan 18W leveren.

Anker 737 Power BankAnker 737 Power Bank

Essager PB187 Power Bank 15000mAh Onbekend

Ondanks zijn relatief bescheiden formaat en capaciteit - de PB187 is een powerbank van 15.000mAh - kan de Essager-powerbank toch een laptop met maximaal 65W opladen. Daarvoor gebruik je uiteraard een USB-C-kabel die PD 3.0 ondersteunt. Daarnaast worden tal van protocollen voor met name telefoons ondersteund. De powerbank is voorzien van een enkele USB-A-poort als uitgang en een USB-C-poort die als in- en uitgang dienstdoet. Een tweede USB-C-uitgang heeft een vaste kabel, zodat je nooit zonder zit. De PB187 is voorzien van een schermpje waarop je de resterende capaciteit ziet, en als extraatje heeft Essager een ledzaklamp ingebouwd.

Essager 15000mAh-powerbankEssager 15000mAh-powerbank

Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000 vanaf € 53,51

De 100W-powerbank van Sandberg gaat inmiddels al weer een aardig tijdje mee; begin 2020 was hij voor het eerst te koop. Hij ondersteunt dan ook niet de allernieuwste PD-standaard, maar houdt het bij PD 3.0. Daarmee kun je je laptop met maximaal 88W opladen. De 100W die in de naam zit, haal je in combinatie met laden via de USB-A-poort. Van beide typen poorten beschikt de powerbank er over één: de C-poort dient als gecombineerde in- en uitgang. Tussen de poorten zit een eenvoudige, driecijferige display die de resterende capciteit in procenten weergeeft. De powerbank is met zijn hoekige ontwerp en aluminium behuizing strak en zakelijk, en Sandberg hanteert een vrij lange garantieperiode van vijf jaar.

Sandberg USB-C PD 100W

Trust 65W USB-C Laptop Powerbank Onbekend

De Trust 65W-powerbank is een traditioneel vormgegeven powerbank, met een beetje afgeplatte hoekjes en een behuizing van geribbeld plastic. De powerbank biedt een capaciteit van 74Wh en kan via zijn USB-C-poort je laptop of ander PD 3.0-apparaat met maximaal 65W laden. Diezelfde USB-C-poort gebruik je om je powerbank weer op te laden. De laadstatus kun je met de bekende vier ledjes aflezen op, in dit geval, de zijkant. Voor compatibiliteit is er een USB-A-poort, die maximaal 18W levert. Met een prijs van pakweg 60 euro is deze Laro-powerbank van Trust een van de goedkopere modellen die veel vermogen levert.

Trust 65W USB-C Laptop PowerbankTrust 65W USB-C Laptop Powerbank

Ugreen 145W Power Bank for Laptop € 58,26

De Ugreen 145W Power Bank for Laptop is, zoals in zijn naam besloten ligt, geschikt om je laptop mee op te laden. Ugreen pakt flink uit met specs. De powerbank moet dankzij een capaciteit van 25.000mAh net iets langer meegaan dan 70Wh-powerbanks en dankzij PD 3.1-ondersteuning kun je apparaten met 140W opladen. De 145W in de naam haal je als enkelvoudig laadvermogen niet. De ene USB-C-poort levert 140W, de tweede maximaal 65W en de USB-A-poort levert 22,5W. Als je de twee USB-C-poorten echter gelijktijdig gebruikt, kan de ene 45 en de andere 100W leveren, goed voor die 145W gecombineerd dus. Je laadt de powerbank met 65W op en door midddel van een cijferdisplay zie je welk percentage capaciteit resteert.

Ugreen 145W Power Bank for LaptopUgreen 145W Power Bank for Laptop

Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000mAh Onbekend

De Mi 50W-powerbank van Xiaomi heeft een capaciteit van 20.000mAh. Xiaomi levert de powerbank met twee USB-A-poorten die ieder een redelijk vermogen van 22,5W bieden, en de C-poort kan tot 40W aan. De 50W in de naam dankt de Mi aan het gezamenlijk geleverde vermogen van de uitgangen; dat mag maximaal 50W bedragen. De USB-C-poort kan via PD 3.0 maximaal 45W leveren: net genoeg om een bescheiden laptop op te laden. De powerbank ondersteunt de meeste gangbare laadprotocollen en wordt met een C-C-kabel van 50cm geleverd.

Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000

Xtorm Fuel Series 5 Laptop Powerbank 27.000 € 79,-

De Laptop-powerbank uit de Fuel Series 5 kan maximaal 67W leveren op zijn USB-C-poorten. Ook laden via de USB-C-ingang gaat met maximaal 67W. De enkele USB-A-poort kan maximaal 22,5W leveren. De FS5-serie heeft een grof golfbalputjespatroon voor grip.

Xtorm Fuel Series 5 27.000mAhXtorm Fuel Series 5 27.000mAh

Xtorm 60W Powerbank - Titan Onbekend

De Titan maakt deel uit van Xtorms XB4-serie en is geschikt om laptops met maximaal 60W op te laden. Voor meer vermogen moet je naar de Titan Pro uitkijken, die 140W kan leveren. De Titan heeft alleen USB-C-poorten; voor legacyapparaten zul je met een verloopje aan de gang moeten. De powerbank is behoorlijk groot en heeft een matrixdisplay voor cijfermatige capaciteitsindicatie en een sleuf waarin een korte USB-C-kabel magnetisch wordt bewaard.

Xtorm 60W Powerbank - TitanXtorm 60W Powerbank - Titan

Testmethode

CBA IVWe meten de capaciteit van de powerbanks in deze test met behulp van een computerized battery analyzer van West Mountain Radio, kortweg CBA IV. Veel meer dan een instelbare load met heatsink en interface naar een pc om spanning en stroomsterkte nauwkeurig te loggen, is dat niet. Om zowel de A- als de C-poorten te dwingen op de specifieke spanningen waarmee we testen, gebruiken we een FNB58 USB-tester. Dit apparaatje vervult de rol waarvoor we eerder onze PD-Sink gebruikten, maar werkt met A- en C-poorten. Bovendien kunnen we het gebruiken om de ondersteunde laadprotollen van de powerbanks uit te lezen.

FNB58 USB-testerWe loggen de daadwerkelijke capaciteit van de powerbanks door ze met de CBA aangesloten op een van de 5V-USB-A-poorten te laten leeglopen bij een stroomsterkte van 2A. Zo verkrijgen we de capaciteit van de powerbanks in ampèreuur bij 5V en kunnen we ook de capaciteit in wattuur weergeven. Dat laatste is relevant, omdat ook de Ah-capaciteit bij 5V natuurlijk geen maat is voor de capaciteit bij een andere spanning. Aan de hand van de capaciteit van de powerbanks in Wh kun je zelf uitrekenen hoelang de accu het zal volhouden bij de spanning en stroomsterkte die jouw apparaat vraagt. Voorbeeld: je telefoon kan opladen bij 9V en 2A. Een powerbank van 63Wh zal het dan drieënhalf uur volhouden. En als je telefoonaccu 3700mAh groot is, weet je ook direct dat je die met dezelfde volle powerbank van 63Wh iets minder dan vijf keer kunt opladen.

Het opladen loggen we met een Energylogger om de laadcurve te bekijken en te zien hoelang het duurt om een volledig lege powerbank op te laden. Veel batterymanagers in accu's laten een lege accu met hogere stroom laden dan een bijna volle; de curve wordt dan afgevlakt. Halverwege het laden lezen we een USB-logger uit om te zien met welke spanning en welke stroomsterkte wordt geladen. Zo krijgen we het vermogen in watt waarmee de powerbank maximaal geladen wordt.

Om te zien welke spanning en daarbij welke maximale stroomsterkte, en daaruit volgend het vermogen, een powerbank op elke uitgang kan leveren, sluiten we opnieuw de cba aan. Die laten we de stroomsterkte in stapjes van 0,1A verhogen, net zolang tot de powerbank geen fatsoenlijke spanning meer kan leveren. We hanteren een grens van 10 procent boven of onder de nominale spanning; voor standaard USB-A-poorten van 5V betekent dat een cut-off voltage van 4,5V. De meeste powerbanks hebben een overcurrent protection, die bij een te hoge stroom simpelweg de spanning op een poort afsluit.

We meten op de USB-A-poorten de maximale stroomsterkte bij alle ondersteunde spanningen en bij USB-C-poorten meten we eveneens de ondersteunde spanningen en stroomsterktes, zoals bij 5, 9, 12, 15 en 20V. Ook van die spanningen noteren we, als ze geleverd kunnen worden, de maximale stroomsterkte.

De overige gegevens die we noteren, zoals formaat, volume, capaciteit per volume of gewicht en maximale vermogens, zijn afgeleiden van de metingen in combinatie met de specificaties.

Resultaten: gemeten capaciteit

Onze eerste controle is of de opgegeven capaciteit ook de daadwerkelijke capaciteit van de powerbank is. Soms komt de gemeten capaciteit niet helemaal overeen met wat de fabrikant opgeeft. Een kleine afwijking kan er natuurlijk altijd inzitten, maar zoals je in onderstaande tabel ziet, is de ene 20.000mAh de andere 20.000mAh niet. We meten de capaciteit door de powerbanks te ontladen met een spanning van 5V en 2A. We rekenen de capaciteit ook om naar de spanningsonafhankelijke wattuur, zodat je ook kunt berekenen hoe lang je accu het bij andere vermogens uit zou houden. Daarbij is de daadwerkelijk geleverde capaciteit gebruikt, zoals door onze meter berekend.

De Fuel Series 5 van Xtorm is met een opgegeven capaciteit van 27.000mAh en een daadwerkelijk gemeten capaciteit van bijna 21Ah met kop en schouders de grootste powerbank. Met zijn celspanning van 3,7V komt de opgegeven capaciteit neer op 99,9Wh, nog net binnen de grens (100Wh) van wat je in het vliegtuig mag meenemen. Onze gemeten capaciteit komt, uniek voor wat we getest hebben, zelfs iets boven de opgegeven capaciteit uit. De Anker Powercore 26800 en Ugreen-powerbank leveren ook iets meer dan de rest, maar bijvoorbeeld de Xtorm Titan en Anker 737 lijken niet daadwerkelijk grotere accu's te hebben dan gewone 20.000mAh-powerbanks, ook al staat er 24.000mAh op de doos.

  • Accucapaciteit (2A - 5V)
  • Gemeten capaciteit
  • Gemeten vs. opgegeven capaciteit
Accucapaciteit (2A - 5V)
Powerbank Gemiddelde capaciteit in Ah (hoger is beter)
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
20,84
Anker Powercore 26800
16,63
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
15,43
Belkin BoostCharge USB-C PD 20K
14,57
Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank
14,31
Xtorm 60W Powerbank Titan
14,31
Anker 737 PowerCore 24K
14,15
Varta Fast Energy 20000
13,98
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
13,83
INIU B5
13,76
Belkin BoostCharge 20K
13,73
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
13,72
Trust Primo 20.000mAh Eco
13,71
Anker PowerCore III Sense 20K
13,64
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
13,58
Anker PowerCore Essential 20000 PD
13,54
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
13,53
Intenso PD20000
13,51
Samsung 20.000mAh Battery pack
13,42
Varta Energy 20000
13,37
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
13,36
Trust Pacto 10.000 mAh
13,35
Anker PowerCore Metro 20K
13,23
RealPower PB-20000PD+
13,13
Belkin 20000mAh
12,93
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
12,79
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
12,58
Intenso XS20000
12,47
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
12,42
Sandberg USB-C PD 100W 20000
12,34
Varta Wireless 20.000
11,73
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
11,69
Trust Primo 20000
10,78
Otterbox 15.000mAh
10,03
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
8,12
Varta Wireless 10.000
7,04
Essager PB187 15000mAh
6,77
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
6,74
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
6,73
Intenso P10000
6,59
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
6,56
Samsung 25W Wireless Battery Pack
6,50
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
6,47
Belkin 10000mAh
6,46
Varta Energy 10000
6,41
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
6,41
Belkin 10K PD Power Bank
6,37
Mojogear MINI 10.000 mAh
6,03
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
6,03
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
5,92
Trust Magno 5.000mAh
3,18
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
3,11
Gemeten capaciteit
Powerbank Gemiddelde energie in Wh (hoger is beter)
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
106,0
Anker Powercore 26800
83,8
Belkin BoostCharge USB-C PD 20K
75,6
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
74,6
Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank
73,5
Trust Primo 20.000mAh Eco
70,7
Varta Fast Energy 20000
70,4
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
70,1
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
69,5
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
69,5
Trust Pacto 10.000 mAh
69,4
Anker PowerCore III Sense 20K
69,3
Belkin BoostCharge 20K
69,2
Anker PowerCore Essential 20000 PD
69,1
Anker PowerCore Metro 20K
68,8
Anker 737 PowerCore 24K
68,5
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
67,2
Varta Energy 20000
67,1
INIU B5
66,8
RealPower PB-20000PD+
66,7
Samsung 20.000mAh Battery pack
66,4
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
66,2
Belkin 20000mAh
65,8
Xtorm 60W Powerbank Titan
65,2
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
65,0
Intenso PD20000
64,3
Sandberg USB-C PD 100W 20000
64,2
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
63,5
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
63,3
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
59,9
Varta Wireless 20.000
56,4
Trust Primo 20000
56,1
Intenso XS20000
55,6
Otterbox 15.000mAh
48,0
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
42,0
Varta Wireless 10.000
34,5
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
34,2
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
34,2
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
33,8
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
33,1
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
33,1
Essager PB187 15000mAh
32,7
Intenso P10000
32,6
Belkin 10000mAh
32,0
Samsung 25W Wireless Battery Pack
31,9
Varta Energy 10000
31,6
Belkin 10K PD Power Bank
31,6
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
30,7
Mojogear MINI 10.000 mAh
30,1
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
30,1
Trust Magno 5.000mAh
15,7
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
15,0
Gemeten vs opgegeven capaciteit
Powerbank Gemiddelde capaciteit in % (hoger is beter)
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
106
Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank
99
Anker PowerCore III Sense 20K
96
Anker PowerCore Essential 20000 PD
96
Trust Primo 20.000mAh Eco
95
Varta Fast Energy 20000
95
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
95
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
95
Varta Wireless 10.000
93
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
92
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
91
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
91
Varta Energy 20000
91
INIU B5
90
RealPower PB-20000PD+
90
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
90
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
89
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
89
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
89
Belkin 20000mAh
89
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
89
Intenso P10000
88
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
88
Anker Powercore 26800
87
Intenso PD20000
87
Sandberg USB-C PD 100W 20000
87
Otterbox 15.000mAh
87
Belkin 10000mAh
87
Samsung 20.000mAh Battery pack
86
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
86
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
85
Varta Energy 10000
85
Belkin 10K PD Power Bank
85
Trust Magno 5.000mAh
85
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
83
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
83
Samsung 25W Wireless Battery Pack
83
Mojogear MINI 10.000 mAh
81
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
81
Anker 737 PowerCore 24K
79
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
78
Varta Wireless 20.000
76
Intenso XS20000
75
Xtorm 60W Powerbank Titan
73
Essager PB187 15000mAh
57

Uitgaande van een celspanning van 3,7V - in sommige gevallen wijkt de gespecificeerde spanning af: in die gevallen rekenen we met de afwijkende spanning van 3,6V of 3,85V - kunnen we de verschillen tussen opgegeven en gemeten capaciteit uitrekenen. Let wel dat dit gemeten is aan steeds een enkele powerbank; er kan variatie tussen de ingekochte accucellen zijn en we weten niet hoe oud de powerbanks zijn als ze bij ons in het testlab komen. Met een steekproef van n=1 durven we geen enorm harde conclusies te trekken over die cijfers.

Hoewel we om bovenstaande redenen onderlinge verschillen van enkele procenten niet significant genoeg vinden om harde conclusies te trekken, zien we we dat sommige powerbanks amper tot 80 procent van de opgegeven capaciteit komen. Het gros wijkt echter 'slechts' ruim 10 procent af, wat door variatie in de powerbanks en verliezen in de elektronica van de powerbanks en de meetkabels veroorzaakt kan worden.

Capaciteit per volume en gewicht

Als je met vakantie gaat en altijd moeite hebt om je koffer door de weging te laten komen of om hem dicht te krijgen, is het zaak een powerbank uit te zoeken die zoveel mogelijk capaciteit levert in een zo klein of licht mogelijke behuizing. Daartoe delen we het aantal gemeten watturen van een powerbank door het gewicht en door het volume van de powerbank.

De Anker Powercores leveren de meeste capaciteit voor hun gewicht en volume, gevolgd door de INIU B5. Ook de RealPower is relatief klein voor zijn capaciteit.

  • Gewicht
  • Volume
  • Energiedichtheid (Wh/gewicht)
  • Energiedichtheid (Wh/volume)
Gewicht
Powerbank Gemiddelde g in gram (lager is beter)
Trust Magno 5.000mAh
133,0
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
138,0
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
175,0
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
218,0
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
218,6
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
220,0
Intenso P10000
225,0
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
230,0
Varta Energy 10000
233,0
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
239,9
Belkin 10K PD Power Bank
240,7
Varta Wireless 10.000
250,3
Belkin 10000mAh
250,6
Samsung 25W Wireless Battery Pack
254,2
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
260,0
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
295,0
Essager PB187 15000mAh
342,0
Anker PowerCore Essential 20000 PD
343,2
Anker PowerCore Metro 20K
344,1
Otterbox 15.000mAh
347,0
INIU B5
352,0
Anker PowerCore III Sense 20K
353,0
RealPower PB-20000PD+
357,0
Trust Pacto 10.000 mAh
361,2
Intenso XS20000
375,0
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
380,0
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
382,1
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
383,0
Intenso PD20000
392,0
Samsung 20.000mAh Battery pack
395,0
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
397,0
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
405,0
Belkin 20000mAh
412,0
Belkin BoostCharge USB-C PD 20K
412,3
Trust Primo 20.000mAh Eco
429,0
Trust Primo 20000
429,3
Belkin BoostCharge 20K
430,0
Varta Energy 20000
438,0
Varta Fast Energy 20000
438,0
Varta Wireless 20.000
439,0
Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank
439,9
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
455,0
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
455,0
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
482,9
Anker Powercore 26800
495,0
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
501,0
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
523,1
Sandberg USB-C PD 100W 20000
538,4
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
606,0
Xtorm 60W Powerbank Titan
612,0
Anker 737 PowerCore 24K
626,0
Volume
Powerbank Gemiddelde cm³ in cm³ (lager is beter)
Trust Magno 5.000mAh
92,0
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
111,0
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
112,9
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
136,7
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
149,0
Varta Energy 10000
150,0
Intenso P10000
150,0
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
160,2
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
167,0
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
169,0
Samsung 25W Wireless Battery Pack
170,0
Varta Wireless 10.000
173,0
Belkin 10000mAh
177,0
Belkin 10K PD Power Bank
194,0
Anker PowerCore III Sense 20K
206,3
RealPower PB-20000PD+
218,0
INIU B5
221,0
Trust Pacto 10.000 mAh
224,0
Anker PowerCore Essential 20000 PD
226,0
Anker PowerCore Metro 20K
229,0
Intenso XS20000
231,3
Essager PB187 15000mAh
248,0
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
250,0
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
252,0
Samsung 20.000mAh Battery pack
252,0
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
253,0
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
254,0
Otterbox 15.000mAh
260,0
Intenso PD20000
260,7
Varta Fast Energy 20000
262,0
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
263,0
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
266,2
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
268,0
Varta Energy 20000
275,0
Varta Wireless 20.000
283,5
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
288,3
Trust Primo 20000
293,0
Trust Primo 20.000mAh Eco
293,0
Belkin BoostCharge 20K
304,0
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
311,0
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
315,0
Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank
316,0
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
319,0
Sandberg USB-C PD 100W 20000
321,0
Anker Powercore 26800
323,0
Belkin 20000mAh
330,0
Belkin BoostCharge USB-C PD 20K
330,0
Xtorm 60W Powerbank Titan
380,2
Anker 737 PowerCore 24K
404,4
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
408,0
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
416,4
Energiedichtheid (Wh/gewicht)
Powerbank Gemiddelde wh/gram in Wh (hoger is beter)
Anker PowerCore Essential 20000 PD
0,20
Anker PowerCore Metro 20K
0,20
Anker PowerCore III Sense 20K
0,20
Trust Pacto 10.000 mAh
0,19
INIU B5
0,19
RealPower PB-20000PD+
0,19
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
0,18
Belkin BoostCharge USB-C PD 20K
0,18
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
0,18
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
0,17
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
0,17
Anker Powercore 26800
0,17
Samsung 20.000mAh Battery pack
0,17
Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank
0,17
Trust Primo 20.000mAh Eco
0,16
Intenso PD20000
0,16
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
0,16
Belkin BoostCharge 20K
0,16
Varta Fast Energy 20000
0,16
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
0,16
Belkin 20000mAh
0,16
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
0,16
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
0,16
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
0,15
Varta Energy 20000
0,15
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
0,15
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
0,15
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
0,15
Intenso XS20000
0,15
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
0,15
Intenso P10000
0,14
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
0,14
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
0,14
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
0,14
Otterbox 15.000mAh
0,14
Varta Wireless 10.000
0,14
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
0,14
Varta Energy 10000
0,14
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
0,13
Belkin 10K PD Power Bank
0,13
Trust Primo 20000
0,13
Varta Wireless 20.000
0,13
Belkin 10000mAh
0,13
Samsung 25W Wireless Battery Pack
0,13
Sandberg USB-C PD 100W 20000
0,12
Trust Magno 5.000mAh
0,12
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
0,12
Anker 737 PowerCore 24K
0,11
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
0,11
Xtorm 60W Powerbank Titan
0,11
Essager PB187 15000mAh
0,10
Energiedichtheid (Wh/volume)
Powerbank Gemiddelde wh/cm³ in Wh (hoger is beter)
Anker PowerCore III Sense 20K
0,34
Trust Pacto 10.000 mAh
0,31
Anker PowerCore Essential 20000 PD
0,31
RealPower PB-20000PD+
0,31
INIU B5
0,30
Anker PowerCore Metro 20K
0,30
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
0,28
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
0,27
Varta Fast Energy 20000
0,27
Samsung 20.000mAh Battery pack
0,26
Anker Powercore 26800
0,26
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
0,26
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
0,25
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
0,25
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
0,25
Intenso PD20000
0,25
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
0,24
Varta Energy 20000
0,24
Trust Primo 20.000mAh Eco
0,24
Intenso XS20000
0,24
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
0,24
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
0,23
Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank
0,23
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
0,23
Belkin BoostCharge USB-C PD 20K
0,23
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
0,23
Belkin BoostCharge 20K
0,23
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
0,22
Intenso P10000
0,22
Varta Energy 10000
0,21
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
0,21
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
0,21
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
0,20
Sandberg USB-C PD 100W 20000
0,20
Varta Wireless 10.000
0,20
Belkin 20000mAh
0,20
Varta Wireless 20.000
0,20
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
0,20
Trust Primo 20000
0,19
Samsung 25W Wireless Battery Pack
0,19
Otterbox 15.000mAh
0,18
Belkin 10000mAh
0,18
Xtorm 60W Powerbank Titan
0,17
Trust Magno 5.000mAh
0,17
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
0,17
Anker 737 PowerCore 24K
0,17
Belkin 10K PD Power Bank
0,16
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
0,14
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
0,13
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
0,13
Essager PB187 15000mAh
0,13

Opladen en passthrough

Voordat we kijken naar de daadwerkelijke prestaties van de powerbanks bij het opladen van je apparaten, meten we hoelang het eigenlijk duurt om de powerbank zelf op te laden. Een lege powerbank is immers op zijn best een paperweight. We kijken daarbij hoe snel je je powerbank vol krijgt met een halfuurtje laden: handig als je net voordat je weg moet pas aan je powerbank denkt. Dat meten we met een lege powerbank, zodat het laden op maximale snelheid plaatsvindt. De laadsnelheid neemt echter af naarmate je powerbank voller raakt, dus we meten ook hoelang het duurt om je powerbank helemaal vol te krijgen. En om kleine en grote powerbanks onderling te vergelijken, rekenen we ook de laadtijd per Ah en Wh uit; een grote powerbank duurt immers meestal langer om op te laden dan een kleintje.

Met grote marge is de Essager PB187 de beste powerbank voor vergeetachtige mensen. In een halfuur is de PB187 al bijna vol, maar de laatste 20 procent duren wel relatief lang. Pas anderhalf uur later kan de Essager geen pap meer zeggen. Wil je altijd met een volledig opgeladen powerbank op pad - en om geen dood gewicht mee te slepen lijkt dat de slimste optie - dan is de Anker 737 de beste. Die is met een goed uur volledig opgeladen. Ook de Ugreen-powerbank laadt enorm snel op; met vijf minuutjes heb je al aardig wat prik erin.

Aan de andere kant van het spectrum zitten powerbanks als de Intenso XS20000, Belkin 20000 en Trust Primo, die je een nacht moet laden om ze vol te krijgen.

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
  • Maximaal laadvermogen
  • Laadtijd per Ah
  • Laadtijd per Wh
Procent vol na 30 minuten
Powerbank Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
Essager PB187 15000mAh
80
Anker 737 PowerCore 24K
51
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
39
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
36
Trust Magno 5.000mAh
30
Xtorm 60W Powerbank Titan
28
Samsung 25W Wireless Battery Pack
27
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
23
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
23
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
22
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
21
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
21
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
21
Mojogear MINI 10.000 mAh
21
Varta Wireless 10.000
20
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
20
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
20
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
20
Belkin 10000mAh
20
Belkin 10K PD Power Bank
19
Otterbox 15.000mAh
14
Samsung 20.000mAh Battery pack
14
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
13
Varta Energy 10000
13
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
13
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
11
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
11
Varta Wireless 20.000
11
Intenso P10000
11
Intenso PD20000
10
INIU B5
10
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
10
RealPower PB-20000PD+
9
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
9
Anker PowerCore III Sense 20K
9
Anker Powercore 26800
8
Belkin BoostCharge 20K
7
Intenso XS20000
7
Belkin 20000mAh
7
Trust Primo 20.000mAh Eco
6
Laadtijd
Powerbank Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Anker 737 PowerCore 24K
1u2m
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
1u23m
Essager PB187 15000mAh
1u52m
Xtorm 60W Powerbank Titan
1u54m
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
2u4m
Samsung 25W Wireless Battery Pack
2u16m
Trust Magno 5.000mAh
2u37m
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
2u46m
Belkin 10000mAh
2u56m
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
2u56m
Belkin 10K PD Power Bank
3u14m
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
3u16m
Mojogear MINI 10.000 mAh
3u17m
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
3u17m
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
3u19m
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
3u26m
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
3u36m
Varta Energy 10000
3u51m
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
4u8m
Samsung 20.000mAh Battery pack
4u13m
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
4u14m
Otterbox 15.000mAh
4u25m
Varta Wireless 10.000
4u26m
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
4u41m
Intenso P10000
5u4m
Varta Wireless 20.000
5u15m
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
5u20m
INIU B5
5u27m
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
5u36m
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
5u36m
Intenso PD20000
5u53m
RealPower PB-20000PD+
5u59m
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
6u3m
Anker Powercore 26800
6u4m
Anker PowerCore III Sense 20K
6u45m
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
6u47m
Trust Primo 20.000mAh Eco
7u12m
Belkin 20000mAh
7u13m
Intenso XS20000
7u21m
Belkin BoostCharge 20K
8u46m
Maximaal laadvermogen
Powerbank Gemiddelde vermogen in watt (hoger is beter)
Anker 737 PowerCore 24K
95,7
Sandberg USB-C PD 100W 20000
79,0
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
68,2
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
62,3
Essager PB187 15000mAh
59,0
Xtorm 60W Powerbank Titan
58,6
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
57,8
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
44,7
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
37,0
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
33,0
Samsung 25W Wireless Battery Pack
23,0
Samsung 20.000mAh Battery pack
21,8
Varta Fast Energy 20000
21,8
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
20,8
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
20,4
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
20,4
Anker Powercore 26800
19,3
Varta Wireless 20.000
19,1
Otterbox 15.000mAh
19,0
Varta Wireless 10.000
18,9
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
18,8
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
18,7
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
18,5
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
18,4
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
18,4
Belkin 10000mAh
18,3
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
18,1
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
18,1
Intenso PD20000
18,1
Mojogear MINI 10.000 mAh
18,0
INIU B5
17,8
RealPower PB-20000PD+
17,3
Anker PowerCore III Sense 20K
16,3
Trust Magno 5.000mAh
14,2
Belkin 20000mAh
13,4
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
12,8
Varta Energy 10000
12,3
Belkin BoostCharge 20K
12,1
Intenso XS20000
11,3
Belkin BoostCharge USB-C PD 20K
11,2
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
10,6
Varta Energy 20000
10,2
Trust Primo 20.000mAh Eco
10,0
Intenso P10000
9,9
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
9,1
Belkin 10K PD Power Bank
8,1
Laadtijd per Ah
Powerbank Gemiddelde minuten in uren en minuten (lager is beter)
Anker 737 PowerCore 24K
4m
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
5m
Xtorm 60W Powerbank Titan
7m
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
9m
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
10m
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
14m
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
14m
Essager PB187 15000mAh
16m
Samsung 20.000mAh Battery pack
18m
Samsung 25W Wireless Battery Pack
20m
Anker Powercore 26800
21m
INIU B5
23m
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
26m
Intenso PD20000
26m
Otterbox 15.000mAh
26m
Varta Wireless 20.000
26m
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
27m
Belkin 10000mAh
27m
RealPower PB-20000PD+
27m
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
27m
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
28m
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
28m
Anker PowerCore III Sense 20K
29m
Belkin 10K PD Power Bank
30m
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
31m
Trust Primo 20.000mAh Eco
31m
Mojogear MINI 10.000 mAh
32m
Belkin 20000mAh
33m
Intenso XS20000
35m
Varta Energy 10000
36m
Varta Wireless 10.000
37m
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
38m
Belkin BoostCharge 20K
38m
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
41m
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
41m
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
42m
Intenso P10000
46m
Trust Magno 5.000mAh
49m
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
1u3m
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
1u4m
Laadtijd per Wh
Powerbank Gemiddelde minuten in uren en minuten (lager is beter)
Anker 737 PowerCore 24K
0s
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
1m
Xtorm 60W Powerbank Titan
1m
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
1m
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
2m
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
2m
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
2m
Essager PB187 15000mAh
3m
Samsung 20.000mAh Battery pack
3m
Samsung 25W Wireless Battery Pack
4m
Anker Powercore 26800
4m
INIU B5
4m
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
5m
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
5m
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
5m
RealPower PB-20000PD+
5m
Intenso PD20000
5m
Belkin 10000mAh
5m
Otterbox 15.000mAh
5m
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
5m
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
5m
Varta Wireless 20.000
5m
Anker PowerCore III Sense 20K
5m
Trust Primo 20.000mAh Eco
6m
Belkin 10K PD Power Bank
6m
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
6m
Mojogear MINI 10.000 mAh
6m
Belkin 20000mAh
6m
Varta Energy 10000
7m
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
7m
Belkin BoostCharge 20K
7m
Varta Wireless 10.000
7m
Intenso XS20000
7m
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
7m
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
8m
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
8m
Intenso P10000
9m
Trust Magno 5.000mAh
10m
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
12m
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
13m

Passthrough

Soms is het handig om je powerbank op te kunnen laden terwijl je ook je telefoon oplaadt. Niet alle powerbanks ondersteunen deze zogeheten passthroughtechniek. In onderstaande tabel zie je welke powerbanks passthrough ondersteunen en of er bijzonderheden zijn.

Naam Passthrough? Bijzonderheden
Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K) Ja Info op display
Anker PowerCore 26800 Nee
Anker PowerCore Essential 20000 PD Nee
Anker PowerCore III Sense Nee
Belkin 10K PD Power Bank with Integrated Cables Ja
Belkin Boost↑Charge 20000mAh Nee
Belkin BoostCharge Pro Magnetic 5K ? ?
Essager PB187 Power Bank 15000mAh Ja
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000 Nee
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000 Nee
INIU B5 20000mAh Nee
Intenso P10000 Nee
Intenso PD20000 Nee
Intenso XS20000 Ja Laadsnelheid omlaag
MOJOGEAR Mini Evo Ja Laadsnelheid omlaag
MOJOGEAR Mini XL Ja

Laadsnelheid omlaag
Otterbox Draadloze Powerbank 15.000 mAh Nee
RealPower PB-20000PD+ Ja Laadsnelheid omlaag
Re-load 10.000mAh Ja Snelheid omlaag
Re-load 20.000mAh Ja Snelheid omlaag naar 4W
Samsung 25W Wireless Battery Pack Ja
Samsung 20Ah Battery Pack Ja Laadsnelheid omlaag
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank Nee
Trust Magno 5000 mAh N.v.t. Slechts 1 poort
Trust Pacto Powerbank 23481 Nee
Trust Primo 20000mAh Eco ?
Trust Primo Ultra-thin Powerbank 10000 Deels Volgorde: eerst device laden, dan powerbank
Ugreen 145W Power Bank for Laptop Ja
Varta Energy 20000 Nee
Varta Fast Energy 20000 Nee
Varta Energy 10000 Deels Volgorde: eerst device laden, dan powerbank
Varta Wireless Power Bank 20.000 Ja Snelheid omlaag
Varta Wireless Power Bank 10.000 Ja
Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000 Ja
Xiaomi 20000 Redmi Fast Power Bank Ja
Xiaomi Redmi Power Bank 10000 mAh 10W Fast Charging Ja Laadsnelheid omlaag
Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 20.000mAh Ja Laadsnelheid omlaag
Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 10.000mAh Ja Laadsnelheid omlaag
Xtorm Fuel Series 5 Powerbank 10.000mAh Ja Laadsnelheid omlaag
Xtorm Fuel Series 5 Laptop Powerbank 27.000mAh Ja
Xtorm 60W Titan Power Bank Ja
Xtorm Rugged Power Bank 10.000 Ja

Maximale stroomsterkte

Voor de prestaties die we met de computerized battery analyzer of CBA meten, beginnen we met de maximale stroomsterkte die de diverse poorten kunnen leveren. Dat doen we voor alle poorten en de ondersteunde spanningen. In de praktijk testen we bij de meeste powerbanks dus de A- en C-poorten, en we doen dat met spanningen van 5, 9, 12 en 20V. Let wel: niet elke powerbank kan al die spanningen leveren, wanneer dat het geval is, ontbreken ze logischerwijs in de grafieken.

Uiteraard kunnen alle powerbanks vermogen op de A-poort bij een spanning van 5V leveren. Dat is immers de basaalste combinatie van USB-voeding. De meeste powerbanks leveren (soms ruim) meer dan 3A, of 15W, op de A-poort. De Varta Wireless 20.000mAh haalt nipt het meest, met 18W, terwijl er een paar, zoals de Samsung Battery Pack en Intenso P10000, maar net boven de 2A of 10W komen. Bij hogere spanningen wordt de spoeling steeds dunner, maar de Ugreen valt hier positief op; die kan ruim 40W op de A-poort leveren.

Bij de C-poort is 5V geen probleem en bij hogere spanningen zien we vooral de 'laptoppowerbanks' bovenaan verschijnen. Logisch, die moeten immers hun hoge vermogens voor laptops kunnen leveren en gebruiken daar hogere spanningen voor om de stroomsterkte niet te veel te laten stijgen. Weer is het de Ugreen 145W-powerbank die bovenaan staat, we meten een indrukwekkende 120W voordat de C-poort ermee uitscheidt. De Anker 737 moet 140W kunnen, maar gebruikt daar PD 3.1 voor, met hogere spanningen dan wij kunnen meten. Dat is de reden dat we dat laadvermogen niet kunnen reproduceren.

  • 5V-cutoff A-poort
  • 5V-cutoff C-poort
  • 9V-cutoff A-poort
  • 9V-cutoff C-poort
  • 12V-cutoff A-poort
  • 12V-cutoff C-poort
  • 20V-cutoff C-poort
5V-cutoff A-poort
Powerbank Gemiddelde a in ampère (hoger is beter)
Varta Wireless 20.000
3,7
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
3,6
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
3,6
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
3,6
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
3,6
Intenso PD20000
3,5
Essager PB187 15000mAh
3,5
Varta Wireless 10.000
3,5
Anker 737 PowerCore 24K
3,5
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
3,5
Varta Fast Energy 20000
3,5
Varta Energy 10000
3,4
Belkin 10000mAh
3,4
Varta Energy 20000
3,4
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
3,4
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
3,4
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
3,3
Anker PowerCore III Sense 20K
3,3
Belkin BoostCharge USB-C PD 20K
3,3
Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank
3,3
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
3,3
Belkin BoostCharge 20K
3,3
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
3,3
Belkin 20000mAh
3,2
Anker Powercore 26800
3,2
Intenso XS20000
3,2
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
3,2
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
3,2
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
3,1
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
3,1
RealPower PB-20000PD+
3,1
INIU B5
3,1
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
3,1
Anker PowerCore Essential 20000 PD
3,1
Trust Primo 20.000mAh Eco
3,1
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
3,1
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
3,0
Otterbox 15.000mAh
3,0
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
3,0
Anker PowerCore Metro 20K
3,0
Mojogear MINI 10.000 mAh
2,9
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
2,9
Sandberg USB-C PD 100W 20000
2,8
Trust Primo 20000
2,7
Trust Pacto 10.000 mAh
2,5
Intenso P10000
2,4
Samsung 20.000mAh Battery pack
2,2
5V-cutoff C-poort
Powerbank Gemiddelde a in ampère (hoger is beter)
Intenso PD20000
3,6
Varta Wireless 20.000
3,6
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
3,6
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
3,6
Essager PB187 15000mAh
3,5
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
3,5
Belkin 10K PD Power Bank
3,5
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
3,4
Varta Energy 10000
3,4
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
3,4
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
3,4
Otterbox 15.000mAh
3,3
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
3,3
Xtorm 60W Powerbank Titan
3,3
Belkin 10000mAh
3,3
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
3,3
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
3,3
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
3,2
Belkin 20000mAh
3,2
Varta Wireless 10.000
3,2
Anker PowerCore III Sense 20K
3,2
Sandberg USB-C PD 100W 20000
3,2
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
3,2
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
3,2
Trust Magno 5.000mAh
3,2
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
3,1
Intenso XS20000
3,1
INIU B5
3,1
Anker 737 PowerCore 24K
3,1
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
3,1
Anker PowerCore Essential 20000 PD
3,1
Samsung 20.000mAh Battery pack
3,1
Trust Primo 20.000mAh Eco
3,1
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
3,1
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
3,0
Mojogear MINI 10.000 mAh
3,0
RealPower PB-20000PD+
3,0
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
3,0
Anker PowerCore Metro 20K
3,0
Samsung 25W Wireless Battery Pack
3,0
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
2,6
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
2,5
Varta Fast Energy 20000
2,3
Varta Energy 20000
2,2
9V-cutoff A-poort
Powerbank Gemiddelde a in ampère (hoger is beter)
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
3,6
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
3,2
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
3,2
Essager PB187 15000mAh
3,1
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
2,9
Varta Wireless 20.000
2,6
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
2,6
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
2,5
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
2,5
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
2,5
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
2,5
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
2,4
Varta Wireless 10.000
2,4
INIU B5
2,4
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
2,4
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
2,4
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
2,4
RealPower PB-20000PD+
2,3
Otterbox 15.000mAh
2,3
Anker 737 PowerCore 24K
2,3
Intenso PD20000
2,2
Mojogear MINI 10.000 mAh
2,2
Anker PowerCore III Sense 20K
2,2
Samsung 20.000mAh Battery pack
2,2
9V-cutoff C-poort
Powerbank Gemiddelde a in ampère (hoger is beter)
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
3,6
Essager PB187 15000mAh
3,5
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
3,5
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
3,4
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
3,4
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
3,3
Xtorm 60W Powerbank Titan
3,3
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
3,3
Sandberg USB-C PD 100W 20000
3,2
Anker 737 PowerCore 24K
3,1
Samsung 20.000mAh Battery pack
2,9
Samsung 25W Wireless Battery Pack
2,8
Varta Wireless 20.000
2,6
Anker PowerCore III Sense 20K
2,5
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
2,5
Varta Fast Energy 20000
2,5
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
2,5
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
2,5
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
2,5
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
2,4
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
2,4
Varta Wireless 10.000
2,4
INIU B5
2,4
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
2,4
Belkin 10000mAh
2,4
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
2,4
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
2,4
Intenso PD20000
2,3
RealPower PB-20000PD+
2,3
Otterbox 15.000mAh
2,3
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
2,3
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
2,3
Mojogear MINI 10.000 mAh
2,2
Belkin 10K PD Power Bank
2,2
Anker PowerCore Essential 20000 PD
2,1
Anker PowerCore Metro 20K
2,0
12V-cutoff A-poort
Powerbank Gemiddelde a in ampère (hoger is beter)
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
3,6
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
2,4
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
2,4
Essager PB187 15000mAh
2,3
Samsung 20.000mAh Battery pack
2,2
Varta Wireless 20.000
1,9
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
1,9
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
1,8
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
1,8
RealPower PB-20000PD+
1,8
Varta Wireless 10.000
1,8
INIU B5
1,8
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
1,8
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
1,8
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
1,8
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
1,8
Intenso PD20000
1,7
Mojogear MINI 10.000 mAh
1,7
Otterbox 15.000mAh
1,7
Anker 737 PowerCore 24K
1,7
Anker PowerCore III Sense 20K
1,7
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
1,7
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
1,7
12V-cutoff C-poort
Powerbank Gemiddelde a in ampère (hoger is beter)
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
3,6
Essager PB187 15000mAh
3,5
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
3,5
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
3,4
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
3,3
Xtorm 60W Powerbank Titan
3,3
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
3,3
Sandberg USB-C PD 100W 20000
3,2
Anker 737 PowerCore 24K
3,1
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
3,1
Varta Wireless 20.000
2,0
Belkin 10000mAh
2,0
RealPower PB-20000PD+
1,9
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
1,9
Intenso PD20000
1,8
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
1,8
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
1,8
Varta Wireless 10.000
1,8
INIU B5
1,8
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
1,8
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
1,8
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
1,8
Varta Fast Energy 20000
1,8
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
1,8
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
1,8
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
1,8
Mojogear MINI 10.000 mAh
1,7
Otterbox 15.000mAh
1,7
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
1,7
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
1,7
Belkin 10K PD Power Bank
1,6
20V-cutoff C-poort
Powerbank Gemiddelde a in ampère (hoger is beter)
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
6,0
Anker 737 PowerCore 24K
5,3
Sandberg USB-C PD 100W 20000
4,3
Essager PB187 15000mAh
3,6
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
3,5
Xtorm 60W Powerbank Titan
3,3
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
3,3
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
2,2
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
2,1
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
1,9
Samsung 20.000mAh Battery pack
1,3

Maximaal geleverd vermogen

Door de stroomsterktes van de vorige pagina te vermenigvuldigen met de spanningen van de metingen, krijgen we de maximale vermogens die elke poort bij de diverse spanningen kan leveren. Let op: dat zijn niet simpelweg de stroomsterktes van de vorige pagina vermenidvuldigd met de nominale spanning: zeker bij hogere stroomsterktes kunnen powerbanks moeite hebben de spanning op het juiste niveau te houden.

Er zijn geen powerbanks die heel sterk van hun gespecificeerde vermogen afwijken met hun geleverde vermogen. Een enkele powerbank wil weleens een marginaal verschil tussen beide laten zien, maar eigenlijk zijn er maar twee powerbanks die op zowel hun A- als hun C-poorten iets minder leveren dan ze beloven: de Varta Power Bank Energy 10.000 en de Anker PowerCore Essential. Beide leveren 1 of 2 watt minder dan beloofd.

Aan de andere kant van het spectrum zitten powerbanks als de Essager, die op zijn USB-A- en -C-poorten flink meer levert dan beloofd, net als de Ugreen-powerbank. Ook de 20.000mAh Re-Load-powerbank en Varta Wireless 20.000 presteren iets beter dan hun specs voorspiegelen. De rest houdt zich aardig aan zijn beloften.

  • Maximaal vermogen (USB-A, 5V)
  • USB-A, 9V
  • USB-A, 12V
  • USB-C, 5V
  • USB-C, 9V
  • USB-C, 12V
  • USB-C, 20V
Maximaal vermogen (USB-A, 5V)
Powerbank Gemiddelde vermogen in watt (hoger is beter)
Varta Wireless 20.000
18,9
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
18,8
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
18,0
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
17,8
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
17,3
Intenso PD20000
17,1
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
17,0
Varta Fast Energy 20000
17,0
Varta Wireless 10.000
16,9
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
16,9
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
16,9
Anker 737 PowerCore 24K
16,7
Belkin BoostCharge USB-C PD 20K
16,6
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
16,6
Anker PowerCore III Sense 20K
16,6
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
16,6
Varta Energy 10000
16,5
Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank
16,5
Belkin BoostCharge 20K
16,5
Essager PB187 15000mAh
16,4
Anker Powercore 26800
16,0
Intenso XS20000
15,9
Belkin 10000mAh
15,8
Trust Primo 20.000mAh Eco
15,8
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
15,8
Belkin 20000mAh
15,7
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
15,6
INIU B5
15,6
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
15,6
Anker PowerCore Essential 20000 PD
15,6
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
15,5
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
15,4
RealPower PB-20000PD+
15,3
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
15,3
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
15,3
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
15,2
Varta Energy 20000
15,1
Anker PowerCore Metro 20K
15,0
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
15,0
Mojogear MINI 10.000 mAh
14,5
Otterbox 15.000mAh
14,5
Xiaomi Redmi 10000mAh 10W Fast Charging
14,0
Sandberg USB-C PD 100W 20000
13,7
Trust Primo 20000
13,4
Trust Pacto 10.000 mAh
11,8
Intenso P10000
11,4
Samsung 20.000mAh Battery pack
9,4
Maximaal vermogen (USB-A, 9V)
Powerbank Gemiddelde vermogen in watt (hoger is beter)
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
32,4
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
28,3
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
28,1
Essager PB187 15000mAh
27,1
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
25,3
Varta Wireless 20.000
23,1
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
22,5
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
22,2
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
22,2
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
21,9
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
21,8
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
21,6
INIU B5
21,5
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
21,4
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
21,3
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
21,2
Varta Wireless 10.000
21,0
RealPower PB-20000PD+
20,6
Otterbox 15.000mAh
20,6
Anker 737 PowerCore 24K
20,2
Anker PowerCore III Sense 20K
20,0
Mojogear MINI 10.000 mAh
19,8
Samsung 20.000mAh Battery pack
19,6
Intenso PD20000
19,3
Maximaal vermogen (USB-A, 12V)
Powerbank Gemiddelde vermogen in watt (hoger is beter)
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
43,2
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
28,5
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
28,5
Essager PB187 15000mAh
27,0
Samsung 20.000mAh Battery pack
26,4
Varta Wireless 20.000
22,7
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
21,8
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
21,7
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
21,7
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
21,6
RealPower PB-20000PD+
21,6
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
21,6
INIU B5
21,5
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
21,4
Varta Wireless 10.000
21,3
Anker PowerCore III Sense 20K
20,8
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
20,7
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
20,7
Otterbox 15.000mAh
20,5
Mojogear MINI 10.000 mAh
20,4
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
20,4
Anker 737 PowerCore 24K
19,9
Maximaal vermogen (USB-C, 5V)
Powerbank Gemiddelde vermogen in watt (hoger is beter)
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
18,0
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
17,0
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
16,8
Otterbox 15.000mAh
16,6
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
16,3
Varta Energy 10000
16,1
Anker PowerCore III Sense 20K
15,9
Trust Primo 20.000mAh Eco
15,8
Essager PB187 15000mAh
15,7
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
15,6
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
15,5
Varta Wireless 20.000
15,4
Belkin 20000mAh
15,4
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
15,3
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
15,1
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
15,1
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
15,0
Anker PowerCore Metro 20K
15,0
Mojogear MINI 10.000 mAh
14,9
Intenso PD20000
14,9
Belkin 10K PD Power Bank
14,8
Sandberg USB-C PD 100W 20000
14,7
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
14,7
Trust Magno 5.000mAh
14,6
Xtorm 60W Powerbank Titan
14,6
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
14,6
Varta Wireless 10.000
14,6
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
14,6
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
14,5
INIU B5
14,5
RealPower PB-20000PD+
14,5
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
14,3
Anker PowerCore Essential 20000 PD
14,3
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
14,1
Trust Primo Ultra-thin 10.000mAh
14,1
Intenso XS20000
14,0
Anker 737 PowerCore 24K
14,0
Samsung 20.000mAh Battery pack
13,3
Samsung 25W Wireless Battery Pack
13,1
Belkin 10000mAh
12,8
Belkin Pro Magnetic Power Bank 5K
12,1
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
12,0
Varta Fast Energy 20000
11,0
Varta Energy 20000
10,6
Maximaal vermogen (USB-C, 9V)
Powerbank Gemiddelde vermogen in watt (hoger is beter)
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
32,4
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
30,6
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
30,1
Essager PB187 15000mAh
29,8
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
29,3
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
28,5
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
28,3
Sandberg USB-C PD 100W 20000
28,2
Xtorm 60W Powerbank Titan
28,0
Anker 737 PowerCore 24K
26,4
Samsung 20.000mAh Battery pack
24,7
Samsung 25W Wireless Battery Pack
23,8
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
22,3
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
22,3
Anker PowerCore III Sense 20K
22,2
Varta Wireless 20.000
22,2
Varta Fast Energy 20000
21,8
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
21,5
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
21,5
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
21,4
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
21,3
INIU B5
21,3
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
21,3
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
21,0
Varta Wireless 10.000
20,8
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
20,7
RealPower PB-20000PD+
20,6
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
20,5
Otterbox 15.000mAh
20,5
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
20,5
Belkin 10000mAh
20,1
Intenso PD20000
19,8
Mojogear MINI 10.000 mAh
19,8
Anker PowerCore Essential 20000 PD
18,7
Anker PowerCore Metro 20K
18,0
Belkin 10K PD Power Bank
17,7
Maximaal vermogen (USB-C, 12V)
Powerbank Gemiddelde vermogen in watt (hoger is beter)
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
43,2
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
40,4
Essager PB187 15000mAh
39,8
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
39,5
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
38,5
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
38,5
Xtorm 60W Powerbank Titan
38,0
Sandberg USB-C PD 100W 20000
37,4
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
37,2
Anker 737 PowerCore 24K
36,0
Varta Wireless 20.000
23,4
Xtorm Fuel Series 4 20.000mAh
21,9
Re-load Powerbank 18 watt 20.000 mAh
21,8
Mojogear MINI EVO 10.000mAh 22.5W
21,6
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000
21,5
Xtorm 20W Fuel Series 5 10.000mAh
21,5
INIU B5
21,5
Xtorm Fuel Series 4 10.000mAh
21,4
RealPower PB-20000PD+
21,4
Varta Wireless 10.000
21,4
Intenso PD20000
21,4
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000
21,4
Varta Fast Energy 20000
20,5
Re-load Powerbank 18 watt 10.000
20,3
Belkin 10000mAh
20,2
Xtorm Rugged Power Bank 10.000
20,1
Otterbox 15.000mAh
20,1
Mojogear MINI 10.000 mAh
20,1
Verbatim Dual QC3 20.000mAh
20,1
Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast
19,8
Belkin 10K PD Power Bank
18,3
Maximaal vermogen (USB-C, 20V)
Powerbank Gemiddelde vermogen in watt (hoger is beter)
Ugreen 145W Power Bank for Laptop
116,0
Anker 737 PowerCore 24K
101,6
Sandberg USB-C PD 100W 20000
84,3
Essager PB187 15000mAh
72,0
Xtorm 67W Fuel Series 5 Powerbank 27.000
68,6
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank
65,1
Xtorm 60W Powerbank Titan
63,8
Xiaomi Mi 50W 20000mAh
43,5
Xtorm 35W Fuel Series 5 20.000
41,0
Xtorm Rugged Power Bank 20.000
38,0
Samsung 20.000mAh Battery pack
25,6

Ondersteunde laadmethoden

We hebben alle ondersteunde laadprotocollen op een rijtje gezet in onderstaande tabel. Die protocollen lezen we uit met met de FNB58 USB-tester. We testen de afzonderlijke uitgangen, maar omwille van de overzichtelijkheid hebben we alleen de protocollen weergegeven die door de capabelste poort, meestal de USB-C-poort, worden ondersteund. Update: op verzoek hebben we PPS-ondersteuning toegevoegd en de ondersteuning per poort uitgesplitst.

De protocollen in het kort

  • PD: Power Delivery: onderdeel van de USB-standaard. Versie 2.0 en 3.0 ondersteunen vermogens tot 100W, waarbij bij PD 3.0 de spanning optioneel (bij ondersteuning voor PPS) in kleine stapjes gevarieerd kan worden. PD 3.1 ondersteunt vermogens tot 240W.
  • PPS: Programmable Power Supply, onderdeel van Pover Delivery 3.x
  • PDO: Power Delivery Objects, het aantal combinaties van spanningen en stroomsterktes dat ondersteund wordt, bijvoorbeeld 12V met maximum van 3A.
  • Apple (Fast Charge) 2.4: Apples standaard voor snelladen met 2,4A (bij 5V), maar in de praktijk wordt dat meestal 9,4W. Nieuwe Apple-apparaten ondersteunen ook USB Power Delivery.
  • BC 1.2: de Battery Charging 1.2-standaard werd al in 2010 gedefinieerd als methode om apparaten meer dan de 5W van een USB 2.0-poort te bieden. DCP in de standaard staat voor Dedicated Charging Port.
  • Samsung AFC: Samsungs afkorting voor Adaptive Fast Charging-protocol.
  • Huawei FCP: de Huawei-evenknie van het FastCharge Protocol, maximaal 18W.
  • Huawei SCP: Huaweis SuperCharge Protocol, maximaal 22,5W.
  • QC 2.0: Qualcomm Quick Charge versie 2.0, vermogens tot 18W.
  • QC3.0: Qualcomm Quick Charge versie 3.0, vermogens tot 36W. Het vermogen is afhankelijk van de spanning.
  • QC4.0: Qualcomm Quick Charge versie 4.0, vermogens tot 100W.
  • QC5.0: Qualcomm Quick Charge versie 5.0, vermogens tot meer dan 100W. geen van de geteste powerbanks ondersteunt QC5; daarom verwijderd uit tabel.
  • VOOC/DASH/WARP. VOOC is van OPPO en Warp is de opvolger van Dash, beide van OnePlus.
  • SuperVOOC: laadprotocol voor OPPO-telefoons, vermogens tot 65W. geen van de geteste powerbanks ondersteunt SuperVOOC; daarom verwijderd uit tabel.
  • PE+ 1.1: snellaadprotocol van MediaTek. Pump Express 1+ werkt met vaste spanningen van 5, 7, 9 of 12V en maximaal 3A (maximaal 36W dus).
  • PE+ 2.0: snellaadprotocol van MediaTek. Pump Express 2.0 werkt met variabele spanningen van 5 tot 20V, en opnieuw maximaal 3A (60W maximaal dus).
Powerbank Poort PD PPS PDO Apple BC 1.2 Samsung AFC Huawei FCP Huawei SCP QC 2.0 QC3.0 QC4.0 VOOC/
DASH/
WARP		 PE+ 1.1 / 2.0
Anker 737 Power Bank C
C
A		 C 105W PD3.0
C 105W PD3.0
A Nee		 3,3 - 21VB 3A
3,3 - 21VB 3A
Nee		 6
6
nvt		 Nee
Nee
5V 2,4A		 DCP 5V 1,5A Nee
9V
9V		 5V / 9V Nee 5V / 9V / 12V 12,16V
12,20V
12,06V		 Ja
Ja
Nee		 Nee Nee
Anker PowerCore 26800 A
A
A		 Nee Nee nvt 5V 2,4A
Nee
Nee		 DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Anker PowerCore Essential 20000 PD C
A		 PD3.0 18W
Nee		 Nee 3 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V Nee
5V / 9V		 Nee 5V / 9V
5V / 9V / 12V		 9,27V
12,31V		 Ja
Nee		 Nee Nee
Anker PowerCore III Sense 20K C
A
A		 PD3.0 20W
Nee
Nee		 geen detectie nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee
9V / 12V
Nee		 Nee
5V / 9V / 12V
Nee		 Nee Nee
5V / 9V / 12V
Nee		 Nee
12,11V
Nee		 Ja
Nee
Nee		 Nee Nee
Ja
Nee
Belkin 10K PD Power Bank with Integrated Cables C PD3.0 18W nee 3 5V 0,5A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee
Belkin Boost Charge 10000mAh C
A		 C PD3.0 18W
A Nee		 Nee
Nee		 3
nvt		 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee
Belkin Boost Charge Power Bank 20K C
A		 C alleen ingang
A Nee		 Nee nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Belkin BoostCharge Pro Magnetic 5K C PD3.0 12W Nee 1 5V 1,0A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Essager PB187 C PD3.0 65W ? ? 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,3V - 5,5V 25W 5V / 9V / 12V 11,98V Ja Nee Nee
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000 C
A		 PD3.0 22W
Nee		 5 - 5,9V 3A 5 - 11V 2A
Nee		 5
nvt		 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 12,03V
12,03V		 Ja
Nee		 Nee Ja
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000 C
A
A		 PD3.0 22W
Nee
Nee		 5 - 5,9V 3A 5 - 11V 2A 5 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V
Nee
9V / 12V		 5V / 9V / 12V
Nee
5V / 9V / 12V		 Nee 5V / 9V / 12V 12,10V Ja
Nee
Nee		 Nee Ja
INIU B5 C
A
A		 C PD 3.0 22W
A Nee
A Nee		 5 - 5,9 3A / 5 - 11V 2A 5 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V
Nee
Nee		 5V / 9V / 12V
Nee
Nee		 3,4V - 12V 25W
Nee
Nee		 5V / 9V / 12V
Nee
Nee
Nee		 Nee Nee
Nee
Intenso P10000 C
A		 C detecteert niet
Nee		 Nee nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Intenso PD20000 C
A		 PD 3.0 22W
Nee		 3,3 - 11V 2A 4 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 12,08V
12,09V		 Ja
Nee		 Nee Ja
Intenso XS20000 C
A

C-poort detecteert niet
A Nee

 nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Mojogear Mini Evo C
A		 PD3.0 22W
Nee		 5 - 5,9V 3A / 5 - 11V 2A 5 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,4V - 5,5V 25W 5V / 9V / 12V 12,16V Ja
Nee		 Nee
Ja		 Ja
Mojogear Mini XL C
A
A		 C PD3.0 20,16W
A Nee
A Nee		 Nee 3 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V 5V / 9V Nee 5V / 9V / 12V 12,09V
12,09V
12,09V		 Ja
Nee
Neee		 Nee Ja
Otterbox Draadloze Powerbank 15.000mAh C
A		 C PD3.0 18W
A Nee		 Nee 3 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 12,01V
12,0V		 Ja
Nee		 Nee Nee
Ja
RE-LOAD Powerbank 10.000mAh PD C
A
A		 C PD3.0 22W
A Nee
A Nee		 5 - 5,9V 3A / 5 - 11V 2A 5 5V 2,4A
5V 0,5A
5V 2,4A		 DCP 5V 1,5A 9V / 12V
Nee
9V / 12V		 5V / 9V / 12V
Nee
5V / 9V / 12V		 3,5V - 12V 25W
Nee
3,4 - 12V 25W		 5V / 9V / 12V
Nee
5V / 9V / 12V		 11,99V
Nee
12,00V		 Ja
Nee
Nee		 Nee Ja
RE-LOAD Powerbank 20.000mAh PD C
A
A		 C PD3.0 22W
A Nee
A Nee		 3,3 - 11v 2a
Nee
Nee		 4
nvt
nvt		 5V 2,4A
5V 05,A
5V 2,4A		 DCP 5V 1,5A 9V / 12V
Nee
9V / 12V		 5V / 9V / 12V
Nee
5V / 9V / 12V		 3,4V - 5,5V 25W
Nee
3,4V - 5,5V 25W		 5V / 9V / 12V
Nee
5V / 9V / 12V		 12,10V
Nee
12,04V		 Ja
Nee
Ja		 Ja
Nee
Ja		 Ja
RealPower PB-20000PD+ C
A
A		 C PD3.0 19,8W
A Nee
A Nee		 Nee 3 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V 5V / 9V Nee 5V / 9V / 12V 12,07V Ja
Nee
Nee		 Nee Ja
Samsung 20.000mAh Battery pack C
C
A		 C PD3.0 30,25W
C PD3.0 30,25W
A Nee		 3,3 - 5,9V 3A / 3,3 - 11V 2,75A
3,3 - 5,9V 3A / 3,3 - 11V 2,75A		 6
6		 Nee DCP 5V 1,5A 9V / 12V Nee Nee 5V / 9V / 12V Nee Ja
Ja
Nee		 Nee Nee
Samsung 25W Wireless Battery Pack C
C		 C PD3.0 30,25W
C PD3.0 30,25W		 3,3 - 55,9V 3A / 3,3 - 11V 2,75A 4 Nee DCP 5V 1,5A 9V / 12V Nee Nee 5V / 9V / 12V Nee Ja Nee Nee
Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000 C
A

Niet kunnen testen
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank C
A		 PD3.0 65W
A Nee		 Nee 6 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee
9V / 12V		 Nee
5V / 9V / 12V		 Nee Nee
5V / 9V / 12V		 Nee
12,23V		 Ja
Nee		 Nee Nee
Trust Magno 5000mAh C

Powerbank werkte niet samen met FNB58 USB-tester
Trust Primo Powerbank 20.000mAh C
A
A

Niet kunnen testen
Trust Primo Ultra-thin Powerbank 10000 C
A
A		 Nee 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Ugreen 145W Power Bank for Laptop C
C
A		 PD3.0 105W
PD3.0 65W
Nee		 3,3 - 21V 3A
3,3 - 21V 3A		 6
7		 5V 2,4A
Nee
5V 2,4A		 DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,3v - 5,5V 25W
5V - 10V 20W
5V - 10V 20W		 5V / 9V / 12V 11,80V
12,08V
12,08V		 Ja
Ja
Nee		 Nee Nee
Varta Energy 20000 (A-poort) C
A
A		 C detecteert niet
A Nee
A Nee		 Nee nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Varta Fast Energy 20000 C
A
A		 C detecteert niet
A Nee
A Nee		 Nee nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V 5V / 9V Nee 5V / 9V / 12V 12,09V Nee
Ja		 Nee Ja
Varta Power Bank Energy 10000 C
A
A		 C detecteert niet
A Nee
A Nee		 Nee nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Varta Wireless Power Bank 10.000 C
A
A		 PD3.0 18W
Nee
Nee		 Nee 1 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V
9V / 12V
9V		 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 11,93V Ja
Nee
Nee		 Nee Nee
Varta Wireless Power Bank 20.000 C
A
A		 C PD3.0 22W
A Nee
A Nee		 3,3 - 11V 2A 4 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 11,93V
11,93V
11,92V		 Ja
Nee
Nee		 Nee Nee
Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank C
A
A		 Nee 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 12,18V Nee Nee Nee
Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000 C PD3.0 45W 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V 3,6V - 12,0V 30W 5V / 9V / 12V 20,08V Nee Nee Nee
Xiaomi Redmi Power Bank 10.000mAh 10W Fast Charging C
A
A		 Nee 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 10.000mAh C PD3.0 22W 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,4V - 5,5V 25W 5V / 9V / 12V 12,16V Ja Nee Ja
Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 20.000mAh C
A		 PD3.0 22W
Nee		 5 - 5,9V 3A 5 - 11V 2A 5 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,4V - 5,5V 25W 5V / 9V / 12V 12,09V
12,10V
12,10V		 Ja
Nee
Nee		 Nee Ja
Xtorm Fuel Series 5 10.000mAh C
A
A		 PD3.0 22W
Nee
Nee		 Nee
5 -5,9V 3A / 5 - 11V 2A
Nee		 nvt
5
nvt		 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,4V - 12V 25W 5V / 9V / 12V 12,11V
12,13V
12,12V		 Nee
Ja
Nee		 Nee Ja
Xtorm Fuel Series 5 20.000mAh C
C
A		 C PD3.0 37,6W
C PD3.0 37,6W
A Nee		 3,3 - 11V 3A / 3,3 - 16V 2,25A
3,3 - 11V 3A / 3,3 - 16V 2,25A
Nee		 7
7
nvt		 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V
Nee
9V / 12V		 5V / 9V / 12V
Nee
5V / 9V / 12V		 3,3V - 10V 25W
Nee
3,3V - 10V 25W		 5V / 9V / 12V
Nee
5V / 9V / 12V		 12,01V
Nee
11,92V		 Ja
Nee
Nee		 Nee
Nee
Ja		 Nee
Xtorm Fuel Series 5 27.000mAh C
C
A		 C PD3.0 33W
C PD3.0 67W
A nee		 3-3 - 20-.3 3A
3,3 - 5,9 3A
Nee		 3
7
nvt		 5V 2,4A
Nee		 DCP 5V 1,5A 9V
9V / 12V
9V / 12V		 5V / 9V
9V / 9V / 12V
5V / 9V / 12V		 3,4V - 12V 20W
5,0V - 10W 20W		 5V / 9V
5V / 9V / 12V
5V / 9V / 12V		 9,04V
12,26V
11,54V		 Ja
Ja
Nee		 Nee Ja
Nee
Xtorm Rugged Power Bank 10.000 C
A
A		 C 18W
A Nee
A Nee		 Nee 3
5V 2,4A		 DCP 5V 1,5A 9V
5V / 9V		 Nee 5V / 9V / 12V 12,11V
12,11V
12,10V		 Ja
Nee
Nee		 Nee Ja
Xtorm 60W Powerbank - Titan C
C
C		 PD3.0 36,3W
PD3.0 36,3W
PD3.0 60,0W		 3,3 - 11 2A / 3,3 - 16V 2A
3,3 - 11 2A / 3,3 - 16V 2A
3,3 - 11 2A / 3,3 - 16V 3A		 7
7
7		 5V 2,4A
5V 2,4A
5V 0,5A		 DCP 5V 1,5A 9V / 12V
9V / 12V
Nee		 9V / 12V
5V / 9V / 12V
5V / 9V / 12V		 3,4V - 12V 20W
3,4V - 12V 20W
Nee		 5V / 9V / 12V
5V / 9V / 12V
Nee		 19,96V
19,96V
Nee		 Ja
Ja
Ja		 Nee Ja
Ja
Nee

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Vergelijkingstabel specificaties

In onderstaande tabel zetten we de specificaties van de geteste powerbanks op een rij. We hebben daarbij de opgegeven gewichten nagemeten en de kabeltjes opgemeten. In de laatste kolom vind je informatie over de verpakking; gebruikt de fabrikant alleen papier en karton, of bevat de verpakking ook plastic?

Powerbank Capaciteit Poorten en vermogens Meegeleverde kabels Gewicht Afmetingen (in mm) Volume Verpakking Prijs
Anker 737 Power Bank 24000mAh 1x A (18W)
2x C (140W)		 C-C-kabel (60cm) 626g 156*55*47 404cm³ Karton met plastic, hoesje € 82,49
Anker PowerCore 26800 26800mAh 3x A (15W)
2x Micro-B (laden, 20W samen)		 2x B-Micro-kabel 495g 180*82*22 323cm³ Karton met plastic insert € 91,95
Anker PowerCore Essential 20000 PD 20000mAh 1x A (18W)
1x C (18W laden, 20W leveren)		 C-C-kabel (60cm) 341g 162*74*25 300cm³ Karton met plastic Onbekend
Anker PowerCore III Sense 20K 20000mAh 2x A (18W)
1x C (18W laden, 20W leveren)		 C-C-kabel (60cm) 353g 158*74*20 235cm³ Karton met plastic Onbekend
Belkin 10K PD Power Bank with Integrated Cables 10000mAh 1x A (18W)
1x C (18W, bidirectioneel)		 Vaste kabels (13cm) 241g 156*73*17 194cm³ Karton met plastic insert € 44,95
Belkin Boost↑Charge 10000mAh 10000mAh 1x A (12W)
1x C (18W, bidirectioneel)		 C-C-kabel (15cm) 251g 144*75*18 177cm³ Karton met plastic insert Onbekend
Belkin BoostCharge Power Bank 20K 20000mAh 2x A (15W)
1x C (15W alleen laden)		 A-C-kabel (20cm) 412g 152*78*28 330cm³ Karton Onbekend
Belkin BoostCharge Pro Magnetic 5K 5000mAh 1x C (15W
Qi2 (7,5W)		 C-C-kabel (100cm) 139g 94*64*17 150cm³ Karton Onbekend
Essager PB187 15000mAh 1x A (18W)
2x C (60W laden, 65W leveren)		 C-C-kabel ingebouwd 342g 124*65*31 248cm³ Onbekend
Fresh 'n Rebel Powerbank 12000 12000mAh 1x A (18W)
1x C (20W)		 A-C-kabel (20cm) 260g 126*64*21 169cm³ Karton met plastic € 24,99
Fresh 'n Rebel Powerbank 18000

18000mAh

 1x A (18W)
1x C (ingang, 20W
1x C (uitgang, 18W)		 A-C-kabel (20cm) 380g 144*76*24 263cm³ Karton met plastic € 45,99
INIU BI-B5 20000mAh 2x A (22,5W)
1x C (20W)		 C-C-kabel 351g 134*71*25 263cm³ Karton Onbekend
Intenso P10000 10000mAh 2x A (11W)
1x C (10W, alleen laden)
1x Micro-B (10W, alleen laden)		 A-C-kabel (46cm) 225g 140*69*15,5 238cm³ Karton met plastic insert Onbekend
Intenso PD20000 20000mAh 1x A (18W)
1x C (20W)
1x Micro-B (input, 10W)		 C-C-kabel (45cm) 389g 137*72*29 286cm³ Karton € 27,21
Intenso XS20000 20000mAh 1x A (15W)
1x C (12W laden, 15W leveren)
1x Micro-B (input, 10W)		 A-C-kabel 371g 128*70*25 226cm³ Karton € 20,29
MOJOGEAR Mini Evo 10000mAh 1x A (22,5W)
1x C (18W)		 A-C-kabel (20cm) 175g 79*56*25 111cm³ Karton met plastic insert € 26,95
MOJOGEAR Mini XL 20000mAh 2x A (18W)
1x C (18W)
1x Micro-B (input, 18W)		 A-C-kabel (20cm) 397g 138*68*27 253cm³ Karton met plastic insert € 29,95
Otterbox Draadloze Powerbank 15.000 mAh 15000mAh 1x A (18W)
1x C (18W)
Qi (10W)		 A-C-kabel (15cm) 347g 146*73*24 260cm³ Karton Onbekend
RE-LOAD Powerbank 10.000mAh PD 10000mAh 2x A (18W en 10W)
1x C (22W laden, 18W leveren)
1x Micro-B (10W alleen laden)		 A-C-kabel (20cm) 220g Plastic blister Onbekend
RE-LOAD Powerbank 20.000mAh PD 20000mAh 2x A (18W)
1x C (18W)		 A-C-kabel (20cm) 404g Plastic blister Onbekend
RealPower PB-20000PD+ 20000mAh 2x A (20W)
1x C (18W)
1x Micro-B (input, 11W)		 A-C-kabel 357g 120*70*26 218cm³ Karton € 38,15
Samsung 25W Wireless Battery Pack 10000mAh 2x C (25W) C-C-kabel (30cm) 254g 154*72*15,3 170cm³ Karton, plastic hoesje Onbekend
Samsung 20.000 mAh Battery pack 20000mAh 1x A (25W)
2x C (25W)		 C-C-kabel (20cm) 395g 143*69*25 252cm³ Karton, plastic hoesje Onbekend
Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000 20000mAh 1x A (12W)
1x C PD (88W; 60W opladen)		 C-C-kabel (50cm) 538g 175,6*79,6*23,0 321cm³ € 53,51
Trust 65W USB-C Laptop Powerbank 20000mAh 1x A (18W)
1x C (65W)		 C-C-kabel (50cm) 455g 150*75*28 315cm³ Karton Onbekend
Trust Magno 5000 mAh 5000mAh 1x C (15W) A-C-kabel 133g 94*65*15 92cm³ Karton € 32,90
Trust Primo Powerbank 20.000 mAh eco 20000mAh 2x A (12W)
1x Micro-B (10W, alleen laden)
1x C (15W)		 B-Micro-kabel (32cm) 429g 161*80*23 293cm³ Karton € 23,-
Trust Primo Ultra-thin Powerbank 10000 10000mAh 2x A (12W)
1x C (15W)		 B-Micro-kabel (25cm) 230g 138*72*15 149cm³ Karton Onbekend
Ugreen 145W Power Bank for Laptop 20000mAh 1x A (18W)
2x C (65W laden, 100W + 45W leveren)		 C-C-kabel (50cm) 503g 160*81*27 345cm³ Karton met plastic zakje € 58,26
Varta Energy 20000 20000mAh 2x A (12W)
1x C (15W)
1x Micro-B (10W, alleen laden)		 A-C-kabel (57cm) 438g 157*78*22 275cm³ Karton met plastic insert € 26,07
Varta Fast Energy 20000 20000mAh 2x A (12W)
1x C (15W)
1x Micro-B (10W, alleen laden)		 A-C-kabel (57cm) 438g 157*78*22 275cm³ Karton met plastic insert Onbekend
Varta Energy 10000 10000mAh 2x A (18W QC3)
1x C (18W PD)
1x Micro-B (10W, alleen laden)		 A-C-kabel (57cm) 233g 139*72*15 150cm³ Plastic blister € 17,38
Varta Wireless Power Bank 10.000 10000mAh 2x A (18W)
1x C (18W)
1x Qi (10W)		 C-C-kabel 228g 158*78*15 183cm³ Karton met plastic € 28,99
Varta Wireless Power Bank 20.000 20000mAh 2x A (20W)
1x C (20W)
1x Qi (10W)		 C-C-kabel 436g 160*79*24 303cm³ Karton € 35,54
Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000 20000mAh 2x A (22,5W)
1x C (40W)		 C-C-kabel (50cm) 455g 154*74*28 319cm³ Karton Onbekend
Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank 20000mAh 2x A (18W)
1x C (18W, alleen laden)
1x Micro-B (12W, alleen laden)		 B-Micro-kabel (33cm, flat) 440g 155*74*28 316cm³ Karton, plastic hoesje € 17,30
Xiaomi Redmi Power Bank 10000 mAh 10W Fast Charging 10000mAh 2x A (12W)
1x C (11W, alleen laden)
1x Micro-B (11W, alleen laden)		 B-Micro-kabel 240g 151*74*15 167cm³ Karton € 32,09
Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 10.000mAh 10000mAh 2x A (15W)
1x C (20W / 18W (op)laden)		 A-C-kabel (32cm) 219g 136*71*15 145cm³ Karton met plastic insert Onbekend
Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 20.000mAh 20000mAh 2x A (18W QC3)
1x C (20W PD)		 A-C-kabel (32cm) 382g 136*71*26 252cm³ Karton met plastic insert Onbekend
Xtorm Fuel Series 5 10.000mAh 10000mAh 1x A (22,5W)
1x C (18W laden en leveren)
1x C (20W)		 C-C-kabel (30cm) 237g 136*71*15 145cm³ Karton € 36,78
Xtorm Fuel Series 5 20.000mAh 20000mAh 1x A (22,5W)
2x C (35W)		 C-C-kabel (30cm) 380g 143*77*28 308cm³ Karton € 59,60
Xtorm Fuel Series 5 27.000mAh 27000mAh 1x A (22,5W)
2x C (67W)		 C-C-kabel (30cm) 598g 168*83*33 460cm³ Karton € 79,-
Xtorm 60W Powerbank - Titan 20000mAh 1x C (60W)
2x C (30W)		 C-C-kabel (15cm) 612g 192*90*27 467cm³ Karton Onbekend
Xtorm Rugged Power Bank 10.000 10000mAh 2x A (18W)
1x C (18W (op)laden)		 A-C-kabel (32cm) 295g 114*89*25 254cm³ Karton met plastic € 69,95

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Onze aanraders

De testresultaten van de powerbanks kunnen onderling behoorlijk verschillen; niet alleen in prijs of features is de ene powerbank de andere niet. Tenzij je echt voor de allergoedkoopste modellen gaat, vinden we een paar criteria belangrijk bij powerbanks, ongeacht de capaciteit. Ten eerste moet er een USB-C-poort beschikbaar zijn om op te laden, want anders ben je aangewezen op heel oude laders. Met een Micro-B-poort kom je niet boven de 10W aan laadstroom en dat is wel erg langzaam. Daarmee valt de Anker PowerCore 26800, ondanks zijn grote capaciteit, helaas af. Ook moeten de poorten een zinnig vermogen kunnen leveren. Als je telefoon alsnog leegloopt tijdens bijvoorbeeld navigeren, heeft je powerbank toch echt een beetje te weinig spierballen. Powerbanks als de Intenso P10000 of de kleine Redmi 10000 vallen daarom eveneens af.

Bij de kleinste powerbanks zien we weinig heil in een model van 5000mAh. Daarmee laad je je telefoon maar één keer op en ze zijn, in ieder geval de magnetische modellen, veel te duur. Van de 10.000mAh-powerbanks kun je in het absolute budgetsegment weer voor de Re-Load kiezen. De Otterbox is wat duurder (helaas is de Otterbox in de week voor publicatie behoorlijk in prijs gestegen edit: en weer gedaald: check de prijzen dus regelmatig!), maar heeft meer capaciteit én ondersteunt draadloos laden. Dat zou dan ook onze aanrader zijn, want voor veel andere modellen betaal je al snel meer dan voor een equivalente 20.000mAh-powerbank.

Powerbanks 2024 - koffervol

Bij de 20k-powerbanks is kiezen een stuk lastiger. Veel powerbanks zitten met hun prijzen dicht bij elkaar; een flinke groep kost 20 tot 30 euro en een andere groep zit op 40 tot 60 euro. Wat die eerste groep betreft, de echte budgetpowerbanks dus, kun je naar de Action stappen voor een Re-Load-powerbank. Voor een paar euro meer en zonder het gemak van een winkel instappen voor een lastminuteaankoop, zou je echter beter de Trust Primo Eco overwegen. De gulden middenweg en onze aanrader wegens zijn prijs en veelzijdigheid zou echter de Varta Wireless zijn. Daarmee heb je een prima powerbank die zowel bedraad als draadloos kan laden. Wil je meer geld uitgeven, dan is de Xtorm Fuel Series 5 van 20.000mAh een krachtige keus, of zijn iets goedkopere en oudere broertje, de FS4.

Voor powerbanks die voor laptops bedoeld zijn, vinden we veel laadvermogen natuurlijk belangrijk, maar omdat je laptop je powerbank relatief snel leegtrekt, is een korte laadtijd ook prettig. De Xtorm Fuel Series 5 27k en Xiaomi Mi 50W komen op dat vlak wat te kort. Voor laptops zouden we de Anker 737 of de Ugreen 145W kiezen. Beide kunnen je laptop rap opladen, zijn zelf snel vol en kosten pakweg 100 euro. De 737 verliest het echter op geleverde capaciteit: die is iets minder dan we graag zouden zien. Het is voor cijferliefhebbers wel een aanrader: het schermpje geeft heerlijk gedetailleerde informatie. Normaal gesproken zijn we niet happig op aankopen via een Marketplace, maar in het geval van Ugreen koop je via Amazon direct van de fabrikant (of je doet het zonder Amazon) en betaal je iets minder dan voor de Anker 737, waarmee de Ugreen een Excellent-award in de wacht sleept en de 737 Powercore 24k een prima alternatief is. En als je nou gewoon de allergrootste wil, die je nog nét mee mag nemen in een vliegtuig, dan is de Xtorm Fuel Series 5 27.000mAh natuurlijk de beste keus.

Prijzen van powerbanks willen nogal fluctueren, en tijdens het nazoeken en controleren van specificaties viel op dat veel fabrikanten niet alleen zelf hun powerbanks verkopen, maar ook vaak kortingen geven op je eerste aankoop. Als je je powerbank niet per se de volgende dag in huis hoeft te hebben, kan het daarom lonen even te kijken of je dan goedkoper uit bent.

  • Budgetaanrader
  • Allround-aanrader
  • Laptopaanrader

Pluspunten

Minpunten

  • Niet snel opgeladen
Tweakers zegt: Great value

Getest

Re-load Powerbank 18 watt | 10.000 mAh

Prijs bij publicatie: € 10,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (2)

Pluspunten

  • Drie poorten van 20W
  • Draadloos laden via Qi
  • Relatief goedkoop

Minpunten

  • Draadloos laden gaat langzaam
Tweakers zegt: Excellent

Getest

Varta Wireless Power Bank 20.000

Prijs bij publicatie: € 36,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 35,54

Bekijk alle uitvoeringen (3)

Pluspunten

  • Krachtige powerbank
  • Snel opgeladen

Minpunten

  • Iets hogere prijs
Tweakers zegt: Excellent

Getest

Ugreen Nexode Powerbank 25000mAh 145W

Prijs bij publicatie: € 85,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 58,26

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Re-load Powerbank 18 watt

geen prijs bekend

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Varta Wireless Power Bank

vanaf € 28,99

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Topprestaties, maar toch te mooi om waar te zijn

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+1 5 van 5 sterren
Re-load Powerbank 18 watt | 20.000 mAh Review Productreview door Max0710Z 1
+1 1 van 5 sterren
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vanaf € 58,26

3.5 van 5 sterren

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Reacties (196)

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-Tim- 12 juli 2024 08:38
Het is misschien een niche-geval, maar als je graag knutselt met ESP32/Arduino, dan zijn de powerbanks van Voltaic echt aan te raden. Normale powerbanks schakelen zichzelf namelijk uit bij een erg lage stroom, maar de Voltaic powerbanks blijven altijd aanstaan. Dit is erg handig om bijvoorbeeld een sensor van stroom te voorzien, of als simpele USB-UPS voor apparaten op een laag voltage (bijv. een modem). Je zou denken dat UPS-functionaliteit al aanwezig is als je powerbank passthrough ondersteunt, maar bij het overschakelen onderbreken die altijd kort de stroom.
Christoxz @-Tim-12 juli 2024 10:11
Anker heeft ook zulke powerbanks, dat noemen zij 'Trickle Charging'
When you enable trickle charge mode the power bank knows to output a low charge from the port (for example under 0.5 amp) to the connected device to prevent the PowerCore from turning off.

The minimum current requirement (the lowest amount of power a device needs to draw from the battery so that it doesn’t turn off) for our battery is about 30mA to 90mA. When the required input of low-powered devices is less than the battery's minimum current requirement, there will be no current to charge the devices.
https://support.anker.com...-is-Trickle-Charging-Mode
-Tim- @Christoxz12 juli 2024 11:29
Als ik het goed begrijp, betekent ‘Trickle Charging’ bij Anker powerbanks dat ze nog steeds uitschakelen als de stroom lager is dan hun minimale vereiste (bijvoorbeeld 30mA). Dit lijkt me nog steeds een beperking vergeleken met de Voltaic powerbanks, die constant aan blijven staan, zelfs bij een zeer lage stroom. Of heb ik iets gemist?

Bij de Voltaic powerbanks blijft de powerbank ook aan als je bijvoorbeeld een ESP32 in deep sleep zet. Ze gaan echt alleen maar uit als je een specifieke knoppencombinatie indrukt.
Christoxz @-Tim-12 juli 2024 11:37
Okay, dat is dan wel een stapje next level :)
Al komt Anker wel van pas in andere toepassingen, waarbij andere powerbanks niet aan kunnen tippen i.v.m. de hoge drempel waarde.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 22 juli 2024 13:18]

Andreplusplus @Christoxz12 juli 2024 16:34
"It will turn off 2 hours later when unused." dus nog steeds een tijdelijke oplossing. Voltaic heeft "Always on" mode.
Earth_Apple @-Tim-12 juli 2024 21:06
Bij Xioami powerbank kan je deze functie activeren door twee keer snel op de powerknop te drukken, geen idee of ze die functie tegenwoordig nog steeds hebben.
Electrifying @Earth_Apple13 juli 2024 10:47
Yep. Mijn Mi 50W die ook in deze test meegenomen is heeft deze functie ook (nog steeds). :)
Rob vd Hoeven @-Tim-12 juli 2024 14:16
Wel een beetje prijzig (41 euro voor 6700 mAh)
elsinga 12 juli 2024 08:44
Ik ben ook al een tijdje op zoek naar de beste powerbank voor het opladen van mijn (Samsung) tablet en telefoon, maar ook mijn high power zaklampen. Ook hier een USB tester in gebruik.

De Ugreen 145W is bij mij één van de favorieten, maar de Baseus Adaman 65W/20.000mAh powerbank met 1x USB C an 2x USB A laadt mijn tablet en telefoon net iets sneller op. Van beide heb ik 2 stuks en dat setje van 4 gaat eigenlijk altijd mee als ik langere tijd zonder 230v moet doen. Ook de Anker Prim 250W is een aanrader, net als de Anker 737, maar deze blijven iets vaker thuis.

Bij laders en powerbanks zijn de ondersteunde laadstandaarden heel belangrijk. Als je telefoon voor maximaal laden net een standaard nodig hebt die niet wordt ondersteund, dan blijft vaak alleen langzaam/langzamer laden over. Met name Samsung apparatuur heeft daar last van, die moet voor 45W Super Fast Charging 2.0 met PD 3.0 PPS 9V/5A kunnen laden. En dat ondersteunen minder powerbanks dan je denkt.

Qua laders is hier de Ugreen Nexode Pro 160W 4-Port GaN Mini Fast Charger in gebruik. Pomp al mijn powerbanks op max vermogen vol en doet het ook netjes bij het laden van mijn apparatuur. De Baesus GaN5 Pro 3-Ports USB C Fast Charger 140W en Baesus 100W USB laders zijn hier goede alternatieven in mijn geval.
Operations @elsinga12 juli 2024 08:53
Ja, ik zie dat ook niet echt goed terug in dit verhaal. 18/20watt laden betekent bij Samsung volgens mij inderdaad gewoon niet de snelle manier van laden (blauwe kleur in het oplaad logo).

Dat maakt vooral de kleinere (minder dan 20.000) maar ook aantal grote powerbanks voor Samsung telefoons (en tablets) wat mij betreft een stuk minder geschikt.

@willemdemoor welke powerbanks uit dit artikel zijn wel geschikt voor snel snel laden van Samsung?

[Reactie gewijzigd door Operations op 22 juli 2024 13:18]

Auteurwillemdemoor Redacteur @Operations12 juli 2024 10:06
De tabel op deze pagina review: Meer dan 50 powerbanks getest - Zelfs modellen die je laptop laden laat alle (met de FNB58 USB-tester met sw/fw-versie 1.3) ondersteunde laadmethoden zien. Onze tabellen zijn helaas niet sorteerbaar, dus het kan even zoeken zijn.
Probleem is, onze tester kan PD 3.0 testen, maar PPS is een optionele spec binnen PD 3.0 (weer een mooi voorbeeld hoe USB-IF de boel duidelijk maakt). Ik durf dus wel te gokken dat powerbanks zonder PD 3.0 geen PPS voor jouw Samsung SFC doen, maar durf niet te zeggen of alles met PD 3.x ook PPS (en dus SFC) ondersteunen. Goed punt om dat eens uit te zoeken!
Operations @willemdemoor12 juli 2024 12:47
Ik hoor wat je zegt, naar mijn mening maakt het een artikel als dit nog waardevoller gezien er best veel Samsung gebruikers zijn waar dit relevant voor is :)

[Reactie gewijzigd door Operations op 22 juli 2024 13:18]

Auteurwillemdemoor Redacteur @Operations12 juli 2024 13:46
Was (ben) ik met je eens, vandaar het "goed punt om dat eens uit te zoeken" :)
Ik heb tot dusver alleen bij de Samusng-powerbanks in de specs uitdrukkelijk gevonden dat ze PPS doen, zoals de Samsung 25W Wireless
Output Voltage (Max, Fast Charge)
9 V, 12 V / PPS : 3.3-5.9 V or 3.3-11.0 V"
maar vrijwel alle andere modellen waarvan specs staan opgegeven komen niet verder dan USB C PD (en QC) en soms een paar vaste spanningen voor C-output, bv Otterbox:
Output:
USB-C: 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
De Trust Laro laptop-powerbank en Essager doen ook PPS, dat zijn de enige twee die ik kon vinden op basis van specs.
Ik zal nog eens kijken of onze FNB58 toch iets met PPS kan, anders is de KM003C mss een optie
elsinga @Operations12 juli 2024 16:39
Degenen die ik hierboven noem laden ook mijn Tab S8 en S21+ 5G en S23 supersnel (behoorlijk richting max in de spec van de tablet/telefoon) op. Mijn USB tester geeft wel netjes PPS aan. ;)

[Reactie gewijzigd door elsinga op 22 juli 2024 13:18]

Operations @elsinga12 juli 2024 16:41
Ja van die prime en ugreen was het mij bekend. Echter ging iets meer om het feit dat ik dit een belangrijk deel vind van z'n vergelijking test. En Willem ziet dat punt gelukkig ook. Dus wellicht in de toekomst :)

Het is letterlijk wel of geen goede koop als je samsung devices hebt. (Of je moet dat langzamer laden ok vinden uiteraard)

[Reactie gewijzigd door Operations op 22 juli 2024 13:18]

Auteurwillemdemoor Redacteur @elsinga22 juli 2024 11:09
Ik heb van vrijwel alle powerbanks inmiddels gemeten of ze PPS doen, en de capabilities van elke poort uitgesplitst. De tabel op P11 is bijgewerkt
Typhone @elsinga12 juli 2024 11:42
Ik heb ook Powerbanks van Ugreen en Baseus in gebruik gehad op mijn afgelopen trip naar de VS. Daarmee hebben wij een heel scala aan producten opgeladen wat zonder problemen en vlot ging, denk aan laptop, drone, gimball, action cam, twee USB-C iPhones en verder nog wat klein grut waaronder zaklampen, hoofdlampen en de lamp voor in de tent. iPhones konden met mijn model 4x van bijna leeg naar vol opgeladen worden, Macbook 1,5x met de Ugreen. In elk geval zeer tevreden over alleen de Ugreen had soms last om een oude Apple Watch op te laden. Dat ging met de Baseus dan weer beter. Zodra wij die aansloten op een non-power port dan ging het wel maar moest je wel even actief aan denken.
Doopliss @elsinga12 juli 2024 11:56
Vanwaar de voorkeur voor de Ugreen over de Anker?
hans850 @Doopliss12 juli 2024 18:35
En als je de knop wat langer in drukt laad hij dan de watch niet beter op? In het display gaan streepjes draaien dan laat hij de oudere apparaten beter op. Je kunt die bank ook ontladen en opladen tegelijkertijd.
elsinga @Doopliss13 juli 2024 08:27
De Anker Prime laadt mijn Tab S8 op met 35W, de Ugreen met 40W. De Anker 737 doet dat overigens met maar 25W. Daarnaast is de vierkante vorm van de Ankers niet fijn om je telefoon in je broekzak op te laden, met de powerbank in een beenzak (iets wat ik op Scouting kampen regelmatig doe).

Nog een afvaller bij mij (die ik heb terug gestuurd, kon mooi direct na binnenkomst testen): de XTORM 276749/XB402 140W Powerbank Titan Pro. Deze laadt mijn Samsung spullen ook te langzaam op, ongeveer gelijk aan de Anker 737.

Als er behoefte aan is wil ik mijn Excel spreadsheet met alle resultaten wel delen. Laat maar even weten.
Operations @elsinga13 juli 2024 01:18
Die Adaman 20.000 is stuk voordeliger dan die Ugreen. Interessant dat die dan toch sneller is.
PaulHelper @elsinga13 juli 2024 20:04
Ik vind dit een heel sterke reactie. Bij mijn Pixel (7a) sowieso maar volgens mij meer pixels laden veel trager met usb A. En zelfs met USB c zonder goede standaarden. Als in met USB A en geen bottle neck adapter/kabel doet het er meer richting 4 uur over terwijl de usb c al niet snel laad met ongeveer 2 uur om hem van 0-100% te doen. Nog niet te spreken over dat dit vrij traag is voor een smartphone in deze tijd.
Zelf ook een Ugreen maar de 65W drie poort omdat die voor mij al hoog genoeg is en ik mijn laptop er ook mee kan laden (niet alleen op spanning houden).
Daar komt nog bij dat ik bijna nooit een powerbank (hoef te) gebruik(en). Dus ik vind het zonde om veel geld zeg 60 euro aan een powerbank uit te geven die ik dan 1 keer per jaar gebruik. Maar dat is meer een mij probleem.
Nu een heel erg budget 20000mAh Hema powerbank ik maak geen grap. En hij is vrij traag maar genoeg om bijvoorbeeld in het vliegtuig vooral de gadgets op spanning te houden maar tijdens gebruik krijg ik er geen laden uit met mijn Pixel. Maargoed sommige andere apparaten gaan er beter op dus niet helemaal de best case scenario. Dat laat wel zien dat het inderdaad erg apparaat of compatibility gebaseerd is en niet zeg 40W is altijd 40W.
MatthijsBoog @PaulHelper14 juli 2024 13:19
Usb type-a ondersteunt geen PD, dus die zal in veel gevallen inderdaad trager zijn, dat is niet echt afhankelijk van de powerbank.
PaulHelper @MatthijsBoog14 juli 2024 13:33
Ook deels mee eens. Maar vergelijk ik mijn vorige OnePlus 9 met mijn huidige Pixel 7a. Dan was de 9 dus veel sneller opgeladen. Iets meer dan 1 uur met een 18W (gemiddeld iets van 12W gebruik) niet PD oplader. Waar mijn huidige Pixel 7a rond de 5W laad zonder PD. En zelfs met PD dus nog meer rond de 10 W zit.
Dus dat usb a geen PD heeft ja, maar het verschil in laden zit hem dus niet ALLEEN in het PD gedeelte.
Eigenlijk onder de 18W kan met Qualcomm technologie net zo goed met usb a nog, als de apparaten het ondersteunen.
Dat is dus mijn punt het is allemaal afhankelijk van elkaar.
MatthijsBoog @PaulHelper14 juli 2024 14:03
Nou ja, je vergelijkt een oneplus welke eigen technieken gebruikt en een pixel die specifiek pd gebruikt voor "snel" laden. Aanhalingstekens omdat pixels sowieso niet echt snel opladen (heb zelf de 7).

Punt blijft dat je reactie specifiek over de pixel ging, daarvoor is maar 1 snellaadtechniek van belang en zit het dus eigenlijk wel alleen maar in het pd gedeelte.
guysnoeckx @elsinga14 juli 2024 16:27
Welke oplader heb je minimaal eigenlijk nodig om dit UGreen 145W in een dik uur volledig op te laden?
elsinga @guysnoeckx14 juli 2024 19:37
De Ugreen 145W laadt met "slechts" 65W. Dus elke lader die dat kan leveren is goed genoeg. Mijn Baseus 100W lader is al voldoende. Dan is de powerbank alleen niet in een uur vol. Beide genoemde Anker powerbanks kunnen met 140W geladen worden, dus die zijn 2x zo snel vol. Als je echt maar weinig tijd hebt om te laden, dan is een powerbank selecteren op max ingaand vermogen een must.

Al vertellen de fabrikanten je ook niet alles, want de Anker Prime doet max 50W in bij <60% lading of <20 graden. Daar kwam ik via hun helpdesk achter, maar dat staat dus nergens in de specs. En ik denk dat er meer powerbanks zijn die iets gelijksoortigs doen, want soms krijg je er gewoon niet het max vermogen is. Ik test dan ook meestal het max vermogen bij een lading van rond de 70%. Eigenlijk zou ik een volledige cyclus van 0-100% moeten doen en dan de max daar uit halen, maar ik doe dit voor mijn plezier en niet voor mijn werk. ;)
DvanRaai89 12 juli 2024 08:27
Wat ook belangrijk is welke spanning ondersteund worden, en hoeveel stroom er dan geleverd kan worden. Veel power banks ondersteunen niet alle spanningen, zoals 12 of 15, maar enkel 1 van de 2. Daarom zou ik ChargerLAB¹ bekijken, welke een apparaat gebruiken om de USB PD specs uit te lezen voor iedere poort.
Verdere wordt er volgens mij ook niets geschreven over USB PPS (programmable power supply), een optionele feature van USB power delivery welke het apparaat en de power bank de spanning in stapjes van 20 millivolt laat regelen. Maar zoals alles wat het USB IF (integrators forum) introduceert is dat heel erg optioneel, wat tot brakke implementaties leidt. Zo gaat het in z'n totaliteit van 3.3v tot 21v, maar soms supporten ze enkel (van 5v) tot 11v. Of gaan de wel tot 21v, maar enkel tot 3A, terwijl het qua power wel zo kunnen. (Ik snap natuurlijk dat je dan een power bank (of oplader) nodig hebt die meer dan 3A*21v=63w ondersteund.)

1. Website: https://www.chargerlab.com/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbHlweun5NkTVDGmeqGmwjA
Bliksem B @DvanRaai8912 juli 2024 10:55
Mijn gedachte ook. Zo heb ik een uitvoering: INIU B63 25000mAh die op papier alles kan laden. Maar doordat mogelijk PPS niet goed is geïmplementeerd laad hij mijn uitvoering: Motorola ThinkPhone, 8GB ram, 256GB opslag Zwart niet sneller op dan 18 watt. Terwijl mijn ThinkPhone tot 68 watt zou moeten kunnen laden over USB-C PD PPS. Dat haal ik trouwens wel met andere moderne USB PD laders. Zoals de Re-Load GaN lader van de Action (deze is momenteel ook al uitverkocht).

Op zich begrijp ik het wel. Want voor mijn ThinkPhone had ik nog nooit gehoord van PPS. Je zou eventueel kunnen kijken naar het 'Certified USB Fast Charger' logo. In 2018 heeft USB-IF dit logo bedacht om aan te geven dat een apparaat voldoet aan USB PD 3.0 inc PPS. Zie ook: Wikipedia: USB Power Delivery

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 13:18]

DvanRaai89 @Bliksem B12 juli 2024 14:16
Ik dacht dat hele idee van USB (PD) (hint: de U staat vooor "universal") was dat het universeel was. Nu moet je naar de specsheet van de kader van de fabrikant kijken, en dat (minimaal) matchen met een andere lader of power bank. Vaak is deze niet of moeilijk verkrijgbaar vaar (lees: niet op website fabrikant of Amazon pagina) en moet of inzoomen op een zwaar geconprimeerde afbeelding om de (vaak grijze op een zwarte achtergrond) moeilijk leesbare tekst te lezen...
Of een review van ChargerLAB o.i.d. bekijken. Of soms staat het Reddit.

Nou. Handig zeg.
sympa @Bliksem B12 juli 2024 21:58
De Re-Load GaN lader 'zegt' dan weer dat ie 5 ampère kan leveren, maar als ik hem met een e-marketing kabel aansluit op de telefoon (S24+) zie ik het vermogen oplopen to boven de 25 watt en dan schakelt ie uit.
(Ook met een Dell laptop heeft ie problemen, dan werkt ie alleen als eerst de lader wordt ingeplugd en daarna pas de laptop aangezet. Anders levert ie helemaal geen stroom. Met de HP laptop hoef ik niet zo te goochelen.
pagani 12 juli 2024 07:44
Wel een beetje vreemd dat de conclusie wordt getrokken dat de UGreen de aanrader is boven de Anker vanwege het maximale geleverde vermogen terwijl dat van de Anker onder PD3.1 nieteens is getest.
Aapenootjes @pagani12 juli 2024 10:11
Dat geld uiteraard net zo voor de Ugreen. Eveneens is PPS functionaliteit niet getest. Het lijkt er echter op dat de gebruikte CBA-IV load die vermogens niet aan kan. De gebruikte trigger kan als het goed is wel overweg met PD3.1

Echter kloppen de gegevens nu ook niet in het overzicht met laad protocollen en de geleverde vermogens per powerbank. Nota bene leggen ze boven de tabel uit wat PD3.1 is maar staat dit protocol niet genoemd bij de Anker en Ugreen.

Het is mij ook niet helemaal duidelijk of ze geprobeerd hebben om te laden met PD3.1. Gezien de 100W grens betwijfel ik dit.

Ik zou zo'n powerbank overigens vooral interessant vinden om mijn pPinecil v2 soldeerbout mobiel van prik te voorzien. Met PD3.1 is dat effectief een 118W soldeerbout :+
NLAnaconda 12 juli 2024 07:39
Misschien ook interessant om op te merken is dat je met sommige vliegtuig maatschappijen niet meer dan 15.000 mah mee mag nemen.
Ik was in Thailand, binnenlandse vlucht, en iedereen met een powerbank hoger dan 15.000 mah kon m achter laten.
Wachten... @NLAnaconda12 juli 2024 07:53
Dit is zeker een belangrijk punt. Een van de weinige keren dat ik een powerbank meeneem, is op vakantie.

Is er ook een specifieke reden dat je niet te grote powerbanks mee mag nemen?

15000mah is namelijk eigenlijk een net niet powerbank als je het mij vraagt.
Mr. Rawnar @Wachten...12 juli 2024 09:39
Misschien had je het ook al zelf gevonden, maar dit is wat de FAA zegt over batterijen meenemen in je handbagage. (link). Dit gaat dus over energie-capaciteit in Wh en niet over stroom-capaciteit in Ah. Hoe ze die vertaal slag hebben gemaakt voor Lithium batterijen weet ik zo niet.
ikt @Wachten...12 juli 2024 21:58
Als de powerbank in de fik vliegt, fikt de hele powerbank (capaciteit) af. Je moet ergens een streep trekken, en vliegtuigmaatschappijen trekken daar de grens rond de 100Wh - waarschijnlijk iets wat ze tijdens een vlucht zeker en veilig kunnen blussen/doven.

Dat je dan meerdere mee mag nemen is waarschijnlijk omdat de ene powerbank de andere waarschijnlijk moeilijker aansteekt dan als het binnen 1 behuizing zit en het daarom veiliger wordt geacht.
genosis @NLAnaconda12 juli 2024 10:08
Mag je dan wel 2 keer 15000 hebben bijvoorbeeld?
Christoxz @genosis12 juli 2024 10:15
Volgens Thai Airways zelfs 20 stuks. 8)7

https://www.thaiairways.c...ews_detail/batteries.page?
dfbt @Christoxz12 juli 2024 11:33
Dan plak je toch gewoon een stickertje over de tekst 20.000 heen en maak je er 15.000 van :D
Gamebuster @NLAnaconda12 juli 2024 08:03
Wat een gekke regel - dan kunnen ze toch gewoon powerbanks van hoger voltage maken? :+
Tozz @Gamebuster12 juli 2024 09:57
Nee. 't limiet is dus (blijkbaar, volgens @willemdemoor ) 100 Wh en niet zozeer een aantal Ah..

https://www.iata.org/cont...ery-guidance-document.pdf
Auteurwillemdemoor Redacteur @NLAnaconda12 juli 2024 08:02
Da's jammer inderdaad.
De International Air Transport Association (IATA) hanteert 100Wh, en dat is de overkoepelende organisatie: het grootste deel van de luchtvaartmaatschappijen volgt die richtlijn, al kunnen er idd uitzonderingen zijn.
Fascinerend @NLAnaconda12 juli 2024 08:19
Dat is gek ik heb 3 binnenlandse vluchten gehad met verschillende maatschappijen en ik mocht overal 20,000 meenemen. Met welke vloog jij?
NLAnaconda @Fascinerend13 juli 2024 10:39
Was een binnenlandse vlucht tussen Bangkok en Koh Samui. Weet zo niet meer de maatschappij.
Giedy5 @NLAnaconda12 juli 2024 09:48
Dat verschilt heel erg per maatschappij, ik heb zelf de anker 737 omdat ik graag mijn steamdeck en laptop wil laden, deze is ook precies onder wat je bij de meeste maatschappijen mee mocht nemen, dat zou namelijk 100wh (27000mah) moeten zijn.
Bazvv @NLAnaconda12 juli 2024 20:43
Ik heb zelf een 30000mah powerbank en ben er nog nooit op gecontroleerd op een vliegveld en heb al talloze internationale vluchten gehad. Ik wist eigenlijk ook pas sinds de laatste vlucht dat er een maximum op zat. Werd in Thailand alle handbagage uit de tassen gehaald want het is bijna geen doen om iedereen te controleren?
honey 12 juli 2024 06:57
Gezien accu's nog wel eens spontaan ontbranden of exploderen, lees ik zo niets over de veiligheid van deze accu's. Zijn deze dingen altijd veilig om te gebruiken en op de slaan thuis in de kast?
lenwar @honey12 juli 2024 07:12
Dat is zeker een belangrijk onderwerp, maar zoals @Ruw ER al aangeeft in de praktijk denk ik moeilijk te testen.
Wat ze zouden kunnen doen ze allemaal openbreken en de kwaliteit van de gebruikte onderdelen doornemen. Daar kom je denk ik wel een end mee, al garandeert dit nooit dat het niet mis kan gaan natuurlijk.
honey @lenwar12 juli 2024 07:33
Inderdaad, de powerbanks uit elkaar halen en de constructie en onderdelen beoordelen. Welke bescherming is er aanwezig?

Dat lijkt me toch Tweakers - waardig.
marsian @honey12 juli 2024 07:55
Hoe het er van binnen uitziet is een mening, geen objectieve meting. Ik denk dat het niet te doen is.
lenwar @marsian12 juli 2024 08:06
Ik denk dat we dat pas kunnen stellen als we het hebben gezien.
Ik sloop hobbymatig wel is kinderspeelgoed om te kijken hoe het werkt.
Ik heb zelf nergens verstand van, maar ik zie zelfs met mijn lekenogen zeer veel verschil.

Als iemand met technische kennis hier naar kijkt, en ziet dat er rotte condensatoren gebruikt worden (of helemaal niet) of dat het soldeerwerk heel gaar is, dan kun je wel stellen dat zo’n apparaat potentieel minder veilig is. (Allicht zijn mijn voorbeelden helemaal verkeerd, aangezien ik er nul verstand van heb, maar er zijn natuurlijk wel mensen die er wel verstand van hebben).

Ik denk zelf dat het eerder niet zal gaan omdat ik vermoed dat Tweakers ze in bruikleen krijgt om te testen.
Theo @lenwar12 juli 2024 08:56
Als je een powerbank opent en deze van binnen wil beoordelen kom je vrij makkelijk van een koude kermis thuis. Ik zelf ontwikkel beroepsmatig zo'n 15 jaar elektronica, en zelfs met die achtergrond is het bijna tot niet te doen om een powerbank te analyseren op veiligheid.

Elke powerbank gebruikt een klein circuit om de accu's te laden, en elk van deze circuits daar wordt een dedicated laadchip voor gebruikt en wat randcomponenten eromheen. Dit chipje regelt het laden en zorgt dat de accu niet wordt overladen. Een additionele beveiliging zit er niet op/in om de cellen te beschermen tegen een te hoge spanning.
Het reviewen van de gebruikte laadcontroller in een powerbank zou wellicht een leuk item kunnen opleveren, echter zit je dan zó diep en specifiek dat 99% van de lezers het niet zal snappen, en dat er bij de redactie ook niemand is die zó veel van elektronica weet.
Ook het oppervlakkig bekijken van de gebruikte componenten, zoals condensatoren zegt vrij weinig. De gebruiksduur van een powerbank is (met 1.000 keer ontladen á 3 uur) nog geen 3.000 uur. De elektronica die je dus in de powerbank zit zal zo'n 3.000 uur mee moeten gaan. Dan is een goedkope condensator bijvoorbeeld ruimschoots genoeg.
Ook het soldeerwerk is lastig te vergelijken gezien dit allemaal machinaal en automatisch gaat.

Ik verwacht dus niet dat er ooit naar de elektronica in een powerbank wordt gekeken met een review. Het is zó specifiek, zó lastig en het zegt helemaal niks.

[Reactie gewijzigd door Theo op 22 juli 2024 13:18]

n4m3l355 @Theo13 juli 2024 03:49
Ik stel niet je kennis ter discussie echter ... er zijn channels op youtube die specifiek namaak opladers opendraaien en die vergelijken met het origineel. Als leek zie je dan al grote verschillen in de techniek. Dat je kwaliteits opladers niet een op een kunt vergelijken geloof ik graag maar als bepaalde opladers gebruik maken van specifieke veiligheids ontwerpen, betere onderdelen, ik denk dat zoiets toch wel analyseren is en dat zou wel een goede toevoeging zijn? Ik betaal liever iets meer voor een duurzaam product en dat ontbreekt voor mij in dit artikel toch wel.

Verder wel een mooi artikel, goede diepgang en tegelijk ook leuk van zoveel tweakers om technische feedback te zien.
digigast @Theo17 juli 2024 13:09
Het laadcircuit is lastig want complex en veel variabelen (hoewel het meestal om de zelfde chips gaat, of een variant er van).

De cell an sich is het vrij gemakkelijk te testen lijkt me:
- Overspanning/overcurrent bij laden
- Overcurrent protectie bij ontladen
- Correcte cut-off bij volledig laden
- Correcte cut-off bij volledig ontladen
- Leegloop van de cell bij uit-stand
- Fysiekebescherming van de cell

En er is vast nog meer. "Temperatuur" comes to mind.
drakiesoft @lenwar12 juli 2024 08:42
Er zijn youtubers zat die Electronica onder de vergrootglas leggen. vooral die uit China en 99% van deze power Banks komen daarvan daan. De Electronica kan je wellicht gewoon los solderen en meten wat het doet. Vooral het stukje overlaadbeveiliging. Soldeerpunt zelf beoordelen en kwaliteit van gebruikte Electronica componenten beoordelen.
Maar uiteindelijk is het allemaal geen garantie, maar wel een indicatie die ik zou meenemen in de keuze.
Thamell @drakiesoft12 juli 2024 14:43
Zoals Bigclivedotcom, aanrader.
Ablaze @marsian12 juli 2024 10:03
Dat is zeker wel te doen. Je kunt bijvoorbeeld gewoon zien of er een fatsoenlijk BMS in zit, welke protectie IC er wordt gebruikt enzovoorts. V.w.b. de cellen kun je vaak achterhalen wat voor type het is, hoe ze geconfigureerd zijn, hoe ze thermische beveiligd zijn, enzovoorts.

Zelfs zonder openhalen kun je al een aantal testen doen, zoals laden onder het vriespunt, ontladen boven zestig graden, kortsluiten van de uitgangen enzovoorts om te kijken of de cellen netjes beschermd worden. Bij power banks met meerdere cellen in serie kun je onbalans creëren en kijken of dat wordt opgelost en of de power bank stopt bij de juiste overspanning.
rsnubje Testlabcoördinator @Ablaze12 juli 2024 17:27
Met meer dan 50 powerbanks is dat nogal een opgave. Je hebt ze ook niet binnen 5 minuten geopend en beoordeeld. Met een paar is dat leuk en goed te doen, maar niet met deze hoeveelheid. Ik denk dat een roundup als deze prima is om een selectie voor jezelf te maken en als je daaruit vervolgens nog twijfels hebt over bepaalde powerbanks, is er op het internet vast wel wat meer info over te vinden mbt elektronica.
bantoo @marsian12 juli 2024 08:55
Of er degelijke battery management aanwezig is, fatsoenlijke caps etc etc is gewoon objectief te beoordelen.
BHD294 @honey13 juli 2024 18:59
50 powerbanks uit elkaar halen, wat denk je dat kost qua tijd en kosten.
messplaya @lenwar12 juli 2024 11:14
Hardware.info zou het hebben gedaan, helaas zie ik maar weinig van hun kwaliteiten terug op deze site
drakiesoft @messplaya12 juli 2024 13:55
Tweakers is wat dat betreft een veredelde consumenten(bond) vergelijker geworden iig voor deze power bank vergelijking dan.
Toch is zo'n vergelijking wel handig, scheelt weer uitzoeken werk.
Ruw ER @honey12 juli 2024 07:06
Hoe wil tweakers dit testen? Van ieder model 10.000 stuks kopen, in de kast leggen, en kijken wat er gebeurt?
honey @Ruw ER12 juli 2024 07:35
De powerbanks uit elkaar schroeven en de constructie en gebruikte onderdelen beoordelen.

Juist bij dit soort onderdelen waar veel energie in wordt opgeslagen, wil je de vrijheid wel weten. Tenminste, ik wel.
DieMitchell @honey12 juli 2024 07:46
veel powerbanks zitten helemaal dichtgelijmt en zijn daardoor niet fatsoenlijk open te maken.
drakiesoft @DieMitchell12 juli 2024 08:32
Een tweaker krijgt alles open }>
phizzie @drakiesoft12 juli 2024 09:49
Tja, kijk aub naar bijvoorbeeld BigClive op YouTube.
Het is zeer leerzaam om zijn overwegingen te horen over opbouw en over circuits c.q. onderdelen uitleg te krijgen. Regelmatig verbaast hij zich over shortcuts die genomen worden.
In de praktijk geldt qua veiligheid dat de leverancier aansprakelijk is bij een ondeugdelijk product, waarbij de CE markering wat moet betekenen. Grotere ketens als de Action zullen daar rekening mee moeten houden. Online overzeese retailers kunnen minder strikt zijn.

Het lastige van zulke lijmverbinding en of destructieve klemverbindingen zit hem in het destructieve. Je moet iets beschadigen om het uiteen te halen. Daarmee loopt ook de redactie brandgevaar, hoeveel tweak ervaring je ook hebt.

Verder zijn de gebruikte cellen niet altijd van de zelfde batch of leverancier. En zeker met Li-Po samenstelling kan het heel wisselend zijn. In onze hobby met afstandstuurbare voer- en vaartuigen zie je dat je regelmatig onderhoud moet doen op batterijen, goed wegleggen bij niet gebruiken, niet helemaal leeg laten gaan etc.
Dit is allemaal niet bij Jan Modaal bekend en gaat derhalve ook niet zo secuur om met powerbanks.

Kortom: een review is een tijdelijk inzicht, onderdelen wisselen ook bij fabrikanten en consumenten kunnen beter letten op gedrag van mens en attribuut. Voorbeelden genoeg...
Sissors @honey12 juli 2024 08:31
Ik snap je punt, en het zou interessant zijn. Tegelijk een telefoon heeft 'maar' de helft van het accuformaat van veel van deze powerbanks, en laptops natuurlijk significant meer. En itt bijvoorbeeld een 230V adapter, is het allemaal lage spanningen in een powerbank, dus het is niet een kwestie van kijken of er fatsoenlijke scheiding aanwezig is. Standaard beveiligingschipjes zullen ze ook allemaal aan boord hebben. Wat dan vooral een vraag wordt is de kwaliteit van de accu, en dat is lastig uit te vogelen.
Ruw ER @honey12 juli 2024 08:52
Ik denk dat je niets nuttigs gaat zien. Als er iets mis gaat met een powerbank dan gaat er iets mis in de accu zelf. En die wil je niet openmaken.
BHD294 @honey13 juli 2024 19:02
Denk dat je dat op de verkeerde site zit.
Btw niet negatief naar Tweakers bedoeld, maar kost ontzettend veel tijd en geld.
honey @BHD29414 juli 2024 07:15
Als ik kijk op : https://tweakers.net/info/over-tweakers/

Dan denk ik wel dat mijn vraag hier thuis hoort. Ik schrok wel dat Tweaken niet meer een onderdeel lijkt van deze website. Het voelt inderdaad wat 'consumentenbond'-achtig. Ik verwacht van Tweaker een stap verder.
BHD294 @honey14 juli 2024 10:23
Idd snap je gedachtengang.
rvt1 @honey12 juli 2024 07:10
Laatst is er een Mooney (type GA vliegtuig) gecrashed omdat zijn powerbank in de brand vloog https://data.ntsb.gov/Docket?ProjectID=194155

Moraal van het verhaal, neem een powerbank die geschikt is voor het werk wat het moet doen, neem niet altijd de grootste of goedkoopste. Want afhankelijk waar je zit, zou het je leven kunnen kosten.

[Reactie gewijzigd door rvt1 op 22 juli 2024 13:18]

honey @rvt112 juli 2024 07:36
Vermogen en prijs zegt niet altijd wat over de veiligheid. Als dat wel zo was, zou het gemakkelijk zijn. Helaas kunnen dure producten ook slechte onderdelen bevatten.
Andros @rvt112 juli 2024 07:52
Ik kan weinig van je verhaal maken, je hebt het over een persoon die om een vliegtuig vraagt omdat er een oude laptop van Apple in brand vloog? :?
useruser @Andros12 juli 2024 08:18
Ik las het en dacht "heb ik een beroerte of wat?"...
rvt1 @useruser12 juli 2024 08:25
Dat kwam meer omdat ik nog autocorrect had staan op een verkeerde taal… ( en half dyslectisch, ik ‘zie’ geen spelfouten…
Channelmaster @rvt113 juli 2024 02:39
Geen zorgen, de betreffende piloot Brian Woodhams is ook half dyslectisch gezien zijn verslag. Random interpunctie en hoofdletters ;)
Klaus_1250 @rvt112 juli 2024 09:30
Hij was nog niet eens opgestegen, dus ik zou het geen crashen willen noemen. En er is uit het verhaal niet op te maken of het probleem door een powerbank komt. Er was iets op een battery-pack aangesloten. Iets wat net hard gevallen was en zichtbaar beschadigd.

Beschadigde electronica aansluiten op netstroom/powerbank is natuurlijk niet zonder risico
Zer0 @rvt112 juli 2024 09:33
Moraal van het verhaal, neem een powerbank die geschikt is voor het werk wat het moet doen, neem niet altijd de grootste of goedkoopste. Want afhankelijk waar je zit, zou het je leven kunnen kosten.
Als je de rapporten door leest zie je dat de ADSB reciever, waar de powerbank onderdeel van was, gevallen, en beschadigt was.
Moraal van het verhaal, als je een powerbank laat stuiteren kan hij (later) in brand vliegen, ongeacht de prijs of grootte...
tomblack @rvt112 juli 2024 09:11
Ik vind dit altijd van die bangmakerij. Als ik zie hoeveel mensen tegenwoordig een powerbank bij zich hebben tijdens vluchten, dan zouden er elke week een vliegtuig uit de lucht moeten vallen.
Zer0 @honey12 juli 2024 10:01
Gezien accu's nog wel eens spontaan ontbranden of exploderen
Onzin, er is altijd een achterliggende oorzaak, accu's vliegen niet spontaan in brand.
honey @Zer012 juli 2024 13:59
Klopt. De achterliggende reden wil je toch wel uitsluiten. Vandaar dus mijn vraag.
sahinasappelsap 12 juli 2024 07:08
Leuk om powerbanks getest te zien. Ik blijf alleen in mijn hoofd een beetje steken bij de gedachte dat je een powerbank hebt die een laptop kan laden. Je laptop heeft ale en accu en als die leeg is, dan plug je hem in de netspanning. Ik vind het hele idee van een accu om een accu te laden raar :-)
Chris.nl @sahinasappelsap12 juli 2024 07:12
'k Heb toch menig notulist blij weten te maken met een beetje prik vanuit m'n tas. Puur omdat het kon, anders moest deze verzitten (stopcontact zoeken) en meer verstoren tijdens het overleg.
sahinasappelsap @Chris.nl12 juli 2024 07:24
En tijdens het overleg was er geen stopcontact in de buurt? 🙄
water1309 @sahinasappelsap12 juli 2024 08:05
Meestal staat niet het punt "zoek een stopcontact" op de agenda. Ik heb vaak genoeg dat er bij een (groot) overleg onvoldoende of onvoldoende bereikbare stopcontacten aanwezig zijn. Daarnaast is een powerbank makkelijker pakken en aansluiten tijdens een overleg, dan het vinden van stopcontact in de buurt.
Tweakert2020 @sahinasappelsap12 juli 2024 09:15
Er zijn genoeg vergarderruimtes welke geen of niet genoeg stopcontacten hebben.
JDx @sahinasappelsap12 juli 2024 07:35
Zen vergaderingen op een open plek in een afgelegen bos, goed voor de concentratie.
Connr @JDx12 juli 2024 07:50
Word de vergadering dan niet continue verstoord door verdwaalde metal bands?
bas-r @sahinasappelsap12 juli 2024 07:11
Dit geldt toch ook voor een smartphone?
Het is gewoon het principe van een powerbank
sahinasappelsap @bas-r12 juli 2024 07:26
Nou ja, ik snap je. Maar in mijn belevenis draag je een telefoon in je zak en als je dan een powerbank mee hebt is het zeker handig als je echt geen toegang tot een stopcontact hebt. Dan gaat het om bereikbaarheid.

Ik zie met een laptop geen scenario waar je meer dan een x aantal uur ver van netspanning zit. Tenzij je in de jungle, op het strand of op een festival ijverig aan een powerpoint wil gaan werken.

[Reactie gewijzigd door sahinasappelsap op 22 juli 2024 13:18]

TwiekertBOB @sahinasappelsap12 juli 2024 07:36
Voor beide apparaten (mobiel en laptop) kun je als voorbeeld een vliegtuig aanhouden. De grote 747 heeft wel usb etc, maar ga je met Ryan Air oid naar Portugal dan heb je 4 uur lang geen stroom en op het vliegveld kun je ook niet altijd een vrij stopcontact vinden.
b12e @sahinasappelsap12 juli 2024 09:44
Ik zie met een laptop geen scenario waar je meer dan een x aantal uur ver van netspanning zit. Tenzij je in de jungle, op het strand of op een festival ijverig aan een powerpoint wil gaan werken.
Als je vaak onderweg bent voor werk dan ga je merken dat er heel vaak toch geen stopcontacten zijn waar je die misschien nodig zou hebben. Op korte vluchten is er tegenwoordig vaak "slechts" een USB aansluiting, en als dat al USB-C is dan is dat vaak beperkt in wattage.

Op treinen, zeker binnenlandse treinen, is er vaak geen stopcontact aan elke stoel.

In plekken waar je gaat lunchen tussen een aantal meetings door zal vast wel een stopcontact zijn, maar de kans is groot dat dat niet aan je tafel is en/of dat er maar een paar zijn en die net allemaal bezet zijn.

Op terrassen 's avonds kan je het vergeten, dan moet je binnen gaan zitten.

Er zijn echt zat dagen dat ik van 9 tot 17h aan het werk ben (en daarna nog wat) en dat ik de hele dag eigenlijk niet in de buurt van een stopcontact zit dat dichtbij genoeg is om geen kabel van 3 meter tevoorschijn te moeten toveren. Ik heb dus persoonlijk ook 2 Anker 737 powerbanks van 24.000mAh, en heb die recent aangevuld met een Anker Prime 27650 (99.5Wh). Het is ook een dingetje gemak natuurlijk, zodat je je geen zorgen moet maken of er al dan niet een stopcontact zal zijn.

En reden waarom ik dan geen grotere powerbank koop ipv een aantal "kleine"? luchtvaartmaatschappijen hanteren bijna allemaal een max van 100Wh per stuk, maar je mag er wel meerdere hebben.
-Vasa- @sahinasappelsap12 juli 2024 08:10
Als je effectief al eens naar een festival gaat, zitten in de VIP ruimte 's avonds genoeg journalisten en fotografen aan de laptop om hun werk al deels te doen. En hoewel er daar altijd wel een stopcontact in de buurt is, zijn dat er zelden genoeg.

Zeker voor die fotografen vermoed ik dat een goede powerbank belangrijk is, als je met 2 of 3 fototoestellen en een macbook rondloopt ga je wel wat stroom verbruiken.
sahinasappelsap @-Vasa-12 juli 2024 08:33
Zoals ik eerder al aangaf, persoonlijk zal ik mezelf nooit in die situaties begeven met een laptop. Mooi dat er use cases zijn waar een powerbank wel een oplossing kan bieden voor specialistische beroepen.

Overigens dragen fotografen gewoon verwisselbare accu's mee als het om fotograferen gaat, maar you never know, powerbankie kan handig zijn :-)

[Reactie gewijzigd door sahinasappelsap op 22 juli 2024 13:18]

Prime-Omega @sahinasappelsap12 juli 2024 08:51
Ik ben al menig keren mijn laptop lader ergens vergeten. Als je de dag erop zoekt thuis te werken, kan zo'n powerbank dan wonderen doen hoor.
bilgy_no1 @sahinasappelsap12 juli 2024 09:13
Nou schets je zelf al de situaties waarin het handig kan zijn...

Ik heb dit voorjaar voor het eerst een powerbank gekocht ivm twee reizen door gebieden met beperkte toegang tot stroom. Toen heb ik wel een model uitgezocht dat ook met een wat hoger vermogen een laptop kan laden. Dat had ik niet direct nodig, maar dat komt wellicht nog wel eens. Wat wel direct nodig was: tegelijkertijd meerdere devices op kunnen laden en zo stiekem toch best wat vermogen moeten leveren.

Mijn vrouw heeft door de jaren heen steeds weer iets nieuws moeten halen, omdat de vorige dan niet meer goed voldeed (te klein, te weinig vermogen, etc.). Dat vind ik zelf zonde. Dan liever 1x goed investeren.

[Reactie gewijzigd door bilgy_no1 op 22 juli 2024 13:18]

lenwar @sahinasappelsap12 juli 2024 07:15
Zie het dan als een apparaat om je accuduur te verlengen voor als je onderweg bent. Je hebt altijd de luxe van een vaste stroomvoorziening.

Maar inderdaad. In de praktijk zal voor de meesten onder ons deze functie beperkt van toepassing zijn.
Andros @sahinasappelsap12 juli 2024 07:55
Er zijn plaatsen waar die netspanning niet aanwezig is. In een festivaltentje, onderweg in bus, trein, vliegtuig, luchthaven (en daar zijn de plekken met stopcontacten allemaal bezet of je hebt de juiste adapter niet bij), bouwwerf en vele andere plekken. Dan is een grote powerbank wel eens handig ja :) .
sahinasappelsap @Andros12 juli 2024 08:30
Fair enough, zo te horen zijn er genoeg mensen die er het nut van in zien! Wie ben ik dan om het daar mee oneens te zijn ;-)
Tjeerd 12 juli 2024 07:33
Kun je op dit soort powerbanks ook de usb-aansluiting gebruiken om daar een zogenaamde 'trigger cable' (bron: aartjan.nl) naar 12V op aan te sluiten? Iemand daar ervaring mee?
-Tim- @Tjeerd12 juli 2024 08:32
Ja dat kan, i.i.g. met mijn Xiaomi pro (?) powerbank van al enkele jaren oud. Ik heb er een 12V trigger kabel bij gehaald om mijn TS100 soldeerbout er op aan te sluiten. Warmt wat minder snel op dan uit een dikke 100W voeding, maar erg handig om ‘in het veld’ te kunnen solderen.
FrankHe @Tjeerd12 juli 2024 08:45
De meeste "trigger boards" hanterend het PD 3.0 protocol en dat werkt in combinatie met en PD compatible powerbank. Ga wel na of de powerbank de gewenste spanning kan leveren. Wanneer je trigger om 12 Volt vraagt en de powerbank doet maximaal 9 V dan is dat wat je krijgt.

[Reactie gewijzigd door FrankHe op 22 juli 2024 13:18]

MoiZie 12 juli 2024 06:24
De grootste verliezer vind ik vooral de essager die maar net iets meer dan de hèlft van zijn opgegeven vermogen heeft. Schandalig.
lenwar @MoiZie12 juli 2024 07:05
Objectief gezien is alles onder 90-95% natuurlijk gewoon idioot, en zouden die producten eigenlijk gewoon van de markt gehaald moeten worden wegens misleiding.

Nu ik er aan denk. Hoe zou dit met telefoonaccus zijn? In de basis maakt dat natuurlijk minder uit, want hetgeen waar het om gaat is, hoe lang de telefoon meegaat op een acculading en is de accumaat maar een getalletje, maar toch. 😊 toch nieuwsgierig nu.
Aeternum 12 juli 2024 07:31
Ik mis eigenlijk de beste lichtgewicht categorie. En ik vraag me ook af waarom er geen nitecores in de test zitten. Die zijn zeker (vanwege het gewicht) met het maken van trekkingen erg praktisch.
_ferry_ Moderator CM @Aeternum12 juli 2024 08:00
Eens! Daarbij kan de Nitecore ook op always-on gezet worden, handig voor de Tweaker die bijvoorbeeld een keer een klein USB (of 12V) device wil voeden welke te weinig stroom gebruikt om de uitgang aan te houden. Wellicht iets om die functionaliteit in een volgende vergelijking mee te nemen. Een aantal Anker modellen beschikken ook over die functie geloof ik.
TMDC @_ferry_12 juli 2024 08:42
Die miste ik ook al. De combi lichtgewicht + snel opladen + passthrough charging zou een onmiddellijke winnaar zijn voor mij.

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