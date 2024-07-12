Meer dan 50 powerbanks getest

Inleiding

Het is weer vakantietijd, dus tijd voor onze inmiddels traditionele powerbankround-up. We zetten voor deze editie weer de populairste powerbanks uit de Pricewatch op een rij, maar daarnaast hebben we enkele modellen buiten de Pricewatch om aangeschaft. Bovendien hebben we een aantal powerbanks gekocht die wat meer spierballen hebben: dikke powerbanks waarmee je niet alleen je telefoon tijdens je vakantie oplaadt, maar waarmee je ook je laptop net wat langer aan de praat houdt. We hebben voor deze editie weer een aantal nieuwe powerbanks uitgezocht, maar uiteraard nemen we ook weer de modellen mee die al getest en nog steeds verkrijgbaar (en populair) zijn. Inmiddels hebben we een kleine vijftig powerbanks getest, waarvan ruim de helft een capaciteit van 20.000mAh of meer heeft en de rest daaronder zit. Een stuk of vijf kunnen comfortabel je laptop laden, dus als je ver weg van de beschaving (of in ieder geval een stopcontact) bent, heb je toch voldoende draagbaar vermogen om veeleisende apparaten te voeden. En als je je laptop dan weer gebruikt om je powerbank te laden, unlock je je eigen oneindige energievoorraad. We beoordelen de powerbanks op een aantal criteria. Ten eerste kijken we natuurlijk of de geadverteerde capaciteit daadwerkelijk waargemaakt wordt; een powerbank die 20.000mAh moet kunnen leveren, maar het bij de helft al voor gezien houdt, scoort niet best. Vervolgens is het laadvermogen aan de beurt; als je powerbank je telefoon zo langzaam oplaadt dat je accu nog steeds leegloopt tijdens het navigeren, raak je immers alsnog de weg kwijt. En we kijken natuurlijk naar de poorten en wat die kunnen leveren. Ten slotte wil je natuurlijk weten hoe snel je je powerbank weer kunt opladen als ie leeg is. Aan de hand van al die metingen doen we onze aanbevelingen.

Powerbanks van 20.000mAh

De populairste capaciteit van powerbanks is 20k. Dat zijn dus powerbanks met een capaciteit van 20.000mAh of 20Ah. We hebben de powerbanks die we eerder getest hebben, maar die niet langer verkrijgbaar zijn, uit dit lijstje weggelaten. Anker PowerCore III Sense 20K (Onbekend) De PowerCore III Sense is een powerbank met aparte behuizing; de bovenkant is afgewerkt met een stofje. De powerbank beschikt over twee USB-A-poorten die 18W leveren en een USB-C-poort die zowel in- als uitgang is. Via die poort laad je de powerbank op met 18W en hij kan 20W leveren. Anker PowerCore Essential 20000 PD (Onbekend) De PowerCore Essential 20000PD van Anker gaat al weer een tijdje mee; sinds de zomer van 2020 is hij te koop. Je hoeft daardoor geen moderne wonderen van dit model te verwachten. Hoewel er een USB-C-poort aanwezig is met Power Delivery-ondersteuning (versie 2.0), levert die maximaal 20W aan laadvermogen. De powerbank heeft wel een aparte afwerking, met een geribbelde plastic buitenkant, en maakt gebruik van vier ledjes rondom een grote powerbutton als indicatie van de resterende capaciteit. Naast twee kabeltjes krijg je ook een draagzakje bij de PowerCore geleverd. Anker PowerCore 26800 € 91,95 De PowerCore 26800 schurkt tegen de maximale capaciteit die je in een vliegtuig mag meenemen aan. Met een nominale spanning van 3,7V bedraagt de theoretische capaciteit 99,2Wh en je mag maximaal 100Wh meenemen. Let wel: in sommige gevallen rekent de beveiliging met 5V in plaats van 3,7V, waarmee je dus, geheel onterecht, de grens overschrijdt. De PowerCore heeft een flink aantal poorten. Er zijn drie USB-A-poorten van maximaal 15W per stuk of 30W met z'n drieën en om de powerbank vol te krijgen, kun je twee Micro-USB-inputs combineren om met 20W te laden. Getuige de microkabeltjes is het een beetje een belegen powerbank, maar wel met een flinke capaciteit en goed genoeg voor je telefoon. Belkin BoostCharge Power Bank 20K € 23,13 De 20.000mAh-powerbank van Belkin is een van de modellen die een vrijwel identieke naam dragen; je kunt ook een model met een USB-C-poort in de powerbank én in z'n naam kopen, maar dat model lijkt aflopend. Alleen de zwarte uitvoering is nog bij één winkel te koop. De BoostCharge 20.000mAh waar we het hier over hebben, heeft ook een USB-C-poort aan boord. Alleen vind je die niet terug in de naam. De powerbank heeft naast die USB-C-poort twee USB-A-poorten, en de behuizing is glad afgewerkt en voorzien van rondingen, waardoor de powerbank een strak uiterlijk heeft. Dit model is sinds 2022 verkrijgbaar en de USB-C-poort kan niet meer dan 15W leveren. De A-poorten moeten het met 12W doen. Belkin geeft wel als een van de weinige fabrikanten, naast fabrieksgarantie (2 jaar) op de powerbank, garantie op daarop aangesloten apparatuur. Intenso PD20000 € 20,29 Met een prijs van pakweg drie tientjes is de PD20000 van Intenso niet bepaald de duurste powerbank in onze test. Naast de capaciteit van 20.000mAh, zoals de naam aangeeft, krijg je met deze powerbank ondersteuning voor Power Delivery. Die is beperkt tot 20W via de USB-C-poort, waarmee je de powerbank ook met 20W kunt opladen. Mocht je nog oude laders hebben, dan kun je die ook gebruiken. De PD20000 heeft een Micro-USB-ingang waarmee je met 10W kunt opladen. Via de USB-A-uitgang kun je apparaten met maximaal 18W opladen via Quick Charge. De powerbank heeft een cijferdisplay voor weergave van de resterende capaciteit en wordt geleverd met een USB-C-kabel. Intenso XS20000 € 20,29 De XS20000 van Intenso is nog iets goedkoper dan de PD20000 die we hebben getest, maar levert daar nauwelijks features voor in. Net als de PD20000 heeft de XS20000 drie poorten: een Micro-USB-ingang om te laden met 10W, een USB-C-poort die voor laden en opladen gebruikt kan worden en een USB-A-poort om apparaten mee op te laden. Gezamenlijk kunnen de uitgangen 15W leveren, iets minder dan de PD20000 dus, maar voor nood genoeg. De compacte behuizing is van hard plastic gemaakt en heeft een knopje dat ook als 'display' dienstdoet. Er zijn vier ledjes in verwerkt die een indicatie van de resterende accucapaciteit geven. Het kleine broertje van deze powerbank, de XS10000, is bij bijvoorbeeld Amazon slechts 6 euro goedkoper. INIU B5 20000mAh Onbekend De B5-powerbank van INIU is een van de bestverkopende powerbanks bij Amazon en wordt daar ook flink gepusht: genoeg reden om hem te testen. De B5 heeft een USB-C-poort die als in- en uitgang dienstdoet en twee USB-A-poorten. Je laadt de B5 op met 20W en via PD 3.0 kan de poort 20W leveren. De A-poorten leveren maximaal 22,5W. De powerbank heeft een numerieke display en een ledje als zaklamp. Mojogear Mini XL 20.000mAh Extra Fast powerbank € 29,95 De Mini XL 20.000mAh Extra Fast is een van de compactere 20Ah-powerbanks en doet daarmee zijn naam eer aan. De powerbank heeft twee A-poorten en een C-poort, maar ook nog een legacyingang in de vorm van een Micro-B-poort. Gelukkig kun je de powerbank ook gewoon via de C-poort opladen, dus je hoeft dat extra kabeltje niet mee te nemen. De powerbank levert niet meer dan 18W aan laadvermogen, maar het Nederlandse Mojogear vraagt gelukkig een schappelijke prijs voor zijn powerbank. RealPower PB-20000PD+ € 38,15 Deze powerbank met de lekker bekkende naam is ook zonder plusje verkrijgbaar of als 10Ah-uitvoering. Je krijgt een behoorlijk complete uitrusting, met twee A-poorten en een C-poort, en een ouderwetse Micro-B-ingang voor nood. Bovendien heeft de powerbank een numerieke display in plaats van de gebruikelijke vier ledjes om de resterende lading aan te geven. Via de C-poort kun je apparaten met 18W opladen en via diezelfde poort kun je je powerbank met eveneens 18W opladen. Via beide A-poorten kun je ook met 18W laden. RealPower is een Duits merk en hoewel de powerbanks gewoon in China worden geproduceerd, krijgen ze een Duits keurmerk. Re-load Powerbank 18 watt | 20.000mAh Onbekend De powerbanks van Re-Load hebben we bij Action gehaald, maar worden ook bij bol verkocht. De prijs is wat je van Action verwacht; de 20.000mAh-accu kost 20 euro, de 10.000mAh-variant de helft. De powerbank heeft twee USB-A-poorten die 18W kunnen leveren. De gecombineerde USB-C-in-uitgang laadt de powerbank op met 18W en kan ook maximaal 18W leveren. Samsung 20.000mAh Battery Pack Onbekend Het Battery Pack van Samsung heeft een capaciteit van 20.000mAh. Er is ook een 10Ah-versie (1554118) van deze powerbank, die momenteel nauwelijks goedkoper is, maar slechts de helft van de capaciteit biedt. Dit grotere model heeft twee USB-C-poorten en een USB-A-poort. De powerbank kan met maximaal 25W geladen worden en kan dat vermogen ook leveren op zowel zijn USB-A- als zijn USB-C-poorten. Samsung levert een C-naar-C-kabel van ongeveer 30cm mee. Trust Primo 20.000mAh Eco € 23,- De Trust Primo 20.000mAh hebben we in twee varianten getest: de originele Primo die inmiddels enkel nog bij bol verkrijgbaar is, en zijn directe opvolger, de variant met Eco achter zijn naam. Zoals de naam doet vermoeden, wordt die deels van gerecycled materiaal gemaakt en ook de verpakking wordt milieubewust geproduceerd. De powerbank laat je ook je oude Micro-USB-kabels recyclen, want daarmee laadt je je powerbank met maximaal 10W op. Via de C-poort kun je ook laden, dan gaat het met 15W iets sneller. Aan uitgangen heb je wel twee opties; er zijn twee A-poorten die goed zijn voor 12W en de USB-C-poort kan 15W leveren. Varta Energy 20000 € 26,07 De Energy 20000 van Varta is een beetje een ouderwetse powerbank. Je kunt de powerbank via een Micro-USB-kabel (10W maximaal) laden, maar gelukkig is er ook een moderne ingang in de vorm van een USB-C-poort. Die C-poort dient ook als uitgang en daarmee laad en ontlaad je je powerbank met maximaal 15W. Er zijn ook twee USB-A-poorten die je gelijktijdig kunt gebruiken. Gezamenlijk is het totale laadvermogen echter nog steeds beperkt tot 15W. De behuizing is weer een variant van een plastic behuizing met een capaciteitsindicator in de vorm van vier ledjes. Varta Fast Energy Onbekend De Fast Energy 20000 is een marginaal snellere variant van de Energy 20000 van hetzelfde merk. De Fast Energy ondersteunt Power Delivery- en Quick Charge-protocollen, maar daarbij is het laadvermogen alsnog beperkt tot slechts 18W. Net als de gewone Energy heeft de Fast Energy een USB-C-poort die als in- en uitgang dienstdoet, en daarnaast kun je een Micro-USB-poort als oplaadpunt gebruiken. Ook zijn er net als bij de Energy twee USB-A-poorten en een indicator voor de resterende capaciteit in de vorm van vier ledjes. Waarmee de Fast Energy wel flink afwijkt, is de behuizing; die is bij dit model van aluminium gemaakt in plaats van plastic. Varta Wireless Power Bank 20.000 € 35,54 De Wireless-powerbank van Varta is een stuk moderner dan de Energy- en Fast Energy-modellen. Zo is de Micro-USB-ingang achterwege gelaten en kun je dus alleen met een USB-C-kabel je powerbank opladen. Die USB-C-poort dient ook als uitgang en kan dan maximaal 20W leveren via Power Delivery. De twee USB-A-poorten ondersteunen Quick Charge 3.0 en kunnen eveneens 20W leveren. Dat is ook meteen het gezamenlijke vermogen van alle vier de laadopties. Vier? Ja, want zoals de naam verklapt, kun je de Wireless Power Bank 20.000 ook gebruiken om je telefoon of ander apparaat via Qi draadloos op te laden, met maximaal 10W. Xiaomi 20000 Redmi Fast Power Bank € 17,30 De RedMi Fast Power Bank heeft een mooie naam, maar dat Fast moet je met een korreltje zout nemen. Opladen gaat namelijk via een Micro-USB-poort of een USB-C-poort, en beide ondersteunen een maximaal laadvermogen van 18W. De outputs zijn twee USB-A-poorten die ieder maximaal 18W kunnen leveren. Samen is het vermogen eveneens beperkt tot 18W en lijk je alleen met 5V te kunnen laden. De powerbank is verder behoorlijk eenvoudig, met een plastic behuizing zonder fratsen die de lage prijs van pakweg 25 euro plausibel maakt. Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 20.000mAh Onbekend De Fuel Series 4-powerbank is in varianten van 10.000 en 20.000mAh verkrijgbaar. Beide versies hebben een aparte, rubberachtige coating op hun behuizing, die bovendien van een interessant driehoekpatroon voorzien is. De 20.000mAh-powerbank heeft twee A-poorten en een C-poort met respectievelijk QC3- en PD-ondersteuning. De USB-C-poort levert een maximaal vermogen van 20W, terwijl de A-poorten 18W kunnen leveren. De prijs is voor een, afgezien van de vormgeving, vrij standaard powerbank wel aan de hoge kant. Xtorm 35W Fuel Series Powerbank 5 20.000 € 59,60 De opvolger van de Fuel Series 4 is de FS5 en is herkenbaar aan een iets ander patroon op zijn behuizing: een soort grove golfbalputjes sieren de buitenkant. De FS5 heeft een gecombineerde USB-C-in- en uitgang waarmee je je powerbank met 35W oplaadt en ook met 35W ontlaadt. De tweede USB-C-poort is alleen een uitgang en levert 35W, terwijl de enkele USB-A-poort 22,5W kan leveren.

Powerbanks kleiner dan 20.000mAh

De capaciteit die het meest voorkomt in de Pricewatch, maar niet per se de populairste is, is 10.000mAh. Op deze pagina hebben we de 10.000mAh-powerbanks op een rijtje gezet, maar ook de powerbanks die een beetje tussen de wal en het schip vallen en kleiner dan 20.000mAh zijn. Ook de minipowerbanks van 5000mAh hebben we hier verzameld. Belkin 10K PD Power Bank with Integrated Cables (USB-C and Lightning) € 44,95 Deze kleine powerbank van Belkin, de Belkin 10K PD Power Bank, heeft een vrij opmerkelijke feature. Hij is voorzien van geïntegreerde kabels waarmee een Android- of iOS-apparaat via een USB Type-C- of Lightning-connector kan worden opgeladen. De kabeltjes zijn maar 13cm lang en niet enorm dik, en kunnen flink wat te verduren krijgen. De laadpoort is echter ook als uitgang te gebruiken, dus je hebt in ieder geval één optie om een eigen kabel te gebruiken. De uitgangen leveren ieder maximaal 18W, en gezamenlijk leveren ze 23W. Belkin BoostCharge 10000mAh Onbekend De BoostCharge 10000mAh is een eenvoudige powerbank met een capaciteit van 10.000mAh en een enkele USB-A- en -C-poort. Via de C-poort kun je apparaten opladen en de powerbank laden met maximaal 18W via USB PD. De USB-A-poort levert 12W laadvermogen en je krijgt een USB-kabeltje meegeleverd. De prijs is met drie tientjes aan de hoge kant voor een eenvoudige 10.000mAh-lader met weinig opzienbarende features. Een van de onderscheidende pluspunten van Belkin-powerbanks, de vergoeding van maximaal 2000 euro als je je aangesloten apparatuur onverhoopt opblaast, geldt ook voor deze powerbank. Belkin BoostCharge Pro Magnetic Power Bank 5K Onbekend De Pro Magnetic-powerbank van Belkin is speciaal gemaakt voor iPhones. De powerbank maakt gebruik van een magneet en Qi 2 om je telefoon draadloos op te laden en zonder hulpmiddelen aan je telefoon te bevestigen. Met de ingebouwde kickstand kun je de powerbank ook als standaard voor je telefoon gebruiken. De kleine powerbank is voorzien van een USB-C-poort om hem op te laden met 15W. De poort is ook als uitgang van 15W bruikbaar. Draadloos laden gebeurt met maximaal 7,5W. Fresh 'n Rebel Powerbank 12000 € 24,99 De 12.000mAh-versie van de Fresh 'n Rebel-powerbank kun je het best direct bij de fabrikant kopen. Daar zijn de meeste kleurvarianten nog verkrijgbaar en je betaalt geen verzendkosten, hoewel dat laatste bij sommige winkels ook het geval is. De 12000 heeft net als de 18000 een gladde, afgeronde behuizing met rubberen logoflapje en is vrij onopzienbarend. Er zijn twee poorten: een USB-A-poort die 18W aan laadvermogen levert en een USB-C-poort die tot 20W kan leveren via Power Delivery. De C-poort gebruik je ook voor opladen en dat gaat ook met 20W maximaal. Met een prijs van bijna 40 euro zit je wel in het 20.000mAh-gebied voor een relatief kleine powerbank. Fresh 'n Rebel Powerbank 18000 € 45,99 De Fresh 'n Rebel powerbank van 18.000mAh heeft een wat afwijkende capaciteit en een dito uiterlijk, want de behuizing is afgerond en glad, met uitzondering van een rubberen flapje aan de zijkant dat het logo draagt. Wat specificaties betreft is het allemaal wat minder spannend. De powerbank heeft een enkele USB-A-poort die maximaal 18W levert en twee USB-C-poorten. Die C-poorten leveren maximaal 20W via Power Delivery en je laadt de powerbank met hetzelfde vermogen op. Leuk detail: Fresh 'n Rebel is als dochter van Sitecom een Nederlands bedrijf, dat in Rotterdam is gevestigd. Intenso P10000 Onbekend Als je voor weinig geld toch een kleine powerbank in je zak wilt steken, dan is de Intenso P10000 een kandidaat. Het Duitse merk staat vooral bekend om zijn budgetaanbod, maar biedt desondanks met de P10000 een veelzijdige powerbank. Het apparaat heeft namelijk maar liefst vier poorten. Twee daarvan, USB-A-poorten, zijn voor het opladen van apparaten met maximaal 2,1A ofwel 10,5W en via de USB-C-poort of Micro-USB-ingang kan de powerbank met 10W geladen worden. Een A-naar-C-kabel van ongeveer 46cm wordt meegeleverd. Mojogear MINI EVO 10.000mAh powerbank 22.5W € 26,95 De MINI EVO is de opvolger van de gewone MINI, die niet goed verkrijgbaar meer is. De EVO heeft vrijwel dezelfde behuizing als de gewone MINI (en de MINI Extra Fast): een compacte plastic behuizing met een knopje bovenop voor de laadstatus, die met vier ledjes wordt weergegeven. De powerbank heeft een USB-A-poort aan de ene en een USB-C-poort aan de andere kant. Via de A-poort kun je met QC 3.0-apparaten met maximaal 22,5W opladen en via het PD-protocol van de C-poort kun je met maximaal 18W laden. Een kabeltje wordt meegeleverd en als je 10.000mAh te weinig vindt, kun je voor een paar euro meer de forsere EVO XL met een capaciteit van 20.000mAh kopen. Otterbox Draadloze Powerbank 15.000mAh Power Delivery + Quick Charge Onbekend We noemen deze Otterbox-powerbank voor het gemak bij zijn korte naam, Otterbox Wireless 15.000 mAh, maar in de Pricewatch staat hij als Otterbox Draadloze Powerbank 15.000mAh Power Delivery + Quick Charge te boek. Dan weet je direct alle relevante specs; hij doet Power Delivery over zijn USB-C-poort met maximaal 18W, de Quick Charge USB-A-poorten doen ook maximaal 18W én je kunt je apparaten draadloos opladen via Qi, met 10W. Voor dat draadloos laden zit er een vierkant boven op de geribbelde behuizing, zodat je weet waar je je telefoon moet leggen en Otterbox levert een kort kabeltje mee voor als je niet draadloos wil laden. Re-load Powerbank 18 watt | 10.000mAh Onbekend De powerbanks van Re-Load hebben we bij Action gehaald, maar worden ook bij bol verkocht. De prijs is wat je van Action verwacht: de 20.000mAh-accu kost 20 euro; de 10.000mAh-variant de helft. De powerbank heeft twee USB-A-poorten: een daarvan kan 18W leveren, de tweede 10W. De gecombineerde USB-C-in-uitgang laadt de powerbank op met maximaal 22W en kan maximaal 18W leveren. Voor nood kun je ook de Micro-USB-ingang gebruiken om je powerbank met 10W op te laden. Samsung 25W Wireless Battery Pack Onbekend Voor een powerbank van slechts 10.000mAh zou je geen 50 euro moeten neerleggen, maar dat verandert misschien als je powerbank ook draadloos laden ondersteunt. Dan kom je op de 25W Wireless Battery Pack van Samsung uit, die ook nog eens twee USB-C-poorten heeft. Via die C-poorten kun je je powerbank met maximaal 25W opladen en apparaten met hetzelfde vermogen opladen. Draadloos laden via Qi kan met maximaal 7,5W, dus met telefoons zul je wel even geduld moeten hebben, maar voor accessoires is het lekker makkelijk. Trust Magno Draadloze magnetische powerbank van 5000mAh € 32,90 De Magno heeft een trucje dat weinig andere powerbanks hebben; hij is magnetisch én draadloos te gebruiken. Zo kun je hem achter op je telefoon zetten, zodat je altijd extra prik bij de hand hebt. Veel is dat niet, want met een capaciteit van 5000mAh kun je een telefoon vaak maar net iets meer dan één keer laden, maar je zult het maar nodig hebben. Apples eigen Magsafe-powerbank is ook magnetisch en kan bovendien draadloos laden, maar heeft een capaciteit van slechts 1,5Ah en kost ook nog eens bijna 100 euro. Om de Magno op te laden, en om apparaten zonder Qi-ondersteuning te laden, is een USB-C-poort aanwezig. Daarmee kun je de powerbank met 12W opladen en hij levert tot 15W aan apparaten. De draadloze optie levert de helft van dat vermogen: 7,5W. Trust Primo Ultra-thin Powerbank 10.000mAh Onbekend De Trust Ultra-thin is een 'ultradunne' powerbank, hoewel hij met 15mm niet dunner is dan veel andere 10.000mAh-powerbanks. Ondanks zijn geringe formaat zit de powerbank vol met poorten. Er zijn twee USB-A-poorten waarmee je je apparaten kunt opladen met maximaal 12W. Via de USB-C-poort kun je de powerbank opladen met 10W, of apparaten opladen met maximaal 15W. Dat is trouwens ook het gecombineerde maximale vermogen van de drie uitgangen. Via de vierde poort, een Micro-USB-poort, kun je de powerbank weer opladen, met 10W. Varta Energy 10000 € 17,38 De Varta Energy 10000 is een kleinere versie van de Energy 20000, met de helft van de capaciteit: 10.000mAh. In 2021, toen de powerbank uitkwam, vond Varta Micro-USB nog heel gewoon blijkbaar, want die kabel moet je gebruiken om de powerbank met 10W op te laden. Gelukkig is er ook een moderne optie; je kunt ook de unidirectionele USB-C-poort gebruiken. Je laadt dan met 15W je powerbank of apparaten op. Dan zijn er nog twee USB-A-poorten die ieder 12W kunnen leveren, maar gezamenlijk kunnen de drie poorten niet meer dan 15W afgeven. Varta Wireless Power Bank 10.000 € 28,99 De Wireless 10.000 lijkt een beetje op de gewone Energy 10000, maar de Wireless-versie is een stuk moderner. Zo is de Micro-USB-ingang verdwenen, maar je krijgt daar een draadloze laadmogelijkheid voor terug. Dat draadloos laden kan via Qi met maximaal 10W. Opladen doe je via de USB-C-poort met maximaal 18W en die poort kun je ook gebruiken om andere apparaten op te laden met 18W. Via de twee USB-A-poorten kun je eveneens 18W leveren, maar gezamenlijk kunnen alle outputs volgens de handleiding maar 15W leveren, terwijl de specs 20W zeggen. Een USB-C-kabel en vier ledjes als capaciteitsindicators behoren ook weer tot de standaarduitrusting. Xiaomi Redmi Power Bank 10000mAh 10W Fast Charging € 32,09 De Redmi-powerbank heeft twee uitgangen en twee ingangen. De uitgangen, standaard USB-A-poorten, leveren ieder maximaal 12W of gezamenlijk 13W. Apparaten die weinig stroom vragen, kun je met twee drukken op de knop om het accuniveau te checken, gedurende twee uur laden. Dit moet helpen om de poort ingeschakeld te houden om lowpowerapparaten te kunnen laden. Bij veel powerbanks gaan de poorten immers uit bij geringe vraag. Opladen verloopt via de USB-C-poort of de Micro-USB-poort. Waarom die USB-C-poort niet ook dient als uitgang, is een raadsel. Laden verloopt met slechts 10,5W; dat zal de naam verklaren. Een laadkabel met Micro-USB-plug van 34cm wordt meegeleverd. Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 10.000mAh Onbekend De Fuel Series 4-powerbank is in varianten van 10.000 en 20.000mAh verkrijgbaar. Beide versies hebben een aparte, rubberachtige coating op hun behuizing, die bovendien van een interessant driehoekpatroon voorzien is. De 10.000mAh-powerbank heeft net als zijn grote broer twee A-poorten en een C-poort met respectievelijk QC3- en PD-ondersteuning. De USB-C-poort levert een maximaal vermogen van 20W, terwijl de A-poorten 18W kunnen leveren. Ook voor de 10.000mAh-uitvoering is de prijs aan de hoge kant. Xtorm 20W Fuel Series 5 Powerbank 10.000mAh € 36,78 De opvolger van de Fuel Series 4, de FS5, is iets duurder dan zijn voorganger en heeft een iets ander patroon op zijn behuizing: een soort grove golfbalputjes sieren de buitenkant. De FS5 heeft een gecombineerde USB-C-in- en uitgang waarmee je je powerbank met 18W oplaadt en met 18W ontlaadt. De tweede USB-C-poort is alleen een uitgang en levert 20W, terwijl de enkele USB-A-poort 22,5W kan leveren. Xtorm Rugged Power Bank 10.000 € 69,95 Dik 50 euro voor een 10.000mAh-powerbank is aan de dure kant. Ook als die powerbank, zoals deze XR101, een rugged exemplaar is. De powerbank is namelijk voorzien van een rubberen behuizing die hem een IP65-rating geeft. Dat wil zeggen dat hij spatwaterdicht is. Dan moet je wel het klepje over de poorten doen, anders is hij alleen enigszins bestand tegen vallen. Die poorten bestaan uit twee USB-A-poorten die QC 3.0 ondersteunen en maximaal 18W leveren. De middelste poort is een USB-C-poort die met Power Delivery eveneens 18W kan leveren en met hetzelfde vermogen kan laden. De powerbank heeft nog een ingebouwde zaklamp als extraatje.

Powerbanks voor laptops

Voor powerbanks die geschikt zijn voor laptops, hebben we een aparte pagina gemaakt. Dit zijn krachtige powerbanks die genoeg vermogen kunnen leveren om een laptop op te laden. Denk daarbij vooral aan ultrathins en andere laptops die geen enorm vermogen vragen, zoals laptops speciaal voor gaming wel doen. Als je je powerbank daaraan hangt, is hij alsnog zo leeg. Met een non-gaminglaptop bedraagt de accucapaciteit tussen de 50 en 70Wh, en levert je powerbank genoeg vermogen om het een paar uur extra uit te houden. Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K) € 82,49 De 737 van Anker heeft niet alleen een wat afwijkende capaciteit van 24.000mAh, maar ook een afwijkende vormgeving. De powerbank is namelijk blokvormig in plaats van de bekende platte vorm van de meeste powerbanks. De powerbank is door zijn grotere capaciteit natuurlijk forser dan 'gewone' 20.000mAh-powerbanks, maar laat zich misschien ook door zijn afwijkende vorm wat minder makkelijk meenemen, al roemt Anker de 737 zelf zijn handzame formaat. De 737 is voorzien van een oledschermpje waarop de resterende capaciteit te zien is en waarop je per uitgang kunt zien hoeveel vermogen geleverd wordt. Voor dataliefhebbers is dat dus veel uitgebreider dan een capaciteitsindicator met maar vier ledjes. De powerbank kan laptops of andere apparaten via USB-C met maximaal 140W laden en de USB-A-poort kan 18W leveren. Essager PB187 Power Bank 15000mAh Onbekend Ondanks zijn relatief bescheiden formaat en capaciteit - de PB187 is een powerbank van 15.000mAh - kan de Essager-powerbank toch een laptop met maximaal 65W opladen. Daarvoor gebruik je uiteraard een USB-C-kabel die PD 3.0 ondersteunt. Daarnaast worden tal van protocollen voor met name telefoons ondersteund. De powerbank is voorzien van een enkele USB-A-poort als uitgang en een USB-C-poort die als in- en uitgang dienstdoet. Een tweede USB-C-uitgang heeft een vaste kabel, zodat je nooit zonder zit. De PB187 is voorzien van een schermpje waarop je de resterende capaciteit ziet, en als extraatje heeft Essager een ledzaklamp ingebouwd. Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000 vanaf € 53,51 De 100W-powerbank van Sandberg gaat inmiddels al weer een aardig tijdje mee; begin 2020 was hij voor het eerst te koop. Hij ondersteunt dan ook niet de allernieuwste PD-standaard, maar houdt het bij PD 3.0. Daarmee kun je je laptop met maximaal 88W opladen. De 100W die in de naam zit, haal je in combinatie met laden via de USB-A-poort. Van beide typen poorten beschikt de powerbank er over één: de C-poort dient als gecombineerde in- en uitgang. Tussen de poorten zit een eenvoudige, driecijferige display die de resterende capciteit in procenten weergeeft. De powerbank is met zijn hoekige ontwerp en aluminium behuizing strak en zakelijk, en Sandberg hanteert een vrij lange garantieperiode van vijf jaar. Trust 65W USB-C Laptop Powerbank Onbekend De Trust 65W-powerbank is een traditioneel vormgegeven powerbank, met een beetje afgeplatte hoekjes en een behuizing van geribbeld plastic. De powerbank biedt een capaciteit van 74Wh en kan via zijn USB-C-poort je laptop of ander PD 3.0-apparaat met maximaal 65W laden. Diezelfde USB-C-poort gebruik je om je powerbank weer op te laden. De laadstatus kun je met de bekende vier ledjes aflezen op, in dit geval, de zijkant. Voor compatibiliteit is er een USB-A-poort, die maximaal 18W levert. Met een prijs van pakweg 60 euro is deze Laro-powerbank van Trust een van de goedkopere modellen die veel vermogen levert. Ugreen 145W Power Bank for Laptop € 58,26 De Ugreen 145W Power Bank for Laptop is, zoals in zijn naam besloten ligt, geschikt om je laptop mee op te laden. Ugreen pakt flink uit met specs. De powerbank moet dankzij een capaciteit van 25.000mAh net iets langer meegaan dan 70Wh-powerbanks en dankzij PD 3.1-ondersteuning kun je apparaten met 140W opladen. De 145W in de naam haal je als enkelvoudig laadvermogen niet. De ene USB-C-poort levert 140W, de tweede maximaal 65W en de USB-A-poort levert 22,5W. Als je de twee USB-C-poorten echter gelijktijdig gebruikt, kan de ene 45 en de andere 100W leveren, goed voor die 145W gecombineerd dus. Je laadt de powerbank met 65W op en door midddel van een cijferdisplay zie je welk percentage capaciteit resteert. Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000mAh Onbekend De Mi 50W-powerbank van Xiaomi heeft een capaciteit van 20.000mAh. Xiaomi levert de powerbank met twee USB-A-poorten die ieder een redelijk vermogen van 22,5W bieden, en de C-poort kan tot 40W aan. De 50W in de naam dankt de Mi aan het gezamenlijk geleverde vermogen van de uitgangen; dat mag maximaal 50W bedragen. De USB-C-poort kan via PD 3.0 maximaal 45W leveren: net genoeg om een bescheiden laptop op te laden. De powerbank ondersteunt de meeste gangbare laadprotocollen en wordt met een C-C-kabel van 50cm geleverd. Xtorm Fuel Series 5 Laptop Powerbank 27.000 € 79,- De Laptop-powerbank uit de Fuel Series 5 kan maximaal 67W leveren op zijn USB-C-poorten. Ook laden via de USB-C-ingang gaat met maximaal 67W. De enkele USB-A-poort kan maximaal 22,5W leveren. De FS5-serie heeft een grof golfbalputjespatroon voor grip. Xtorm 60W Powerbank - Titan Onbekend De Titan maakt deel uit van Xtorms XB4-serie en is geschikt om laptops met maximaal 60W op te laden. Voor meer vermogen moet je naar de Titan Pro uitkijken, die 140W kan leveren. De Titan heeft alleen USB-C-poorten; voor legacyapparaten zul je met een verloopje aan de gang moeten. De powerbank is behoorlijk groot en heeft een matrixdisplay voor cijfermatige capaciteitsindicatie en een sleuf waarin een korte USB-C-kabel magnetisch wordt bewaard.

Testmethode

We meten de capaciteit van de powerbanks in deze test met behulp van een computerized battery analyzer van West Mountain Radio, kortweg CBA IV. Veel meer dan een instelbare load met heatsink en interface naar een pc om spanning en stroomsterkte nauwkeurig te loggen, is dat niet. Om zowel de A- als de C-poorten te dwingen op de specifieke spanningen waarmee we testen, gebruiken we een FNB58 USB-tester. Dit apparaatje vervult de rol waarvoor we eerder onze PD-Sink gebruikten, maar werkt met A- en C-poorten. Bovendien kunnen we het gebruiken om de ondersteunde laadprotollen van de powerbanks uit te lezen. We loggen de daadwerkelijke capaciteit van de powerbanks door ze met de CBA aangesloten op een van de 5V-USB-A-poorten te laten leeglopen bij een stroomsterkte van 2A. Zo verkrijgen we de capaciteit van de powerbanks in ampèreuur bij 5V en kunnen we ook de capaciteit in wattuur weergeven. Dat laatste is relevant, omdat ook de Ah-capaciteit bij 5V natuurlijk geen maat is voor de capaciteit bij een andere spanning. Aan de hand van de capaciteit van de powerbanks in Wh kun je zelf uitrekenen hoelang de accu het zal volhouden bij de spanning en stroomsterkte die jouw apparaat vraagt. Voorbeeld: je telefoon kan opladen bij 9V en 2A. Een powerbank van 63Wh zal het dan drieënhalf uur volhouden. En als je telefoonaccu 3700mAh groot is, weet je ook direct dat je die met dezelfde volle powerbank van 63Wh iets minder dan vijf keer kunt opladen. Het opladen loggen we met een Energylogger om de laadcurve te bekijken en te zien hoelang het duurt om een volledig lege powerbank op te laden. Veel batterymanagers in accu's laten een lege accu met hogere stroom laden dan een bijna volle; de curve wordt dan afgevlakt. Halverwege het laden lezen we een USB-logger uit om te zien met welke spanning en welke stroomsterkte wordt geladen. Zo krijgen we het vermogen in watt waarmee de powerbank maximaal geladen wordt. Om te zien welke spanning en daarbij welke maximale stroomsterkte, en daaruit volgend het vermogen, een powerbank op elke uitgang kan leveren, sluiten we opnieuw de cba aan. Die laten we de stroomsterkte in stapjes van 0,1A verhogen, net zolang tot de powerbank geen fatsoenlijke spanning meer kan leveren. We hanteren een grens van 10 procent boven of onder de nominale spanning; voor standaard USB-A-poorten van 5V betekent dat een cut-off voltage van 4,5V. De meeste powerbanks hebben een overcurrent protection, die bij een te hoge stroom simpelweg de spanning op een poort afsluit. We meten op de USB-A-poorten de maximale stroomsterkte bij alle ondersteunde spanningen en bij USB-C-poorten meten we eveneens de ondersteunde spanningen en stroomsterktes, zoals bij 5, 9, 12, 15 en 20V. Ook van die spanningen noteren we, als ze geleverd kunnen worden, de maximale stroomsterkte. De overige gegevens die we noteren, zoals formaat, volume, capaciteit per volume of gewicht en maximale vermogens, zijn afgeleiden van de metingen in combinatie met de specificaties.

Resultaten: gemeten capaciteit

Onze eerste controle is of de opgegeven capaciteit ook de daadwerkelijke capaciteit van de powerbank is. Soms komt de gemeten capaciteit niet helemaal overeen met wat de fabrikant opgeeft. Een kleine afwijking kan er natuurlijk altijd inzitten, maar zoals je in onderstaande tabel ziet, is de ene 20.000mAh de andere 20.000mAh niet. We meten de capaciteit door de powerbanks te ontladen met een spanning van 5V en 2A. We rekenen de capaciteit ook om naar de spanningsonafhankelijke wattuur, zodat je ook kunt berekenen hoe lang je accu het bij andere vermogens uit zou houden. Daarbij is de daadwerkelijk geleverde capaciteit gebruikt, zoals door onze meter berekend. De Fuel Series 5 van Xtorm is met een opgegeven capaciteit van 27.000mAh en een daadwerkelijk gemeten capaciteit van bijna 21Ah met kop en schouders de grootste powerbank. Met zijn celspanning van 3,7V komt de opgegeven capaciteit neer op 99,9Wh, nog net binnen de grens (100Wh) van wat je in het vliegtuig mag meenemen. Onze gemeten capaciteit komt, uniek voor wat we getest hebben, zelfs iets boven de opgegeven capaciteit uit. De Anker Powercore 26800 en Ugreen-powerbank leveren ook iets meer dan de rest, maar bijvoorbeeld de Xtorm Titan en Anker 737 lijken niet daadwerkelijk grotere accu's te hebben dan gewone 20.000mAh-powerbanks, ook al staat er 24.000mAh op de doos. Uitgaande van een celspanning van 3,7V - in sommige gevallen wijkt de gespecificeerde spanning af: in die gevallen rekenen we met de afwijkende spanning van 3,6V of 3,85V - kunnen we de verschillen tussen opgegeven en gemeten capaciteit uitrekenen. Let wel dat dit gemeten is aan steeds een enkele powerbank; er kan variatie tussen de ingekochte accucellen zijn en we weten niet hoe oud de powerbanks zijn als ze bij ons in het testlab komen. Met een steekproef van n=1 durven we geen enorm harde conclusies te trekken over die cijfers. Hoewel we om bovenstaande redenen onderlinge verschillen van enkele procenten niet significant genoeg vinden om harde conclusies te trekken, zien we we dat sommige powerbanks amper tot 80 procent van de opgegeven capaciteit komen. Het gros wijkt echter 'slechts' ruim 10 procent af, wat door variatie in de powerbanks en verliezen in de elektronica van de powerbanks en de meetkabels veroorzaakt kan worden.

Capaciteit per volume en gewicht

Als je met vakantie gaat en altijd moeite hebt om je koffer door de weging te laten komen of om hem dicht te krijgen, is het zaak een powerbank uit te zoeken die zoveel mogelijk capaciteit levert in een zo klein of licht mogelijke behuizing. Daartoe delen we het aantal gemeten watturen van een powerbank door het gewicht en door het volume van de powerbank. De Anker Powercores leveren de meeste capaciteit voor hun gewicht en volume, gevolgd door de INIU B5. Ook de RealPower is relatief klein voor zijn capaciteit.

Opladen en passthrough

Voordat we kijken naar de daadwerkelijke prestaties van de powerbanks bij het opladen van je apparaten, meten we hoelang het eigenlijk duurt om de powerbank zelf op te laden. Een lege powerbank is immers op zijn best een paperweight. We kijken daarbij hoe snel je je powerbank vol krijgt met een halfuurtje laden: handig als je net voordat je weg moet pas aan je powerbank denkt. Dat meten we met een lege powerbank, zodat het laden op maximale snelheid plaatsvindt. De laadsnelheid neemt echter af naarmate je powerbank voller raakt, dus we meten ook hoelang het duurt om je powerbank helemaal vol te krijgen. En om kleine en grote powerbanks onderling te vergelijken, rekenen we ook de laadtijd per Ah en Wh uit; een grote powerbank duurt immers meestal langer om op te laden dan een kleintje. Met grote marge is de Essager PB187 de beste powerbank voor vergeetachtige mensen. In een halfuur is de PB187 al bijna vol, maar de laatste 20 procent duren wel relatief lang. Pas anderhalf uur later kan de Essager geen pap meer zeggen. Wil je altijd met een volledig opgeladen powerbank op pad - en om geen dood gewicht mee te slepen lijkt dat de slimste optie - dan is de Anker 737 de beste. Die is met een goed uur volledig opgeladen. Ook de Ugreen-powerbank laadt enorm snel op; met vijf minuutjes heb je al aardig wat prik erin. Aan de andere kant van het spectrum zitten powerbanks als de Intenso XS20000, Belkin 20000 en Trust Primo, die je een nacht moet laden om ze vol te krijgen. Passthrough Soms is het handig om je powerbank op te kunnen laden terwijl je ook je telefoon oplaadt. Niet alle powerbanks ondersteunen deze zogeheten passthroughtechniek. In onderstaande tabel zie je welke powerbanks passthrough ondersteunen en of er bijzonderheden zijn. Naam Passthrough? Bijzonderheden Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K) Ja Info op display Anker PowerCore 26800 Nee Anker PowerCore Essential 20000 PD Nee Anker PowerCore III Sense Nee Belkin 10K PD Power Bank with Integrated Cables Ja Belkin Boost↑Charge 20000mAh Nee Belkin BoostCharge Pro Magnetic 5K ? ? Essager PB187 Power Bank 15000mAh Ja Fresh 'n Rebel Powerbank 12000 Nee Fresh 'n Rebel Powerbank 18000 Nee INIU B5 20000mAh Nee Intenso P10000 Nee Intenso PD20000 Nee Intenso XS20000 Ja Laadsnelheid omlaag MOJOGEAR Mini Evo Ja Laadsnelheid omlaag MOJOGEAR Mini XL Ja Laadsnelheid omlaag Otterbox Draadloze Powerbank 15.000 mAh Nee RealPower PB-20000PD+ Ja Laadsnelheid omlaag Re-load 10.000mAh Ja Snelheid omlaag Re-load 20.000mAh Ja Snelheid omlaag naar 4W Samsung 25W Wireless Battery Pack Ja Samsung 20Ah Battery Pack Ja Laadsnelheid omlaag Trust 65W USB-C Laptop Powerbank Nee Trust Magno 5000 mAh N.v.t. Slechts 1 poort Trust Pacto Powerbank 23481 Nee Trust Primo 20000mAh Eco ? Trust Primo Ultra-thin Powerbank 10000 Deels Volgorde: eerst device laden, dan powerbank Ugreen 145W Power Bank for Laptop Ja Varta Energy 20000 Nee Varta Fast Energy 20000 Nee Varta Energy 10000 Deels Volgorde: eerst device laden, dan powerbank Varta Wireless Power Bank 20.000 Ja Snelheid omlaag Varta Wireless Power Bank 10.000 Ja Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000 Ja Xiaomi 20000 Redmi Fast Power Bank Ja Xiaomi Redmi Power Bank 10000 mAh 10W Fast Charging Ja Laadsnelheid omlaag Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 20.000mAh Ja Laadsnelheid omlaag Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 10.000mAh Ja Laadsnelheid omlaag Xtorm Fuel Series 5 Powerbank 10.000mAh Ja Laadsnelheid omlaag Xtorm Fuel Series 5 Laptop Powerbank 27.000mAh Ja Xtorm 60W Titan Power Bank Ja Xtorm Rugged Power Bank 10.000 Ja

Maximale stroomsterkte

Voor de prestaties die we met de computerized battery analyzer of CBA meten, beginnen we met de maximale stroomsterkte die de diverse poorten kunnen leveren. Dat doen we voor alle poorten en de ondersteunde spanningen. In de praktijk testen we bij de meeste powerbanks dus de A- en C-poorten, en we doen dat met spanningen van 5, 9, 12 en 20V. Let wel: niet elke powerbank kan al die spanningen leveren, wanneer dat het geval is, ontbreken ze logischerwijs in de grafieken. Uiteraard kunnen alle powerbanks vermogen op de A-poort bij een spanning van 5V leveren. Dat is immers de basaalste combinatie van USB-voeding. De meeste powerbanks leveren (soms ruim) meer dan 3A, of 15W, op de A-poort. De Varta Wireless 20.000mAh haalt nipt het meest, met 18W, terwijl er een paar, zoals de Samsung Battery Pack en Intenso P10000, maar net boven de 2A of 10W komen. Bij hogere spanningen wordt de spoeling steeds dunner, maar de Ugreen valt hier positief op; die kan ruim 40W op de A-poort leveren. Bij de C-poort is 5V geen probleem en bij hogere spanningen zien we vooral de 'laptoppowerbanks' bovenaan verschijnen. Logisch, die moeten immers hun hoge vermogens voor laptops kunnen leveren en gebruiken daar hogere spanningen voor om de stroomsterkte niet te veel te laten stijgen. Weer is het de Ugreen 145W-powerbank die bovenaan staat, we meten een indrukwekkende 120W voordat de C-poort ermee uitscheidt. De Anker 737 moet 140W kunnen, maar gebruikt daar PD 3.1 voor, met hogere spanningen dan wij kunnen meten. Dat is de reden dat we dat laadvermogen niet kunnen reproduceren.

Maximaal geleverd vermogen

Door de stroomsterktes van de vorige pagina te vermenigvuldigen met de spanningen van de metingen, krijgen we de maximale vermogens die elke poort bij de diverse spanningen kan leveren. Let op: dat zijn niet simpelweg de stroomsterktes van de vorige pagina vermenidvuldigd met de nominale spanning: zeker bij hogere stroomsterktes kunnen powerbanks moeite hebben de spanning op het juiste niveau te houden. Er zijn geen powerbanks die heel sterk van hun gespecificeerde vermogen afwijken met hun geleverde vermogen. Een enkele powerbank wil weleens een marginaal verschil tussen beide laten zien, maar eigenlijk zijn er maar twee powerbanks die op zowel hun A- als hun C-poorten iets minder leveren dan ze beloven: de Varta Power Bank Energy 10.000 en de Anker PowerCore Essential. Beide leveren 1 of 2 watt minder dan beloofd. Aan de andere kant van het spectrum zitten powerbanks als de Essager, die op zijn USB-A- en -C-poorten flink meer levert dan beloofd, net als de Ugreen-powerbank. Ook de 20.000mAh Re-Load-powerbank en Varta Wireless 20.000 presteren iets beter dan hun specs voorspiegelen. De rest houdt zich aardig aan zijn beloften.

Ondersteunde laadmethoden

We hebben alle ondersteunde laadprotocollen op een rijtje gezet in onderstaande tabel. Die protocollen lezen we uit met met de FNB58 USB-tester. We testen de afzonderlijke uitgangen, maar omwille van de overzichtelijkheid hebben we alleen de protocollen weergegeven die door de capabelste poort, meestal de USB-C-poort, worden ondersteund. Update: op verzoek hebben we PPS-ondersteuning toegevoegd en de ondersteuning per poort uitgesplitst. De protocollen in het kort PD: Power Delivery: onderdeel van de USB-standaard. Versie 2.0 en 3.0 ondersteunen vermogens tot 100W, waarbij bij PD 3.0 de spanning optioneel (bij ondersteuning voor PPS) in kleine stapjes gevarieerd kan worden. PD 3.1 ondersteunt vermogens tot 240W.

PPS: Programmable Power Supply, onderdeel van Pover Delivery 3.x

PDO: Power Delivery Objects, het aantal combinaties van spanningen en stroomsterktes dat ondersteund wordt, bijvoorbeeld 12V met maximum van 3A.

Apple (Fast Charge) 2.4: Apples standaard voor snelladen met 2,4A (bij 5V), maar in de praktijk wordt dat meestal 9,4W. Nieuwe Apple-apparaten ondersteunen ook USB Power Delivery.

BC 1.2: de Battery Charging 1.2-standaard werd al in 2010 gedefinieerd als methode om apparaten meer dan de 5W van een USB 2.0-poort te bieden. DCP in de standaard staat voor Dedicated Charging Port.

Samsung AFC: Samsungs afkorting voor Adaptive Fast Charging-protocol.

Huawei FCP: de Huawei-evenknie van het FastCharge Protocol, maximaal 18W.

Huawei SCP: Huaweis SuperCharge Protocol, maximaal 22,5W.

QC 2.0: Qualcomm Quick Charge versie 2.0, vermogens tot 18W.

QC3.0: Qualcomm Quick Charge versie 3.0, vermogens tot 36W. Het vermogen is afhankelijk van de spanning.

QC4.0: Qualcomm Quick Charge versie 4.0, vermogens tot 100W.

QC5.0: Qualcomm Quick Charge versie 5.0, vermogens tot meer dan 100W. geen van de geteste powerbanks ondersteunt QC5; daarom verwijderd uit tabel.

geen van de geteste powerbanks ondersteunt QC5; daarom verwijderd uit tabel. VOOC/DASH/WARP. VOOC is van OPPO en Warp is de opvolger van Dash, beide van OnePlus.

SuperVOOC: laadprotocol voor OPPO-telefoons, vermogens tot 65W. geen van de geteste powerbanks ondersteunt SuperVOOC; daarom verwijderd uit tabel.

geen van de geteste powerbanks ondersteunt SuperVOOC; daarom verwijderd uit tabel. PE+ 1.1: snellaadprotocol van MediaTek. Pump Express 1+ werkt met vaste spanningen van 5, 7, 9 of 12V en maximaal 3A (maximaal 36W dus).

PE+ 2.0: snellaadprotocol van MediaTek. Pump Express 2.0 werkt met variabele spanningen van 5 tot 20V, en opnieuw maximaal 3A (60W maximaal dus). Powerbank Poort PD PPS PDO Apple BC 1.2 Samsung AFC Huawei FCP Huawei SCP QC 2.0 QC3.0 QC4.0 VOOC/

DASH/

WARP PE+ 1.1 / 2.0 Anker 737 Power Bank C

C

A C 105W PD3.0

C 105W PD3.0

A Nee 3,3 - 21VB 3A

3,3 - 21VB 3A

Nee 6

6

nvt Nee

Nee

5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee

9V

9V 5V / 9V Nee 5V / 9V / 12V 12,16V

12,20V

12,06V Ja

Ja

Nee Nee Nee Anker PowerCore 26800 A

A

A Nee Nee nvt 5V 2,4A

Nee

Nee DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Anker PowerCore Essential 20000 PD C

A PD3.0 18W

Nee Nee 3 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V Nee

5V / 9V Nee 5V / 9V

5V / 9V / 12V 9,27V

12,31V Ja

Nee Nee Nee Anker PowerCore III Sense 20K C

A

A PD3.0 20W

Nee

Nee geen detectie nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee

9V / 12V

Nee Nee

5V / 9V / 12V

Nee Nee Nee

5V / 9V / 12V

Nee Nee

12,11V

Nee Ja

Nee

Nee Nee Nee

Ja

Nee Belkin 10K PD Power Bank with Integrated Cables C PD3.0 18W nee 3 5V 0,5A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Belkin Boost Charge 10000mAh C

A C PD3.0 18W

A Nee Nee

Nee 3

nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Belkin Boost Charge Power Bank 20K C

A C alleen ingang

A Nee Nee nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Belkin BoostCharge Pro Magnetic 5K C PD3.0 12W Nee 1 5V 1,0A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Essager PB187 C PD3.0 65W ? ? 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,3V - 5,5V 25W 5V / 9V / 12V 11,98V Ja Nee Nee Fresh 'n Rebel Powerbank 12000 C

A PD3.0 22W

Nee 5 - 5,9V 3A 5 - 11V 2A

Nee 5

nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 12,03V

12,03V Ja

Nee Nee Ja Fresh 'n Rebel Powerbank 18000 C

A

A PD3.0 22W

Nee

Nee 5 - 5,9V 3A 5 - 11V 2A 5 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V

Nee

9V / 12V 5V / 9V / 12V

Nee

5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 12,10V Ja

Nee

Nee Nee Ja INIU B5 C

A

A C PD 3.0 22W

A Nee

A Nee 5 - 5,9 3A / 5 - 11V 2A 5 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V

Nee

Nee 5V / 9V / 12V

Nee

Nee 3,4V - 12V 25W

Nee

Nee 5V / 9V / 12V

Nee

Nee

Nee Nee Nee

Nee Intenso P10000 C

A C detecteert niet

Nee Nee nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Intenso PD20000 C

A PD 3.0 22W

Nee 3,3 - 11V 2A 4 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 12,08V

12,09V Ja

Nee Nee Ja Intenso XS20000 C

A C-poort detecteert niet

A Nee nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Mojogear Mini Evo C

A PD3.0 22W

Nee 5 - 5,9V 3A / 5 - 11V 2A 5 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,4V - 5,5V 25W 5V / 9V / 12V 12,16V Ja

Nee Nee

Ja Ja Mojogear Mini XL C

A

A C PD3.0 20,16W

A Nee

A Nee Nee 3 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V 5V / 9V Nee 5V / 9V / 12V 12,09V

12,09V

12,09V Ja

Nee

Neee Nee Ja Otterbox Draadloze Powerbank 15.000mAh C

A C PD3.0 18W

A Nee Nee 3 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 12,01V

12,0V Ja

Nee Nee Nee

Ja RE-LOAD Powerbank 10.000mAh PD C

A

A C PD3.0 22W

A Nee

A Nee 5 - 5,9V 3A / 5 - 11V 2A 5 5V 2,4A

5V 0,5A

5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V

Nee

9V / 12V 5V / 9V / 12V

Nee

5V / 9V / 12V 3,5V - 12V 25W

Nee

3,4 - 12V 25W 5V / 9V / 12V

Nee

5V / 9V / 12V 11,99V

Nee

12,00V Ja

Nee

Nee Nee Ja RE-LOAD Powerbank 20.000mAh PD C

A

A C PD3.0 22W

A Nee

A Nee 3,3 - 11v 2a

Nee

Nee 4

nvt

nvt 5V 2,4A

5V 05,A

5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V

Nee

9V / 12V 5V / 9V / 12V

Nee

5V / 9V / 12V 3,4V - 5,5V 25W

Nee

3,4V - 5,5V 25W 5V / 9V / 12V

Nee

5V / 9V / 12V 12,10V

Nee

12,04V Ja

Nee

Ja Ja

Nee

Ja Ja RealPower PB-20000PD+ C

A

A C PD3.0 19,8W

A Nee

A Nee Nee 3 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V 5V / 9V Nee 5V / 9V / 12V 12,07V Ja

Nee

Nee Nee Ja Samsung 20.000mAh Battery pack C

C

A C PD3.0 30,25W

C PD3.0 30,25W

A Nee 3,3 - 5,9V 3A / 3,3 - 11V 2,75A

3,3 - 5,9V 3A / 3,3 - 11V 2,75A 6

6 Nee DCP 5V 1,5A 9V / 12V Nee Nee 5V / 9V / 12V Nee Ja

Ja

Nee Nee Nee Samsung 25W Wireless Battery Pack C

C C PD3.0 30,25W

C PD3.0 30,25W 3,3 - 55,9V 3A / 3,3 - 11V 2,75A 4 Nee DCP 5V 1,5A 9V / 12V Nee Nee 5V / 9V / 12V Nee Ja Nee Nee Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000 C

A Niet kunnen testen Trust 65W USB-C Laptop Powerbank C

A PD3.0 65W

A Nee Nee 6 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee

9V / 12V Nee

5V / 9V / 12V Nee Nee

5V / 9V / 12V Nee

12,23V Ja

Nee Nee Nee Trust Magno 5000mAh C Powerbank werkte niet samen met FNB58 USB-tester Trust Primo Powerbank 20.000mAh C

A

A Niet kunnen testen Trust Primo Ultra-thin Powerbank 10000 C

A

A Nee 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ugreen 145W Power Bank for Laptop C

C

A PD3.0 105W

PD3.0 65W

Nee 3,3 - 21V 3A

3,3 - 21V 3A 6

7 5V 2,4A

Nee

5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,3v - 5,5V 25W

5V - 10V 20W

5V - 10V 20W 5V / 9V / 12V 11,80V

12,08V

12,08V Ja

Ja

Nee Nee Nee Varta Energy 20000 (A-poort) C

A

A C detecteert niet

A Nee

A Nee Nee nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Varta Fast Energy 20000 C

A

A C detecteert niet

A Nee

A Nee Nee nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V 5V / 9V Nee 5V / 9V / 12V 12,09V Nee

Ja Nee Ja Varta Power Bank Energy 10000 C

A

A C detecteert niet

A Nee

A Nee Nee nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Varta Wireless Power Bank 10.000 C

A

A PD3.0 18W

Nee

Nee Nee 1 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V

9V / 12V

9V 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 11,93V Ja

Nee

Nee Nee Nee Varta Wireless Power Bank 20.000 C

A

A C PD3.0 22W

A Nee

A Nee 3,3 - 11V 2A 4 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 11,93V

11,93V

11,92V Ja

Nee

Nee Nee Nee Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank C

A

A Nee 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V 5V / 9V / 12V Nee 5V / 9V / 12V 12,18V Nee Nee Nee Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000 C PD3.0 45W 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V 3,6V - 12,0V 30W 5V / 9V / 12V 20,08V Nee Nee Nee Xiaomi Redmi Power Bank 10.000mAh 10W Fast Charging C

A

A Nee 5V 2,4A DCP 5V 1,5A Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 10.000mAh C PD3.0 22W 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,4V - 5,5V 25W 5V / 9V / 12V 12,16V Ja Nee Ja Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 20.000mAh C

A PD3.0 22W

Nee 5 - 5,9V 3A 5 - 11V 2A 5 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,4V - 5,5V 25W 5V / 9V / 12V 12,09V

12,10V

12,10V Ja

Nee

Nee Nee Ja Xtorm Fuel Series 5 10.000mAh C

A

A PD3.0 22W

Nee

Nee Nee

5 -5,9V 3A / 5 - 11V 2A

Nee nvt

5

nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,4V - 12V 25W 5V / 9V / 12V 12,11V

12,13V

12,12V Nee

Ja

Nee Nee Ja Xtorm Fuel Series 5 20.000mAh C

C

A C PD3.0 37,6W

C PD3.0 37,6W

A Nee 3,3 - 11V 3A / 3,3 - 16V 2,25A

3,3 - 11V 3A / 3,3 - 16V 2,25A

Nee 7

7

nvt 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V

Nee

9V / 12V 5V / 9V / 12V

Nee

5V / 9V / 12V 3,3V - 10V 25W

Nee

3,3V - 10V 25W 5V / 9V / 12V

Nee

5V / 9V / 12V 12,01V

Nee

11,92V Ja

Nee

Nee Nee

Nee

Ja Nee Xtorm Fuel Series 5 27.000mAh C

C

A C PD3.0 33W

C PD3.0 67W

A nee 3-3 - 20-.3 3A

3,3 - 5,9 3A

Nee 3

7

nvt 5V 2,4A

Nee DCP 5V 1,5A 9V

9V / 12V

9V / 12V 5V / 9V

9V / 9V / 12V

5V / 9V / 12V 3,4V - 12V 20W

5,0V - 10W 20W 5V / 9V

5V / 9V / 12V

5V / 9V / 12V 9,04V

12,26V

11,54V Ja

Ja

Nee Nee Ja

Nee Xtorm Rugged Power Bank 10.000 C

A

A C 18W

A Nee

A Nee Nee 3

5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V

5V / 9V Nee 5V / 9V / 12V 12,11V

12,11V

12,10V Ja

Nee

Nee Nee Ja Xtorm 60W Powerbank - Titan C

C

C PD3.0 36,3W

PD3.0 36,3W

PD3.0 60,0W 3,3 - 11 2A / 3,3 - 16V 2A

3,3 - 11 2A / 3,3 - 16V 2A

3,3 - 11 2A / 3,3 - 16V 3A 7

7

7 5V 2,4A

5V 2,4A

5V 0,5A DCP 5V 1,5A 9V / 12V

9V / 12V

Nee 9V / 12V

5V / 9V / 12V

5V / 9V / 12V 3,4V - 12V 20W

3,4V - 12V 20W

Nee 5V / 9V / 12V

5V / 9V / 12V

Nee 19,96V

19,96V

Nee Ja

Ja

Ja Nee Ja

Ja

Nee Sorteerbare tabel

Vergelijkingstabel specificaties

In onderstaande tabel zetten we de specificaties van de geteste powerbanks op een rij. We hebben daarbij de opgegeven gewichten nagemeten en de kabeltjes opgemeten. In de laatste kolom vind je informatie over de verpakking; gebruikt de fabrikant alleen papier en karton, of bevat de verpakking ook plastic? Powerbank Capaciteit Poorten en vermogens Meegeleverde kabels Gewicht Afmetingen (in mm) Volume Verpakking Prijs Anker 737 Power Bank 24000mAh 1x A (18W)

2x C (140W) C-C-kabel (60cm) 626g 156*55*47 404cm³ Karton met plastic, hoesje € 82,49 Anker PowerCore 26800 26800mAh 3x A (15W)

2x Micro-B (laden, 20W samen) 2x B-Micro-kabel 495g 180*82*22 323cm³ Karton met plastic insert € 91,95 Anker PowerCore Essential 20000 PD 20000mAh 1x A (18W)

1x C (18W laden, 20W leveren) C-C-kabel (60cm) 341g 162*74*25 300cm³ Karton met plastic Onbekend Anker PowerCore III Sense 20K 20000mAh 2x A (18W)

1x C (18W laden, 20W leveren) C-C-kabel (60cm) 353g 158*74*20 235cm³ Karton met plastic Onbekend Belkin 10K PD Power Bank with Integrated Cables 10000mAh 1x A (18W)

1x C (18W, bidirectioneel) Vaste kabels (13cm) 241g 156*73*17 194cm³ Karton met plastic insert € 44,95 Belkin Boost↑Charge 10000mAh 10000mAh 1x A (12W)

1x C (18W, bidirectioneel) C-C-kabel (15cm) 251g 144*75*18 177cm³ Karton met plastic insert Onbekend Belkin BoostCharge Power Bank 20K 20000mAh 2x A (15W)

1x C (15W alleen laden) A-C-kabel (20cm) 412g 152*78*28 330cm³ Karton Onbekend Belkin BoostCharge Pro Magnetic 5K 5000mAh 1x C (15W

Qi2 (7,5W) C-C-kabel (100cm) 139g 94*64*17 150cm³ Karton Onbekend Essager PB187 15000mAh 1x A (18W)

2x C (60W laden, 65W leveren) C-C-kabel ingebouwd 342g 124*65*31 248cm³ Onbekend Fresh 'n Rebel Powerbank 12000 12000mAh 1x A (18W)

1x C (20W) A-C-kabel (20cm) 260g 126*64*21 169cm³ Karton met plastic € 24,99 Fresh 'n Rebel Powerbank 18000 18000mAh 1x A (18W)

1x C (ingang, 20W

1x C (uitgang, 18W) A-C-kabel (20cm) 380g 144*76*24 263cm³ Karton met plastic € 45,99 INIU BI-B5 20000mAh 2x A (22,5W)

1x C (20W) C-C-kabel 351g 134*71*25 263cm³ Karton Onbekend Intenso P10000 10000mAh 2x A (11W)

1x C (10W, alleen laden)

1x Micro-B (10W, alleen laden) A-C-kabel (46cm) 225g 140*69*15,5 238cm³ Karton met plastic insert Onbekend Intenso PD20000 20000mAh 1x A (18W)

1x C (20W)

1x Micro-B (input, 10W) C-C-kabel (45cm) 389g 137*72*29 286cm³ Karton € 27,21 Intenso XS20000 20000mAh 1x A (15W)

1x C (12W laden, 15W leveren)

1x Micro-B (input, 10W) A-C-kabel 371g 128*70*25 226cm³ Karton € 20,29 MOJOGEAR Mini Evo 10000mAh 1x A (22,5W)

1x C (18W) A-C-kabel (20cm) 175g 79*56*25 111cm³ Karton met plastic insert € 26,95 MOJOGEAR Mini XL 20000mAh 2x A (18W)

1x C (18W)

1x Micro-B (input, 18W) A-C-kabel (20cm) 397g 138*68*27 253cm³ Karton met plastic insert € 29,95 Otterbox Draadloze Powerbank 15.000 mAh 15000mAh 1x A (18W)

1x C (18W)

Qi (10W) A-C-kabel (15cm) 347g 146*73*24 260cm³ Karton Onbekend RE-LOAD Powerbank 10.000mAh PD 10000mAh 2x A (18W en 10W)

1x C (22W laden, 18W leveren)

1x Micro-B (10W alleen laden) A-C-kabel (20cm) 220g Plastic blister Onbekend RE-LOAD Powerbank 20.000mAh PD 20000mAh 2x A (18W)

1x C (18W) A-C-kabel (20cm) 404g Plastic blister Onbekend RealPower PB-20000PD+ 20000mAh 2x A (20W)

1x C (18W)

1x Micro-B (input, 11W) A-C-kabel 357g 120*70*26 218cm³ Karton € 38,15 Samsung 25W Wireless Battery Pack 10000mAh 2x C (25W) C-C-kabel (30cm) 254g 154*72*15,3 170cm³ Karton, plastic hoesje Onbekend Samsung 20.000 mAh Battery pack 20000mAh 1x A (25W)

2x C (25W) C-C-kabel (20cm) 395g 143*69*25 252cm³ Karton, plastic hoesje Onbekend Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000 20000mAh 1x A (12W)

1x C PD (88W; 60W opladen) C-C-kabel (50cm) 538g 175,6*79,6*23,0 321cm³ € 53,51 Trust 65W USB-C Laptop Powerbank 20000mAh 1x A (18W)

1x C (65W) C-C-kabel (50cm) 455g 150*75*28 315cm³ Karton Onbekend Trust Magno 5000 mAh 5000mAh 1x C (15W) A-C-kabel 133g 94*65*15 92cm³ Karton € 32,90 Trust Primo Powerbank 20.000 mAh eco 20000mAh 2x A (12W)

1x Micro-B (10W, alleen laden)

1x C (15W) B-Micro-kabel (32cm) 429g 161*80*23 293cm³ Karton € 23,- Trust Primo Ultra-thin Powerbank 10000 10000mAh 2x A (12W)

1x C (15W) B-Micro-kabel (25cm) 230g 138*72*15 149cm³ Karton Onbekend Ugreen 145W Power Bank for Laptop 20000mAh 1x A (18W)

2x C (65W laden, 100W + 45W leveren) C-C-kabel (50cm) 503g 160*81*27 345cm³ Karton met plastic zakje € 58,26 Varta Energy 20000 20000mAh 2x A (12W)

1x C (15W)

1x Micro-B (10W, alleen laden) A-C-kabel (57cm) 438g 157*78*22 275cm³ Karton met plastic insert € 26,07 Varta Fast Energy 20000 20000mAh 2x A (12W)

1x C (15W)

1x Micro-B (10W, alleen laden) A-C-kabel (57cm) 438g 157*78*22 275cm³ Karton met plastic insert Onbekend Varta Energy 10000 10000mAh 2x A (18W QC3)

1x C (18W PD)

1x Micro-B (10W, alleen laden) A-C-kabel (57cm) 233g 139*72*15 150cm³ Plastic blister € 17,38 Varta Wireless Power Bank 10.000 10000mAh 2x A (18W)

1x C (18W)

1x Qi (10W) C-C-kabel 228g 158*78*15 183cm³ Karton met plastic € 28,99 Varta Wireless Power Bank 20.000 20000mAh 2x A (20W)

1x C (20W)

1x Qi (10W) C-C-kabel 436g 160*79*24 303cm³ Karton € 35,54 Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000 20000mAh 2x A (22,5W)

1x C (40W) C-C-kabel (50cm) 455g 154*74*28 319cm³ Karton Onbekend Xiaomi 20000 RedMi Fast Power Bank 20000mAh 2x A (18W)

1x C (18W, alleen laden)

1x Micro-B (12W, alleen laden) B-Micro-kabel (33cm, flat) 440g 155*74*28 316cm³ Karton, plastic hoesje € 17,30 Xiaomi Redmi Power Bank 10000 mAh 10W Fast Charging 10000mAh 2x A (12W)

1x C (11W, alleen laden)

1x Micro-B (11W, alleen laden) B-Micro-kabel 240g 151*74*15 167cm³ Karton € 32,09 Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 10.000mAh 10000mAh 2x A (15W)

1x C (20W / 18W (op)laden) A-C-kabel (32cm) 219g 136*71*15 145cm³ Karton met plastic insert Onbekend Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 20.000mAh 20000mAh 2x A (18W QC3)

1x C (20W PD) A-C-kabel (32cm) 382g 136*71*26 252cm³ Karton met plastic insert Onbekend Xtorm Fuel Series 5 10.000mAh 10000mAh 1x A (22,5W)

1x C (18W laden en leveren)

1x C (20W) C-C-kabel (30cm) 237g 136*71*15 145cm³ Karton € 36,78 Xtorm Fuel Series 5 20.000mAh 20000mAh 1x A (22,5W)

2x C (35W) C-C-kabel (30cm) 380g 143*77*28 308cm³ Karton € 59,60 Xtorm Fuel Series 5 27.000mAh 27000mAh 1x A (22,5W)

2x C (67W) C-C-kabel (30cm) 598g 168*83*33 460cm³ Karton € 79,- Xtorm 60W Powerbank - Titan 20000mAh 1x C (60W)

2x C (30W) C-C-kabel (15cm) 612g 192*90*27 467cm³ Karton Onbekend Xtorm Rugged Power Bank 10.000 10000mAh 2x A (18W)

1x C (18W (op)laden) A-C-kabel (32cm) 295g 114*89*25 254cm³ Karton met plastic € 69,95 Sorteerbare tabel

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