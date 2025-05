Begin juli hebben we voor de derde keer een round-up van powerbanks gepubliceerd. Collega Tomas wilde daar niet op wachten en kocht daags voor de test zelf een powerbank voor zijn vakantie. Hij was zo vriendelijk die door ons testlab te laten testen en hoewel we geen losse powerbanks reviewen, willen we de resultaten van dit specifieke model toch graag met onze lezers delen.

De powerbank in kwestie is een Essager Power Bank 15000mAh, met nog vrijwel alle overige specs ook in de naam. Gezien die laatste eigenschap kun je een wilde gok doen waar de powerbank gekocht werd. Inderdaad: AliExpress. Op papier leek het een perfecte deal: een redelijke capaciteit van 15000mAh, ondersteuning voor power delivery met 65W laadvermogen en ook nog eens een prima prijs van (op het moment van kopen) slechts 34 euro.

De shoplisting van de Essager 15000mAh-powerbank

De powerbank

De Essager PB187, zoals dit model in onze PriceWatch te boek staat, is voorzien van een ingebouwde USB-C-kabel die ook als hengsel dient. Daarmee kun je andere apparaten of de powerbank zelf opladen. Er zijn ook een gewone USB-C-poort, die eveneens voor laden en opladen gebruikt kan worden, en een USB-A-poort, die alleen gebruikt kan worden om andere apparaten te laden. Een schermpje met een melding van de resterende accucapaciteit, die je activeert via een grote knop, maakt de in- en outputs compleet. Essager claimt 65W Power Delivery, maar ondersteunt ook QC2, 3 en 4, SCP, FCP, PPS en AFC als protocollen.

Powerbank PD Apple BC 1.2 Samsung AFC Huawei FCP Huawei SCP QC 2.0 QC3.0 QC4.0 QC5.0 VOOC/

DASH/

WARP Super

VOOC PE+ 1.1 PE+ 2.0 Essager PD187 15000mHa PD3.0 65W 5V 2,4A DCP 5V 1,5A 9V / 12V 5V / 9V / 12V 3,3V - 5,5V 25W 5V / 9V / 12V 11,95V Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Niets is wat het lijkt?

Voordat Tomas op vakantie ging, mochten we de powerbank dus even testen en de resultaten mochten er zijn. Totdat we bij de laatste test kwamen, baalde ik er enorm van dat we deze powerbank niet in de round-up hadden meegenomen. Dit leek namelijk een absolute winnaar. Dat is het mogelijk nog steeds, maar de fabrikant bleek niet helemaal eerlijk te zijn geweest over de specificaties.

Laten we eerst eens naar de laadvermogens kijken; de Essager ondersteunt zo ongeveer elk protocol en haalt imposante resultaten.

Dat zijn allemaal klinkende cijfers; op elke poort en bij elke spanning levert de Essager een hoop vermogen en meestal laat hij de andere powerbanks met gemak achter zich.

Dan rijst de vraag natuurlijk: als je de powerbank zo snel leegtrekt, is hij dan ook weer lekker vlot opgeladen?

Ook die vraag kunnen we met een volmondig 'ja' beantwoorden. In een halfuur blaas je de powerbank voor tachtig procent vol en in minder dan twee uur is ook de laatste twintig procent gevuld. Op dit moment begint er iets niet helemaal lekker te voelen. Die powerbank is wel heel snel vol, veel te snel voor een capaciteit van 15.000mAh en trouwens ook al bizar snel voor een kleinere.

De ontlaadtest

Tijd om de ontlaadtest erbij te pakken. Daarbij ontladen we de powerbank bij een vaste stroomsterkte van 2A en een spanning van 5V, oftewel 10W. Door simpelweg de tijd die de ontlaadtest erover doet, te vermenigvuldigen met het ontlaadvermogen, weten we hoeveel wattuur de powerbank kan leveren. Delen we dat door de ontlaadspanning, dan krijgen we het aantal milliampère-uur dat de powerbank kan leveren. Overigens rekent onze software dit netjes met de daadwerkelijk gemeten spanning uit, mocht je dit zelf willen narekenen.

Die 15.000mAh bljkt dus tot onze teleurstelling schromelijk overdreven. We hebben de ontlaadtest een paar keer herhaald, omdat we dachten een fout gemaakt te hebben, maar we moeten toch echt concluderen dat de 15.000mAH-powerbank stiekem gewoon een 10.000mAh-powerbank is. Dat maakt de overige prestaties er niet minder op natuurlijk, maar om nu te zeggen dat het vertrouwen in een product schept? Inmiddels is ongetwijfeld ook duidelijk waarom we in de benchmarks vrijwel alle grotere 20.000mAh-powerbanks weggelaten hebben; daar komt dit exemplaar niet bij in de buurt. Een vergelijking met gewone 10.000mAh-powerbanks leek ons veel eerlijker.

De originele listing van de powerbank staat nog op AliExpress, en ook andere Essager-powerbanks en -laders zijn via de Flagship-store te koop. In hoeverre die wel doen wat ze beloven, is uiteraard niet bekend. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat een wederverkoper (al kocht Tomas de powerbank via de Essager Flagship Store) de boel een beetje gefopt heeft of dat het een toevallige misser betreft. We vonden deze ervaring hoe dan ook opmerkelijk genoeg om er deze korte review aan te wijden, al is het maar als anekdotische waarschuwing.