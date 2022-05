Of het Ibiza, Frankrijk of uiteindelijk toch een camping in Drenthe wordt, veel Nederlanders zijn ondanks alle onzekerheid van plan in de komende weken met vakantie te gaan. En lang niet altijd is op de vakantiebestemming overal een stopcontact aanwezig, terwijl je jouw telefoon, actioncam en e-reader natuurlijk wel van stroom voorzien wilt houden. Een powerbank biedt dan uitkomst.

Met de zomer voor de deur, of al begonnen, en bovendien met veel coronarestricties versoepeld, gaan we weer massaal de deur uit. Hoe makkelijk vergeten we de gemakken van thuis en zien we de grote buitenwereld door een roze bril? Thuis had je altijd een telefoon- of laptoplader. Onderweg, op de camping, bij het zwembad, in het bos of op een wandelpad in de bergen: nergens zijn stopcontacten te vinden.

Tijd om je powerbank dus weer van de zolder te halen, maar met zo lang thuiszitten is niet alleen je accu hopeloos leeggelopen, ook de aansluitingen blijken niet meer in staat je apparaten optimaal op te laden. Inmiddels is je telefoon en je laptop immers voorzien van een USB Type-C-poort, met snellaadmogelijkheden om je apparaat in korte tijd op te laden. Tijd voor een nieuwe powerbank dus, zodat je daadwerkelijk van de moderne laadmogelijkheden van je telefoon gebruik kunt maken. Dan rijst de vraag: welke moet je kopen?

In deze round-up kijken we naar dertien powerbanks met een capaciteit van 20.000mAh van diverse fabrikanten. Welke powerbank levert wat op de doos beloofd wordt, wat is de daadwerkelijke capaciteit en laadsnelheid van je powerbank, en welke levert de meeste waar voor zijn geld?