We hebben opnieuw gekeken naar de maximale capaciteit van de powerbanks, het vermogen dat ze op de diverse poorten kunnen leveren en hoe snel je ze weer kunt opladen. De capaciteiten hebben we ditmaal niet op 20Ah gefixeerd, maar we hebben ook enkele kleinere powerbanks van 10Ah meegenomen. We beginnen op de volgende pagina met een korte beschrijving van de geteste modellen.

Vorig jaar hebben we een bakkersdozijn powerbanks getest en we verwijzen je graag terug naar die round-up. Niet alle powerbanks die we toen in huis hadden, zijn nu nog te koop, dus we hebben de populairste powerbanks die onlangs zijn uitgekomen én goed verkrijgbaar zijn, gekocht en getest. We combineren de testresultaten met de resultaten van de vorige round-up, voor zover modellen daarvan nog verkrijgbaar zijn.

Nu Schiphol overspoeld wordt met vakantiegangers, de festivals welig tieren en we weer massaal eropuit gaan, kun je je tas weer vullen met accessoires voor je digitale nomadenbestaan. Een van de eerste dingen die je daar ongetwijfeld instopt, is een oplader voor je telefoon. Maar wat als je een tijdje zonder stopcontact zit en toch naarstig fotografeert, navigeert, video's maakt en sociale media bijhoudt? Een powerbank om je telefoon in leven te houden, is dan een uitkomst.

Van de Rugged-serie hebben we vorig jaar de 20Ah-versie getest, die overigens nog steeds prima verkrijgbaar is. Voor deze test nemen we ook de 10Ah-versie, ofwel de XR101, mee. Uiterlijk is die zeer vergelijkbaar, alleen is de powerbank wat korter, maar de breedte en hoogte zijn identiek. Ook heeft de XR101 net als de XR102 een ingebouwd zaklampje en is de powerbank stof- en waterdicht conform IP65. Er zijn twee USB-A-uitgangen van maximaal 18W en een bidirectionele USB-C-poort voor in- en output van maximaal 18W. Gezamenlijk leveren de poorten maximaal 15,5W, maar afzonderlijk 18W. Een USB-A-naar-C-kabeltje van 32cm wordt weer meegeleverd.

Het grote broertje van de Fuel Series 4 namen we vorig jaar mee in de vergelijking. Die 20Ah-powerbank is inmiddels bijna niet meer te koop, maar de 10Ah-versie is nog volop verkrijgbaar. Die FS401 heeft een bidirectionele USB-C-poort, waarmee je de powerbank en andere apparaten oplaadt met respectievelijk 20 en 18W. De twee USB-A-poorten ondersteunen QuickCharge of gewoon laden en doen dat met maximaal 3A over 5V, goed voor 15W dus. Gezamenlijk kunnen de drie uitgangen 20W leveren. Een USB-A-naar-C-kabeltje van 32cm wordt meegeleverd.

De Redmi-powerbank heeft twee uitgangen en twee ingangen. De uitgangen, standaard USB-A-poorten, leveren ieder maximaal 2,4A of gezamenlijk 2,6A. Apparaten die weinig stroom vragen, kun je met twee drukken op de knop om het accuniveau te checken, gedurende twee uur laden. Dit moet helpen om de poort ingeschakeld te houden om lowpowerapparaten te kunnen laden. Bij veel powerbanks gaan de poorten immers uit bij geringe vraag. Opladen verloopt via de USB-C-poort of de Micro-USB-poort; via die eerste kun je dus geen stroom aftappen. Een laadkabel met Micro-USB-plug van 34cm wordt meegeleverd.

De Varta-powerbank namen we vorig jaar mee in de vergelijking en hij is nog goed verkrijgbaar tegen een bescheiden prijs. De USB-C-poort kan gebruikt worden om de powerbank op te laden en dient als uitgang. De twee A-poorten zijn uiteraard alleen uitgangen en de Micro-USB-poort wordt gebruikt om de powerbank op te laden met de meegeleverde kabel van ongeveer 50cm. Alle poorten leveren maximaal 5V en 2,4A, dus de powerbank is gelimiteerd tot 12W voor laden en ontladen.

Van Trust ontvingen we de Eco-variant van de Primo Powerbank met een capaciteit van 20Ah. Dat is een nieuwe versie van een beproefd model, maar met het milieu in het achterhoofd. Zo is de behuizing van gerecycled plastic gemaakt en de verpakking tracht ook het milieu te sparen. De powerbank is verder niet veranderd. Je laadt hem op via een ouderwetse Micro-USB-poort met 10 tot 15W. De uitgangen bestaan uit een USB-C-poort voor maximaal 15W en twee A-poorten van maximaal 12W. Ook gezamenlijk kunnen de poorten niet meer dan 15W gelijktijdig leveren. Trust levert het benodigde Micro-USB-kabeltje van 25cm lang mee.

De Sandberg Powerbank van vorig jaar is nog goed verkrijgbaar, zij het nogal aan de prijs. De specificaties en eigenschappen zijn uiteraard niet veranderd; de powerbank heeft een bidirectionele USB-C-poort en een enkele USB-A-poort die alleen als uitgang fungeert. Op die laatste kan 12W geleverd worden en via de C-poort maximaal 88W. De powerbank kan met maximaal 60W geladen worden. Een kabeltje van USB-C-naar-C van 50cm wordt meegeleverd.

Is bovenstaande draadloze powerbank je iets te gek, dan kun je ook de variant zonder Qi-laadoptie kopen. Die is wel enkele euro's duurder, maar biedt de dubbele capaciteit: 20Ah. Er is ook een 10Ah-versie van deze powerbank, die ongeveer 35 euro kost. Ons dikkere model heeft twee USB-C-poorten en een A-poort. De powerbank kan met maximaal 25W geladen worden en kan dat vermogen ook leveren op zijn USB-poorten. Samsung levert een C-naar-C-kabel van ongeveer 30cm mee.

De 25W Wireless Battery Pack van Samsung biedt eveneens een vrij beperkte capaciteit van slechts 10Ah, maar heeft als troef zijn draadlozelaadoptie. Als je in het Samsung-ecosysteem zit, kun je daarmee naast je telefoon ook je Galaxy- of Gear-smartwatch laden, of Qi-compatibele koptelefoons. Via de twee USB-C-poorten kun je met maximaal 3A apparaten opladen, al is dat bij hogere spanningen voor snelladen iets minder. Samsung levert een C-naar-C-kabeltje van 20cm mee.

Als je voor weinig geld toch een kleine powerbank in je zak wilt steken, dan is de Intenso P10000 een kandidaat. Het Duitse merk staat vooral bekend om zijn budgetaanbod, maar biedt desondanks met de P10000 een veelzijdige powerbank. Het apparaat heeft namelijk maar liefst vier poorten. Twee daarvan, USB-A-poorten, zijn voor het opladen van apparaten met maximaal 2,1A ofwel 10,5W en via de USB-C-poort of microUSB-ingang kan de powerbank met 10W geladen worden. Een A-naar-C-kabel van ongeveer 46cm wordt meegeleverd.

De Belkin Boost Charge 20000mAh USB-C beschikt over drie poorten: twee USB-A-poorten en een USB-C-poort, waaraan de powerbank zijn naam ontleent. Wie denkt die poort voor het snel opladen van een smartphone in te zetten, komt bedrogen uit; de C-poort is enkel voor opladen. De A-poorten zijn de enige uitgangen en kunnen ieder 12W leveren. Bij gelijktijdig gebruik is dat een gezamenlijk vermogen van 15W. Je krijgt een USB-A-naar-C-kabeltje van 15cm in de doos meegeleverd, waarmee je zowel kunt laden als opladen.

Veel eenvoudiger dan de Boost Charge met een capaciteit van 10Ah wordt het niet. Belkin levert de compacte powerbank met een enkel USB-C-naar-C-kabeltje van 15cm. Dat kan op de C-poort worden aangesloten om de powerbank te laden of om een apparaat met 18W op te laden. De A-poort is enkel een uitgang en levert 12W aan aangesloten apparaten. Net als bij de overige Belkin-powerbanks krijg je twee jaar garantie én een vergoeding van maximaal 2000 euro als je je aangesloten apparatuur onverhoopt opblaast.

We beginnen met een kleine powerbank van Belkin, de Belkin 10K PD Power Bank. Die is voorzien van geïntegreerde kabels waarmee een Android- of iOS-apparaat via een USB Type-C- of Lightning-connector kan worden opgeladen. De kabeltjes zijn maar 13cm lang en niet enorm dik en kunnen flink wat te verduren krijgen. De laadpoort is echter ook als uitgang te gebruiken, dus je hebt in ieder geval één optie om een eigen kabel te gebruiken.

We meten de capaciteit van de powerbanks in deze test met behulp van een computerized battery analyzer van West Mountain Radio, kortweg CBA IV. Veel meer dan een instelbare load met heatsink en interface naar een pc om spanning en stroomsterkte nauwkeurig te loggen, is dat niet. Om USB-C-poorten op hun PD-mogelijkheden te testen, zetten we een USB Power Delivery Sink op basis van een Cypress CYPD3177 PD-controller in. De controller kan voor verschillende spanningen en stroomsterkten worden ingesteld.

We loggen de daadwerkelijke capaciteit van de powerbanks door ze met de cba aangesloten op een van de 5V-USB-A-poorten te laten leeglopen bij een stroomsterkte van 2A. Zo verkrijgen we de capaciteit van de powerbanks in ampère-uur bij 5V en kunnen we ook de capaciteit in wattuur weergeven. Dat laatste is relevant, omdat ook de Ah-capaciteit bij 5V natuurlijk geen maat is voor de capaciteit bij een andere spanning. Aan de hand van de capaciteit van de powerbanks in Wh kun je zelf uitrekenen hoe lang de accu het zal volhouden bij de spanning en stroomsterkte die jouw apparaat vraagt. Voorbeeld: je telefoon kan opladen bij 9V en 2A. Een powerbank van 63Wh zal het dan drieënhalf uur volhouden. En als je telefoonaccu 3700mAh groot is, weet je ook direct dat je die met dezelfde volle powerbank van 63Wh iets minder dan vijf keer kunt opladen.

Het opladen loggen we met een Energylogger om de laadcurve te bekijken en te zien hoelang het duurt om een volledig lege powerbank op te laden. Veel batterymanagers in accu's laten een lege accu met hogere stroom laden dan een bijna volle; de curve wordt dan afgevlakt. Halverwege het laden lezen we een USB-logger uit om te zien met welke spanning en welke stroomsterkte wordt geladen. Zo krijgen we het vermogen in watt waarmee de powerbank maximaal geladen wordt.

Om te zien welke spanning en daarbij welke maximale stroomsterkte, en daaruit volgend het vermogen, een powerbank op elke uitgang kan leveren, sluiten we opnieuw de cba aan. Die laten we de stroomsterkte in stapjes van 0,1A verhogen, net zolang tot de powerbank geen fatsoenlijke spanning meer kan leveren. We hanteren een grens van 10 procent boven of onder de nominale spanning; voor standaard USB-A-poorten van 5V betekent dat een 'cut-off voltage' van 4,5V. De meeste powerbanks hebben een overcurrent protection, die bij een te hoge stroom simpelweg de spanning op een poort afsluit.

We meten op de USB-A-poorten de maximale stroomsterkte bij 5V en bij USB-C-poorten gebruiken we de eerdergenoemde power sink om de powerbank ook andere spanningen, zoals 9, 12, 15 en 20V te laten leveren. Ook van die spanningen noteren we, indien ze geleverd kunnen worden, de maximale stroomsterkte.

De overige gegevens die we noteren, zoals formaat, volume, capaciteit per volume of gewicht en maximale vermogens, zijn afgeleiden van de metingen in combinatie met de specificaties.