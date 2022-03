Harman kondigt InfinityLab-lijn van producten aan met powerbanks en speakerphone

Samsungs dochterbedrijf Harman heeft een nieuwe productlijn geïntroduceerd onder de naam InfinityLab. Het gaat volgens Harman om duurzame niet-audio-producten, waaronder powerbanks en laders, maar ook een speakerphone.

InfinityLab gaat om te beginnen een wallcharger, bedrade en draadloze powerbanks, smartphonestand en een ClearCall-speakerphone verkopen. De InstantCharger-wallcharger is een stekker die in het stopcontact gestoken kan worden en een of twee USB-poorten biedt, afhankelijk van de versie. Het gaat sowieso om een USB-C-poort, bij duurdere modellen zit er ook een USB-A-poort bij. De InstantCharger kan met 20 tot 65W opladen en kost 15 tot 50 euro.

Van de bekabelde powerbanks worden er vier varianten geleverd. De goedkoopste powerbank kost 40 tot 50 euro, heeft een capaciteit van 5000mAh en kan maximaal 18W leveren. Deze heeft een geïntegreerde USB-C-kabel en een USB-C-poort; het duurdere model heeft alleen een Lightning-kabel. Het duurste model kost 60 euro en heeft een capaciteit van 10.000mAh en kan maximaal 30W leveren. Deze krijgt ten opzichte van de goedkopere USB- en Lighting-versies een extra USB-A-poort.

De draadloze powerbank kost 60 of 80 euro en heeft een capaciteit van 5000 of 10.000mAh, levert maximaal 18 tot 30W en krijgt altijd een USB-A- en USB-C-poort. Deze powerbanks ondersteunen de Qi-standaard. De Wireless Stand ondersteunt ook Qi-draadloos-opladen, krijgt dezelfde USB-poorten en kan met maximaal 33W, of 15W draadloos, opladen. Dit model kost 60 euro.

De ClearCall kan worden gezien als een combinatie van een speakerphone en een powerbank. Deze krijgt vier microfoons en ondersteunt 'noisecancelling'. Met opgeladen accu kan er 24 uur lang worden gebeld. De ClearCall kost 130 euro. InfinityLab spreekt over een accugrootte van 6500mAh en een uitgangsvermogen van 5W.

Harman zegt met InfinityLab duurzame producten op de markt te willen brengen. Daarom zouden de 'kernproducten' gemaakt zijn van negentig procent gerecycled plastic. Het bedrijf wil ook kabels verkopen van 15 dollar per stuk waarin gerecycled polyester is verwerkt. De producten worden zonder plastic verpakt. Harman is voornamelijk bekend van de audioapparatuur van de merken Harman Kardon, AKG, Bang & Olufsen. De producten zijn nu verkrijgbaar.

Van links naar rechts: InfinityLab InstantCharger-wallcharger, InstantGo-bekabelde-powerbank, InstantGo-draadloze-powerbank, Wireless Stand en ClearCall.