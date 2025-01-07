Harman Kardon brengt Onyx Studio 9-speaker in februari uit voor 250 euro

Harman Kardon brengt ergens in februari de Onyx Studio 9 op de markt. De draadloze speaker heeft een ingebouwde accu en ondersteunt een bluetoothverbinding met maximaal twee mobiele apparaten. De speaker kost net geen 250 euro.

De Onyx Studio 9 beschikt over vier drivers, namelijk een 120mm-woofer en drie 20mm-tweeters. Daarmee haalt de speaker een frequentiebereik van tussen de 50Hz en 20kHz. De speaker ondersteunt Bluetooth 5.3. De accu heeft een capaciteit van 4722mAh, wat volgens Harman Kardon goed is voor tot acht uur gebruik. Het opladen van de accu gebeurt via USB-C en duurt vier uur. De speaker kan via de ONE-app gekoppeld worden aan andere compatibele speakers.

Het ontwerp van de Onyx Studio 9 is iets veranderd ten opzichte van de voorgangers. De speaker heeft nog steeds een rond ontwerp, maar zonder de prominente beugel die daar op de Studio 8 en 7 omheen zat. Ook integreerde de fabrikant de handgreep in het geheel, in tegenstelling tot het zichtbare handvat van bijvoorbeeld de Onyx Studio 6. De standplaat en een deel van de behuizing zijn zoals voorheen van aluminium gemaakt.