Harman Kardon brengt Onyx Studio 9-speaker in februari uit voor 250 euro

Harman Kardon brengt ergens in februari de Onyx Studio 9 op de markt. De draadloze speaker heeft een ingebouwde accu en ondersteunt een bluetoothverbinding met maximaal twee mobiele apparaten. De speaker kost net geen 250 euro.

De Onyx Studio 9 beschikt over vier drivers, namelijk een 120mm-woofer en drie 20mm-tweeters. Daarmee haalt de speaker een frequentiebereik van tussen de 50Hz en 20kHz. De speaker ondersteunt Bluetooth 5.3. De accu heeft een capaciteit van 4722mAh, wat volgens Harman Kardon goed is voor tot acht uur gebruik. Het opladen van de accu gebeurt via USB-C en duurt vier uur. De speaker kan via de ONE-app gekoppeld worden aan andere compatibele speakers.

Het ontwerp van de Onyx Studio 9 is iets veranderd ten opzichte van de voorgangers. De speaker heeft nog steeds een rond ontwerp, maar zonder de prominente beugel die daar op de Studio 8 en 7 omheen zat. Ook integreerde de fabrikant de handgreep in het geheel, in tegenstelling tot het zichtbare handvat van bijvoorbeeld de Onyx Studio 6. De standplaat en een deel van de behuizing zijn zoals voorheen van aluminium gemaakt.

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Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 14:30 17

07-01-2025 • 14:30

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Harman Kardon Onyx Studio 9

vanaf € 159,-

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Reacties (17)

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maartenvdezz 7 januari 2025 14:38
Hoop dat ie dit keer wel waterdicht en minder boomy is. Het zijn voor de rest echt topdingen namelijk...
Luchtbakker @maartenvdezz7 januari 2025 15:59
Uit nieuwsgierigheid; waarom zou een speaker als dit waterdicht moeten zijn?
CAPSLOCK2000 @Luchtbakker7 januari 2025 16:08
Uit nieuwsgierigheid; waarom zou een speaker als dit waterdicht moeten zijn?
Draagbare speakers zijn er niet om de woonkamer te staan, die gaan mee op pad.
Het is fijner als ze waterdicht zijn zodat je niet in paniek hoeft te raken bij een zomers buitje.
X-GeaR 7 januari 2025 15:02
Ooit in het verleden nog Harman Kardon Omni-speakers gehad. Ik koos toen voor dit merk op basis van de naam, maar dat was een grote vergissing. Vreselijke app, Spotify-ondersteuning kwam nooit en na twee jaar allemaal stuk voor stuk kapot gegaan. Voor mij nooit meer HK. Overgestapt op Sonos en daar eigenlijk nooit problemen mee gehad.

[Reactie gewijzigd door X-GeaR op 7 januari 2025 15:03]

Zwarte_os @X-GeaR7 januari 2025 15:47
Het is jammer dat je dit altijd ziet met bedrijven die vanuit hardware zijn gestart. Management is niet gewend om met software te werken en onderschatten de impact enorm, dus huren vervolgens te weinig doeners in maar wel een heel leger aan consultants. Dat kwakkelt vervolgens een aantal jaren aan waardoor de software first concurrent de tijd heeft om ook de hardware zelf te optimaliseren naar een acceptabel niveau.
CAPSLOCK2000 @Zwarte_os7 januari 2025 16:18
Het is jammer dat je dit altijd ziet met bedrijven die vanuit hardware zijn gestart.
En niet alleen bij hardware-bedrijven. De hele maatschappij heeft moeite met software goed inschatten. Software is geweldig maar wel duur en moeilijk.

Ik zeg wel eens dat ieder bedrijf tegenwoordig (ook) een sofware-bedrijf is. Je kan haast geen product meer maken zonder software. Als die niet in het product zelf zit dan wel in het proces er om heen. Ik denk dat meer bedrijven moeten gaan beseffen dat software centraal staat en niet iets is dat ze achteraf kunnen toevoegen.
Zo'n beetje iedereen heeft tegenwoordig een computer nodig bij z'n werk en doet daar dingen mee die 50 jaar geleden alleen door IT-specialisten gedaan konden worden. IT is zo krachtig geworden dat we het makkelijk onderschatten.
Argantonis @X-GeaR7 januari 2025 16:50
Mijn GLA-55's doen het nog goed maar idd geen nieuwe snufjes als bluetooth, gewoon stereo jack plug erin.
Frederik vd bal 7 januari 2025 15:29
Vast een top ding, heb hier nog een onyx 3 staan welke al weer 2 verbouwingen mee gemaakt heeft en meerdere nachtjes buiten in de regen heeft gebivakkeerd (vergeten binnen te zetten).
Werkt nog steeds top, vol met verf en meerdere keer de poten opnieuw eraan gelijmd.
DamirB @Frederik vd bal7 januari 2025 15:31
Die van mij ook, officieel niet waterdicht maar stevige regenbuien overleefd. Dit komt omdat dit systeem voor z'n passieve radiator geen lucht mag lekker, kortom, regen lekt er ook niet zo snel in

[Reactie gewijzigd door DamirB op 7 januari 2025 15:32]

DamirB 7 januari 2025 15:07
Ik ben erg benieuwd, ik zou mijzelf niet die-hard audiofiel noemen maar heb ik de High-End audio gewerkt en het moet gewoon goed zijn. Ik heb zelf nog de Onyx 4, inmiddels met nieuwe accu. Mijn mening (mening) is dat alles na de 4 bergafwaards is. Prima voor een handige speaker om mee te nemen de tuin in oid maar zeker niet voor serieus muziek luisteren.
Bananenspin 7 januari 2025 15:09
Alleen bluetooth, vind dat wel gek voor deze tijd. Dat het geen assistant heeft prima.. maar zou toch wel graag willen kunnen casten via mijn telefoon zonder bluetooth. Bij de naam studio verwacht ik ook niet iets dat met accu werkt. Zonde want oude Harman Kardon producten leverde goede kwaliteit maar de laatste tijd is het niets meer...
SherlockHolmes 7 januari 2025 15:23
Heb de Onyx 4 nog, fantastisch. Lastig op te bergen maar wat een geluid. Destijds voor 155EU kunnen kopen, mooie deal.
Svennie @SherlockHolmes7 januari 2025 16:03
ik heb die bij een aankoop van een Samsung product erbij gekregen en heb die heb ik nog steeds, erg goede speaker inderdaad
hiostu 7 januari 2025 15:47
Ik heb twee HK Citation One MKII speakers, maar ik zou me niet meer zo snel aan HK wagen. De speakers hebben elke keer hele vervelende tikjes en plopjes in de audio na verloop van tijd. Als ik dan de stekker eruit haal en weer opnieuw start dan is het een tijdje weg. Weinig tot geen ondersteuning bij dit soort issues en tot op heden geen oplossing vanuit HK. Het zou aan de internet verbinding moeten liggen. Maar twee providers en 3 WIFI routers (en mesh netwerk) verder en nog steeds exact dezelfde issues. Dus mij lijkt het sterk dat het aan de internet verbinding ligt. Het zou niet zo gevoelig moeten zijn in mijn mening. En alleen in te stellen via Google Home app, dus je bent super beperkt wat dat betreft.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 7 januari 2025 15:47]

THE_BASE 7 januari 2025 16:17
Ooit een Onyx 4 cadeau gekregen bij een product van Samsung, maar wat een fantastisch apparaat is dat. Helaas inmiddels geen plek meer voor in huis (nieuwe apparaten mét AirPlay), maar nog altijd jammer, want het geluid wat er uit komt geweldig! Design ging er na de Onyx 4 niet op voorruit, maar deze ziet er weer wat strakker uit. Jammer dat AirPlay of ChromeCast mist.
The Slicer @THE_BASE7 januari 2025 19:27
HK is dan ook van Samsung. Zou me niets verbazen als het inmiddels alleen nog maar een merknaam is.
ferryc 7 januari 2025 19:58
Wat zijn de criteria waarop speakers aandacht krijgen? Kwaliteit is er blijkbaar geen van. Alles met een stekker of BT?

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