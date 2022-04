Harman introduceert high-end koptelefoon van bijna duizend dollar

Harman, een dochterbedrijf van Samsung, heeft onder de merknaam Mark Levinson de draadloze No. 5909-koptelefoon geïntroduceerd. Deze koptelefoon moet 'hogeresolutieaudio' weergeven en komt dinsdag beschikbaar in de VS voor 999 dollar.

De koptelefoon heeft 'adaptive active noise cancelling' met drie verschillende standen en een 'ambient aware'-functie om te bepalen hoeveel omgevingsgeluid er binnenkomt in de hoofdtelefoon. De 40mm-drivers van het apparaat zijn gecoat met beryllium. Het heeft een akoestische respons van 40kHz en signaalverwerking van 24bit en 96kHz. Verder heeft de No. 5909 ondersteuning voor Bluetooth 5.1 met LDAC-, AAC- en aptX-codecs. Er zitten daarnaast vier microfoons op de koptelefoon, maar over de geluidskwaliteit wordt niets genoemd.

Er wordt eveneens niets gemeld over onder meer de frequentierespons of vervorming. Wel belooft Harman dat de koptelefoon voldoet aan de 'strenge normen' van de Hi-Res Audio-certificering en 'indrukwekkende akoestische prestaties' levert. Er worden geen specificaties gegeven om die beweringen meer kracht bij te zetten.

Met actieve noisecancellation ingeschakeld kan de koptelefoon 30 uur op een oplaadbeurt mee; zonder ruisonderdrukking bedraagt de accuduur 34 uur. De No. 5909 ondersteunt snelladen, waardoor de koptelefoon binnen een kwartier genoeg opgeladen moet zijn om zes uur mee te kunnen. In de VS komt de koptelefoon per direct beschikbaar voor 999 dollar; omgerekend en met btw is dat ongeveer 1035 euro. Wanneer de koptelefoon in de Benelux beschikbaar komt en voor welke prijs, is niet bekend.