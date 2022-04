JBL kondigt draadloze oordoppen en eerste USB-microfoon in Quantum-serie aan

JBL introduceert nieuwe apparaten in zijn Quantum-serie. Het bedrijf komt onder andere met een USB-microfoon, draadloze Quantum TWS-oordoppen en drie draadloze gamingheadsets. De producten komen deze lente beschikbaar.

JBL kondigt onder andere zijn Quantum Stream aan; dit is de eerste USB-microfoon van het bedrijf. Volgens JBL is deze microfoon bedoeld voor streamers en podcasters. Het betreft een condensatormicrofoon met twee capsules en een samplingrate van 24bit en 96kHz. De microfoon krijgt volgens JBL twee opnamepatronen die gebruikt kunnen worden om de opname te richten op de stem van de gebruiker, of op die van iedereen in een ruimte. Verder krijgt de microfoon een muteknop en een volumeknop. De Quantum Stream komt deze lente beschikbaar voor 100 dollar.

De fabrikant introduceert verder draadloze Quantum TWS-oordoppen. Het bedrijf meldt dat deze beschikken over 'adaptive' noisecancellation en een ambient aware-functie om te bepalen hoeveel omgevingsgeluid er binnenkomt in de oordoppen. De Quantum TWS-oordoppen kunnen via bluetooth gebruikt worden, maar worden ook geleverd met een USB-C-dongle voor een verbinding met pc's, PlayStations en de Nintendo Switch met minder latency. JBL spreekt van een accuduur van acht uur, of in totaal 24 uur inclusief de oplaadcase. De oordoppen gaan 150 dollar kosten.

Verder toont het bedrijf nog nieuwe draadloze gamingheadsets: de Quantum 910, Quantum 810 en Quantum 610. Eerstgenoemde krijgt een 'QuantumSphere 360'-feature voor het volgen van hoofdbewegingen. De 910 en 810 hebben daarnaast actieve noisecancellation en bieden ondersteuning voor consoles, pc's en smartphones via Bluetooth 5.2 of een 2,4GHz-verbinding. De 610 ondersteunt alleen een 2,4GHz-verbinding. Alle nieuwe Quantum-headsets ondersteunen virtuele surroundsound. De Quantum 910 krijgt een adviesprijs van 250 dollar, de 810 gaat 200 dollar kosten en de Quantum 610 komt beschikbaar voor 150 dollar. Die laatste staat al op de Nederlandse JBL-website en kost daar 149 euro.

De Quantum Stream, Quantum TWS en Quantum 810. Afbeeldingen via JBL