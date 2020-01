JBL introduceert Boombox 2 met PartyBoost en ingebouwde powerbank

JBL heeft een nieuwe versie van de Boombox aangekondigd. De JBL Boombox 2 heeft beter geluid, is waterdicht, en kan worden aangesloten op andere JBL-luidsprekers. De speaker heeft daarnaast een ingebouwde powerbank.

JBL presenteerde de Boombox 2 op de CES-beurs in Las Vegas. De Boombox 2 lijkt qua uiterlijk veel op de originele Boombox, maar heeft wel andere subwoofers aan de zijkant. Het bedrijf zegt dat de Boombox 2 met name diepere en luidere bastonen heeft dan het voorgaande model. Ook zit er in de Boombox 2 een ingebouwde powerbank om apparaten op te laden. De speaker kan volgens de fabrikant 24 uur mee op een volle accu.

De Boombox 2 heeft wederom ondersteuning voor bluetoothstreaming, maar ook voor PartyBoost. Daarmee kan de speaker worden aangesloten op andere JBL-speakers die PartyBoost-ondersteuning hebben, om zo op meerdere apparaten tegelijkertijd muziek af te spelen. Het apparaat heeft een ipx7-rating en kan daarmee kort ondergedompeld worden onder water. De Boombox 2 komt in het voorjaar van dit jaar uit en kost 499 euro.