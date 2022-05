JBL toont Bar 5.0 MultiBeam-soundbar met Virtual Dolby Atmos voor 399 euro

JBL heeft de Bar 5.0 MultiBeam geïntroduceerd, een soundbar met vijf drivers en vier radiatoren die virtuele Dolby Atmos mogelijk moet maken. Het Amerikaanse bedrijf toont daarnaast een nieuwe koptelefoon, oordoppen en draadloze speaker die dit voorjaar nog verschijnen.

De Bar 5.0 moet volgens JBL dankzij Harmans MultiBeam surroundgeluid kunnen nabootsen en met Virtual Dolby Atmos omhooggerichte speakers kunnen simuleren. The Verge schrijft dat de soundbar drie drivers aan de voorzijde heeft en twee drivers aan de zijkanten. De Bar 5.0 heeft daarnaast vier radiatoren.

De soundbar wordt geleverd met afstandsbediening en kan volgens JBL overweg met spraakbesturing via smartphones en muziekdiensten. Naast bluetooth ondersteunt de soundbar Apple Airplay 2, Chromecast en Alexa Multi-Room Music. De soundbar is vanaf dit voorjaar verkrijgbaar voor 399 euro.

Naast de soundbar, introduceert JBL twee nieuwe headsets met actieve ruisonderdrukking in de Tour-serie. De JBL Tour ONE is een koptelefoon met 40mm-drivers die frequenties tot 40kHz ondersteunen. De draadloze koptelefoon werkt met bluetooth en heeft een maximale accuduur van vijftig uur. Wanneer gebruikers ruisonderdrukking inschakelen, wordt dit vijfentwintig uur. Opladen gaat via USB-C, met tien minuten opladen is de koptelefoon twee uur te gebruiken.

Gebruikers kunnen de ruisonderdrukking van de koptelefoon gebruiken zonder dat bluetooth daarvoor ingeschakeld is via de SilentNow-functie. Met de Smart Audio Mode kunnen gebruikers de kwaliteit van de bluetoothverbinding van de over-earkoptelefoon instellen. In de muziekmodus wordt de betrouwbaarheid van de verbinding vergroot, in de videomodus zorgt de koptelefoon voor een lagere latentie. Daarnaast is er een derde, normale modus. De koptelefoon heeft vier microfoons voor spraakbesturing en telefoongesprekken. De JBL Tour ONE is vanaf mei te koop voor 300 euro.

De JBL Tour Pro+ zijn in-earoordopjes met een accuduur van acht uur met bluetooth-verbinding ingeschakeld en zes uur wanneer de actieve ruisonderdrukking aanstaat. De oortjes hebben 6,8mm-drivers en zijn via een Qi-lader draadloos oplaadbaar. Met snelladen kunnen de oortjes na tien minuten laden een uur gebruikt worden. De oortjes hebben drie microfoons, zijn volgens de IPX4-norm zweetbestendig gekeurd en zijn vanaf mei 2021 verkrijgbaar voor 200 euro.

Het laatste product dat JBL aankondigt is de JBL Charge 5, meer informatie daarover lees je in dit bericht.