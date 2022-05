Denon kondigt Home Soundbar 550 aan met HEOS-ondersteuning voor 649 euro

Denon heeft de Home Soundbar 550 aangekondigd, een soundbar met zes drivers en ondersteuning voor Dolby Atmos en HEOS. Dankzij HEOS werkt het apparaat samen met andere Denon-speakers voor bijvoorbeeld surroundgeluid.

De Home Soundbar 550 heeft ondersteuning voor DTS:X-geluidsverwerking en Dolby Atmos, al gaat het vermoedelijk om virtuele Atmos. De Denon-soundbar heeft namelijk geen naar boven gerichte speakers. Het apparaat heeft wel twee 19mm-tweeters, vier 55mm-drivers en drie passieve radiatoren. Via HEOS kan de soundbar gekoppeld worden aan andere Denon Home-speakers, waarbij de extra speakers als achterkanalen kunnen fungeren. Ook kan de DSW-1H-subwoofer aan de soundbar worden gekoppeld.

Gebruikers kunnen de soundbar aansturen met de HEOS-app, het bedieningspaneel bovenop het apparaat, 'de meeste' tv-afstandsbedieningen of de meegeleverde afstandsbediening. Deze afstandsbediening heeft drie instelbare knoppen waarmee bijvoorbeeld specifieke internetradiozenders of inputbronnen opgeroepen kunnen worden. De soundbar kan verder overweg met Wi-Fi 5 en heeft ondersteuning voor Bluetooth. Voor input is er een HDMI-poort die ondersteuning heeft voor 4k en eARC, een optische poort, een ethernetpoort, een 3,5mm-poort en een USB-aansluiting om opgeslagen muziek af te kunnen spelen. Er is ook een HDMI-outpoort.

De Denon Home Soundbar 550 is 65,9x7,5x12cm groot en weegt 3,3 kilogram. De speaker is vanaf half februari te koop voor 649 euro.