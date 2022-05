President Trump zet Xiaomi op zwarte lijst van 'Chinese militaire bedrijven'

De regering van president Trump heeft Xiaomi toegevoegd aan een lijst van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Op deze lijst staan 'communistische Chinese militaire bedrijven'. De plaatsing op de lijst kan betekenen dat bedrijven hun investeringen in Xiaomi terugtrekken.

In een kort persbericht maakt het Amerikaanse Ministerie van Defensie melding van de plaatsing op deze lijst. Daarmee wordt Xiaomi aangemerkt als een Chinees militair bedrijf, of in ieder geval een bedrijf dat nauwe banden heeft met het Chinese leger. Het Ministerie geeft aan dat het doel van de lijst is om te voorkomen dat de Chinese militaire strijdkrachten komen tot een ontwikkelstrategie waarmee ze toegang krijgen tot geavanceerde technologieën en expertise afkomstig van militaire bedrijven, universiteiten en een 'onderzoeksprogramma's die ogenschijnlijk burgerlijke entiteiten zijn'.

Op de lijst staan nu in totaal negen verschillende bedrijven. Naast Xiaomi is ook Commercial Aircraft Corporation of China toegevoegd, beter bekend als Comac. Verder staan er vooral industriële bedrijven op uit bijvoorbeeld de luchtvaartsector, de chemische sector en de chipindustrie. Xiaomi is wat dat betreft een ietwat opvallende naam op de lijst, omdat er verder geen bedrijven op staan die consumentenelektronica maken.

De plaatsing op deze lijst lijkt op zichzelf nog niet direct gevolgen met zich mee te brengen, maar door een eerder decreet van president Trump kan dat toch het geval zijn. In november vorig jaar tekende Trump namelijk een decreet waarin hij aangeeft zich zorgen te maken over de ontwikkeling van China's militaire strijdkrachten en de nationale strategie waarin het militaire en het burgerlijke versmelten. Dit zou een bedreiging voor de VS zijn. Het decreet verbiedt het voor Amerika om te investeren in bedrijven die op de lijst staan en schrijft voor dat Amerikaanse bedrijven eventuele belangen of investeringen in die bedrijven moeten afstoten.

Het zal nog moeten blijken hoeveel gevolgen deze plaatsing op de lijst zal hebben voor Xiaomi. De regering van president Trump zal binnenkort plaatsmaken voor die van Biden, wat kan betekenen dat de plaatsing op de lijst wellicht wordt teruggedraaid. In ieder geval betreft deze lijst iets anders dan de Entity List. Dat is een zwarte lijst van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken, waardoor Amerikaanse bedrijven alleen met specifieke toestemming zaken mogen doen met bedrijven die op de lijst staan. Huawei is bijvoorbeeld een prominente naam op deze lijst en daar kwamen vorige maand ook de Chinese dronefabrikant DJI en processorfabrikant SMIC bij.