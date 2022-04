Xiaomi voorlopig geschrapt van Amerikaanse militaire zwarte lijst

Een Amerikaanse federale rechter heeft Xiaomi voorlopig geschrapt van de militaire zwarte lijst waar het midden januari op werd geplaatst via een decreet van voormalig president Trump. Een definitieve uitspraak over de zaak volgt later.

Rudolph Contreras, de Amerikaanse rechter die zich buigt over de zaak, besloot in een voorlopig rechterlijk besluit om de uitvoering van het Trump-decreet wat betreft Xiaomi naast zich neer te leggen. Volgens de Amerikaanse federale rechter is het waarschijnlijk dat het Chinese bedrijf ook definitief uit de lijst zal worden verwijderd. “De rechtbank staat sceptisch tegenover het feit dat er voldoende nationale veiligheidsbelangen in het geding zouden zijn”, aldus Contreras. Om in afwachting van een definitieve uitspraak verdere schade bij Xiaomi te voorkomen, besloot de federale rechter om het bedrijf alvast tijdelijk van de Amerikaanse militaire zwarte lijst te halen.

Xiaomi laat aan Chinese media weten dat het tevreden is met dit tijdelijke besluit: “We wensen nogmaals te benadrukken dat ons bedrijf onafhankelijk opereert en enkel producten vervaardigt voor consumenten. De plaatsing op de lijst van het Amerikaanse ministerie van Defensie was niet gefundeerd en we zijn dan ook blij dat de rechter ons hierin is gevolgd.”

Volgens voormalig Amerikaans president Trump hebben negen Chinese bedrijven nauwe banden met het Chinese leger. Daarom plaatste hij tijdens de laatste dagen van zijn ambtstermijn via een presidentieel decreet deze bedrijven, waaronder Xiaomi, op een lijst van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De plaatsing op deze lijst betekent sinds 12 november vorig jaar dat elke Amerikaanse investeerder vanaf 11 januari 2021 investeringen in deze opgelijste bedrijven moest stopzetten en lopende investeringen moesten afbouwen tegen ten laatste 11 november 2021. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn de bedrijven op de lijst ‘communistische Chinese militaire bedrijven' of hebben ze nauwe banden met het Chinese leger.

Kort na de bekendmaking van Trumps decreet in januari kwam Xiaomi met een statement naar buiten waarin het verklaarde ‘gepaste maatregelen te zullen nemen' tegen de beslissing van Trump.