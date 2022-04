'China verbiedt overheidspersoneel in Tesla's te rijden wegens spionagerisico'

China verbiedt naar verluidt het gebruik van Tesla's door militair en overheidspersoneel. Dit omdat de auto's met hun buitencamera's constant beeldopnames zouden kunnen maken, wat een bedreiging voor de nationale veiligheid kan vormen als die beelden naar de VS gaan.

Dat zeggen bronnen van The Wall Street Journal. De beslissing zou volgen uit een security review van Tesla-wagens door de Chinese autoriteiten. Niet alleen de potentie van spionage via de acht buitenboordcamera's van de wagens zijn een probleem. De Chinezen zouden zich ook zorgen maken over het feit dat de wagens via bluetooth toegang kunnen hebben tot de contactpersonen in de telefoons van de inzittenden. China vreest dat deze informatie naar de VS gestuurd kan worden. De beslissing zou gelden voor 'alle personen in militaire complexen, overheidsinstanties en gevoelige staatsbedrijven zoals lucht- en ruimtevaartbedrijven'.

China reageerde niet op tijd voor de publicatie van het nieuwsmedium en Tesla onderstreept alleen dat zijn privacybeleid 'voldoet aan de Chinese wet- en regelgeving' en dat de camera's in de wagens niet voor alle Tesla's in China ingeschakeld zijn.

Dergelijke beslissingen zijn niet nieuw en komen ook niet alleen in China voor. In januari van vorig jaar verbood het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken overheidsinstanties bijvoorbeeld om te vliegen met drones van het Chinese DJI. Dit deed het vanuit dezelfde motivatie die China heeft met deze vermeende zet rond Tesla's.

China en de VS zijn sinds een langere tijd verwikkeld in een handelsoorlog. Prominente voorbeelden van fronten waarop die strijd wordt gevochten, zijn TikTok, WeChat en Huawei. Handel met die Chinese bedrijven is in de VS beperkt of zelfs verboden. China hanteert op zijn beurt de Great Firewall, die zorgt voor een blokkade van bijvoorbeeld Google, Facebook en Twitter.