Samsung S34A650-ultrawidemonitor met 100Hz-verversingssnelheid verschijnt online

Er is een Samsung S34A650-ultrawidemonitor verschenen. Dit 34"-scherm heeft een resolutie van 3440x1440 pixels, een verversingssnelheid van 100Hz en een 1000R-kromming. De monitor komt volgens Deense webshops in april uit en kost daar ongeveer 630 euro.

De S34A650 is nog niet officieel aangekondigd, maar staat al wel op de Vietnamese website van Samsung, merkte PCMonitors.info op. Het scherm beschikt over een VA-paneel met een geadverteerde responstijd van 5ms. Het paneel heeft daarnaast een kromming van 1000R. Dat staat gelijk aan de kromming van een cirkel met een straal van een meter. De S34A650 kan volgens Samsung overweg met HDR10-content, maar met een helderheid van 300cd/m² komt het scherm niet in aanmerking voor een DisplayHDR-certificering van VESA.

De website van de fabrikant noemt geen specificaties op het gebied van kleurweergave. Vermoedelijk beschikt het scherm over een 8-bitpaneel met frame rate control. De S34A650 heeft een verversingssnelheid van 100Hz. Het scherm ondersteunt FreeSync, met een bereik van 48 tot 100Hz. Samsung voorziet de monitor van een DisplayPort 1.2-aansluiting, een HDMI 2.0-connector en een USB-C-poort met ondersteuning voor power delivery tot 90W en DisplayPort-alt-modus.

Het scherm heeft verder een 3,5mm-jack voor audio, drie USB 3.0-aansluitingen van het type-A, en een RJ45-ethernetaansluiting. Gebruikers kunnen hiermee een laptop zonder ethernetconnector op het scherm aansluiten om gebruik te maken van bedraad internet. De meegeleverde monitorstandaard is in hoogte verstelbaar en kan gedraaid en gekanteld worden. Het scherm weegt 7,6 kilogram inclusief monitorstandaard.

Samsung heeft de S34A650 nog niet officieel aangekondigd en daardoor is het niet bekend wanneer het scherm in Europa uitkomt. Het Duitse ComputerBase merkte echter op dat het scherm al op de website van een Deense retailer staat. Het scherm kost daar op het moment van schrijven omgerekend zo'n 630 euro, hoewel de daadwerkelijke adviesprijs nog onbekend is. Volgens de Deense webshop komt het scherm op 13 april uit.