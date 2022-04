Tuxedo voorziet XP15- en XP17-laptops van Nvidia GeForce RTX 30-gpu's en Linux

Tuxedo vernieuwt zijn Tuxedo Book XP15 en XP17. De laptops worden voorzien van een GeForce RTX 30-gpu van Nvidia en een tiende generatie Intel Comet Lake-H-cpu. De laptops zijn vanaf 31 maart leverbaar.

De Tuxedo Book XP15 Gen 12 en XP17 Gen 12 kunnen maximaal voorzien worden van een GeForce RTX 3080 Max-Q 16GB, met een total graphics power van 90W met een optionele boost van 15W. De laptops beschikken standaard over een Intel Core i7-10870H-processor met acht cores en hyperthreading. De laptops kunnen ook geleverd worden met 8GB tot 64GB aan DDR4-3200-geheugen met CL22-timings van Samsung. Beide laptops kunnen geleverd worden met maximaal twee M.2-ssd's, maar komen ook beschikbaar zonder ssd's.

De XP15-laptop is beschikbaar met vier verschillende schermen. Daaronder vallen twee IPS-panelen met 144Hz-ververssingssnelheid en resolutie van 1920x1080 pixels, waarvan één variant G-Sync ondersteunt. De laptop kan ook geleverd worden met een 1080p-scherm op 300Hz of een 60Hz-oledpaneel met 4k-resolutie van Samsung. Het 17,3"-model komt beschikbaar met een 1080p-144Hz-scherm met G-Sync, een 300Hz-paneel met 1080p-resolutie, of een IPS-scherm met 4k-resolutie en verversingssnelheid van 60Hz.

De 15"- en 17,3"-modellen hebben beide een 72Wh-accu. De laptops worden standaard geleverd met Tuxedo OS 20.04 LTS of Ubuntu 20.04 LTS. Deze Linux-installaties kunnen optioneel worden versleuteld. Gebruikers kunnen ook Windows bestellen bij de laptops, al dan niet als VirtualBox-installatie.

De Tuxedo Book XP15 Gen 12 is vanaf 31 maart leverbaar en krijgt een adviesprijs vanaf 1599 euro voor een variant met RTX 3060-videokaart. Een GeForce RTX 3070-variant is beschikbaar vanaf 1849 euro. De XP17-variant wordt alleen geleverd met een RTX 3070-gpu of hoger en krijgt een adviesprijs vanaf 1859 euro. Modellen zonder opslag kosten 50 euro minder. Ook de Wi-Fi 6-kaart kan worden weggelaten, waarmee de adviesprijs verder wordt verlaagd met 19 euro.