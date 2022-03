Tuxedo geeft Intel QC7-gamelaptop volledige Linux-ondersteuning

Tuxedo Computers heeft een pakket met Linux-ondersteuning uitgebracht voor de QC7-gaminglaptop van Intel. Het bedrijf stelt alle software en benodigde drivers beschikbaar om het eigen Tuxedo_OS op de TongFang-barebone te zetten.

Het softwarepakket is beschikbaar voor de QC7-laptop. Die wordt door verschillende fabrikanten onder verschillende namen verkocht, zoals XMG Fusion 15, Eluktronics Mag-15 en Aftershock Vapor 15. De QC7 is een TongFang-laptop met een Intel-soc die vooral voor gamers bedoeld is. Op de laptop is het met de software van Tuxedo mogelijk om Linux te draaien.

Tuxedo stelt zijn eigen besturingssysteem Tuxedo_OS op de laptop beschikbaar. Dat is Ubuntu 20.04 met een eigen schil eroverheen. Met het softwarepakket is het ook mogelijk zelf Ubuntu te installeren of andere distro's, zoals Kubuntu, Xubuntu en Mint. Gebruikers moeten na de installatie wel zelf nog verschillende packages installeren, waaronder tuxedo-keyboard en Tuxedo Control Center. Met die drivers kunnen gebruikers volledige toetsenbordondersteuning krijgen voor sneltoetsen en kunnen ze switchen tussen de geïntegreerde Intel-gpu en de losse Nvidia-gpu. Met de Control Center-software is het mogelijk voorkeursprofielen voor configuraties in te stellen.

Het bedrijf gaat ook zelf een XMG Fusion 15 verkopen met Tuxedo_OS erop. Die draait op een Intel Core i7-9750H en heeft een RTX 2070 Max-Q-gpu van Nvidia aan boord. De accu is 93Wh groot en de laptop heeft een optomechanisch toetsenbord. Er zijn verschillende configuraties beschikbaar met meer ram en opslag. De goedkoopste configuratie van de laptop begint bij 1349 euro.