Tuxedo brengt nieuwe versie van Sirius 16-Linux-laptop uit met Ryzen 7 8845HS

Tuxedo heeft een opvolger uitgebracht van zijn Linux-gaminglaptop. De Sirius 16 Gen 2 lijkt erg op zijn voorganger, maar heeft een betere processor. De 16"-laptop bevat een Ryzen 7 8845HS-cpu met daarnaast een Radeon RX 7600M XT-gpu.

De Tuxedo Sirius 16 Gen 2 is een opvolger van de Gen 1, die eind vorig jaar uitkwam. Het is op veel vlakken praktisch hetzelfde model; de Sirius 16 is een 16,1"-laptop met een wqhd-ips-display van 2560x1440 pixels met een verversingssnelheid van 165Hz en een piekhelderheid van 300cd/m². Opvallend is vooral dat de laptop tot maximaal 96GB aan DDR5-5600-geheugen ondersteunt. Verder heeft de laptop een USB 4.0-poort en een HDMI 2.0-aansluiting waarmee gebruikers maximaal drie schermen kunnen aansluiten.

Ook de behuizing en andere fysieke specificaties zijn gelijk gebleven aan die van het eerdere model. Het apparaat meet 36,8x26,6x2,2cm en weegt 2,3kg. De laptop heeft een 80Wh-accu.

Het grote verschil met het vorige model zit in de cpu. Die is verbeterd; waar de Sirius 16 Gen 1 nog een AMD Ryzen 7 7840HS-cpu had, heeft de Gen 2 een Ryzen 7 8845HS-soc met acht cores en zestien threads, en een maximale kloksnelheid van 5,1GHz. De gpu is hetzelfde gebleven. Naast de geïntegreerde Radeon 780M-gpu heeft de Gen 2 ook een Radeon RX 7600M XT aan boord.

De laptop wordt standaard geleverd met Tuxedo OS, dat is gebaseerd op Ubuntu met de KDE Plasma-desktopomgeving. Daarnaast kunnen gebruikers ervoor kiezen de laptop te kopen met andere besturingssystemen, waaronder Ubuntu en Kubuntu. De prijs van het basismodel, met 16GB geheugen en 500GB opslag op een NVMe PCI-e 3.0-ssd, is 1699 euro.