Clubhouse vraagt niet langer om toegang tot telefooncontacten voor uitnodigingen

Audiochatapp Clubhouse krijgt een update waardoor er niet langer wordt gevraagd om toegang tot de contacten van gebruikers om vrienden uitnodigingen te sturen. Dat was voorheen wel nodig om anderen uit te nodigen voor een audiogesprek.

Clubhouse meldt onder meer op Twitter dat het mogelijk wordt om uitnodigingen te versturen door direct het telefoonnummer van een vriend in te voeren. Daarmee is het niet langer nodig om de app toegang te geven tot de contacten. Jane Manchun Wong, die vaker in de code van socialemedia-apps onuitgebrachte functies ontdekt, zegt dat Clubhouse in een toelichting heeft aangegeven dat het ook mogelijk is om Clubhouse te benaderen met de vraag om eerder geüploade contacten te laten verwijderen van de servers. Deze verwijderingsmogelijkheid zou op een later moment ook direct in de app worden ingebouwd.

Met deze stap speelt de audiochatapp in op eerdere geuite zorgen over de privacy. De app is voor iedereen te downloaden, maar het maken van een account kan alleen op uitnodiging van een andere gebruiker. Door wie iemand is uitgenodigd, blijft te zien op een account. Daarbij meldde Barry Collins eerder op Forbes dat het erop lijkt dat Clubhouse profielen maakt van mensen die nog geen leden zijn. Hij kreeg suggesties om vrienden uit te nodigen op basis van zijn contactenlijst, op volgorde van het aantal vrienden dat zij al op Clubhouse hadden. De app gebruikte dus hun mobiele nummers om te controleren hoe vaak die nummers voorkwamen in de contacten van andere Clubhouse-leden. Dat zou in strijd zijn met bijvoorbeeld de Europese privacyregels.

Clubhouse is een app van Alpha Exploration, een bedrijf van oprichters Paul Davison en Rohan Seth. De audiochatapp groeit snel en maakt het mogelijk om met bekenden en vreemden in Rooms via alleen audio te praten. Deze Rooms kunnen gaan over verschillende onderwerpen. In een Room zitten standaard een of meerdere sprekers, maar de moderator van een Room kan ook sprekers toevoegen. Er zitten geen tools ingebouwd om gesprekken op te nemen. Ook een transcriptie-functie ontbreekt. Daarnaast zijn de gesprekken in de app live en dus niet terug te luisteren, al zijn er ook genoeg gesprekken die niet privé zijn en op andere platforms zijn terug te luisteren.