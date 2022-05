Ceo Spotify: ‘Live audio wordt nieuwe Stories’

Daniel Ek, de Zweedse ceo van muziekdienst Spotify stelt dat live audiotoepassingen binnenkort in heel wat platformen opgenomen zullen worden. Hij maakte de vergelijking met de Stories-functionaliteit die Snapchat introduceerde, maar ondertussen in heel wat apps zijn opgenomen.

Tijdens de bekendmaking van de laatste financiële resultaten wilden investeerders weten wat de exacte plannen zijn met de pas overgenomen audio-app Locker Room dat inmiddels werd omgedoopt tot The Green Room. Hierop lichtte Ek toe dat zijn focus op live audio zal liggen.

Daniel Ek legt in een brief naar de aandeelhouders uit dat zijn focus op live audio zal liggen en tijdens de presentatie vertelde hij dat live audiocontent binnenkort op elk groot internetplatform te vinden zal zijn. “Het zal te vergelijken zijn met de Stories-functionaliteit. Die vind je vandaag terug op meerdere platforms waaronder op Spotify, Instagram, Snap en bij anderen”, aldus Ek. “Ik denk bovendien dat makers van live audiocontent naar de platformen zullen trekken waarop ze de beste relatie met hun fans kunnen onderhouden.”

Sinds de populariteit van de Clubhouse-app begin vorig jaar steeg, zijn verschillende sociale mediaplatformen druk in de weer om gelijkaardige live audio functionaliteit in hun apps te bouwen. Zo komt Facebook in de zomer met Live Audio Rooms, een functie waardoor gebruikers van een Facebook-groep live met elkaar zullen kunnen praten. Ook Twitter en LinkedIn zijn aan de slag gegaan om live-audio op hun platformen te integreren. Tweakers schreef onlangs een uitgebreid Plus-artikel over deze nieuwe ontwikkeling.