Microsoft, Google en Arm sluiten zich aan bij Bytecode Alliance - update

Microsoft, Google en Arm hebben zich aangesloten bij de Bytecode Alliance. Dit samenwerkingsverband stimuleert de ontwikkeling en ingebruikname van WebAssembly, een methode voor het compilen van code die het internet en software veiliger en sneller moet maken.

Samen met bovenvermelde bedrijven besloten ook Shopify, Dfinity Foundation, Embark Studios en de University Of California van San Diego om toe te treden tot de organisatie. In dezelfde aankondiging werd vermeld dat de Bytecode Alliance omgevormd werd tot een non-profitorganisatie. Ralph Squillace, afgevaardigde van Microsoft bij Bytecode Alliance stelt dat Microsoft uitkijkt om het ecosysteem verder te kunnen ontwikkelen. “Aan de hand van Web Assembly en de WebAssembly System Interface kunnen onder andere cloudtoepassingen een stuk veiliger worden", klinkt het.

“Al deze organisaties willen met het WebAssembly-ecosysteem de gaten opvullen in de funderingen van veelgebruikte software die de industrie ervan weerhoudt om een veiligere en performantere toekomst te creëren”, aldus de organisatie. Bytecode Alliance roept ook andere organisatie op om zich aan te sluiten.

In 2019 werd deze non profit-organisatie opgericht door Mozilla, Fastly, Intel en Red Hat om aan de hand van WebAssembly en de WebAssembly System Interface ‘nieuwe software fundamenten’ te bouwen. WebAssembly is een methode voor het compileren van code op het web via bytecode. Ontwikkelaars kunnen nog steeds hun code schrijven in C, C++ of Rust en deze vervolgens compilen naar WebAssembly dat voor uniformiteit en meer veiligheid en efficiëntie op het web moet zorgen. Ook native programma’s die dankzij het gebruik van WebAssembly System Interface cross compatible kunnen worden, behoren tot de toekomstplannen.

Update, zaterdag 1 mei, 10.40: Titel en artikel aangepast op basis van reacties van jandem en lilmonkey.