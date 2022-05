'Amerikaanse gamingmarkt groeide eerste kwartaal 2021 met 30 procent'

Amerikaanse consumenten spendeerden tijdens het eerste kwartaal van 2021 14,92 miljard dollar aan gaming. Dat stelt het Amerikaanse onderzoeksbureau NPD Group. Daarmee werd er dertig procent meer aan gaming uitgegeven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Nagenoeg alle categorieën van de Noord-Amerikaanse gamingmarkt gingen er volgens het onderzoeksbureau op vooruit. Tijdens het afgelopen kwartaal werd 12,8 miljard dollar aan content verkocht op pc en consoles, dat is een kwart meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van gaming hardware steeg dan weer met 81 procent en die van accessoires met 42 procent.

De Nintendo Switch-console verkocht volgens Mat Piscatella, analist bij NPD Group, het meeste in absolute aantallen tijdens het eerste kwartaal van 2021 terwijl de Playstation 5 het meeste verkocht in geldwaarde. De PS5 is volgens Piscatella tevens de snelst verkopende console uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Volgens Piscatella was de afgelopen maand maart ook goed voor Amerikaanse recordverkoopcijfers in de categorie van gaming hardware. Toen werd er volgens hem voor 680 miljoen dollar aan gaming hardware verkocht en dat was 47 procent meer dan tijdens dezelfde maand van vorig jaar. De Nintendo Switch-console verkocht in maart het meeste in absolute aantallen en in geldwaarde.

De genoteerde stijging van de verkoopcijfers werd volgens Piscatella in de hand gewerkt door de gevolgen van de coronapandemie en de recente introductie van de Playstation 5- en Xbox Series-consoles. Hij waarschuwt op Twitter ook voor de invloed die het wereldwijde tekort aan computerchips zal hebben op de verkoopresultaten van het tweede en derde kwartaal van 2021. Volgens NPD Group behoren de games Among Us, Animal Crossings: New Horizons, Call of Duty: Black Ops Cold War en Fortnite tot de meest populaire games van het moment.