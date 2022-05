Intel overweegt chipfabriek in Duitsland of de Benelux maar wil 8 miljard euro

Intel wil minstens 8 miljard euro subsidie voor de bouw van een Europese chipfabriek, zo maakte ceo Pat Gelsinger vrijdag bekend. Hij noemde Duitsland en de Benelux als geschikte landen voor de chipfaciliteit.

Gelsinger noemde het bedrag in een interview met Politico en sprak daarbij uit dat hij de VS en Europa vraagt om het concurrerend te maken voor Intel om fabrieken in deze regio's en niet in Azië te plaatsen. Zonder subsidie zou Azië een aantrekkelijker vestigingsplaats zijn. De Intel-topman zei Duitsland een goede kandidaat te vinden om een nieuwe chipfabriek neer te zetten, maar hij toonde ook interesse in de Benelux, schrijft Reuters.

De Intel-ceo is in Europa om onder andere met Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Bretton te spreken. Die liet weten dat het een in-depth discussie was geweest en dat de EU vastbesloten is om tegen 2030 voor twintig procent van de wereldwijde chipproductie verantwoordelijk te zijn. "We verbeteren de Europese industrie en versterken de trans-Atlantische banden en links met vertrouwde wereldwijde partners", aldus Bretton. Hij sprak ook met TSMC-president Maria Marced en noemde dat een 'goede uitwisseling'.

De gesprekken zijn onderdeel van Europa's streven om tegen 2030 zijn aandeel in de wereldwijde halfgeleiderproductie te verdubbelen. Bretton sprak vrijdag ook met Samsung.