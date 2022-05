Gerucht: EU wil met alliantie NXP, Infineon en ASML chip-onafhankelijker worden

De Europese Unie zou overwegen om een halfgeleideralliantie op te richten met als doel om minder afhankelijk van Aziatische en Amerikaanse chipfabrikanten te worden. De alliantie zou onder andere uit STMicroelectronics, NXP, Infineon en ASML moeten gaan bestaan.

De Europese Unie zou volgens vier bronnen van Reuters overwegen om de plannen onder te brengen in een Important Project of Common European Interest. Dit maakt het makkelijker voor lidstaten om geld te pompen in het project en het biedt voordelen voor bedrijven om samen te werken. De EU startte eerder een IPCEI voor microelektronica, waar 29 techbedrijven zoals GlobalFoundries, Carl Zeiss en STMicroelectronics bij betrokken zijn.

De plannen zouden zich nog in een vroeg stadium bevinden en verdere details zijn onbekend. Ze lijken een aanvulling te vormen op het in maart door de EU bekendgemaakte streven om de Europese halfgeleiderproductie voor 2030 verdubbelen tot twintig procent van de wereldwijde productie.

Om dit doel te bereiken, wil de EU dat een groot chipbedrijf een fabriek op Europees grondgebied bouwt. Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Breton spreekt vrijdag Intel-ceo Pat Gelsinger over dat streven en ook volgen er gesprekken met TSMC Europe-president Marcia Marced. Reuters heeft meerdere Europese functionarissen gesproken die kritiek hebben op dit plan, omdat de EU zo alsnog afhankelijk wordt van partijen van buiten Europa.

De chipfabriek die de EU op zijn grondgebied wil, zou een 2nm-faciliteit moeten worden. Intel heeft al een chipfabriek in Europa, in het Ierse Leixlip. In 2019 kreeg Intel toestemming die fabriek flink uit te breiden. TSMC heeft zich tot nu toe sceptisch getoond over de haalbaarheid van het Europese chipstreven. Een Taiwanese minister voegde zich deze week volgens Reuters bij dat standpunt, met de mededeling dat TSMC zich op Taiwan richt als het gaat om geavanceerde chiptechnologie. TSMC heeft ook chipfabrieken in China en de VS. In de VS gaat het bovendien uitbreiden.