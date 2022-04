Duitse deelstaat Beieren spreekt met Intel over bouw chipfabriek

De Duitse deelstaat Beieren is in gesprek met Intel over de bouw van een Europese chipfabriek. Dat meldt persbureau Reuters. De fabriek zou mogelijk in de buurt van München komen te staan, mochten de onderhandelingen slagen.

De Beierse minister van Economische Zaken geeft niet aan hoe de onderhandelingen met Intel verlopen, maar noemt wel mogelijke locaties voor een eventuele chipfabriek, meldt Reuters. Beieren heeft volgens het nieuwsmedium een niet meer gebruikte luchtmachtbasis in Penzing, ten westen van München, voorgesteld als mogelijke locatie voor de fabriek.

Intel gaf eerder al aan dat het bedrijf geïnteresseerd is in een Europese chipfabriek en dat het Duitsland en de Benelux als geschikte locaties ziet voor zo'n fab. Het is dan ook niet verrassend dat het bedrijf in gesprek is met een Duitse deelstaat als Beieren hoewel de meeste Duitse chipfabrieken momenteel in Saksen, een andere deelstaat van Duitsland, staan.

Intel meldde wel dat het acht miljard euro subsidie wil voor de bouw van een cutting-edge chipfabriek in Europa. Intel heeft nu al een chipfabriek in Ierland, die momenteel wordt verbouwd om 7nm-chips te kunnen produceren. Intels 7nm-procedé zou vergelijkbaar zijn met de 5nm-nodes van andere fabrikanten.

De Europese Unie zet flink in op het versterken van haar chipsector en wil onder andere Europa's marktaandeel verdubbelen naar 20 procent van de wereldwijde chipproductie. Eurocommissaris Thierry Breton zei eerder al dat de EU daarvoor wil samenwerken met partnerbedrijven als Intel, TSMC, of Samsung. De EU wil ook een halfgeleideralliantie opzetten met verschillende Europese bedrijven.

Breton en Imec-ceo Luc van den Hove hielden vorige week een persconferentie over deze plannen, waarbij ook Tweakers aanwezig was. De Eurocommissaris herhaalde daar zijn ambities en plannen opnieuw. Breton claimde tijdens de persconferentie ook dat de richtlijnen voor de Europese halfgeleideralliantie 'in de komende weken' worden bekendgemaakt, hoewel hij daarbij geen concrete details gaf. Vermoedelijk maakt de Europese Commissie dan ook binnenkort al meer details over de invulling van deze alliantie bekend.