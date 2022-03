Chips op 2nm en halfgeleiderallianties

De jaren negentig waren bepalend voor de moderne technologie. Linux maakte zijn debuut, de eerste versies van Microsoft Office en Adobe Photoshop verschenen op de markt en Intel introduceerde zijn eerste Pentium-processors. Ook Europa was in die jaren een grootheid in de techsector; de regio was de onbetwiste marktleider op het gebied van chipproductie.

Inmiddels zijn we enkele decennia verder. Linux staat tegenwoordig op veel van de servers die het internet draaiende houden en vormt onder andere de kern van je Android-smartphone. Photoshop en Microsoft Office zijn niet meer weg te denken en Intel is wat omzet en marktaandeel betreft nog altijd de grootste processorfabrikant. Europa’s positie in de chipsector is sindsdien aanzienlijk gekrompen. Waar de EU in 1990 ruim 40 procent van alle chips produceerde, is het continent nu nog maar goed voor 10 procent van de wereldwijde chipproductie.

De Europese Unie ziet dat ook en wil het veranderen. In maart werd dat concreet gemaakt, toen de Europese Commissie haar 2030 Digital Compass-plannen wereldkundig maakte. De komende negen jaar moeten Europa’s digitale decennium worden en rond 2030 moet de EU weer een prominentere plek in de chipsector hebben bemachtigd.

Zo wil de EU bijvoorbeeld haar marktaandeel in chipproductie in de komende negen jaar verdubbelen naar 20 procent. Het continent mengt zich ook in de race naar steeds kleinere en efficiëntere halfgeleiders. De EU wil zich onder andere richten op de productie van 20nm- tot 10nm-chips, maar de Europese Commissie spreekt ook over geavanceerde chips, die worden gemaakt op kleinere procedés dan 5nm. Daarvoor moet er een cutting-edge halfgeleiderfabriek, ook wel een fab genoemd, op Europees grondgebied verschijnen. Het ultieme doel: 2nm-chips produceren, iets wat zelfs voor de huidige marktleiders in Taiwan en Zuid-Korea momenteel nog toekomstmuziek is.

Aan ambitie dus geen gebrek, maar de plannen roepen ook veel vragen op. De toeleveringsketen van de chipsector is immers een goed geoliede machine, die over de hele wereld reikt. Waarom wil Europa eigenlijk meer chips produceren? Hoe wil de EU die plannen realiteit maken? En wat vinden Europese chipbedrijven van deze ambities?

Een wafer, waarop chips gemaakt worden. Bron: Intel Corporation

Foto's: MirageC / Getty Images