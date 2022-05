'VS waarschuwt chipindustrie voor beperking toegang tot Russische grondstoffen'

De Amerikaanse regering zou bedrijven in de chipindustrie waarschuwen dat ze op zoek moeten gaan naar leveranciers van grondstoffen buiten Rusland en Oekraïne. De landen hebben een aanzienlijk marktaandeel wat sommige grondstoffen voor de halfgeleiderindustrie betreft.

Het Witte Huis zou de waarschuwing uitgegeven hebben vanwege het risico dat Rusland de toegang tot belangrijke materialen aan banden gaat leggen als de VS sancties instelt tegen het land. Reuters heeft dat vernomen van bronnen die bekend zijn met de waarschuwingen. De chipindustrie zou minder afhankelijk moeten worden van grondstoffenleveranciers uit Rusland en Oekraïne om de gevolgen van een eventueel conflict te beperken. De VS en Europa dreigen met sancties als Rusland buurland Oekraïne binnenvalt.

Een woordvoerder van de Amerikaanse regering antwoordde in algemene bewoordingen dat 'er andere bronnen van belangrijke producten beschikbaar zijn en de overheid paraat staat om die met bedrijven te identificeren en de toevoer te diversifiëren.'

Onderzoeksbedrijf Techcet meldde begin februari dat Rusland verantwoordelijk is voor 33 procent van de wereldwijde leveringen van het overgangsmetaal palladium. Palladium wordt onder andere gebruikt voor sensoren en in mram. Daarnaast is het land een belangrijke leverancier van C4F6, dat voor lithografieprocedés ingezet wordt. Verder zouden zowel Oekraïne als Rusland belangrijk zijn voor de aanvoer van neon, dat voor lasers gebruikt wordt en daarmee ook belangrijk is voor het lithografieproces van chipproductie. Ook noemt het rapport van Techcet het zachte metaal scandium en het gas helium als belangrijke grondstoffen waarvan de leveringen risico lopen.