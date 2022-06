Eerste Europese exascalecomputer wordt vanaf 2023 geïnstalleerd in Duitsland

Het EuroHPC-initiatief van de Europese Unie heeft vijf nieuwe locaties voor supercomputers in Europa geselecteerd. De regio krijgt in de komende jaren een exascalesupercomputer, die Jupiter heet en in een Duits onderzoekscentrum komt te staan.

Jupiter wordt het eerste exascalesysteem dat in Europa wordt gebouwd. Het systeem komt te staan op de campus van het supercomputingcentrum in Jülich, een stad in deelstaat Noordrijn-Westfalen in het westen van Duitsland. Het Duitse onderzoekscentrum zegt dat Jupiter vanaf 2023 wordt geïnstalleerd op zijn campus. Wanneer het systeem actief wordt, is nog niet bekend, maar Europa verwacht dat het systeem tot de top drie supercomputers in de wereld gaat behoren wanneer dat gebeurt. Het systeem gaat onder meer gebruikt worden voor onderzoek naar het klimaat, duurzame energie, materiaaltechnieken en biologische simulaties.

De Jupiter-exascalecomputer gaat volgens EuroHPC 500 miljoen euro kosten. De helft van die kosten worden gedekt door het EuroHPC-initiatief. De andere helft wordt bekostigd door het Duitse federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek en het ministerie van Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Er zijn momenteel nog weinig technische details over Jupiter bekend. Het supercomputingcentrum in Jülich spreekt wel over een systeem met een 'universele cluster' van processors en een 'booster'-cluster met gpu's, die bedoeld zijn voor parallelle berekeningen, bijvoorbeeld voor het maken van klimaatmodellen of het trainen van machinelearningalgoritmes. Op termijn kan het systeem bijvoorbeeld worden uitgebreid met andere modules, zoals quantummodules of neuromorfische modules.

De exacte specificaties zijn nog niet bekend. Lumi, een andere Europese supercomputer, maakt gebruik van AMD-hardware. Momenteel werkt een ander Europees initiatief aan eigen exascaleprocessors op basis van Arm en RISC-V. Dit European Processor Initiative verwacht tussen 2023 en 2024 zijn tweede generatie Cronos-cpu's te leveren, waarvan eerder werd gezegd dat die zijn bedoeld voor gebruik in 'de eerste Europese exascalesupercomputers'. Tegelijkertijd wordt een module met 'EU-technologie' genoemd als een toekomstige module, die niet in de basisconfiguratie zit. Het is dan ook niet officieel bevestigd of Jupiter EPI-chips krijgt. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij EuroHPC en het onderzoekscentrum in Jülich.

Verder komen er nog vier supercomputers naar andere Europese lidstaten, die de exascalebarrière niet doorbreken. Zo krijgt de Griekse National Infrastructures for Research and Technology een supercomputer genaamd Daedelus. Levente gaat naar een Hongaars overheidsagentschap voor IT-ontwikkelingen, Caspir gaat naar Ierland en Ehpcpl komt in Polen te staan.