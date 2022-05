Amerikaanse exascalecomputer met AMD-hardware neemt koppositie Top500 over

De Frontier-supercomputer van het Amerikaanse Oak Ridge National Laboratory met AMD EPYC-cpu's en Instinct-accelerators heeft de eerste plek in de Top500- en Green500-lijsten van supercomputers overgenomen. Japan had de afgelopen twee jaar die koppositie.

Het Frontier-systeem haalt in de High-Performance Linpack-benchmark een score van ruim 1,1 exaflops. Dat is ruim twee keer zoveel als de Japanse Fugaku-supercomputer met Arm-cores, die sinds 2020 bovenaan de Top500-lijst van supercomputers stond. Iedere zes maanden komt er een update van die lijst uit.

In 2019 werd de Frontier-supercomputer aangekondigd. Het systeem op basis van het HPE Cray EX235a-platform is nu volledig operationeel. De supercomputer is opgebouwd uit AMD EPYC-processors van de derde generatie, met 64 cores per cpu op een snelheid van 2GHz. Het systeem bevat daarnaast AMD Instinct MI250X-accelerators, op basis van gpu's met een multi-chipontwerp.

Top 10 van supercomputer Top500 juni 2022

In totaal heeft het systeem volgens de Top500-lijst 8.730.112 cores. Dat is de combinatie van cpu- en gpu-cores. Volgens HPE zitten 9408 AMD EPYC-processors en 37.632 Instinct-gpu's in het systeem. De componenten zijn verdeeld over 74 watergekoelde HPE Cray EX-kasten, die verbonden zijn met de HPE Slingshot-interconnect. De supercomputer heeft 700 petabyte aan opslag, met een piekschrijfsnelheid van meer dan 35 terabyte per seconde, aldus de fabrikant.

De Amerikaanse supercomputer heeft niet alleen wat pure rekenkracht betreft de koppositie. Frontier staat ook op de eerste plek van de Green500-lijst, waarbij het om efficiëntie gaat. Het systeem verbruikt 21.100kW en komt daarmee uit op een verhouding van ongeveer 52 gigaflops per watt. Daarmee is de supercomputer veel efficiënter dan het Fugaku-systeem, dat een kleine 15 gigaflops per watt haalt.

Op de derde plek in de Top500 staat nu de Europese LUMI-supercomputer, die in Finland wordt gebouwd. Dit systeem is gebaseerd op hetzelfde HPE Cray EX235a-platform als de Frontier-exascalecomputer, maar met zo'n 1,1 miljoen cores een stuk kleiner. LUMI haalt in de HPL-benchmark een score van ongeveer 152 petaflops en is vrijwel net zo efficiënt als Frontier.

Frontier staat in een wetenschapslaboratorium en is gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Energie. Datzelfde ministerie is de opdrachtgever voor de Aurora-supercomputer op basis van Intel-hardware. Die is meermaals uitgesteld, maar krijgt ook een hogere rekenkracht dan aanvankelijk werd verwacht. Aurora zou met zijn Xeon-processors van de Sapphire Rapids-generatie en Ponte Vecchio-datacenter-gpu's goed zijn voor twee exaflops aan rekenkracht.