Jim Keller: AMD schrapte K12-project voor eigen Arm-cores na mijn vertrek

AMD trok volgens chipontwerper Jim Keller de stekker uit de ontwikkeling van eigen Arm-cores nadat hij het bedrijf verliet. Hij noemt dat een domme beslissing. Rond 2014 had AMD plannen voor serverprocessors op basis van Arm-cores en het plan om eigen Arm-cores te maken.

Keller werkte bij AMD aan de Zen-cores van de eerste, tweede en derde generatie. Hij vertelde onlangs op een conferentie dat hij destijds opmerkte dat het cache-ontwerp voor Arm- en x86-cpu's grotendeels hetzelfde is, net als veel andere onderdelen. Het verschil in de processorarchitecturen zit met name in de decoder unit.

Vanwege de overeenkomsten begon het team van Keller te werken aan een eigen Arm-core onder de codenaam K12. AMD had daarvoor een licentie bij Arm gekocht. "Ze hebben dat project dom genoeg geannuleerd", zegt Keller in zijn Future of Compute-presentatie. Volgens Keller hebben 'bepaalde managers' bij AMD het project geschrapt na zijn vertrek, omdat die 'bang zouden zijn voor verandering'.

AMD was van plan om Arm-cores te gebruiken voor serverprocessors, ook in combinatie met x86-processors. In 2014 presenteerde de processormaker plannen voor serverprocessors op basis van bestaande Arm-cores. Ook werden toen de eigen Arm-cores op de roadmap gezet voor 2016. Dat werd later uitgesteld naar 2017, maar zover is het nooit gekomen. Een jaar na de presentatie schrapte AMD de Arm-plannen.

In plaats van Arm-cores gebruikt AMD nu x86-cores op basis van de Zen-architectuur in zijn EPYC-serverprocessors. Daarmee heeft de fabrikant momenteel groot succes. EPYC-processors zijn momenteel te vinden in de snelste supercomputer ter wereld. Vijf van de tien systemen in de Top500-lijst van supercomputers zijn voorzien van EPYC-processors.

K12-project van AMD

Keller werkte bij AMD, Intel, Apple, Tesla en meer

Jim Keller heeft een lange staat van dienst en geldt als een van de voornaamste ontwerpers van microarchitecturen voor processors. Hij werkte in de jaren tachtig bij DEC aan Alpha-processors en ging in 1998 naar AMD om te werken aan de Athlon-processors. Een jaar later vertrok hij naar SiByte om aan MIPS-processors te werken. Dat bedrijf werd ingelijfd door Broadcom. Vanaf 2004 bekleedde Keller een toppositie bij P.A. Semi; het bedrijf dat Apple in 2008 inlijfde om zijn eigen socs voor iPhones te maken.

Keller werkte tot 2012 bij Apple en keerde daarna terug naar AMD, waar hij aan de Zen-architectuur en het K12-project voor Arm-processors werkte. In 2016 trad hij in dienst bij Tesla om aan AI-chips voor de Autopilot-hardware te werken. In 2018 maakte hij de overstap naar Intel, waar hij in 2020 weer vertrok. Momenteel is Keller de cto van Tenstorrent, een start-up die aan AI-chips werkt.