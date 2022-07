Vermoedelijke line-up van AMD EPYC Genoa-cpu's met Zen 4-cores verschijnt online

Op Twitter is een mogelijke line-up van AMD's EPYC Genoa-cpu's gedeeld. Het gaat om achttien server-cpu's waarvan zes nog engineering samples zijn. In lijn met eerdere geruchten krijgen de 4nm-cpu's maximaal 96 cores en 192 threads, en een maximale tdp van in ieder geval 360W.

Van de twaalf cpu's die volgens leaker YuuKi-AnS productierijp zijn, is er maar een die daadwerkelijk 96 cores en 192 threads heeft: de EPYC 9654P. Deze cpu zou een kloksnelheid van 2,00 tot 2,15GHz hebben en een tdp van 360W. Dit topmodel heeft ook de meeste cache: 384MB. De boostkloksnelheden worden niet genoemd.

De EPYC 9174F heeft met zestien cores het laagste aantal kernen, maar daardoor passen binnen de 320W-tdp wel de hoogste kloksnelheden van alle modellen. Die kloksnelheden variëren bij deze cpu van 3,6 tot 3,8GHz. In de line-up wordt ook gesproken over twee engineering samples met een tdp van maximaal 400W. De cache bij deze modellen is niet de 3D V-Cache die sommige andere AMD-cpu's hebben. Genoa-X-cpu's met 3D V-Cache verschijnen volgend jaar.

De Genoa-Zen 4-cpu's werken met de nieuwe SP5-socket. Van deze socket wordt gezegd dat hij 128 PCIe Gen 5.0-lanes ondersteunt, of 160 lanes als er twee sockets worden gebruikt. Daarnaast moet het nieuwe platform DDR5-5200-geheugen ondersteunen. Volgens Wccftech ondersteunt het platform daarbij mogelijk twaalf DDR5-kanalen, met twee dimms per kanaal. Naar verwachting komen de AMD EPYC Genoa-cpu's in de tweede helft van het jaar uit.