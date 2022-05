AMD levert flink meer EPYC-serverprocessors en verdubbelt datacenteromzet

AMD heeft een goed derde kwartaal achter de rug waarin onder meer de EPYC-serverprocessors eruit springen. Het aantal leveringen van de derde generatie van deze datacenterchips met de naam Milan ging in het afgelopen kwartaal flink omhoog.

AMD geeft in de resultaten van het derde kwartaal geen exacte aantallen, maar zegt wel dat het aantal geleverde EPYC-processors flink omhoog is gegaan en dat de datacenteromzet is verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit leidde mede tot een goed resultaat bij het Enterprise, Embedded and Semi-Custom-segment, waar de EPYC-serverprocessors onder vallen. Dit segment noteerde een omzet van 1,9 miljard dollar, een stijging van 69 procent ten opzichte van een jaar geleden. De derde generatie EPYC-processors groeit volgens AMD-ceo Lisa Su sneller van de vorige generatie en had het grootste aandeel in de omzet uit server-cpu's.

Daarbij geeft AMD een aantal voorbeelden van toepassingen waarin de derde generatie van EPYC-processors worden gebruikt, zoals in de nieuwe Polaris-supercomputer van het Argonne National Laboratory, een laboratorium van het Amerikaanse ministerie van Energie. De supercomputer krijgt A100-gpu's van Nvidia en EPYC-serverprocessors. Het zou in eerste instantie gaan om tweede generatie EPYC Rome 7532-cpu's met 32 Zen 2-cores, maar in maart volgend jaar zou worden overgestapt op EPYC Milan 7343-processors. Die beschikken net als de voorgangers over 32 cores, maar zijn gebaseerd zijn op AMD's Zen 3-microarchitectuur. Polaris krijgt in totaal 17.920 cpu-cores.

Onder het segment Enterprise, Embedded and Semi-Custom vallen ook de inkomsten uit leveringen van consolechips voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Deze zogeheten semi-custom sales zitten ook in de lift, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als ten opzichte van het derde kwartaal van een jaar geleden. Volgens Lisa Su zullen de inkomsten hiervan verder toenemen in het komende, vierde kwartaal, omdat de vraag naar de nieuwste consoles van Microsoft en Sony erg hoog blijft en omdat AMD de leveringen gaat verhogen om in te spelen op de aanhoudende vraag naar consoles.

Het Computing and Graphics-segment, waar Ryzen-processors en Radeon-videokaarten onder vallen, behaalde een omzet van 2,4 miljard dollar, een stijging van 44 procent ten opzichte van het derde kwartaal uit 2020. Die stijging is te danken aan hogere opbrengsten van Ryzen-cpu's, Radeon-gpu's en AMD Instinct-serveraccelerators.

In totaal kwam de kwartaalomzet uit op 4,3 miljard dollar. Dat is een stijging van 54 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarbij wijst AMD vooral naar de hogere omzet in de segmenten Computing and Graphics en Enterprise, Embedded and Semi-Custom. De nettowinst kwam uit op 923 miljoen dollar, terwijl dat een jaar geleden nog 390 miljoen dollar was.