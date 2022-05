'Omzet van AMD groeit in 2021 het hardst van alle chipbedrijven'

AMD's omzet uit chips groeit dit jaar het hardst van alle halfgeleiderbedrijven. Dat meldt analistenbureau IC Insights in zijn jaarlijkse McClean-rapport. Ook de omzet van MediaTek, Nvidia en Qualcomm groeit hard in 2021, terwijl de chipomzet van Intel licht daalt.

Volgens IC Insights haalt AMD dit jaar 65 procent meer omzet ten opzichte van 2020. Het analistenbureau meldt dat het chipbedrijf aan marktaandeel wint in veel marktsegmenten. Vooral AMD's omzet uit EPYC-cpu's voor datacenterservers zou flink gestegen zijn. IC Insights schrijft dat AMD is uitgegroeid tot een 'toonaangevende leverancier' in dit marktsegment. Het bedrijf bracht in maart zijn derde generatie EPYC Milan-processors met Zen 3-cores uit, en kondigde vorige week zijn EPYC Milan-X-cpu's met 3D V-Cache aan. Uit de meest recente kwartaalcijfers van AMD blijkt ook dat het bedrijf steeds meer omzet haalt in het datacentersegment. Volgens het vorige McClean-rapport haalde AMD in 2020 een omzet van ruim 9,5 miljard dollar, en stond daarmee op plek 15.

Naast AMD, groeiden de omzetten van MediaTek, Nvidia en Qualcomm ook hard in 2021. MediaTek ligt volgens IC Insights op schema om in 2021 een omzetgroei van 60 procent te noteren. Chips van dat bedrijf worden bijvoorbeeld gebruikt in smartphones, televisies, Chromebooks en routers. De omzet van Nvidia zou groeien met 54 procent, terwijl smartphonechipontwerper Qualcomm 51 procent meer zou omzetten dan vorig jaar. De gezamenlijke chipomzet van AMD, MediaTek, Nvidia en Qualcomm moet in 2021 van 54,8 miljard dollar naar 85,4 miljard dollar stijgen. Dat is een groei van 56 procent.

Het analistenbureau verwacht verder dat tien chipbedrijven een omzetgroei van meer dan dertig procent zullen doormaken in 2021. Daaronder vallen ook de Chinese chipfabrikant SMIC, Zuid-Koreaanse chipmakers SK Hynix en Samsung, Renesas uit Japan en het Amerikaanse GlobalFoundries. Wereldwijde chipleveringen stijgen naar verwachting dit jaar met 23 procent.

Opvallend is dat de chipomzet van Intel in 2021 met een procent daalt ten opzichte van vorig jaar. Dat komt onder andere door de chiptekorten, wat Intels leveringen van laptopchips bemoeilijkte. Het bedrijf heeft aangegeven dat zijn partners onvoldoende componenten konden bemachtigen om laptops te produceren, waardoor het aantal bestellingen van Intel-laptopprocessors is gedaald.

Intel haalde in 2020 een chipomzet van 73,9 miljard dollar en behield daarmee zijn koppositie, meldde IC Insights in zijn vorige McClean-rapport. IC Insights noemt dit jaar geen totale omzet voor de bedrijven, maar uitgaande van de procentuele veranderingen en de eerdere cijfers van IC Insights, wordt Intel dit jaar mogelijk ingehaald door chipfabrikant Samsung. Intel zou dan op plek twee eindigen.

De chipomzet van Sony daalt verder met drie procent. Dat bedrijf heeft onder andere minder PS5-consoles geleverd dan verwacht vanwege de aanhoudende chiptekorten. Sony en Taiwanese chipfabrikant TSMC gaan samen een chipfabriek bouwen in Japan, hoewel die geen PS5-chips zal gaan produceren.