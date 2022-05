Controversiële shooter Six Days in Fallujah is uitgesteld tot eind 2022

De controversiële first-person-shooter Six Days in Fallujah is uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022. Het schietspel stond aanvankelijk in de planning voor dit jaar, maar had nog geen concrete releasedatum.

Ontwikkelaar Highwire Games meldt dat het meer tijd nodig heeft voor de game. "Het werd duidelijk dat het herscheppen van deze waargebeurde verhalen met een hoge kwaliteit meer mensen, kapitaal en tijd zou vereisen dan we hadden", schrijft Peter Tamte, de baas van uitgever Victura. Het bedrijf geeft aan dat de omvang van het ontwikkelteam achter Six Days in Fallujah wordt verdubbeld. Tegelijkertijd meldt de studio dat de shooter global dynamic lighting krijgt, in plaats van fixed lighting. Ook de last-gen PS4- en Xbox One-versies van het spel krijgen global dynamic lighting.

Six Days in Fallujah werd in 2009 voor het eerst aangekondigd door een andere ontwikkelaar, Atomic Games. De game draait om de gebeurtenissen van de tweede slag om Fallujah, die in 2004 begon toen Al Qaida die Iraakse stad innam. Het spel wordt gebaseerd op verhalen en interviews van onder andere veteranen die in Fallujah hebben gevochten.

Kort na de aanvankelijke aankondiging maakte uitgever Konami echter bekend het spel niet langer te willen uitgeven wegens kritiek op het spel, vanwege het realistisch weergeven van de oorlog in Irak. Onder meer de Britse anti-oorlogsgroep Stop The War Coalition sprak zich in 2009 uit tegen de game, schrijft Gamespot. "Het is ziekelijk om van een oorlogsmisdaad een spel te maken en munt te slaan uit de dood en verwonding van duizenden mensen", vertelde de groep destijds aan media.

Highwire Games en Victura meldden eerder dit jaar dat ze de game nu toch gaan maken en zeiden toen dat de game in 2021 zou verschijnen op consoles en pc's. Ook deze heraankondiging stuitte op kritiek, onder andere vanwege het onderwerp van de game. Onder andere een Amerikaanse moslimbelangenvereniging riep Microsoft, Sony en Valve op om de game niet op hun platformen toe te laten. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondverhaal over Six Days in Fallujah en de ophef rondom het spel.