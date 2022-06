Richting het einde van dit jaar moet de langverwachte en nu al controversiële tactische firstpersonshooter Six Days in Fallujah uitkomen. Een game waar al zestien jaar geleden aan begonnen is, die al een keer de nek werd omgedraaid en die nu met de hulp van voormalige ontwikkelaars van onder andere Halo nieuw leven wordt ingeblazen.

Nog voordat de game er is, leiden interviews met de makers, vroege gameplaybeelden en marketing tot tot de nodige ophef. Er is zelfs een petitie aangemaakt om de ontwikkeling van de game te stoppen. Die is op het moment van schrijven al meer dan zestienduizend keer getekend. Dat de ontwikkeling daadwerkelijk wordt gestopt, is onwaarschijnlijk, maar het laat zien wat de game teweegbrengt. Een Amerikaanse moslimbelangenvereniging roept daarnaast Microsoft, Sony en Valve op om de game niet op hun platformen toe te laten.